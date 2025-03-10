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تلعب برامج التحقق من الهوية دورًا حاسمًا في تأكيد هوية الأفراد في العالم الحقيقي، سواء كانوا يصلون إلى منصات عبر الإنترنت أو ينخرطون في تفاعلات مادية. من الضروري للشركات مصادقة المستخدمين لبناء الثقة ومنع سرقة الهوية والامتثال للوائح الخصوصية ومكافحة الاحتيال. تستخدم أقسام مختلفة داخل المؤسسات هذا البرنامج للتحقق من الهويات: تستخدمه أقسام الموارد البشرية للتحقق من التعيينات الجديدة المحتملة، بينما تعتمد عليه الفرق القانونية لضمان الامتثال عند التعامل مع معلومات العملاء الحساسة. تتضمن طرق التحقق من الهوية التحقق من وثائق الهوية باستخدام الصور، والبيانات البيومترية مثل الصور الشخصية المباشرة، والتحقق من قواعد بيانات الهوية الثابتة مثل السجلات العامة.
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RemoteDesk
remotedesk.com
Remotedesk هو تطبيق يسهل الوصول الآمن إلى أجهزة الكمبيوتر عن بُعد، مع ميزات أمان متقدمة ودعم متعدد للبيئات.
Persona
withpersona.com
تساعد Persona المؤسسات في جمع والتحقق من الهوية وإدارة برامج KYC/AML، مع مكافحة الاحتيال وأتمتة العمليات في مكان واحد.
Everlance
everlance.com
Everlance هو نوع من برامج الأميال والنفقات التي تساعد الشركات على تقليل تكاليف السداد ، وتوفير الوقت وتوفير فائدة عمل جذابة لعمال الهاتف المحمول. مع وجود أكثر من 3 ملايين مستخدم ، من المعروف أن Everlance سهلة الاستخدام ، وسهلة الإدارة وسهلة التعامل معها. يوفر النظام الأساسي من طرف إلى طرف حلًا كاملاً لسداد المركبات مع: تطبيق تتبع الأميال رقم 1 في متجر التطبيقات ، ويضم سجلات الأميال التلقائية وقائمة على GPS وسجلات تقارير تقريبية قابلة للتخصيص المدمجة وخيارات التسجيل المستمر في مجال التدريبات المستمرة (MODE). إدارة النفقات مع الرؤية في كل خطوة ، يمكنك تعويض موظفيك بدقة وكفاءة عن الأميال والنفقات. بالإضافة إلى ذلك ، اكتسب رؤية جديدة حول كيفية قضاء الموظفين في يومهم ، والمساعدة في زيادة المساءلة وتمكين تخصيص الموارد الأكثر كفاءة. يدعم Everlance جميع أنواع برامج سداد المركبات NO/LOM TASS. سواء كنت تقدم حاليًا سيارات الشركة ، أو تستخدم العمليات اليدوية أو تأتي من مزود آخر ، يمكن أن يساعدك فريق Everlance الخبير في تحديد البرنامج (البرامج) المناسبة لعملك والحفاظ على امتثال مصلحة الضرائب. أسعار مخصصة للمعدل الثابت والمتغير (FAVR) ، بما في ذلك سنتات تطوير الأسعار لكل ميل (CPM) المخصصات المسؤولة عن البدلات التي تتبع أسطول تتبع كل عميل مدير ناجح العميل يحمل بمثابة نقطة اتصال واحدة وتجرى مراجعات عملك الفصلية. يتوفر مكتب المساعدة لمدة 7 أيام في الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني لدعمك لك وموظفيك على الطريق.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة للتحقق من الهوية والامتثال، توفر حلول KYC وAML ومراقبة المعاملات والوقاية من الاحتيال للشركات في مجالات متعددة.
Token of Trust
tokenoftrust.com
تطبيق Token of Trust يوفر أدوات للتحقق من الهوية للمستخدمين، مما يساعد الشركات على مصادقة العملاء ومنع الاحتيال.
Prembly
prembly.com
البنية التحتية للأمان والامتثال للأسواق الناشئة. موثوق به من قبل مئات الشركات الرقمية عبر الأسواق الناشئة للتحقق من الهوية واكتشاف / منع الاحتيال والتحقق من الخلفية؛ لاكتساب العملاء وضمهم بأمان وإجراء معاملات سلسة عبر الحدود بثقة ودون قيود، مع الحفاظ على فحوصات الامتثال التنظيمي المطلوبة.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy هو تطبيق للتحقق من الهوية الرقمية ومنع الاحتيال، يستخدم تقنيات متقدمة ويقدم حلولاً مخصصة للتحقق من الأعمال. يركز على تجربة المستخدم وسهولة الامتثال.
Pipl
pipl.com
بيبل هو تطبيق للبحث عن المعلومات وإدارتها بكفاءة، يتيح تجميع البيانات من مصادر متعددة لدعم عمليات البحث والتحقق.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust هو تطبيق للتحقق من الهوية الرقمية يوفر خدمات التحقق الالكتروني والتوقيعات الرقمية للمستخدمين والشركات.
Cognito
cognitohq.com
يوفر التحقق من هوية Cognito الامتثال الفوري لـ KYC وAML، وفحص قائمة المراقبة، والمزيد على مستوى العالم، مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus هو منصة لتحليل المستندات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في اتخاذ قرارات مالية دقيقة وسريعة من خلال أتمتة معالجة المستندات.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
تطبيق Trust Swiftly يساعد الشركات على التحقق من العملاء بطرق متعددة دون الحاجة للبرمجة، مع خيارات مخصصة لمكافحة الاحتيال.
Yardstik
yardstik.com
مع Yardstik، يمكنك إجراء فحوصات خلفية أقل والحصول على نتائج أفضل بشكل ملموس. تعمل تقنية الفحص التسلسلي الرائدة لدينا على تقليل الخطوات غير الضرورية وتسريع عمليات تقييم المرشحين، مما يوفر لك الوقت والمال. وهذه مجرد البداية. سنواصل تحدي ممارسات صناعة فحص الخلفية طويلة الأمد في مجالات أخرى - بدءًا من دعم العملاء وحتى الحد من الاحتيال - نيابةً عنك. الآلاف من العملاء من الصناعات في أسواق الأعمال المؤقتة والتوظيف والنقل والرعاية الصحية - يثقون بنا لرفع مستوى حلول الفحص الخاصة بهم. تعرف على المزيد حول مزيجنا من منتجات الفحص والاحتيال والامتثال في منصتنا المتكاملة على https://yardstik.com. ياردستيك: أفضل بشكل ملموس.
Veremark
veremark.com
Veremark هي منصة للتحقق من وظائف الموظفين بشكل آلي، تركز على التأكد من المؤهلات التعليمية بطريقة رقمية وآمنة.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard هو نظام الامتثال الشامل الخاص بك. توفر شركة Checkboard، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، لشركات المحاماة وشركات النقل والوكلاء العقاريين وأصحاب العقارات ومطوري العقارات القدرة على إجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال (AML) وKYC (اعرف عميلك) والهوية البيومترية الأكثر قيمة. السماح لمحترفي العقارات بالاستقلالية الكاملة حيث يمكنهم تشغيلها مباشرة من منصة Checkboard الرائعة والحصول على تقرير تقييمي شامل عن عملائهم في غضون 15 دقيقة.
NorthRow
northrow.com
NorthRow هو برنامج سحابي يساعد الشركات على التحقق من الهوية والامتثال للقوانين، من خلال أتمتة عمليات إدارة المخاطر وفحوصات الهوية.
PlanetVerify
planetverify.com
تعمل PlanetVerify على تبسيط/أتمتة العملية المتكررة لجمع البيانات الشخصية الجديدة للعملاء أو الموظفين أو المتقدمين للوظيفة. فهو يسمح للمستخدم بذكاء بتوفير جميع البيانات الخاصة به من خلال أجهزته الخاصة، مما يوفر الوقت والمال. عندما تقوم المؤسسات بالتوظيف بشكل متكرر، فإنها تواجه مشكلة البحث عن البيانات أو المستندات من موظفيها الجدد. قد يعني هذا حاجة متخصصي الموارد البشرية المشغولين إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو الرسائل النصية باستمرار لمحاولة الحصول على مستند أو مستندين مهمين من شأنه أن يخفف من المخاطر والقلق من عدم الحصول على بطاقة الهوية الصحيحة أو تصريح العمل أو التوكيل في حالات الطوارئ مثل التدقيق المفاجئ. يوفر PlanetVerify لوحة تحكم بسيطة للغاية موجودة على Microsoft Azure والتي تعمل على أتمتة هذه العملية بشكل آمن ويمكن إعدادها في دقائق معدودة. يختار المستخدم العناصر التي يجب جمعها ويضغط على إرسال إلى جهة واحدة أو عدة جهات. يمكنهم بعد ذلك الاستجابة باستخدام أجهزتهم الخاصة لإدخال عناصر البيانات واستخدام الكاميرا الخاصة بهم للمستندات. سيتم إرسال رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة للمستخدم إذا كان هناك أي شيء مفقود وبمجرد اكتمال كل شيء، سيتم إعلامك - تم إنجاز المهمة! وبصرف النظر عن الوقت الذي تم توفيره في المطاردة، يتم إدخال جميع البيانات من قبل الموظف لذلك ليست هناك حاجة للدخول المزدوج. بل إن PlanetVerify يتحقق أيضًا من عناصر مثل أرقام IBAN عند نقطة الدخول، لذلك لا مزيد من نسخ أرقام البنوك الطويلة والخاطئة في كثير من الأحيان. يمكن الوصول بسهولة إلى أدوات التحقق الاختيارية الأخرى على لوحة تحكم PlanetVerify. يمكن إعداد قواعد الأرشفة والتطهير المجدولة لضمان عدم الاحتفاظ بالبيانات بما يتجاوز المتطلبات القانونية وخاصة إذا تم رفض وظيفة مقدم الطلب. إذا كانت الوثيقة غير صحيحة أو ذات جودة غير كافية، فما عليك سوى الضغط على زر الرفض واختيار السبب من القائمة المنسدلة - سيتم إخطار الموظف. على عكس حالة البريد الإلكتروني حيث يأتي استلام البيانات الشخصية في نموذج تغذية بالتنقيط مع العديد من المرفقات غير المعروفة والخطرة، تقدم PlanetVerify جميع العناصر خالية من المخاطر للمستخدم في ملف تعريف أنيق بشاشة واحدة على لوحة المعلومات. لا حاجة للفرز والتخزين حيث يتم كل ذلك تلقائيًا بواسطة PlanetVerify. كما توفر PlanetVerify، وهي شركاء Docusign، احتياجات التوقيع الإلكتروني المتكاملة تمامًا، بحيث يمكن تضمين عقود العمل في طلب البيانات وتوقيعها على الفور من قبل الأفراد على أجهزتهم.
Vouched
vouched.id
Vouched عبارة عن ذكاء اصطناعي ورؤية حاسوبية حائزة على جوائز تعمل على تمكين التحقق من الهوية المرئية الشاملة، وKYC، وKYP، واكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. نظرًا لكونه خبيرًا في أكثر من 600+ وثيقة هوية صادرة عن الحكومة في أكثر من 70 دولة، تساعد Vouched البنوك والموارد البشرية ومقدمي الرعاية الصحية في التحقق من هوية المستخدم وإدراجها وإدارتها بسلاسة لتعزيز الوصول إلى خدمات الحياة الأكثر أهمية.
Socure
socure.com
توفر منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات الرقمية والمشاركة عند الإعداد وطوال رحلة العميل.
Cashfree
cashfree.com
كاش فري هو منصة دفع شاملة تتيح للشركات جمع المدفوعات، وإرسال المدفوعات، وإدارة المدفوعات الدولية بسهولة وأمان.
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم Intellicheck حلولًا للتحقق من الهوية الرقمية تتضمن التحقق من الهوية، مكافحة الاحتيال، والتحقق من العمر عبر منصات متعددة.
Loqate
loqate.com
تطبيق Loqate يتيح التحقق من العناوين في الوقت الفعلي، مما يسهل جمع بيانات العناوين وتحسين جودة البيانات والتقليل من الأخطاء.
Plaid
plaid.com
Plaid هو منصة تمكّن المطورين من توصيل التطبيقات بحسابات مصرفية، تنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر بشكل آمن وسهل.
Veriff
veriff.com
Veriff هو تطبيق للتحقق من الهوية عبر الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من الوثائق والامتثال للمعايير التنظيمية.
ID.me
id.me
ID.me هو تطبيق يتيح التحقق الآمن من الهوية الرقمية، مما يساعد الأفراد والمنظمات على مشاركة إثبات الهوية عبر الإنترنت.
Ondato
ondato.com
أونداتو هو تطبيق للتحقق من الهوية يساعد الشركات في تبسيط عمليات KYC وAML باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع دعم لمجموعة متنوعة من طرق التحقق.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube هو تطبيق شامل لأتمتة التحقق من الهوية والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتعريف العملاء، مع ميزات مثل التعرف على الوجه.
Alloy
alloy.com
تستخدم أكثر من 300 شركة منصة Alloy المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للاتصال بأكثر من 160 مصدر بيانات، وأتمتة قرارات الهوية أثناء إنشاء الحساب، ومراقبتها بشكل مستمر. ساعدت شركة Alloy بعضًا من البنوك الأكثر ابتكارًا وشركات التكنولوجيا المالية الأسرع نموًا على النمو وتوسيع نطاق العمليات من خلال السماح لها بالعثور على المزيد من العملاء الجيدين وإدخالهم في منتجاتها دون زيادة مخاطر الاحتيال.
Signicat
signicat.com
Signica هي شركة هوية رقمية رائدة على مستوى أوروبا وتتمتع بسجل حافل لا مثيل له في أسواق الهوية الرقمية الأكثر تقدمًا في العالم. تتضمن منصة الهوية الرقمية الخاصة بها المجموعة الأكثر شمولاً من أنظمة إثبات الهوية والمصادقة في العالم، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال نقطة تكامل واحدة. تدعم المنصة رحلة الهوية الكاملة، بدءًا من التعرف والتأهيل، مرورًا بتسجيل الدخول والموافقة، وحتى إبرام اتفاقيات العمل التي تصمد أمام اختبار الزمن. تأسست شركة Signicat في عام 2006 واستحوذت عليها شركة Nordic Capital الرائدة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة الأوروبية في عام 2019. ويقع مقرها الرئيسي في تروندهايم بالنرويج. لمزيد من المعلومات حول Signicat، يرجى زيارة www.signicat.com
Trulioo
trulioo.com
تطبيق Trulioo للتحقق من الهوية يساعد الشركات على الامتثال للوائح عبر توفير التحقق من الأفراد والكيانات في أكثر من 195 دولة.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer هي شبكة المدفوعات المصرفية المفتوحة الرائدة في أوروبا. نحن ندعم عمليات الدفع عبر الإنترنت بشكل أكثر ذكاءً وأمانًا وسرعة من خلال الجمع بين المدفوعات المصرفية في الوقت الفعلي والبيانات المالية وبيانات الهوية. تستخدم الشركات الكبيرة والصغيرة منتجاتنا لجذب مستخدمين جدد وقبول الأموال وإجراء الدفعات في ثوانٍ وعلى نطاق واسع. نحن نعيش في 21 دولة ويثق بنا أكثر من 20 مليون مستخدم لمعالجة معاملاتهم. على الرغم من أننا لا نتوقف هنا. نحن في مهمة لتغيير الطريقة التي يدفع بها العالم. ولن نتوقف حتى نفتح الإمكانات الكاملة للمدفوعات.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.
Lightico
lightico.com
جمع المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوقيعات الإلكترونية، والتحقق من الهوية، ونماذج لعمليات العملاء الآمنة والمتوافقة.
GeoComply
geocomply.com
يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.
GOVX
govx.com
تطبيق GOVX يتيح للأفراد المؤهلين الوصول إلى خصومات حصرية من علامات تجارية موثوقة عبر عملية تحقق بسيطة وآمنة.
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