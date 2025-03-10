برامج إدارة الأفكار - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل برنامج إدارة الأفكار على تبسيط عملية جمع وتطوير الأفكار المتعلقة بمجالات تركيز الأعمال، بما في ذلك تطوير المنتجات والعمليات اليومية وتعليقات العملاء واتجاهات السوق والرؤى التنافسية. الهدف هو تنظيم وإدارة هذه الأفكار للتحسين أو التطوير. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين جمع التعليقات من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. يتيح هذا البرنامج للشركات من جميع الأحجام الابتكار والنمو من خلال التوجيه الفعال لعملية التفكير. فهو يوفر إعدادات أذونات مخصصة، مما يتيح للمستخدمين تحديد مستوى الشفافية والسرية لكل مشروع. يمكن الحصول على الأفكار من جميع أنحاء المؤسسة بأكملها، وليس فقط من الأقسام المتخصصة مثل البحث والتطوير وإدارة المنتجات والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج إدارة الأفكار أن يتكامل مع الأدوات التعاونية المختلفة، مثل برنامج مشاركة الموظفين، وأدوات الإنترانت، وبرامج إدارة ردود الفعل المؤسسية، مما يسهل إدارة التوصيات من المصادر الداخلية والخارجية.
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Zeda.io
zeda.io
Zeda.io هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد مديري المنتجات في تحديد مشكلات العملاء، اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات، وإنشاء استراتيجيات منتج فعالة.
Supahub
supahub.com
Supahub هي أداة مجانية لتعليقات العملاء لجمع طلبات الميزات وإدارتها وتحديد أولوياتها. لا مزيد من التعليقات المفقودة أو المتجاهلة. على عكس الطرق التقليدية لجمع التعليقات عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة، يوفر لك Supahub وقتًا ثمينًا من خلال دمج المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني في منصة مركزية. باستخدام لوحات Supahub، يمكنك إنشاء مساحة مخصصة للتعليقات حول موضوعات محددة مثل طلبات الميزات وتقارير الأخطاء وموضوعات المدونة والأسئلة الشائعة. يمكن أن تكون المجالس عامة أو خاصة، مما يمكّن الفرق من إدارة الملاحظات داخليًا إذا لزم الأمر. باستخدام Supahub، يمكنك بسهولة متابعة التعليقات من خلال التعليق على المنشورات وتحديث حالتها باسم
Induct
web.induct.net
Induct عبارة عن منصة مجانية مصممة لتجعل حياتك أسهل قليلاً، في المنزل والعمل. يمكنك الوصول إلى اجتماعات الفيديو والمحادثات الخاصة والجماعية ومساحة تخزين غير محدودة وغرفة عمل مخصصة للمشاريع ومجموعات العمل وغير ذلك الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد - إنه سهل وآمن ومجاني تمامًا.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz هو برنامج لإدارة الأفكار قائم على السحابة يتيح إنشاء وجمع وتطوير التعليقات والأفكار والاقتراحات كجزء من استراتيجية التطوير التنظيمي الشاملة.
Yambla
yambla.com
منصة إدارة الأفكار والابتكار الأكثر جاذبية في العالم. إطلاق التحديات، وحشد الأفكار، وتحويلها إلى تأثير. قم بإشراك موظفيك وعملائك وشركائك، وابدأ في بناء محرك أفكارك. تدعم منصة Yambla الحملات الداخلية والحملات الخارجية والابتكار المفتوح. قم بتوصيل Yambla بأدوات مؤسستك للحصول على تجربة متكاملة تمامًا. منصة إدارة الأفكار والابتكار الأكثر جاذبية في العالم. إطلاق التحديات، وحشد الأفكار، وتحويلها إلى تأثير. قم بإشراك موظفيك وعملائك وشركائك، وابدأ في بناء محرك أفكارك. تدعم منصة Yambla الحملات الداخلية والحملات الخارجية والابتكار المفتوح. قم بتوصيل Yambla بأدوات مؤسستك للحصول على تجربة متكاملة تمامًا.
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations هي شركة برمجيات شمالية رائدة في طليعة إدارة الابتكار. تعمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين الموظفين والعملاء والشركاء من المساهمة بنشاط في عملية الابتكار. مع Orchidea، يمكنك جمع الأفكار وتطويرها وتقييمها من خلال ورش العمل الجذابة وحملات الأفكار المستهدفة وجمع الأفكار المفتوحة دائمًا. توفر ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا مساعدة قيمة طوال الرحلة، مما يتيح لك تسريع الابتكار ودفع النمو. اكتشف مستقبل إدارة الأفكار مع Orchidea Innovations.
Nectir
nectir.co
Nectir هو حل ابتكاري كخدمة يستخدم نهجًا "دائمًا" للابتكار للمساعدة في تنمية ثقافة الشركة المبتكرة وتحقيق نتائج سريعة. يجمع Nectir كل الأجزاء الأساسية لبرنامج الابتكار معًا في مكان واحد. إنها أبسط وأكثر ذكاءً وأكثر سهولة من أي منصة أخرى متاحة. منصتنا هي أول برنامج ابتكاري يستخدم خوارزمية التوافق الاستراتيجي، والابتكار المرن، والاستراتيجية المفعمة بالألعاب، والابتكار العضوي للتخلص من الاختناقات، وتسريع القرارات، وزيادة مشاركة المنصة. نريد أن نتأكد من أن IP الخاص بعملائنا آمن قدر الإمكان. ولهذا السبب تتم استضافة Nectir على خوادم Azure SQL الموجودة محليًا حيث يتواجد كل عميل من عملائنا. لمزيد من الأمان والتخصيص، نقدم خدمات متميزة مثل الاستضافة المحلية لمثيل مستقل من Nectir على خوادم عملائنا الخاصة.
Hives.co
hives.co
منصة جاهزة لإشراك الموظفين وجمع الأفكار من جميع أنحاء مؤسستك بطريقة سهلة. --- بدأت خلايا النحل بفكرة بسيطة وهي ضرورة مشاركة المعرفة والخبرة. في يوم من الأيام، اعتدنا أن نكون فريقًا من المستشارين الذين سيساعدون المؤسسات على إنشاء مكان عمل رقمي أفضل وأكثر فعالية. ومع ذلك، فقد فهمنا في وقت مبكر أن العديد من عملائنا واجهوا صعوبة في تمكين موظفيهم من التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكار التحسين. لقد افتقروا ببساطة إلى نموذج دائم للتغيير المستمر. وبدون طريقة سهلة لجمع الأفكار، سيأتي التغيير ببطء وستتعرض صحة (وثروة) المنظمة للتهديد. المفهوم يعمل في الواقع مثل خلية النحل. بالمناسبة، هل تعلم أن خلية النحل هي رمز شائع الاستخدام للصناعة والتعاون؟ وهذا منطقي جدًا كما هو الحال في الخلية، كل نحلة لديها غرض ومهمة محددة، وجميعهم يعملون معًا. وكما هو الحال مع خلية النحل، فإن رفاهية المنظمة وثقافتها تعتمد على النحل المشغول الذي تتكون منه. تعمل خلية النحل بهذه الطريقة: يُسمى هيكلها الداخلي قرص العسل، وهي مصنوعة من كتلة من الخلايا المنشورية السداسية المكونة من شمع العسل، مما يخلق نمطًا أساسيًا للكفاءة الهندسية الفعلية. يقوم النحل بنفسه بجمع الرحيق والعصائر الحلوة الأخرى من الزهور، والتي تتحول إلى عسل في أجسام النحل. ثم يتم تخزين العسل نفسه في خلايا شمع العسل المذكور. يبدو مألوفا؟ إن عملية العمل معًا، بهدف جمع الرحيق وتحويله إلى عسل، تشبه إلى حد كبير كيفية تعايشنا وتعاوننا نحن البشر. نحن نزدهر عندما نعمل في منظمة لديها أساس قوي وإجراءات عمل فعالة. نريد أن نكون جزءًا من شيء أكبر، ونريد المساهمة حيثما نستطيع. نحن نجمع الإلهام والانطباعات طوال اليوم، وتتحول هذه الأفكار إلى أفكار فعلية عندما لا تتوقعها. ولكن أين من المفترض أن يتم تسخير وحصاد هذه الأفكار؟ كان هذا هو التحدي الذي يواجه كل منظمة تحدثنا إليها. لذلك قررنا إيجاد حل لهذه المشكلات وبناء أداة من شأنها أن تمنح الشركات إمكانية تمكين موظفيها بطرق لم تعتقد أنها ممكنة حتى.
Brainstory
brainstory.ai
اتخاذ القرارات، وليس الاجتماعات مع Brainstory. Brainstory هي أداة تعاون غير متزامنة تعمل على إزالة الحمل المعرفي لتقديم الملاحظات وجمعها وتجميعها.
GroupMap
groupmap.com
GroupMap هي منصة لتعاون الفرق في العصف الذهني وصنع القرار، توفر قوالب متعددة الاستخدامات للاجتماعات والجلسات التفاعلية.
Sideways 6
sideways6.com
"لا داعي للتفكير في منصة التعهيد الجماعي لأفكار الموظفين." يناير 2023 قم بإشراك موظفيك وتحسين مؤسستك وبناء ثقافة الابتكار بسرعة وبساطة، على Microsoft Teams وشبكة الإنترانت التفاعلية الخاصة بك والمزيد في Sideways 6، ندرك أهمية إشراك موظفيك لتحقيق أهداف العمل من خلال الأفكار. لكن تشغيل برامج الأفكار على نطاق واسع يمكن أن يصبح بسهولة غير عملي ويصعب تنفيذه بإحداث تأثير. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل يُحدث ثورة في الطريقة التي تشارك بها الشركات أفكار الموظفين وإدارتها ومراجعتها لتحقيق أهداف العمل من خلال ثقافة تضع الموظفين في جوهرها. يسهل برنامجنا على الشركات مشاركة أفكار الموظفين وتنظيمها في الأدوات التي يستخدمها موظفوك يوميًا، مما يضمن عدم مرور أي فكرة رائعة دون أن يلاحظها أحد. بفضل الأدوات الآلية والقابلة للتخصيص، والاتصالات، والتتبع، والتصويت، والمراجعة، تسمح منصتنا للشركات بتقييم إمكانات كل فكرة بسرعة وسهولة واتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق أقصى قدر من التأثير مع إشراك الموظفين. الشركات التي تستخدم Sideways 6 تدير الأفكار بشكل أسرع 3 مرات، وتقضي وقتًا أقل 4 مرات في تحديث الموظفين، وتشهد مشاركة وأفكارًا أكثر بنسبة 78%، وتنفذ الأفكار التي تحدث فرقًا ملموسًا في النتيجة النهائية. باستخدام Sideways 6، تشهد الشركات زيادة كبيرة في كفاءة الموارد (أكثر من 60 مليون دولار وفرها بلفور بيتي)، والإنتاجية (فكرت نستله في 155 منتجًا جديدًا لطرحها في السوق)، والمشاركة (زيادة مشاركة الموظفين بنسبة 16% في DXC Technology). من خلال الاستفادة من أفكار الموظفين المتميزين، يمكن لـ Sideways 6 أن تساعد شركتك على الوصول إلى آفاق جديدة من النجاح. اكتشف السبب وراء ثقة شركات مثل Rio Tinto وNestlé وVodafone وMarks and Spencer في نهج Sideways 6 على www.sideways6.com.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission عبارة عن منصة ابتكار تستخدمها المؤسسات لجمع الأفكار (الحملات والمجالس) وإدارة الأفكار وإدارة المحفظة ولوحة المعلومات. نحن متميزون بسبب: - التلعيب - إشراك المستخدمين من خلال الاستخدام السري ولوحات المتصدرين والأهداف والإشعارات الذكية - منصة متكاملة - جميع أدوات الابتكار في منصة واحدة ومتكاملة تمامًا. - لوحات المعلومات والتقارير - قياس نجاح الابتكار وتحسينه. - عمليات التكامل - التكامل مع Excel وأنظمة إدارة المهام والمشاريع وPower BI وتكامل الأمان لـ SSO.
featureOS
featureos.app
تطبيق featureOS يساعد الفرق على جمع وتحليل ملاحظات المستخدمين وتحديد أولويات الميزات وكما يقدم خرائط طريق للمنتجات بطريقة منظمة.
Howspace
howspace.com
Howspace هو برنامج تعليمي وتطوير تعاونية للعاملين في مجال المعرفة في شركات المؤسسات وخدمات التعلم والجمعيات. مع Howspace ، يمكنك تحسين تأثير مبادرات التعلم والتطوير الخاصة بك - على نطاق واسع ، دون التضحية بالمشاركة. Howspace يمكّن المنظمات من الجمع بين موظفيها للتعلم والتعاون والتوصل إلى القرارات التي تدفع التأثير. إن أدلة منصتها تشترك في الرحلات ، وهم منهم محادثات واسعة النطاق مع الذكاء الاصطناعي ، وتضمن أن كل شخص له دور في خلق التأثير. Howspace مثالي لـ: - التعاون البعيد والهجين وغير المتزامن - التفكير والعصف الذهني - التخطيط الاستراتيجي والاستشارات - ورش العمل والأحداث - برامج التدريب - الموظف على متن الطائرة والتطوير - التحول التنظيمي وإدارة التغيير - بناء الشبكة والمجتمع - وأكثر من ذلك بكثير!
Aha!
aha.io
Aha! هو برنامج لتطوير المنتجات يساعد الفرق على إدارة استراتيجياتهم من خلال أدوات مثل خرائط الطريق والأفكار والمخططات البيضاء.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote هي منصة لإدارة الابتكار تساعد المؤسسات على جمع وتنمية الأفكار من الموظفين والعملاء بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي والتكامل السهل.
Vianeo
vianeo.com
يستهدف Vianeo مديري الابتكار في الشركات الذين يرغبون في طرح المزيد من المشاريع ذات القيمة. تدعم منصة Vianeo سير عمل الابتكار مع توفير طريقة لتصميم الأعمال على عكس المنافسة. يوفر عرضنا حلاً شاملاً: دعم لكل مشروع + رؤية للمحفظة.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice هي منصة لمساعدة الشركات على إدارة تعليقات العملاء وجمع الاقتراحات، مما يسهل التواصل بين فرق المنتج والمستخدمين.
UiPath
uipath.com
UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad هو تطبيق لإدارة المنتجات يساعد الفرق على تطوير وإدارة خرائط الطريق والتعاون في جميع مراحل تطوير المنتجات.
Nolt
nolt.io
Nolt عبارة عن منصة تمكن أي شخص من جمع التعليقات الجماعية من العملاء أو الموظفين أو الأصدقاء أو أي مجموعة يمكنها تقديم التعليقات التي تحتاجها. قم بإعطاء الأولوية للتعليقات، وقم بإنشاء خريطة طريق ببضع نقرات فقط، وأبق الجميع على اطلاع بالتحديثات التلقائية.
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage هو تطبيق لإدارة المبادرات الابتكارية وتحسين العمليات، يسمح بتتبع تقدم المشاريع وتحليل المشكلات بشكل تعاوني.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هو تطبيق لإدارة المهام والمشاريع يساعد الفرق على تنظيم وتتبع العمل بفعالية من خلال واجهة سهلة الاستخدام وخيارات تخصيص متنوعة.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
IdeaScale
ideascale.com
Ideascale هو تطبيق لإدارة الأفكار يساعد الشركات والجهات الحكومية على جمع وتطوير الأفكار من موظفيها والمجتمعات. يمكّن المنظمات من تعزيز الابتكار والتعاون.
Craft.io
craft.io
Craft.io هو أداة لإدارة المنتجات تساعد الفرق على تنظيم تطوير المنتجات، إنشاء خرائط طريق، تحديد الأولويات، والتعاون بفعالية.
Canny
canny.io
Canny هو تطبيق لإدارة ملاحظات العملاء، يجمع التعليقات، ينظمها، ويحللها لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات مستندة لمتطلبات المستخدم.
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