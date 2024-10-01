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برامج التحقق من الهوية - التطبيقات الأكثر شعبية - ناميبيا
تلعب برامج التحقق من الهوية دورًا حاسمًا في تأكيد هوية الأفراد في العالم الحقيقي، سواء كانوا يصلون إلى منصات عبر الإنترنت أو ينخرطون في تفاعلات مادية. من الضروري للشركات مصادقة المستخدمين لبناء الثقة ومنع سرقة الهوية والامتثال للوائح الخصوصية ومكافحة الاحتيال. تستخدم أقسام مختلفة داخل المؤسسات هذا البرنامج للتحقق من الهويات: تستخدمه أقسام الموارد البشرية للتحقق من التعيينات الجديدة المحتملة، بينما تعتمد عليه الفرق القانونية لضمان الامتثال عند التعامل مع معلومات العملاء الحساسة. تتضمن طرق التحقق من الهوية التحقق من وثائق الهوية باستخدام الصور، والبيانات البيومترية مثل الصور الشخصية المباشرة، والتحقق من قواعد بيانات الهوية الثابتة مثل السجلات العامة.
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ID.me
id.me
يعمل ID.me على تبسيط كيفية إثبات الأفراد لهويتهم ومشاركتها عبر الإنترنت. تضم شبكة الهوية الرقمية الآمنة ID.me أكثر من 98 مليون مستخدم، بالإضافة إلى شراكات مع 30 ولاية و10 وكالات فيدرالية وأكثر من 500 بائع تجزئة يحمل علامات تجارية. توفر الشركة إثبات الهوية والمصادقة والتحقق المجتمعي للمؤسسات عبر القط...
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت ال...
Plaid
plaid.com
Plaid عبارة عن منصة تحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات مالية يمكنها التفاعل مع الحسابات المصرفية وتنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر. فهو يتيح للمستخدم إمكانية مصادقة حسابه المصرفي وربطه بسهولة بأي تطبيق والاستفادة من الوظائف الشبيهة بالبنك من هذا التطبيق. باستخدام Plaid، س...
Cashfree
cashfree.com
منصة دفع قوية وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات عملك - جمع المدفوعات وإرسال الدفعات وإدارة المدفوعات الدولية والقيام بالمزيد. تم تصميم Cashfree Payments لجميع أنواع الشركات بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات لقبول المدفوعات على موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو القنوات الأخرى مثل Whatsapp ...
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء...
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust هي شركة تقدم خدمات الهوية والثقة الإلكترونية وتتمثل مهمتها في مساعدة الشركات على تحويل خدماتها وتطوير قنوات رقمية مستدامة. تم تأسيسها برؤية لإعادة تعريف كيفية التحقق من الهوية عبر الإنترنت، ونحن نسعى جاهدين لتوفير حلول آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام للمصادقة الرقمية والتوقيعات الإلكترونية وإث...
Pipl
pipl.com
Pipl هي شركة الثقة في الهوية. نحن نستخدم الارتباط متعدد المتغيرات لإنشاء اتصالات عميقة بين أكثر من 28 مليار معرف فريد — البريد الإلكتروني والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات المنتشرة في جميع أنحاء العالم. تسمح حلولنا للمؤسسات بتوفير تجارب عملاء سلسة وبناء الثقة عبر دورة حياة ...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد ب...
Persona
withpersona.com
تساعد البنية التحتية للهوية الموثوقة لدى Persona الشركات على أتمتة أي حالة استخدام متعلقة بالهوية - بدءًا من جمع معلومات المستخدم والتحقق منها بشكل آمن وحتى اتخاذ القرارات وإجراء المراجعات اليدوية. إدارة برامج KYC/AML المتوافقة تمامًا، ومكافحة الاحتيال، وأتمتة العمليات، كل ذلك في مكان واحد. التكامل ...
Ondato
ondato.com
Ondato هي شركة تقنية تعمل على تبسيط العمليات المتعلقة باعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال باستخدام أدوات حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تغطي مجموعة كاملة من تحديات الامتثال، بدءًا من إعداد العميل الجديد إلى قاعدة بيانات شاملة للمراقبة المستمرة للعملاء.
Veriff
veriff.com
تقدم Veriff برنامجًا آليًا للغاية للتحقق من الهوية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم نظامهم الأساسي لمحاربة الاحتيال وضمان الامتثال وحماية العملاء. مع Veriff، يمكن للشركات بناء مجتمعات رقمية موثوقة، وتحسين تجربة المستخدم، ودفع النمو. إن الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وفرق التحقق البشرية الداخلي...
Trust Swiftly
trustswiftly.com
يتيح Trust Swiftly للشركات إضافة طرق متعددة بسهولة للتحقق من عملائها. لا يلزم وجود تعليمات برمجية للبدء، ويمكن إنشاء مسارات عمل متقدمة من خلال عمليات التكامل مع أدوات الاحتيال الحالية. نحن نساعد الشركات على مكافحة الاحتيال بشكل تكيفي من خلال تطبيق الاحتكاك المناسب عند الحاجة. بدءًا من التحقق عبر الر...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy عبارة عن منصة عالمية شاملة للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال والامتثال تشتهر بخدمة التحقق من الهوية الشاملة. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القياسات الحيوية وفريق داخلي من خبراء KYC، تساعد iDenfy على منع الاحتيال والبقاء متوافقًا مع ضمان عملية تأهيل العملاء سهلة الاستخدام. في الآو...
Veremark
veremark.com
Veremark عبارة عن منصة آلية للتحقق من التوظيف تضيف البساطة والثقة والسرعة إلى عمليات التوظيف في الشركات.
GOVX
govx.com
تستخدم الآلاف من العلامات التجارية الرائدة معرف GOVX للتحقق بشكل فوري وآمن من أهلية العملاء للحصول على خصومات حصرية على مواقع البيع بالتجزئة أو التذاكر الخاصة بهم مع حماية أنفسهم من الاستخدام الاحتيالي من قبل العملاء غير المؤهلين. عملية التحقق سريعة وشاملة ومطلوبة مرة واحدة فقط. مع معرف GOVX، لا يحت...
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم شركة Intellicheck, Inc. حلول التحقق من الهوية الرقمية عند الطلب لاحتياجات KYC والاحتيال والتحقق من العمر. تتوفر حلولها الدقيقة والسريعة والآمنة للغاية من خلال IDN-Direct، وهو حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) يتكامل مع أنظمة العملاء وعملياتهم، ومن خلال IDN-Portal الذي يمكن تشغيله في أقل م...
Token of Trust
tokenoftrust.com
تعد تقارير سمعة المستهلك Token of Trust® أسهل طريقة للمستهلكين لإثبات هويتهم للشركات وغيرها. يمكن للشركات استخدام منصة الهوية الخاصة بـ Token of Trust لفحص المستهلكين أثناء إعداد الحساب، أو عند الخروج، أو في أي لحظة حسب الطلب. هل يحتاج عملك إلى التحقق من عمر عملائك؟ موقع؟ هوية؟ لا تتعرق - هذا هو تخص...
Trulioo
trulioo.com
Trulioo هي منصة الهوية العالمية، والتي تثق بها الشركات الرائدة لتلبية احتياجات التحقق الخاصة بها. تقدم Trulioo إمكانية التحقق من الأعمال والأفراد في جميع أنحاء العالم، وتغطي 195 دولة ويمكنها التحقق من أكثر من 13000 وثيقة هوية و700 مليون كيان تجاري أثناء التحقق من أكثر من 6000 قائمة مراقبة. تعمل مجمو...
NorthRow
northrow.com
NorthRow هو برنامج KYC (اعرف عميلك) وآمن للغاية حائز على جوائز وبرنامج سحابي ID&V (الهوية والتحقق) يساعد فرق الامتثال في التحول الرقمي بدءًا من تبسيط عملياتهم إلى تحسين الرؤية على نطاق واسع. بفضل اتساع نطاق الخبرة والحلول البرمجية الرائدة، تساعد NorthRow الشركات على جذب عملاء وموظفين جدد بنجاح. نحن ...
Cognito
cognitohq.com
يوفر التحقق من هوية Cognito الامتثال الفوري لـ KYC وAML، وفحص قائمة المراقبة، والمزيد على مستوى العالم، مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus عبارة عن منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تتيح اتخاذ قرارات مالية أسرع وأكثر دقة. تقوم الشركة بتحليل المستندات بدقة تزيد عن 99%، بغض النظر عن التنسيق أو الجودة، وتدعم مئات أنواع المستندات بما في ذلك البيانات المصرفية، وقسائم الدفع، ونماذج الضرائب. توفر Ocrolus حلاً موثوقًا به لاكتشاف الاحتيا...
Prembly
prembly.com
البنية التحتية للأمان والامتثال للأسواق الناشئة. موثوق به من قبل مئات الشركات الرقمية عبر الأسواق الناشئة للتحقق من الهوية واكتشاف / منع الاحتيال والتحقق من الخلفية؛ لاكتساب العملاء وضمهم بأمان وإجراء معاملات سلسة عبر الحدود بثقة ودون قيود، مع الحفاظ على فحوصات الامتثال التنظيمي المطلوبة.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع...
PlanetVerify
planetverify.com
تعمل PlanetVerify على تبسيط/أتمتة العملية المتكررة لجمع البيانات الشخصية الجديدة للعملاء أو الموظفين أو المتقدمين للوظيفة. فهو يسمح للمستخدم بذكاء بتوفير جميع البيانات الخاصة به من خلال أجهزته الخاصة، مما يوفر الوقت والمال. عندما تقوم المؤسسات بالتوظيف بشكل متكرر، فإنها تواجه مشكلة البحث عن البيانات...
Yardstik
yardstik.com
مع Yardstik، يمكنك إجراء فحوصات خلفية أقل والحصول على نتائج أفضل بشكل ملموس. تعمل تقنية الفحص التسلسلي الرائدة لدينا على تقليل الخطوات غير الضرورية وتسريع عمليات تقييم المرشحين، مما يوفر لك الوقت والمال. وهذه مجرد البداية. سنواصل تحدي ممارسات صناعة فحص الخلفية طويلة الأمد في مجالات أخرى - بدءًا من د...
RemoteDesk
remotedesk.com
يعد RemoteDesk شريكًا موثوقًا به لإحداث ثورة في الطريقة التي تحمي بها المؤسسات معلوماتها الحساسة وتضمن الامتثال في بيئة العمل الديناميكية الحالية. وهي متخصصة في تقديم حلول متقدمة تستفيد من قوة Computer Vision AI لمواجهة التحديات المتطورة للعمل عن بعد وحماية البيانات. تم تصميم مجموعة خدماتنا الشاملة ...
Everlance
everlance.com
Everlance هو نوع من برامج الأميال والنفقات التي تساعد الشركات على تقليل تكاليف السداد وتوفير الوقت وتقديم مزايا وظيفية جذابة للعاملين المتنقلين. مع أكثر من 3 ملايين مستخدم، تشتهر Everlance بسهولة الاستخدام والإدارة وسهولة التعامل معها. توفر المنصة الشاملة حلاً كاملاً لسداد تكاليف السيارة من خلال: تط...
Lightico
lightico.com
جمع المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوقيعات الإلكترونية، والتحقق من الهوية، ونماذج لعمليات العملاء الآمنة والمتوافقة.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer هي شبكة المدفوعات المصرفية المفتوحة الرائدة في أوروبا. نحن ندعم عمليات الدفع عبر الإنترنت بشكل أكثر ذكاءً وأمانًا وسرعة من خلال الجمع بين المدفوعات المصرفية في الوقت الفعلي والبيانات المالية وبيانات الهوية. تستخدم الشركات الكبيرة والصغيرة منتجاتنا لجذب مستخدمين جدد وقبول الأموال وإجراء الد...
Signicat
signicat.com
Signica هي شركة هوية رقمية رائدة على مستوى أوروبا وتتمتع بسجل حافل لا مثيل له في أسواق الهوية الرقمية الأكثر تقدمًا في العالم. تتضمن منصة الهوية الرقمية الخاصة بها المجموعة الأكثر شمولاً من أنظمة إثبات الهوية والمصادقة في العالم، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال نقطة تكامل واحدة. تدعم المنصة ر...
Socure
socure.com
تدعم منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات ا...
Vouched
vouched.id
Vouched عبارة عن ذكاء اصطناعي ورؤية حاسوبية حائزة على جوائز تعمل على تمكين التحقق من الهوية المرئية الشاملة، وKYC، وKYP، واكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. نظرًا لكونه خبيرًا في أكثر من 600+ وثيقة هوية صادرة عن الحكومة في أكثر من 70 دولة، تساعد Vouched البنوك والموارد البشرية ومقدمي الرع...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard هو نظام الامتثال الشامل الخاص بك. توفر شركة Checkboard، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، لشركات المحاماة وشركات النقل والوكلاء العقاريين وأصحاب العقارات ومطوري العقارات القدرة على إجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال (AML) وKYC (اعرف عميلك) والهوية البيومترية الأكثر قيمة. السماح لمحترفي العق...
Alloy
alloy.com
Alloy عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن الهوية تساعد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على أتمتة قراراتها المتعلقة بالتأهيل ومراقبة المعاملات والاكتتاب الائتماني.