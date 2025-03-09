برامج التحقق من الهوية - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

PlanetVerify

planetverify.com

تعمل PlanetVerify على تبسيط/أتمتة العملية المتكررة لجمع البيانات الشخصية الجديدة للعملاء أو الموظفين أو المتقدمين للوظيفة. فهو يسمح للمستخدم بذكاء بتوفير جميع البيانات الخاصة به من خلال أجهزته الخاصة، مما يوفر الوقت والمال. عندما تقوم المؤسسات بالتوظيف بشكل متكرر، فإنها تواجه مشكلة البحث عن البيانات أو المستندات من موظفيها الجدد. قد يعني هذا حاجة متخصصي الموارد البشرية المشغولين إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو الرسائل النصية باستمرار لمحاولة الحصول على مستند أو مستندين مهمين من شأنه أن يخفف من المخاطر والقلق من عدم الحصول على بطاقة الهوية الصحيحة أو تصريح العمل أو التوكيل في حالات الطوارئ مثل التدقيق المفاجئ. يوفر PlanetVerify لوحة تحكم بسيطة للغاية موجودة على Microsoft Azure والتي تعمل على أتمتة هذه العملية بشكل آمن ويمكن إعدادها في دقائق معدودة. يختار المستخدم العناصر التي يجب جمعها ويضغط على إرسال إلى جهة واحدة أو عدة جهات. يمكنهم بعد ذلك الاستجابة باستخدام أجهزتهم الخاصة لإدخال عناصر البيانات واستخدام الكاميرا الخاصة بهم للمستندات. سيتم إرسال رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة للمستخدم إذا كان هناك أي شيء مفقود وبمجرد اكتمال كل شيء، سيتم إعلامك - تم إنجاز المهمة! وبصرف النظر عن الوقت الذي تم توفيره في المطاردة، يتم إدخال جميع البيانات من قبل الموظف لذلك ليست هناك حاجة للدخول المزدوج. بل إن PlanetVerify يتحقق أيضًا من عناصر مثل أرقام IBAN عند نقطة الدخول، لذلك لا مزيد من نسخ أرقام البنوك الطويلة والخاطئة في كثير من الأحيان. يمكن الوصول بسهولة إلى أدوات التحقق الاختيارية الأخرى على لوحة تحكم PlanetVerify. يمكن إعداد قواعد الأرشفة والتطهير المجدولة لضمان عدم الاحتفاظ بالبيانات بما يتجاوز المتطلبات القانونية وخاصة إذا تم رفض وظيفة مقدم الطلب. إذا كانت الوثيقة غير صحيحة أو ذات جودة غير كافية، فما عليك سوى الضغط على زر الرفض واختيار السبب من القائمة المنسدلة - سيتم إخطار الموظف. على عكس حالة البريد الإلكتروني حيث يأتي استلام البيانات الشخصية في نموذج تغذية بالتنقيط مع العديد من المرفقات غير المعروفة والخطرة، تقدم PlanetVerify جميع العناصر خالية من المخاطر للمستخدم في ملف تعريف أنيق بشاشة واحدة على لوحة المعلومات. لا حاجة للفرز والتخزين حيث يتم كل ذلك تلقائيًا بواسطة PlanetVerify. كما توفر PlanetVerify، وهي شركاء Docusign، احتياجات التوقيع الإلكتروني المتكاملة تمامًا، بحيث يمكن تضمين عقود العمل في طلب البيانات وتوقيعها على الفور من قبل الأفراد على أجهزتهم.