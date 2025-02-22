برامج التحقق من الهوية - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Plaid

plaid.com

Plaid عبارة عن منصة تحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات مالية يمكنها التفاعل مع الحسابات المصرفية وتنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر. فهو يتيح للمستخدم إمكانية مصادقة حسابه المصرفي وربطه بسهولة بأي تطبيق والاستفادة من الوظائف الشبيهة بالبنك من هذا التطبيق. باستخدام Plaid، ستتمكن من تطوير التطبيقات التي تتزامن مع الحسابات المصرفية للمستخدمين لتتبع ميزانياتهم وإدارتها، وتحويل الأموال. في الأساس، فهو بمثابة حلقة الوصل بين البنوك والتقنيات المالية. العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل Gusto، وVenmo، وTransferWise، وCharity Water، وRobinhood، وLevel Money تستخدم حاليًا منتجات وحلول Plaid. في حالة خدمة الموارد البشرية المتكاملة الشهيرة عبر الإنترنت Gusto، فإنها تستخدم وظيفة غرفة المقاصة الآلية (ACH) من Plaid لتشغيل خدمة الإيداع المباشر لكشوف المرتبات. تستخدم شركات التكنولوجيا المالية الأخرى، مثل تطبيق الميزانية Level Money، النظام الأساسي لتوحيد البيانات وتنظيفها من الحسابات المصرفية المختلفة للمستخدمين لمساعدتهم على إدارة أموالهم وميزانيتها. بالمعنى الواسع، تغطي Plaid قطاعات مهمة من الخدمات المالية بما في ذلك إعداد المدفوعات والتحقق من صحة البيانات المالية. يمكن أن يساعدك في ترتيب وتنفيذ مدفوعات ACH، وجمع بيانات المعاملات، والتحقق من صحة هوية المستخدم، وفحص بيانات التوظيف والدخل، وتقييم مدى خطورة المستخدمين، وتضمين عمليات التكامل المصرفية مباشرة داخل تدفقات المقترضين. لم يكن تطوير تطبيقك الخاص أسهل من أي وقت مضى - فبفضل بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية، يمكنك ملاءمة Plaid في أي شيء تقوم بإنشائه. نظرة عامة على فوائد Plaid: مصادقة أفضل لـ ACH أصبحت مصادقة الحسابات للمدفوعات من بنك إلى بنك أكثر بساطة وأسرع وأكثر سهولة في الاستخدام. ستتمكن من مصادقة عمليات النقل على الفور دون انتظار الودائع الصغيرة بالإضافة إلى تقليل المعاملات الفاشلة من خلال مصادقة المستخدمين وتوجيههم نحو ACH. يؤدي هذا إلى تجربة مستخدم سلسة حيث يمكنك إعداد المستخدمين بناءً على المعلومات التي يعرفونها بالفعل، مما يؤدي بشكل فعال إلى القضاء على البحث عن دفاتر الشيكات. كما أنه يعزز التحويلات من خلال السماح لك بنشر تدفق محسّن للجوال والذي يؤدي إلى تحويل أفضل بكثير. تحقق من الأرصدة في الوقت الفعلي. تم تبسيط العمل مع البيانات المالية باستخدام Plaid. في بضع خطوات فقط، يمكنك سحب البيانات التاريخية والرصيد في الوقت الفعلي، والحصول على معلومات الرصيد الحالي والمتاح وتفاصيل حول حالة الحساب ونوعه. يمكنك التحقق على الفور من أرصدة المستخدمين لديك عندما تحتاج إلى إجراء تحويل. فهو يساعد على منع السحب على المكشوف ويتيح التمويل المسبق للمعاملات مع نظرة ثاقبة للأرصدة. علاوة على ذلك، من خلال التعرف على الأموال المتاحة قبل التحويل، فإنك تمنع رسوم الأموال غير الكافية (NSF)، وبالتالي تقليل تكلفة الاحتيال، إن لم يكن القضاء عليها تمامًا. يتيح لك الحد من الاحتيال البنكي Plaid استخدام البيانات المصرفية للتحقق من الهويات وتقليل الاحتيال المصرفي. يمكنك إثبات هويات المستخدم مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني، والتحقق من المعلومات مقابل ما هو مسجل في البنك. ستتمكن من معرفة المستخدمين من خلال التحقق البسيط من الهوية والذي يتم تسهيله أيضًا من خلال نماذج الملء التلقائي بناءً على معلومات صاحب الحساب المسجلة لدى البنك. المعاملات النظيفة والمصنفة يتم تبسيط إدارة الأموال عندما تحصل على بيانات المعاملات النظيفة والمصنفة التي يعود تاريخها إلى 24 شهرًا. سيكون لديك تفاصيل أفضل حول المعاملات عند وضعها في سياق معلومات الموقع الجغرافي والتاجر والفئة. بفضل البيانات الموثوقة في الوقت الفعلي والتي تمتد إلى أقصى حد ممكن، يمكنك الحصول على رؤى قيمة لخدمة عملائك بشكل أفضل وتقليل التكلفة من خلال الاتصالات ذات زمن الوصول المنخفض التي لا تتطلب موارد فنية إضافية. التحقق من أصول المقترض مباشرة من المصدر. يمكن للمقترضين ربط حساباتهم المصرفية في ثوانٍ لزيادة التحويلات إلى الحد الأقصى. يمكنك الحصول على سرعات معالجة سريعة باستخدام تقنية متكاملة تربط Plaid بسلاسة بتجربتك الخاصة لتقليل الاحتكاك للمقترض. كما يتم تسريع الاتصالات أيضًا من خلال الالتزام بالأمان مثل استخدام تشفير AES 256 بت على مستوى المؤسسات والذي يأتي مع اختبارات اختراق الشبكة المنتظمة ومراجعات الأمان.