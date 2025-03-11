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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج التحقق من الهوية - التطبيقات الأكثر شعبية

تلعب برامج التحقق من الهوية دورًا حاسمًا في تأكيد هوية الأفراد في العالم الحقيقي، سواء كانوا يصلون إلى منصات عبر الإنترنت أو ينخرطون في تفاعلات مادية. من الضروري للشركات مصادقة المستخدمين لبناء الثقة ومنع سرقة الهوية والامتثال للوائح الخصوصية ومكافحة الاحتيال. تستخدم أقسام مختلفة داخل المؤسسات هذا البرنامج للتحقق من الهويات: تستخدمه أقسام الموارد البشرية للتحقق من التعيينات الجديدة المحتملة، بينما تعتمد عليه الفرق القانونية لضمان الامتثال عند التعامل مع معلومات العملاء الحساسة. تتضمن طرق التحقق من الهوية التحقق من وثائق الهوية باستخدام الصور، والبيانات البيومترية مثل الصور الشخصية المباشرة، والتحقق من قواعد بيانات الهوية الثابتة مثل السجلات العامة.