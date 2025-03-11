برامج التحقق من الهوية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تلعب برامج التحقق من الهوية دورًا حاسمًا في تأكيد هوية الأفراد في العالم الحقيقي، سواء كانوا يصلون إلى منصات عبر الإنترنت أو ينخرطون في تفاعلات مادية. من الضروري للشركات مصادقة المستخدمين لبناء الثقة ومنع سرقة الهوية والامتثال للوائح الخصوصية ومكافحة الاحتيال. تستخدم أقسام مختلفة داخل المؤسسات هذا البرنامج للتحقق من الهويات: تستخدمه أقسام الموارد البشرية للتحقق من التعيينات الجديدة المحتملة، بينما تعتمد عليه الفرق القانونية لضمان الامتثال عند التعامل مع معلومات العملاء الحساسة. تتضمن طرق التحقق من الهوية التحقق من وثائق الهوية باستخدام الصور، والبيانات البيومترية مثل الصور الشخصية المباشرة، والتحقق من قواعد بيانات الهوية الثابتة مثل السجلات العامة.
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ID.me
id.me
ID.me هو تطبيق يتيح التحقق الآمن من الهوية الرقمية، مما يساعد الأفراد والمنظمات على مشاركة إثبات الهوية عبر الإنترنت.
GeoComply
geocomply.com
يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.
Plaid
plaid.com
Plaid هو منصة تمكّن المطورين من توصيل التطبيقات بحسابات مصرفية، تنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر بشكل آمن وسهل.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust هو تطبيق للتحقق من الهوية الرقمية يوفر خدمات التحقق الالكتروني والتوقيعات الرقمية للمستخدمين والشركات.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.
Persona
withpersona.com
تساعد Persona المؤسسات في جمع والتحقق من الهوية وإدارة برامج KYC/AML، مع مكافحة الاحتيال وأتمتة العمليات في مكان واحد.
Cashfree
cashfree.com
كاش فري هو منصة دفع شاملة تتيح للشركات جمع المدفوعات، وإرسال المدفوعات، وإدارة المدفوعات الدولية بسهولة وأمان.
Pipl
pipl.com
بيبل هو تطبيق للبحث عن المعلومات وإدارتها بكفاءة، يتيح تجميع البيانات من مصادر متعددة لدعم عمليات البحث والتحقق.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube هو تطبيق شامل لأتمتة التحقق من الهوية والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتعريف العملاء، مع ميزات مثل التعرف على الوجه.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة للتحقق من الهوية والامتثال، توفر حلول KYC وAML ومراقبة المعاملات والوقاية من الاحتيال للشركات في مجالات متعددة.
RemoteDesk
remotedesk.com
Remotedesk هو تطبيق يسهل الوصول الآمن إلى أجهزة الكمبيوتر عن بُعد، مع ميزات أمان متقدمة ودعم متعدد للبيئات.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
تطبيق Trust Swiftly يساعد الشركات على التحقق من العملاء بطرق متعددة دون الحاجة للبرمجة، مع خيارات مخصصة لمكافحة الاحتيال.
Veriff
veriff.com
Veriff هو تطبيق للتحقق من الهوية عبر الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من الوثائق والامتثال للمعايير التنظيمية.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy هو تطبيق للتحقق من الهوية الرقمية ومنع الاحتيال، يستخدم تقنيات متقدمة ويقدم حلولاً مخصصة للتحقق من الأعمال. يركز على تجربة المستخدم وسهولة الامتثال.
Veremark
veremark.com
Veremark هي منصة للتحقق من وظائف الموظفين بشكل آلي، تركز على التأكد من المؤهلات التعليمية بطريقة رقمية وآمنة.
GOVX
govx.com
تطبيق GOVX يتيح للأفراد المؤهلين الوصول إلى خصومات حصرية من علامات تجارية موثوقة عبر عملية تحقق بسيطة وآمنة.
Ondato
ondato.com
أونداتو هو تطبيق للتحقق من الهوية يساعد الشركات في تبسيط عمليات KYC وAML باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع دعم لمجموعة متنوعة من طرق التحقق.
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم Intellicheck حلولًا للتحقق من الهوية الرقمية تتضمن التحقق من الهوية، مكافحة الاحتيال، والتحقق من العمر عبر منصات متعددة.
Token of Trust
tokenoftrust.com
تطبيق Token of Trust يوفر أدوات للتحقق من الهوية للمستخدمين، مما يساعد الشركات على مصادقة العملاء ومنع الاحتيال.
Loqate
loqate.com
تطبيق Loqate يتيح التحقق من العناوين في الوقت الفعلي، مما يسهل جمع بيانات العناوين وتحسين جودة البيانات والتقليل من الأخطاء.
NorthRow
northrow.com
NorthRow هو برنامج سحابي يساعد الشركات على التحقق من الهوية والامتثال للقوانين، من خلال أتمتة عمليات إدارة المخاطر وفحوصات الهوية.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus هو منصة لتحليل المستندات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في اتخاذ قرارات مالية دقيقة وسريعة من خلال أتمتة معالجة المستندات.
Trulioo
trulioo.com
تطبيق Trulioo للتحقق من الهوية يساعد الشركات على الامتثال للوائح عبر توفير التحقق من الأفراد والكيانات في أكثر من 195 دولة.
Cognito
cognitohq.com
تقدم تطبيق كوجنيتو التحقق من الهوية بشكل فوري للامتثال لمتطلبات KYC وAML، وفحص القوائم السوداء، وغير ذلك، عالمياً، مع عدد قليل من الأسطر البرمجية.
Socure
socure.com
تطبيق Socure يوفر منصة للتحقق من الهوية والوقاية من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي لضمان التوافق مع القوانين وتحسين تجربة العملاء.
Checkboard
checkboard.com
تطبيق Checkboard هو منصة شاملة للامتثال، تقدم خدمات فحص AML و KYC والتحقق من الهوية البيومترية للمحترفين في مجال العقارات.
Yardstik
yardstik.com
يتيح لك تطبيق Yardstik إجراء عمليات التحقق من الخلفية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تقنيات جديدة لتحسين تقييم المتقدمين وتخفيف التكاليف.
Prembly
prembly.com
تطبيق Prembly يوفر بنية تحتية للأمان والامتثال للأسواق الناشئة، تشمل التحقق من الهوية وكشف الاحتيال والفحوصات الخلفية.
PlanetVerify
planetverify.com
تطبيق PlanetVerify يبسط عملية جمع بيانات العملاء والموظفين عن طريق السماح لهم بإدخال معلوماتهم بأنفسهم، مما يوفر الوقت والجهد.
Everlance
everlance.com
Everlance هو تطبيق لتتبع الأميال والنفقات، يساعد الشركات والأفراد على إدارة التعويضات بدقة وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
Lightico
lightico.com
Lightico هي منصة رقمية لجمع الوثائق، التوقيعات الإلكترونية، والتحقق من الهوية، مما يسهل عمليات الإقراض والتفاعل مع العملاء بطريقة آمنة وفعالة.
TrueLayer
truelayer.com
تطبيق TrueLayer يتيح للشركات إجراء مدفوعات مباشرة وآمنة من الحسابات البنكية، مما يسهل المعاملات وسرعة الدفع في أوروبا.
Signicat
signicat.com
تطبيق Signicat هو منصة توقيع رقمية تدعم توقيع المستندات وإدارة الهوية بأمان، وتساعد المؤسسات في الامتثال والمتطلبات التنظيمية.
Alloy
alloy.com
تستخدم Alloy منصة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات لربط أكثر من 160 مصدر بيانات، وأتمتة اتخاذ قرارات الهوية ومراقبتها.
Vouched
vouched.id
Vouched عبارة عن ذكاء اصطناعي ورؤية حاسوبية حائزة على جوائز تعمل على تمكين التحقق من الهوية المرئية الشاملة، وKYC، وKYP، واكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. نظرًا لكونه خبيرًا في أكثر من 600+ وثيقة هوية صادرة عن الحكومة في أكثر من 70 دولة، تساعد Vouched البنوك والموارد البشرية ومقدمي الرعاية الصحية في التحقق من هوية المستخدم وإدراجها وإدارتها بسلاسة لتعزيز الوصول إلى خدمات الحياة الأكثر أهمية.
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