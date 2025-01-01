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برامج التحقق من الهوية
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برامج التحقق من الهوية - التطبيقات الأكثر شعبية

تلعب برامج التحقق من الهوية دورًا حاسمًا في تأكيد هوية الأفراد في العالم الحقيقي، سواء كانوا يصلون إلى منصات عبر الإنترنت أو ينخرطون في تفاعلات مادية. من الضروري للشركات مصادقة المستخدمين لبناء الثقة ومنع سرقة الهوية والامتثال للوائح الخصوصية ومكافحة الاحتيال. تستخدم أقسام مختلفة داخل المؤسسات هذا البرنامج للتحقق من الهويات: تستخدمه أقسام الموارد البشرية للتحقق من التعيينات الجديدة المحتملة، بينما تعتمد عليه الفرق القانونية لضمان الامتثال عند التعامل مع معلومات العملاء الحساسة. تتضمن طرق التحقق من الهوية التحقق من وثائق الهوية باستخدام الصور، والبيانات البيومترية مثل الصور الشخصية المباشرة، والتحقق من قواعد بيانات الهوية الثابتة مثل السجلات العامة.

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ID.me

ID.me

id.me

ID.me هو تطبيق يتيح التحقق الآمن من الهوية الرقمية، مما يساعد الأفراد والمنظمات على مشاركة إثبات الهوية عبر الإنترنت.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid هو منصة تمكّن المطورين من توصيل التطبيقات بحسابات مصرفية، تنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر بشكل آمن وسهل.

Persona

Persona

withpersona.com

تساعد Persona المؤسسات في جمع والتحقق من الهوية وإدارة برامج KYC/AML، مع مكافحة الاحتيال وأتمتة العمليات في مكان واحد.

Evrotrust

Evrotrust

evrotrust.com

Evrotrust هو تطبيق للتحقق من الهوية الرقمية يوفر خدمات التحقق الالكتروني والتوقيعات الرقمية للمستخدمين والشركات.

Pipl

Pipl

pipl.com

بيبل هو تطبيق للبحث عن المعلومات وإدارتها بكفاءة، يتيح تجميع البيانات من مصادر متعددة لدعم عمليات البحث والتحقق.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube هو تطبيق شامل لأتمتة التحقق من الهوية والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتعريف العملاء، مع ميزات مثل التعرف على الوجه.

Trust Swiftly

Trust Swiftly

trustswiftly.com

تطبيق Trust Swiftly يساعد الشركات على التحقق من العملاء بطرق متعددة دون الحاجة للبرمجة، مع خيارات مخصصة لمكافحة الاحتيال.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

كاش فري هو منصة دفع شاملة تتيح للشركات جمع المدفوعات، وإرسال المدفوعات، وإدارة المدفوعات الدولية بسهولة وأمان.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub هي منصة للتحقق من الهوية والامتثال، توفر حلول KYC وAML ومراقبة المعاملات والوقاية من الاحتيال للشركات في مجالات متعددة.

Onfido

Onfido

onfido.com

تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.

GOVX

GOVX

govx.com

تطبيق GOVX يتيح للأفراد المؤهلين الوصول إلى خصومات حصرية من علامات تجارية موثوقة عبر عملية تحقق بسيطة وآمنة.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy هو تطبيق للتحقق من الهوية الرقمية ومنع الاحتيال، يستخدم تقنيات متقدمة ويقدم حلولاً مخصصة للتحقق من الأعمال. يركز على تجربة المستخدم وسهولة الامتثال.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark هي منصة للتحقق من وظائف الموظفين بشكل آلي، تركز على التأكد من المؤهلات التعليمية بطريقة رقمية وآمنة.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff هو تطبيق للتحقق من الهوية عبر الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من الوثائق والامتثال للمعايير التنظيمية.

RemoteDesk

RemoteDesk

remotedesk.com

Remotedesk هو تطبيق يسهل الوصول الآمن إلى أجهزة الكمبيوتر عن بُعد، مع ميزات أمان متقدمة ودعم متعدد للبيئات.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

تقدم Intellicheck حلولًا للتحقق من الهوية الرقمية تتضمن التحقق من الهوية، مكافحة الاحتيال، والتحقق من العمر عبر منصات متعددة.

Loqate

Loqate

loqate.com

تطبيق Loqate يتيح التحقق من العناوين والتقاطها بسرعة، مما يسهل على الشركات تحسين عمليات التسليم وتقليل الأخطاء في بيانات العنوان.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

تطبيق Token of Trust يوفر أدوات للتحقق من الهوية للمستخدمين، مما يساعد الشركات على مصادقة العملاء ومنع الاحتيال.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow هو برنامج سحابي يساعد الشركات على التحقق من الهوية والامتثال للقوانين، من خلال أتمتة عمليات إدارة المخاطر وفحوصات الهوية.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

تطبيق Trulioo للتحقق من الهوية يساعد الشركات على الامتثال للوائح عبر توفير التحقق من الأفراد والكيانات في أكثر من 195 دولة.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

يتيح لك تطبيق Yardstik إجراء عمليات التحقق من الخلفية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تقنيات جديدة لتحسين تقييم المتقدمين وتخفيف التكاليف.

Ondato

Ondato

ondato.com

أونداتو هو تطبيق للتحقق من الهوية يساعد الشركات في تبسيط عمليات KYC وAML باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع دعم لمجموعة متنوعة من طرق التحقق.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

تقدم تطبيق كوجنيتو التحقق من الهوية بشكل فوري للامتثال لمتطلبات KYC وAML، وفحص القوائم السوداء، وغير ذلك، عالمياً، مع عدد قليل من الأسطر البرمجية.

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

تطبيق TrueLayer يتيح للشركات إجراء مدفوعات مباشرة وآمنة من الحسابات البنكية، مما يسهل المعاملات وسرعة الدفع في أوروبا.

Lightico

Lightico

lightico.com

Lightico هي منصة رقمية لجمع الوثائق، التوقيعات الإلكترونية، والتحقق من الهوية، مما يسهل عمليات الإقراض والتفاعل مع العملاء بطريقة آمنة وفعالة.

Alloy

Alloy

alloy.com

تستخدم Alloy منصة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات لربط أكثر من 160 مصدر بيانات، وأتمتة اتخاذ قرارات الهوية ومراقبتها.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus هو منصة لتحليل المستندات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في اتخاذ قرارات مالية دقيقة وسريعة من خلال أتمتة معالجة المستندات.

Socure

Socure

socure.com

تطبيق Socure يوفر منصة للتحقق من الهوية والوقاية من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي لضمان التوافق مع القوانين وتحسين تجربة العملاء.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

تطبيق Checkboard هو منصة شاملة للامتثال، تقدم خدمات فحص AML و KYC والتحقق من الهوية البيومترية للمحترفين في مجال العقارات.

Prembly

Prembly

prembly.com

تطبيق Prembly يوفر بنية تحتية للأمان والامتثال للأسواق الناشئة، تشمل التحقق من الهوية وكشف الاحتيال والفحوصات الخلفية.

PlanetVerify

PlanetVerify

planetverify.com

تطبيق PlanetVerify يبسط عملية جمع بيانات العملاء والموظفين عن طريق السماح لهم بإدخال معلوماتهم بأنفسهم، مما يوفر الوقت والجهد.

Everlance

Everlance

everlance.com

Everlance هو تطبيق لتتبع الأميال والنفقات، يساعد الشركات والأفراد على إدارة التعويضات بدقة وتقليل التكاليف المرتبطة بها.

Signicat

Signicat

signicat.com

تطبيق Signicat هو منصة توقيع رقمية تدعم توقيع المستندات وإدارة الهوية بأمان، وتساعد المؤسسات في الامتثال والمتطلبات التنظيمية.

CloudABIS

CloudABIS

m2sys.com

CloudABIS هو نظام سحابي لتحديد الهوية البيومترية، يقدم حلولًا موثوقة وآمنة لإدارة الهوية والتحقق من الهوية عبر منصات متعددة.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من الهوية بصرياً وتقديم خدمات KYC وKYP واكتشاف الاحتيال في الوقت الحقيقي عبر الإنترنت.

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