برامج التحقق من الهوية - التطبيقات الأكثر شعبية - تركمانستان

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تلعب برامج التحقق من الهوية دورًا حاسمًا في تأكيد هوية الأفراد في العالم الحقيقي، سواء كانوا يصلون إلى منصات عبر الإنترنت أو ينخرطون في تفاعلات مادية. من الضروري للشركات مصادقة المستخدمين لبناء الثقة ومنع سرقة الهوية والامتثال للوائح الخصوصية ومكافحة الاحتيال. تستخدم أقسام مختلفة داخل المؤسسات هذا البرنامج للتحقق من الهويات: تستخدمه أقسام الموارد البشرية للتحقق من التعيينات الجديدة المحتملة، بينما تعتمد عليه الفرق القانونية لضمان الامتثال عند التعامل مع معلومات العملاء الحساسة. تتضمن طرق التحقق من الهوية التحقق من وثائق الهوية باستخدام الصور، والبيانات البيومترية مثل الصور الشخصية المباشرة، والتحقق من قواعد بيانات الهوية الثابتة مثل السجلات العامة.
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RemoteDesk
remotedesk.com
يعد RemoteDesk شريكًا موثوقًا به لإحداث ثورة في الطريقة التي تحمي بها المؤسسات معلوماتها الحساسة وتضمن الامتثال في بيئة العمل الديناميكية الحالية. وهي متخصصة في تقديم حلول متقدمة تستفيد من قوة Computer Vision AI لمواجهة التحديات المتطورة للعمل عن بعد وحماية البيانات. تم تصميم مجموعة خدماتنا الشاملة بدقة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الحديثة.
Persona
withpersona.com
تساعد البنية التحتية للهوية الموثوقة لدى Persona الشركات على أتمتة أي حالة استخدام متعلقة بالهوية - بدءًا من جمع معلومات المستخدم والتحقق منها بشكل آمن وحتى اتخاذ القرارات وإجراء المراجعات اليدوية. إدارة برامج KYC/AML المتوافقة تمامًا، ومكافحة الاحتيال، وأتمتة العمليات، كل ذلك في مكان واحد. التكامل في فترة ما بعد الظهر، مع أو بدون هندسة ومع أقل من 10 أسطر من التعليمات البرمجية. - يتكون فريقنا من مهندسين ومصممين سابقين من Square وUber وCoursera وDropbox وSlack. نحن فخورون بحصولنا على التمويل من بعض أفضل شركات رأس المال الاستثماري بما في ذلك First Round Capital وCoatue. بعض المستثمرين الملائكيين لدينا يشملون Perret وWilliam Hockey (مؤسسي Plaid)، وTony Xu (Doordash) وDylan Field (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Figma).
Everlance
everlance.com
Everlance هو نوع من برامج الأميال والنفقات التي تساعد الشركات على تقليل تكاليف السداد وتوفير الوقت وتقديم مزايا وظيفية جذابة للعاملين المتنقلين. مع أكثر من 3 ملايين مستخدم، تشتهر Everlance بسهولة الاستخدام والإدارة وسهولة التعامل معها. توفر المنصة الشاملة حلاً كاملاً لسداد تكاليف السيارة من خلال: تطبيق تتبع الأميال المصنف رقم 1 على متجر التطبيقات، والذي يتميز بسجلات تلقائية للأميال تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحماية الخصوصية المضمنة، وتدفقات الموافقة على تقرير السداد القابلة للتخصيص والأعلام الخارجية خيارات سداد تكاليف الموظفين شهريًا أو نصف شهري أو نصف أسبوعي رخصة القيادة والتحقق من التأمين فحوصات مستمرة لسجل المركبات الآلية (MVR) والتدريب على سلامة السائق إدارة متكاملة للنفقات مع إمكانية الرؤية في في كل خطوة، يمكنك تعويض موظفيك بدقة وكفاءة عن الأميال التي قطعوها والنفقات التي قطعوها. بالإضافة إلى ذلك، احصل على رؤى جديدة حول كيفية قضاء الموظفين يومهم، مما يساعد على زيادة المساءلة وتمكين تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. تدعم Everlance جميع أنواع برامج سداد تكاليف المركبات بدون/منخفضة الضرائب. سواء كنت توفر سيارات الشركة حاليًا، أو تستخدم العمليات اليدوية أو تأتي من مزود آخر، يمكن لفريق الخبراء في Everlance مساعدتك في تحديد البرنامج (البرامج) المناسب لعملك والحفاظ على امتثال IRS. عمليات السداد المخصصة ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، بما في ذلك تسديدات تطوير الأسعار بالسنت لكل ميل (CPM) والبدلات الخاضعة للمساءلة تتبع الأسطول لدى كل عميل مدير نجاح العملاء المسمى الذي يعمل كنقطة اتصال واحدة ويقوم بإجراء مراجعات أعمالك ربع السنوية. يتوفر مكتب المساعدة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني لدعمك أنت وموظفيك على الطريق.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من 2000 عميل في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والنقل والتجارة والألعاب بما في ذلك Mercuryo وBybit وHuobi وUnlimint وDiDi وPoppy وTransferGo.
Token of Trust
tokenoftrust.com
تعد تقارير سمعة المستهلك Token of Trust® أسهل طريقة للمستهلكين لإثبات هويتهم للشركات وغيرها. يمكن للشركات استخدام منصة الهوية الخاصة بـ Token of Trust لفحص المستهلكين أثناء إعداد الحساب، أو عند الخروج، أو في أي لحظة حسب الطلب. هل يحتاج عملك إلى التحقق من عمر عملائك؟ موقع؟ هوية؟ لا تتعرق - هذا هو تخصصنا. باستخدام مسارات عمل Token of Trust القابلة للتكوين، يمكن للشركات تحديد خصائص هوية المستهلك التي من المهم التقاطها والتحقق منها - ثم وضع القواعد لكيفية التعامل مع عملية الموافقة تلقائيًا.
Prembly
prembly.com
البنية التحتية للأمان والامتثال للأسواق الناشئة. موثوق به من قبل مئات الشركات الرقمية عبر الأسواق الناشئة للتحقق من الهوية واكتشاف / منع الاحتيال والتحقق من الخلفية؛ لاكتساب العملاء وضمهم بأمان وإجراء معاملات سلسة عبر الحدود بثقة ودون قيود، مع الحفاظ على فحوصات الامتثال التنظيمي المطلوبة.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy عبارة عن منصة عالمية شاملة للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال والامتثال تشتهر بخدمة التحقق من الهوية الشاملة. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القياسات الحيوية وفريق داخلي من خبراء KYC، تساعد iDenfy على منع الاحتيال والبقاء متوافقًا مع ضمان عملية تأهيل العملاء سهلة الاستخدام. في الآونة الأخيرة، قدمت iDenfy إصدار KYB الخاص بها، وهو حل للتحقق من الأعمال قابل للتخصيص بالكامل.
Pipl
pipl.com
Pipl هي شركة الثقة في الهوية. نحن نستخدم الارتباط متعدد المتغيرات لإنشاء اتصالات عميقة بين أكثر من 28 مليار معرف فريد — البريد الإلكتروني والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات المنتشرة في جميع أنحاء العالم. تسمح حلولنا للمؤسسات بتوفير تجارب عملاء سلسة وبناء الثقة عبر دورة حياة المستهلك.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust هي شركة تقدم خدمات الهوية والثقة الإلكترونية وتتمثل مهمتها في مساعدة الشركات على تحويل خدماتها وتطوير قنوات رقمية مستدامة. تم تأسيسها برؤية لإعادة تعريف كيفية التحقق من الهوية عبر الإنترنت، ونحن نسعى جاهدين لتوفير حلول آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام للمصادقة الرقمية والتوقيعات الإلكترونية وإثبات الهوية. على مدى السنوات السبع الماضية، جعلت مئات الشركات من 11 دولة من Evrotrust أساسًا لخدماتها الرقمية. يفضل 15 بنكًا رئيسيًا في الاتحاد الأوروبي تحديد هوية العميل عن بعد والتوقيع الإلكتروني بشكل منظم لحل معضلة الأمان والامتثال على المدى الطويل. ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول Evrotrust، نقدم هوية إلكترونية مجانية وقابلة لإعادة الاستخدام لأكثر من 1.3 مليون مستخدم من 57 جنسية. توفر Evrotrust حماية قانونية وأمنية قوية للمؤسسات أثناء التفاعلات الرقمية مع عملائها مع تزويد المستخدم النهائي بأداة سريعة وسهلة الاستخدام تجعل تجربتهم سلسة قدر الإمكان. خبرتنا وجودة خدماتنا معترف بها دوليا على أعلى مستوى. تعد Evrotrust أيضًا مزودًا مؤهلاً لخدمات الثقة، وقد تم إدراجها في قائمة QTSPs الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وقد تم اختيار حلنا كمخطط معرف إلكتروني تم إخطاره بموجب eIDAS. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.evrotrust.com
Cognito
cognitohq.com
يوفر التحقق من هوية Cognito الامتثال الفوري لـ KYC وAML، وفحص قائمة المراقبة، والمزيد على مستوى العالم، مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus عبارة عن منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تتيح اتخاذ قرارات مالية أسرع وأكثر دقة. تقوم الشركة بتحليل المستندات بدقة تزيد عن 99%، بغض النظر عن التنسيق أو الجودة، وتدعم مئات أنواع المستندات بما في ذلك البيانات المصرفية، وقسائم الدفع، ونماذج الضرائب. توفر Ocrolus حلاً موثوقًا به لاكتشاف الاحتيال وتبسيط القرارات لأكثر من 400 عميل عبر عدد من حالات الاستخدام، بدءًا من الشركات الصغيرة والرهن العقاري والإقراض الاستهلاكي وحتى إعداد الضرائب وأهلية Medicaid. يستفيد العملاء مثل Enova وPayPal وBrex وCrossCountry Mortgage وPlaid وSoFi من أتمتة Ocrolus لبناء تجارب مستخدم مبهجة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Ocrolus.com.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
يتيح Trust Swiftly للشركات إضافة طرق متعددة بسهولة للتحقق من عملائها. لا يلزم وجود تعليمات برمجية للبدء، ويمكن إنشاء مسارات عمل متقدمة من خلال عمليات التكامل مع أدوات الاحتيال الحالية. نحن نساعد الشركات على مكافحة الاحتيال بشكل تكيفي من خلال تطبيق الاحتكاك المناسب عند الحاجة. بدءًا من التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة ووصولاً إلى الهوية والخدمات المصرفية والصوت والتأمين ثلاثي الأبعاد، يمكنك التأكد من تغطية جميع الشيكات. الحل الخاص بنا قابل للتخصيص لأي عملية احتيال ويمكن تهيئته للشركات التي ترغب في ملكية البيانات الكاملة.
Yardstik
yardstik.com
مع Yardstik، يمكنك إجراء فحوصات خلفية أقل والحصول على نتائج أفضل بشكل ملموس. تعمل تقنية الفحص التسلسلي الرائدة لدينا على تقليل الخطوات غير الضرورية وتسريع عمليات تقييم المرشحين، مما يوفر لك الوقت والمال. وهذه مجرد البداية. سنواصل تحدي ممارسات صناعة فحص الخلفية طويلة الأمد في مجالات أخرى - بدءًا من دعم العملاء وحتى الحد من الاحتيال - نيابةً عنك. الآلاف من العملاء من الصناعات في أسواق الأعمال المؤقتة والتوظيف والنقل والرعاية الصحية - يثقون بنا لرفع مستوى حلول الفحص الخاصة بهم. تعرف على المزيد حول مزيجنا من منتجات الفحص والاحتيال والامتثال في منصتنا المتكاملة على https://yardstik.com. ياردستيك: أفضل بشكل ملموس.
Veremark
veremark.com
Veremark عبارة عن منصة آلية للتحقق من التوظيف تضيف البساطة والثقة والسرعة إلى عمليات التوظيف في الشركات.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard هو نظام الامتثال الشامل الخاص بك. توفر شركة Checkboard، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، لشركات المحاماة وشركات النقل والوكلاء العقاريين وأصحاب العقارات ومطوري العقارات القدرة على إجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال (AML) وKYC (اعرف عميلك) والهوية البيومترية الأكثر قيمة. السماح لمحترفي العقارات بالاستقلالية الكاملة حيث يمكنهم تشغيلها مباشرة من منصة Checkboard الرائعة والحصول على تقرير تقييمي شامل عن عملائهم في غضون 15 دقيقة.
NorthRow
northrow.com
NorthRow هو برنامج KYC (اعرف عميلك) وآمن للغاية حائز على جوائز وبرنامج سحابي ID&V (الهوية والتحقق) يساعد فرق الامتثال في التحول الرقمي بدءًا من تبسيط عملياتهم إلى تحسين الرؤية على نطاق واسع. بفضل اتساع نطاق الخبرة والحلول البرمجية الرائدة، تساعد NorthRow الشركات على جذب عملاء وموظفين جدد بنجاح. نحن نقوم بذلك من خلال قدرات الامتثال والمراقبة والمعالجة القوية، مما يمنحك راحة البال عندما تعلم أن عبء إدارة المخاطر قد تم الاهتمام به. نحن نوفر لك المزيد من الوقت للتركيز على المهمة الأكثر أهمية - وهي تنمية أعمالك بأمان.
PlanetVerify
planetverify.com
تعمل PlanetVerify على تبسيط/أتمتة العملية المتكررة لجمع البيانات الشخصية الجديدة للعملاء أو الموظفين أو المتقدمين للوظيفة. فهو يسمح للمستخدم بذكاء بتوفير جميع البيانات الخاصة به من خلال أجهزته الخاصة، مما يوفر الوقت والمال. عندما تقوم المؤسسات بالتوظيف بشكل متكرر، فإنها تواجه مشكلة البحث عن البيانات أو المستندات من موظفيها الجدد. قد يعني هذا حاجة متخصصي الموارد البشرية المشغولين إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو الرسائل النصية باستمرار لمحاولة الحصول على مستند أو مستندين مهمين من شأنه أن يخفف من المخاطر والقلق من عدم الحصول على بطاقة الهوية الصحيحة أو تصريح العمل أو التوكيل في حالات الطوارئ مثل التدقيق المفاجئ. يوفر PlanetVerify لوحة تحكم بسيطة للغاية موجودة على Microsoft Azure والتي تعمل على أتمتة هذه العملية بشكل آمن ويمكن إعدادها في دقائق معدودة. يختار المستخدم العناصر التي يجب جمعها ويضغط على إرسال إلى جهة واحدة أو عدة جهات. يمكنهم بعد ذلك الاستجابة باستخدام أجهزتهم الخاصة لإدخال عناصر البيانات واستخدام الكاميرا الخاصة بهم للمستندات. سيتم إرسال رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة للمستخدم إذا كان هناك أي شيء مفقود وبمجرد اكتمال كل شيء، سيتم إعلامك - تم إنجاز المهمة! وبصرف النظر عن الوقت الذي تم توفيره في المطاردة، يتم إدخال جميع البيانات من قبل الموظف لذلك ليست هناك حاجة للدخول المزدوج. بل إن PlanetVerify يتحقق أيضًا من عناصر مثل أرقام IBAN عند نقطة الدخول، لذلك لا مزيد من نسخ أرقام البنوك الطويلة والخاطئة في كثير من الأحيان. يمكن الوصول بسهولة إلى أدوات التحقق الاختيارية الأخرى على لوحة تحكم PlanetVerify. يمكن إعداد قواعد الأرشفة والتطهير المجدولة لضمان عدم الاحتفاظ بالبيانات بما يتجاوز المتطلبات القانونية وخاصة إذا تم رفض وظيفة مقدم الطلب. إذا كانت الوثيقة غير صحيحة أو ذات جودة غير كافية، فما عليك سوى الضغط على زر الرفض واختيار السبب من القائمة المنسدلة - سيتم إخطار الموظف. على عكس حالة البريد الإلكتروني حيث يأتي استلام البيانات الشخصية في نموذج تغذية بالتنقيط مع العديد من المرفقات غير المعروفة والخطرة، تقدم PlanetVerify جميع العناصر خالية من المخاطر للمستخدم في ملف تعريف أنيق بشاشة واحدة على لوحة المعلومات. لا حاجة للفرز والتخزين حيث يتم كل ذلك تلقائيًا بواسطة PlanetVerify. كما توفر PlanetVerify، وهي شركاء Docusign، احتياجات التوقيع الإلكتروني المتكاملة تمامًا، بحيث يمكن تضمين عقود العمل في طلب البيانات وتوقيعها على الفور من قبل الأفراد على أجهزتهم.
Vouched
vouched.id
Vouched عبارة عن ذكاء اصطناعي ورؤية حاسوبية حائزة على جوائز تعمل على تمكين التحقق من الهوية المرئية الشاملة، وKYC، وKYP، واكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. نظرًا لكونه خبيرًا في أكثر من 600+ وثيقة هوية صادرة عن الحكومة في أكثر من 70 دولة، تساعد Vouched البنوك والموارد البشرية ومقدمي الرعاية الصحية في التحقق من هوية المستخدم وإدراجها وإدارتها بسلاسة لتعزيز الوصول إلى خدمات الحياة الأكثر أهمية.
Socure
socure.com
توفر منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات الرقمية والمشاركة عند الإعداد وطوال رحلة العميل.
Cashfree
cashfree.com
منصة دفع قوية وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات عملك - جمع المدفوعات وإرسال الدفعات وإدارة المدفوعات الدولية والقيام بالمزيد. تم تصميم Cashfree Payments لجميع أنواع الشركات بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات لقبول المدفوعات على موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو القنوات الأخرى مثل Whatsapp ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. أكثر من 1,00,000 تاجر وعلامات تجارية رائدة مثل IRCTC، وNykaa، وBigBasket، Cred، وغيرها الكثير يثقون في Cashfree Payments لمعالجة الدفع.
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم شركة Intellicheck, Inc. حلول التحقق من الهوية الرقمية عند الطلب لاحتياجات KYC والاحتيال والتحقق من العمر. تتوفر حلولها الدقيقة والسريعة والآمنة للغاية من خلال IDN-Direct، وهو حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) يتكامل مع أنظمة العملاء وعملياتهم، ومن خلال IDN-Portal الذي يمكن تشغيله في أقل من ساعة. يمكن استخدام Intellicheck من خلال جهاز محمول، أو متصفح، أو ماسح ضوئي/نقاط بيع بالتجزئة.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع لتوفير العنوان الصحيح في لمح البصر. باستخدام Loqate، يمكنك البدء في تحسين تجربة المستخدمين على موقعك وتقليل معدلات عربة التسوق أو ترك النماذج من خلال تزويد المستخدمين بطريقة أسرع لإدخال عناوينهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التقاط العنوان والتحقق منه من Loqate على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب ضعف جودة البيانات وتكلفة عمليات التسليم الفائتة. يحتوي Loqate Address Capture والتحقق منه على الميزات التالية: - بيانات أفضل - يتم الحصول على العناوين من مجموعات بيانات متعددة قبل دمجها وإسنادها الترافقي وتنقيتها للحصول على الإصدار الأكثر صحة من العنوان. - المطابقة الغامضة - يعمل الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية لدينا على تصحيح أي أخطاء إملائية أو أحرف مبدلة أو أي خطأ آخر دون تأخير في وقت الاستجابة. - Unicode – أصبح بإمكان العملاء الآن كتابة عناوينهم باللغة الأصلية ومجموعة الأحرف. - انحياز الموقع - يكتشف موقع المستخدم تلقائيًا للمساعدة في البحث وإنشاء نتائج أسرع دون كتابة العنوان بالكامل. - تصفية النتائج - قم بتخصيص معلمات العناوين التي تم إرجاعها لتجزئة سهلة لقصر النتائج على مناطق محددة أو استبعاد عناوين من خارج أي منطقة معينة. نحن نساعد كل شركة في العالم على الوصول إلى كل عميل في العالم. Loqate هو أحد حلول GBG. GBG هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء بيانات الهوية، مما يمنح المؤسسات في أكثر من 70 دولة القدرة على فهم البيانات حول ما يقرب من 4.5 مليار شخص. من خلال الجمع بين تريليونات من سجلات البيانات، نساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاط البيانات الشخصية وإدارتها وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والتوظيف. يتم تقديم حلولنا العالمية الحائزة على جوائز عبر منصات SaaS والهواتف المحمولة والمحلية القابلة للتخصيص.
Plaid
plaid.com
Plaid عبارة عن منصة تحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات مالية يمكنها التفاعل مع الحسابات المصرفية وتنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر. فهو يتيح للمستخدم إمكانية مصادقة حسابه المصرفي وربطه بسهولة بأي تطبيق والاستفادة من الوظائف الشبيهة بالبنك من هذا التطبيق. باستخدام Plaid، ستتمكن من تطوير التطبيقات التي تتزامن مع الحسابات المصرفية للمستخدمين لتتبع ميزانياتهم وإدارتها، وتحويل الأموال. في الأساس، فهو بمثابة حلقة الوصل بين البنوك والتقنيات المالية. العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل Gusto، وVenmo، وTransferWise، وCharity Water، وRobinhood، وLevel Money تستخدم حاليًا منتجات وحلول Plaid. في حالة خدمة الموارد البشرية المتكاملة الشهيرة عبر الإنترنت Gusto، فإنها تستخدم وظيفة غرفة المقاصة الآلية (ACH) من Plaid لتشغيل خدمة الإيداع المباشر لكشوف المرتبات. تستخدم شركات التكنولوجيا المالية الأخرى، مثل تطبيق الميزانية Level Money، النظام الأساسي لتوحيد البيانات وتنظيفها من الحسابات المصرفية المختلفة للمستخدمين لمساعدتهم على إدارة أموالهم وميزانيتها. بالمعنى الواسع، تغطي Plaid قطاعات مهمة من الخدمات المالية بما في ذلك إعداد المدفوعات والتحقق من صحة البيانات المالية. يمكن أن يساعدك في ترتيب وتنفيذ مدفوعات ACH، وجمع بيانات المعاملات، والتحقق من صحة هوية المستخدم، وفحص بيانات التوظيف والدخل، وتقييم مدى خطورة المستخدمين، وتضمين عمليات التكامل المصرفية مباشرة داخل تدفقات المقترضين. لم يكن تطوير تطبيقك الخاص أسهل من أي وقت مضى - فبفضل بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية، يمكنك ملاءمة Plaid في أي شيء تقوم بإنشائه. نظرة عامة على فوائد Plaid: مصادقة أفضل لـ ACH أصبحت مصادقة الحسابات للمدفوعات من بنك إلى بنك أكثر بساطة وأسرع وأكثر سهولة في الاستخدام. ستتمكن من مصادقة عمليات النقل على الفور دون انتظار الودائع الصغيرة بالإضافة إلى تقليل المعاملات الفاشلة من خلال مصادقة المستخدمين وتوجيههم نحو ACH. يؤدي هذا إلى تجربة مستخدم سلسة حيث يمكنك إعداد المستخدمين بناءً على المعلومات التي يعرفونها بالفعل، مما يؤدي بشكل فعال إلى القضاء على البحث عن دفاتر الشيكات. كما أنه يعزز التحويلات من خلال السماح لك بنشر تدفق محسّن للجوال والذي يؤدي إلى تحويل أفضل بكثير. تحقق من الأرصدة في الوقت الفعلي. تم تبسيط العمل مع البيانات المالية باستخدام Plaid. في بضع خطوات فقط، يمكنك سحب البيانات التاريخية والرصيد في الوقت الفعلي، والحصول على معلومات الرصيد الحالي والمتاح وتفاصيل حول حالة الحساب ونوعه. يمكنك التحقق على الفور من أرصدة المستخدمين لديك عندما تحتاج إلى إجراء تحويل. فهو يساعد على منع السحب على المكشوف ويتيح التمويل المسبق للمعاملات مع نظرة ثاقبة للأرصدة. علاوة على ذلك، من خلال التعرف على الأموال المتاحة قبل التحويل، فإنك تمنع رسوم الأموال غير الكافية (NSF)، وبالتالي تقليل تكلفة الاحتيال، إن لم يكن القضاء عليها تمامًا. يتيح لك الحد من الاحتيال البنكي Plaid استخدام البيانات المصرفية للتحقق من الهويات وتقليل الاحتيال المصرفي. يمكنك إثبات هويات المستخدم مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني، والتحقق من المعلومات مقابل ما هو مسجل في البنك. ستتمكن من معرفة المستخدمين من خلال التحقق البسيط من الهوية والذي يتم تسهيله أيضًا من خلال نماذج الملء التلقائي بناءً على معلومات صاحب الحساب المسجلة لدى البنك. المعاملات النظيفة والمصنفة يتم تبسيط إدارة الأموال عندما تحصل على بيانات المعاملات النظيفة والمصنفة التي يعود تاريخها إلى 24 شهرًا. سيكون لديك تفاصيل أفضل حول المعاملات عند وضعها في سياق معلومات الموقع الجغرافي والتاجر والفئة. بفضل البيانات الموثوقة في الوقت الفعلي والتي تمتد إلى أقصى حد ممكن، يمكنك الحصول على رؤى قيمة لخدمة عملائك بشكل أفضل وتقليل التكلفة من خلال الاتصالات ذات زمن الوصول المنخفض التي لا تتطلب موارد فنية إضافية. التحقق من أصول المقترض مباشرة من المصدر. يمكن للمقترضين ربط حساباتهم المصرفية في ثوانٍ لزيادة التحويلات إلى الحد الأقصى. يمكنك الحصول على سرعات معالجة سريعة باستخدام تقنية متكاملة تربط Plaid بسلاسة بتجربتك الخاصة لتقليل الاحتكاك للمقترض. كما يتم تسريع الاتصالات أيضًا من خلال الالتزام بالأمان مثل استخدام تشفير AES 256 بت على مستوى المؤسسات والذي يأتي مع اختبارات اختراق الشبكة المنتظمة ومراجعات الأمان.
Veriff
veriff.com
تقدم Veriff برنامجًا آليًا للغاية للتحقق من الهوية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم نظامهم الأساسي لمحاربة الاحتيال وضمان الامتثال وحماية العملاء. مع Veriff، يمكن للشركات بناء مجتمعات رقمية موثوقة، وتحسين تجربة المستخدم، ودفع النمو. إن الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وفرق التحقق البشرية الداخلية يسمح لـ Veriff بمنع الأنشطة الاحتيالية بشكل فعال مع تقليل الاحتكاك للمستخدمين الحقيقيين أثناء رحلة العميل الخاصة بهم. تتضمن حلول التحقق من الهوية الخاصة بهم التحقق القوي من المستندات والهوية، وإثبات العنوان، وعمليات التحقق من قاعدة البيانات، والتحقق من العمر. تساعد هذه الميزات في تبسيط عمليات الإعداد، والامتثال للوائح، وأتمتة عمليات التحقق من العمر لضمان أمن وسلامة جميع المستخدمين. كما تقدم Veriff أيضًا حلول "اعرف عميلك" (KYC)، بما في ذلك عمليات فحص KYC المبسطة وفحص مكافحة غسل الأموال للمراقبة المستمرة والحماية ضد أنشطة غسيل الأموال المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة المصادقة البيومترية الوصول إلى الحساب بدون كلمة مرور وآمنة، بينما تعمل ميزة تقدير العمر على تعزيز التحويلات من خلال التحقق من العمر استنادًا إلى الصور الشخصية. وللتخفيف من الاحتيال بشكل فعال، توفر Veriff خدمات الحماية من الاحتيال لحماية الشركات من الاحتيال في الهوية، بالإضافة إلى معلومات الاحتيال. أدوات لتعزيز جهود التخفيف من الاحتيال من خلال قدرات استخباراتية متقدمة. بشكل عام، يساعد برنامج التحقق من الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Veriff الشركات على ترسيخ الثقة والشفافية عبر الإنترنت، والحماية من الأنشطة الاحتيالية، والبقاء متوافقًا مع اللوائح، والتوسع عالميًا.
ID.me
id.me
يعمل ID.me على تبسيط كيفية إثبات الأفراد لهويتهم ومشاركتها عبر الإنترنت. تضم شبكة الهوية الرقمية الآمنة ID.me أكثر من 98 مليون مستخدم، بالإضافة إلى شراكات مع 30 ولاية و10 وكالات فيدرالية وأكثر من 500 بائع تجزئة يحمل علامات تجارية. توفر الشركة إثبات الهوية والمصادقة والتحقق المجتمعي للمؤسسات عبر القطاعات. تتوافق تقنية الشركة مع المعايير الفيدرالية لمصادقة المستهلك وتمت الموافقة عليها كمزود خدمة اعتماد متوافق مع NIST 800-63-3 IAL2 / AAL2 من خلال مبادرة Kantara. تحتوي بوابة الهوية الخاصة بـ ID.me أيضًا على سلطة معتدلة للتشغيل (ATO) لبرنامج إدارة المخاطر والتفويض الفيدرالي (FedRAMP). ID.me هو المزود الوحيد للدردشة المرئية وهو ملتزم بذلك
Ondato
ondato.com
Ondato هي شركة تقنية تعمل على تبسيط العمليات المتعلقة بـ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" باستخدام أدوات حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تغطي مجموعة كاملة من تحديات الامتثال، بدءًا من إعداد العميل الجديد إلى قاعدة بيانات شاملة للمراقبة المستمرة للعملاء.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد بياناتهم الحيوية مقابل أكثر من 3000 نقطة بيانات في جميع أنحاء العالم. تعمل شركة ComplyCube حاليًا على تشغيل الشركات القائمة عبر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والاتصالات والنقل والتجارة الإلكترونية.
Alloy
alloy.com
تستخدم أكثر من 300 شركة منصة Alloy المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للاتصال بأكثر من 160 مصدر بيانات، وأتمتة قرارات الهوية أثناء إنشاء الحساب، ومراقبتها بشكل مستمر. ساعدت شركة Alloy بعضًا من البنوك الأكثر ابتكارًا وشركات التكنولوجيا المالية الأسرع نموًا على النمو وتوسيع نطاق العمليات من خلال السماح لها بالعثور على المزيد من العملاء الجيدين وإدخالهم في منتجاتها دون زيادة مخاطر الاحتيال.
Signicat
signicat.com
Signica هي شركة هوية رقمية رائدة على مستوى أوروبا وتتمتع بسجل حافل لا مثيل له في أسواق الهوية الرقمية الأكثر تقدمًا في العالم. تتضمن منصة الهوية الرقمية الخاصة بها المجموعة الأكثر شمولاً من أنظمة إثبات الهوية والمصادقة في العالم، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال نقطة تكامل واحدة. تدعم المنصة رحلة الهوية الكاملة، بدءًا من التعرف والتأهيل، مرورًا بتسجيل الدخول والموافقة، وحتى إبرام اتفاقيات العمل التي تصمد أمام اختبار الزمن. تأسست شركة Signicat في عام 2006 واستحوذت عليها شركة Nordic Capital الرائدة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة الأوروبية في عام 2019. ويقع مقرها الرئيسي في تروندهايم بالنرويج. لمزيد من المعلومات حول Signicat، يرجى زيارة www.signicat.com
Trulioo
trulioo.com
Trulioo هي منصة الهوية العالمية، والتي تثق بها الشركات الرائدة لتلبية احتياجات التحقق الخاصة بها. تقدم Trulioo إمكانية التحقق من الأعمال والأفراد في جميع أنحاء العالم، وتغطي 195 دولة ويمكنها التحقق من أكثر من 13000 وثيقة هوية و700 مليون كيان تجاري أثناء التحقق من أكثر من 6000 قائمة مراقبة. تعمل مجموعتها الشاملة من الإمكانات الداخلية، والمتكاملة عبر منصة آلية واحدة، على تشغيل مسارات عمل قابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا لتلبية أي متطلبات للسوق. من خلال الجمع بين أحدث التقنيات ومعرفة الخبراء في مجال التحقق عبر أسواق متنوعة، تتيح Trulioo أعلى مستويات ضمان التحقق، وتحسين تكاليف الإعداد وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer هي شبكة المدفوعات المصرفية المفتوحة الرائدة في أوروبا. نحن ندعم عمليات الدفع عبر الإنترنت بشكل أكثر ذكاءً وأمانًا وسرعة من خلال الجمع بين المدفوعات المصرفية في الوقت الفعلي والبيانات المالية وبيانات الهوية. تستخدم الشركات الكبيرة والصغيرة منتجاتنا لجذب مستخدمين جدد وقبول الأموال وإجراء الدفعات في ثوانٍ وعلى نطاق واسع. نحن نعيش في 21 دولة ويثق بنا أكثر من 20 مليون مستخدم لمعالجة معاملاتهم. على الرغم من أننا لا نتوقف هنا. نحن في مهمة لتغيير الطريقة التي يدفع بها العالم. ولن نتوقف حتى نفتح الإمكانات الكاملة للمدفوعات.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء بسلاسة على نطاق واسع مع إيقاف الاحتيال والتعامل مع KYC وAML والمتطلبات التنظيمية الأخرى.
Lightico
lightico.com
جمع المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوقيعات الإلكترونية، والتحقق من الهوية، ونماذج لعمليات العملاء الآمنة والمتوافقة.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
GOVX
govx.com
تستخدم الآلاف من العلامات التجارية الرائدة معرف GOVX للتحقق بشكل فوري وآمن من أهلية العملاء للحصول على خصومات حصرية على مواقع البيع بالتجزئة أو التذاكر الخاصة بهم مع حماية أنفسهم من الاستخدام الاحتيالي من قبل العملاء غير المؤهلين. عملية التحقق سريعة وشاملة ومطلوبة مرة واحدة فقط. مع معرف GOVX، لا يحتاج عملاؤك إلى إعادة التحقق، مما يؤدي إلى أفضل معدلات التحويل الممكنة مع المشترين المتكررين ذوي القيمة العالية. يتكامل معرف GOVX بسهولة وسلاسة في أي موقع ويب. إنه متوافق مع الأجهزة المحمولة ويستجيب بشكل كامل لجميع الأجهزة ويتم تأمينه باستخدام بروتوكول OAuth 2.0 ومصادقة JWT لحماية بيانات العملاء. تجربة التحقق قابلة للتخصيص بالكامل مع علامتك التجارية ورسائلك، مما يسمح لك بقصر التحقق على المجموعات المحددة التي ترغب في استهدافها. وإذا كنت أحد تجار Shopify، فإن عملية التحقق تكون أكثر بساطة. بفضل تطبيق GOVX Shopify، تطبيق الخصم العسكري رقم واحد على Shopify، لا يستغرق الأمر حرفيًا سوى بضع نقرات للبدء في توجيه الشكر لمجتمع الخدمة! يعد معرف GOVX مجرد واحدة من ثلاث طرق للشراكة مع GOVX. تستفيد العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة، والفرق الرياضية المحترفة، والفنانون الترفيهيون، وشركاء السفر، والمزيد من سوق التجارة الإلكترونية ذو القناة المغلقة GOVX يوميًا للوصول إلى جمهور مستحق للغاية ومتفاعل يضم أكثر من 7.5 مليون عضو. مع خيارات التكامل المتعددة، أصبح البدء أمرًا سهلاً. تستخدم العديد من العلامات التجارية أيضًا حلول خدمات التسويق من GOVX لتضخيم منتجاتها أو خدماتها داخل مجتمع أعضاء GOVX شديد التفاعل مع تعزيز دعمهم لأولئك الذين يخدمونهم. اتصل بفريق GOVX اليوم لاستكشاف أفضل خيارات الشراكة لعملك.
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