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برامج إدارة الأفكار - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
يعمل برنامج إدارة الأفكار على تبسيط عملية جمع وتطوير الأفكار المتعلقة بمجالات تركيز الأعمال، بما في ذلك تطوير المنتجات والعمليات اليومية وتعليقات العملاء واتجاهات السوق والرؤى التنافسية. الهدف هو تنظيم وإدارة هذه الأفكار للتحسين أو التطوير. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين جمع التعليقات من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. يتيح هذا البرنامج للشركات من جميع الأحجام الابتكار والنمو من خلال التوجيه الفعال لعملية التفكير. فهو يوفر إعدادات أذونات مخصصة، مما يتيح للمستخدمين تحديد مستوى الشفافية والسرية لكل مشروع. يمكن الحصول على الأفكار من جميع أنحاء المؤسسة بأكملها، وليس فقط من الأقسام المتخصصة مثل البحث والتطوير وإدارة المنتجات والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج إدارة الأفكار أن يتكامل مع الأدوات التعاونية المختلفة، مثل برنامج مشاركة الموظفين، وأدوات الإنترانت، وبرامج إدارة ردود الفعل المؤسسية، مما يسهل إدارة التوصيات من المصادر الداخلية والخارجية.
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Zeda.io
zeda.io
Zeda.io هي منصة اكتشاف المنتجات والاستراتيجية التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد قادة المنتجات على تحديد المشكلات التي يتعين عليهم حلها للعملاء ، وتحديد ما يجب أن يبنيوا بعد ذلك استنادًا إلى ذكاء المنتج القابل للتنفيذ ، وإنشاء استراتيجيات المنتج لدفع نتائج الأعمال. * جمع رؤى العملاء → كشف المشكلات التي يجب حلها للعملاء. * بناء مع ذكاء المنتج → قرر ما الذي يجب بناءه بعد ذلك ولماذا. * قياس تأثير الإستراتيجية → إنشاء استراتيجيات المنتج وقياس النتائج.
Supahub
supahub.com
Supahub هي أداة مجانية لتعليقات العملاء لجمع طلبات الميزات وإدارتها وتحديد أولوياتها. لا مزيد من التعليقات المفقودة أو المتجاهلة. على عكس الطرق التقليدية لجمع التعليقات عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة، يوفر لك Supahub وقتًا ثمينًا من خلال دمج المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني في منصة مركزية. باستخدام لوحات Supahub، يمكنك إنشاء مساحة مخصصة للتعليقات حول موضوعات محددة مثل طلبات الميزات وتقارير الأخطاء وموضوعات المدونة والأسئلة الشائعة. يمكن أن تكون المجالس عامة أو خاصة، مما يمكّن الفرق من إدارة الملاحظات داخليًا إذا لزم الأمر. باستخدام Supahub، يمكنك بسهولة متابعة التعليقات من خلال التعليق على المنشورات وتحديث حالتها باسم
Induct
web.induct.net
Induct عبارة عن منصة مجانية مصممة لتجعل حياتك أسهل قليلاً، في المنزل والعمل. يمكنك الوصول إلى اجتماعات الفيديو والمحادثات الخاصة والجماعية ومساحة تخزين غير محدودة وغرفة عمل مخصصة للمشاريع ومجموعات العمل وغير ذلك الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد - إنه سهل وآمن ومجاني تمامًا.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz هو برنامج لإدارة الأفكار قائم على السحابة يتيح إنشاء وجمع وتطوير التعليقات والأفكار والاقتراحات كجزء من استراتيجية التطوير التنظيمي الشاملة.
Yambla
yambla.com
منصة إدارة الأفكار والابتكار الأكثر جاذبية في العالم. إطلاق التحديات، وحشد الأفكار، وتحويلها إلى تأثير. قم بإشراك موظفيك وعملائك وشركائك، وابدأ في بناء محرك أفكارك. تدعم منصة Yambla الحملات الداخلية والحملات الخارجية والابتكار المفتوح. قم بتوصيل Yambla بأدوات مؤسستك للحصول على تجربة متكاملة تمامًا. منصة إدارة الأفكار والابتكار الأكثر جاذبية في العالم. إطلاق التحديات، وحشد الأفكار، وتحويلها إلى تأثير. قم بإشراك موظفيك وعملائك وشركائك، وابدأ في بناء محرك أفكارك. تدعم منصة Yambla الحملات الداخلية والحملات الخارجية والابتكار المفتوح. قم بتوصيل Yambla بأدوات مؤسستك للحصول على تجربة متكاملة تمامًا.
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations هي شركة برمجيات شمالية رائدة في طليعة إدارة الابتكار. تعمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين الموظفين والعملاء والشركاء من المساهمة بنشاط في عملية الابتكار. مع Orchidea، يمكنك جمع الأفكار وتطويرها وتقييمها من خلال ورش العمل الجذابة وحملات الأفكار المستهدفة وجمع الأفكار المفتوحة دائمًا. توفر ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا مساعدة قيمة طوال الرحلة، مما يتيح لك تسريع الابتكار ودفع النمو. اكتشف مستقبل إدارة الأفكار مع Orchidea Innovations.
Nectir
nectir.co
Nectir هو حل ابتكاري كخدمة يستخدم نهجًا "دائمًا" للابتكار للمساعدة في تنمية ثقافة الشركة المبتكرة وتحقيق نتائج سريعة. يجمع Nectir كل الأجزاء الأساسية لبرنامج الابتكار معًا في مكان واحد. إنها أبسط وأكثر ذكاءً وأكثر سهولة من أي منصة أخرى متاحة. منصتنا هي أول برنامج ابتكاري يستخدم خوارزمية التوافق الاستراتيجي، والابتكار المرن، والاستراتيجية المفعمة بالألعاب، والابتكار العضوي للتخلص من الاختناقات، وتسريع القرارات، وزيادة مشاركة المنصة. نريد أن نتأكد من أن IP الخاص بعملائنا آمن قدر الإمكان. ولهذا السبب تتم استضافة Nectir على خوادم Azure SQL الموجودة محليًا حيث يتواجد كل عميل من عملائنا. لمزيد من الأمان والتخصيص، نقدم خدمات متميزة مثل الاستضافة المحلية لمثيل مستقل من Nectir على خوادم عملائنا الخاصة.
Hives.co
hives.co
منصة جاهزة لإشراك الموظفين وجمع الأفكار من جميع أنحاء مؤسستك بطريقة سهلة. --- بدأت خلايا النحل بفكرة بسيطة وهي ضرورة مشاركة المعرفة والخبرة. في يوم من الأيام، اعتدنا أن نكون فريقًا من المستشارين الذين سيساعدون المؤسسات على إنشاء مكان عمل رقمي أفضل وأكثر فعالية. ومع ذلك، فقد فهمنا في وقت مبكر أن العديد من عملائنا واجهوا صعوبة في تمكين موظفيهم من التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكار التحسين. لقد افتقروا ببساطة إلى نموذج دائم للتغيير المستمر. وبدون طريقة سهلة لجمع الأفكار، سيأتي التغيير ببطء وستتعرض صحة (وثروة) المنظمة للتهديد. المفهوم يعمل في الواقع مثل خلية النحل. بالمناسبة، هل تعلم أن خلية النحل هي رمز شائع الاستخدام للصناعة والتعاون؟ وهذا منطقي جدًا كما هو الحال في الخلية، كل نحلة لديها غرض ومهمة محددة، وجميعهم يعملون معًا. وكما هو الحال مع خلية النحل، فإن رفاهية المنظمة وثقافتها تعتمد على النحل المشغول الذي تتكون منه. تعمل خلية النحل بهذه الطريقة: يُسمى هيكلها الداخلي قرص العسل، وهي مصنوعة من كتلة من الخلايا المنشورية السداسية المكونة من شمع العسل، مما يخلق نمطًا أساسيًا للكفاءة الهندسية الفعلية. يقوم النحل بنفسه بجمع الرحيق والعصائر الحلوة الأخرى من الزهور، والتي تتحول إلى عسل في أجسام النحل. ثم يتم تخزين العسل نفسه في خلايا شمع العسل المذكور. يبدو مألوفا؟ إن عملية العمل معًا، بهدف جمع الرحيق وتحويله إلى عسل، تشبه إلى حد كبير كيفية تعايشنا وتعاوننا نحن البشر. نحن نزدهر عندما نعمل في منظمة لديها أساس قوي وإجراءات عمل فعالة. نريد أن نكون جزءًا من شيء أكبر، ونريد المساهمة حيثما نستطيع. نحن نجمع الإلهام والانطباعات طوال اليوم، وتتحول هذه الأفكار إلى أفكار فعلية عندما لا تتوقعها. ولكن أين من المفترض أن يتم تسخير وحصاد هذه الأفكار؟ كان هذا هو التحدي الذي يواجه كل منظمة تحدثنا إليها. لذلك قررنا إيجاد حل لهذه المشكلات وبناء أداة من شأنها أن تمنح الشركات إمكانية تمكين موظفيها بطرق لم تعتقد أنها ممكنة حتى.
Brainstory
brainstory.ai
اتخاذ القرارات، وليس الاجتماعات مع Brainstory. Brainstory هي أداة تعاون غير متزامنة تعمل على إزالة الحمل المعرفي لتقديم الملاحظات وجمعها وتجميعها.
GroupMap
groupmap.com
العصف الذهني التعاوني وصنع القرار عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. ابدأ بأكثر من 60 قالبًا للعصف الذهني، أو قم بتصميم قالبك الخاص. تشمل القوالب SWOT، وقبعات التفكير الست، والخرائط الإدراكية، وخرائط أصحاب المصلحة، وخرائط المخاطر، والخرائط الذهنية، وLean Business Canvas وغيرها الكثير...
Sideways 6
sideways6.com
"لا داعي للتفكير في منصة التعهيد الجماعي لأفكار الموظفين." يناير 2023 قم بإشراك موظفيك وتحسين مؤسستك وبناء ثقافة الابتكار بسرعة وبساطة، على Microsoft Teams وشبكة الإنترانت التفاعلية الخاصة بك والمزيد في Sideways 6، ندرك أهمية إشراك موظفيك لتحقيق أهداف العمل من خلال الأفكار. لكن تشغيل برامج الأفكار على نطاق واسع يمكن أن يصبح بسهولة غير عملي ويصعب تنفيذه بإحداث تأثير. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل يُحدث ثورة في الطريقة التي تشارك بها الشركات أفكار الموظفين وإدارتها ومراجعتها لتحقيق أهداف العمل من خلال ثقافة تضع الموظفين في جوهرها. يسهل برنامجنا على الشركات مشاركة أفكار الموظفين وتنظيمها في الأدوات التي يستخدمها موظفوك يوميًا، مما يضمن عدم مرور أي فكرة رائعة دون أن يلاحظها أحد. بفضل الأدوات الآلية والقابلة للتخصيص، والاتصالات، والتتبع، والتصويت، والمراجعة، تسمح منصتنا للشركات بتقييم إمكانات كل فكرة بسرعة وسهولة واتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق أقصى قدر من التأثير مع إشراك الموظفين. الشركات التي تستخدم Sideways 6 تدير الأفكار بشكل أسرع 3 مرات، وتقضي وقتًا أقل 4 مرات في تحديث الموظفين، وتشهد مشاركة وأفكارًا أكثر بنسبة 78%، وتنفذ الأفكار التي تحدث فرقًا ملموسًا في النتيجة النهائية. باستخدام Sideways 6، تشهد الشركات زيادة كبيرة في كفاءة الموارد (أكثر من 60 مليون دولار وفرها بلفور بيتي)، والإنتاجية (فكرت نستله في 155 منتجًا جديدًا لطرحها في السوق)، والمشاركة (زيادة مشاركة الموظفين بنسبة 16% في DXC Technology). من خلال الاستفادة من أفكار الموظفين المتميزين، يمكن لـ Sideways 6 أن تساعد شركتك على الوصول إلى آفاق جديدة من النجاح. اكتشف السبب وراء ثقة شركات مثل Rio Tinto وNestlé وVodafone وMarks and Spencer في نهج Sideways 6 على www.sideways6.com.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission عبارة عن منصة ابتكار تستخدمها المؤسسات لجمع الأفكار (الحملات والمجالس) وإدارة الأفكار وإدارة المحفظة ولوحة المعلومات. نحن متميزون بسبب: - التلعيب - إشراك المستخدمين من خلال الاستخدام السري ولوحات المتصدرين والأهداف والإشعارات الذكية - منصة متكاملة - جميع أدوات الابتكار في منصة واحدة ومتكاملة تمامًا. - لوحات المعلومات والتقارير - قياس نجاح الابتكار وتحسينه. - عمليات التكامل - التكامل مع Excel وأنظمة إدارة المهام والمشاريع وPower BI وتكامل الأمان لـ SSO.
featureOS
featureos.app
يعمل نظام featureOS على تحويل الطريقة التي تقوم بها بتجميع تعليقات المستخدمين وتحليلها والتصرف بناءً عليها، وتحويل البيانات المتفرقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مدعومة بمساعد الذكاء الاصطناعي لدينا - KAL. 🦸🏻♂️ يمكن لنظام featureOS جمع الرؤى من خلال لوحات التعليقات ومن العديد من المصادر الأخرى مثل محادثات الاتصال الداخلي وتذاكر Zendesk وما إلى ذلك، ويساعدك على صياغة خرائط طريق تفصيلية للمنتج وتوصيل التحديثات من خلال ملاحظات الإصدار. من خلال البحث المتقدم والمرشحات، أصبح تنظيم التعليقات أمرًا سهلاً. من خلال عمليات التكامل السلسة مع أدوات مثل Jira، يسهّل نظام التشغيل featureOS تتبع التقدم والبقاء على اطلاع بمشاريعك. لماذا تختار featureOS؟ - تبسيط التواصل بين الفريق واتخاذ القرار. - بأسعار معقولة، وسهلة الاستخدام، ومصممة خصيصا لاحتياجات عملك. - تعزيز مشاركة العملاء والوعي بالمنتج. - إعطاء الأولوية للملاحظات لبناء خرائط طريق قوية للمنتج. - تحليل المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لفهم التعليقات على مستوى أعمق. - تلخيص ذكي للتعليقات للحصول على رؤى سريعة. - التكامل السلس مع Jira وClickUp وSalesforce وIntercom وZendesk لتعزيز الإنتاجية.
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأثير. تعتبر Howspace مثالية لـ: - التعاون عن بعد والمختلط وغير المتزامن - التفكير والعصف الذهني - التخطيط الاستراتيجي والاستشارات - ورش العمل والفعاليات - برامج التدريب - إعداد الموظفين وتطويرهم - التحول التنظيمي وإدارة التغيير - بناء الشبكات والمجتمع - وأكثر من ذلك بكثير ! معرض النماذج: يمكنك الآن بدء مشروعك التعاوني باستخدام أي من قوالب مجتمعنا!
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha! الأكاديمية ليكونوا الأفضل. نحن فخورون بكوننا نوعًا مختلفًا تمامًا من شركات SaaS عالية النمو. العمل ممول ذاتيًا ومربحًا وعن بعد بنسبة 100٪. نحن معروفون كواحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل فيها عن بعد، وندعم حركة Bootstrap، وقد قدمنا أكثر من مليون دولار للأشخاص المحتاجين من خلال Aha! يهتم. * اها! عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لمساعدة مديري المنتجات في تقديم إستراتيجيات منتج مبسطة ومنسقة جيدًا، مع بيئة قوية يمكن تصميمها لتتناسب مع متطلبات سير العمل المحددة. * يذكر المراجعون بشكل متكرر الوظائف الشاملة للأداة، والقدرة على تخصيصها وفقًا لاحتياجات مؤسستهم، ودعمها الفني السريع والمفيد، وتكاملها الفعال مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Jira وSFDC. * واجه المراجعون قيودًا في خيارات التخصيص، خاصة في أنماط الخطوط وأيقونات المخزون، وتعقيدًا ملحوظًا في مرحلة الإعداد الأولية، ومنحنى تعليمي حاد، وقيودًا في قدرات إعداد التقارير، لا سيما عدم القدرة على إنشاء تقارير حول التغييرات التي تم إجراؤها على السجلات.
Ideanote
ideanote.io
تعمل منصة الابتكار الخاصة بـ Ideanote على تسهيل جمع أفضل الأفكار من الموظفين والعملاء وتطويرها والتصرف بناءً عليها. الآن مع الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة والتكامل (Zapier وMicrosoft Teams). احصل على نسخة تجريبية مجانية أو عرض شخصي اليوم! قم بإطلاق مجموعات الأفكار على الفور، وإدارة الأفكار بشكل أكثر كفاءة، وقياس تأثير ابتكارك. تثق الشركات في Ideanote لإطلاق برامج ابتكار مخصصة بالكامل في أيام بدلاً من أشهر. أكثر من 500 تقييم خمس نجوم.
Vianeo
vianeo.com
يستهدف Vianeo مديري الابتكار في الشركات الذين يرغبون في طرح المزيد من المشاريع ذات القيمة. تدعم منصة Vianeo سير عمل الابتكار مع توفير طريقة لتصميم الأعمال على عكس المنافسة. يوفر عرضنا حلاً شاملاً: دعم لكل مشروع + رؤية للمحفظة.
UserVoice
uservoice.com
تعتبر UserVoice، الأداة المثالية لاكتشاف المنتجات، منصة مصممة لسد الفجوة بين فرق المنتجات ومستخدميها. من خلال تقديم نظام شامل لإدارة الملاحظات، يمكّن UserVoice الشركات من جمع اقتراحات المستخدمين وأفكارهم وتحديد أولوياتها والتصرف بناءً عليها. من خلال واجهة بديهية، يمكن للمستخدمين إرسال أفكارهم، والتصويت على الأفكار الحالية، وتتبع التقدم المحرز في الاقتراحات، وتعزيز الشفافية والثقة بين العلامة التجارية وعملائها. توفر أدوات التحليلات المتطورة لفرق المنتجات رؤى واضحة حول ما يرغب فيه عملاؤهم حقًا، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة وبناء منتجات تتناسب مع قاعدة مستخدميهم. لا يقتصر برنامج UserVoice على التعليقات فحسب؛ يتعلق الأمر ببناء منتج أفضل وأكثر تركيزًا على العملاء بقوة الذكاء الجماعي.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل برنامج إدارة علاقات العملاء أو برنامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP). في ديسمبر 2020، قدمت الشركة طلبًا سريًا لطرح عام أولي، وأصبحت عامة في 21 أبريل 2021.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad هو برنامج إدارة المنتج الشامل الأصلي الذي يدعم رحلة المنتج الكاملة. مجموعة أدوات ذكية وديناميكية تتكامل مع عمليات تطوير المنتج في كل مرحلة وتدعم التعاون من الشركة بأكملها. في التطوير المستمر منذ عام 2012، تم تصميم SaaS من قبل فريق من الخبراء لجعل إدارة المنتجات بأفضل الممارسات قابلة للتنفيذ لزملائهم مديري المشاريع. يعمل ProdPad على تمكين مديري المنتجات من تحويل الأفكار الرائعة إلى منتجات رائعة يحبها العملاء.
Nolt
nolt.io
Nolt عبارة عن منصة تمكن أي شخص من جمع التعليقات الجماعية من العملاء أو الموظفين أو الأصدقاء أو أي مجموعة يمكنها تقديم التعليقات التي تحتاجها. قم بإعطاء الأولوية للتعليقات، وقم بإنشاء خريطة طريق ببضع نقرات فقط، وأبق الجميع على اطلاع بالتحديثات التلقائية.
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ هو الحل الوحيد المصمم لبدء وتتبع وإدارة ومشاركة مبادرات الابتكار والتحسين بدءًا من توليد الأفكار وحتى التنفيذ.إن تسريع النمو وتحسين الربحية يبدأ بالأفكار الجيدة وينتهي بالتنفيذ القوي. يساعد Minitab Engage™ المؤسسات على بناء برامج التحسين والابتكار، وتنفيذها بمساعدة أدوات حل المشكلات ومنهجيات إدارة المشاريع المثبتة، ثم تتبع مقاييس الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي لإثبات عائد الاستثمار. منذ ما يقرب من 50 عامًا، ساعد Minitab الشركات والمؤسسات على اكتشاف الاتجاهات وحل المشكلات واكتشاف رؤى قيمة في البيانات من خلال تقديم مجموعة شاملة والأفضل في فئتها من أدوات تحليل البيانات وتحسين العمليات. إلى جانب سهولة الاستخدام التي لا مثيل لها، يجعل برنامج Minitab الحصول على رؤى عميقة من البيانات أسهل من أي وقت مضى. الآلاف من الشركات من جميع الأحجام والصناعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفضل 10 شركات في قائمة Fortune و85% من Fortune 500، تستخدم وتثق في برامج Minitab® الإحصائية، وMinitab Engage™، وMinitab Workspace®، وMinitab Connect®، وQuality Trainer®، وSalford Predictive. Modeler® لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع وأكثر دقة لتعزيز التميز في الأعمال.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة لإدارة المهام والمشاريع قائمة على الويب، وهي مثالية لإدارة المشاريع بطريقة رشيقة. الواجهة المصممة بشكل جميل والوظائف البديهية والتكامل السلس مع الأدوات الأخرى تجعلها خيارًا منطقيًا لفرق المشروع. تقدم MeisterTask خطة أساسية مجانية (ما يصل إلى 3 مشاريع)، مع اشتراكات مدفوعة تبدأ من 12.50 يورو لكل مستخدم شهريًا. إلى جانب لوحات المشروع القابلة للتخصيص على طراز كانبان، تتميز MeisterTask بالعديد من الميزات القوية المصممة لتبسيط عمل المشروع. يمكن إدارة عبء العمل باستخدام الجدول الزمني: نظرة عامة على نمط جانت للمهام التي تحدد الاختناقات وتحافظ على تدفق المشاريع بسلاسة. قم بإعداد عمليات التنفيذ التلقائي لتسريع العمل اليدوي أو إكمال مهام محددة تلقائيًا. يعد MeisterTask جزءًا من Meister Suite، وهي مجموعة من المنتجات لإدارة سير العمل بشكل لا تشوبه شائبة. بدءًا من التفكير في أداة رسم الخرائط الذهنية الخاصة بنا، MindMeister، وحتى التوثيق عبر الإنترنت في MeisterNote، يفتح فريقك مجموعة أدوات قوية تقود المشاريع في كل خطوة على الطريق.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale هو حل برمجي لإدارة الأفكار حائز على جوائز يساعد الشركات والحكومات وصانعي التغيير الاجتماعي على تمكين القوى العاملة لديهم. باستخدام IdeaScale، يمكن لهذه الكيانات المتنوعة التقاط أفكار موظفيها وتبسيط تطويرها من أجل تعظيم تأثير كل فكرة.
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات المنتج المهمة تلك مما يسمح لمديري المنتجات بأن يكونوا أكثر ثقة، والتأثير على أصحاب المصلحة، والقيادة بسلطة.
Canny
canny.io
Canny هو الحل الكل في واحد لإدارة ملاحظات المستخدم ، حيث يمكنك التقاط وتنظيم وتحليل ملاحظات العملاء في مكان واحد ، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات منتج مستنيرة. من إدارة طلبات الميزات وتحليل رؤى المستخدم ، إلى بناء خرائط طريق عامة والإعلان عن تحديثات المنتج ، يمكنك القيام بذلك مع Canny. توقف عن ترك الأفكار تفلت من الشقوق والبدء في بناء منتجات أفضل اليوم مع Canny! ميزات لعملائنا حب: • التقاط ملاحظات العملاء تلقائيًا من المحادثات باستخدام Autopilot. • اكتشاف ودمج التكرارات حتى تتمكن من تحديد الأفكار. • تسجيل الملاحظات وطلبات الميزات بناءً على الأولوية. • قم ببناء خرائط طريق بناءً على طلب ميزة المنتج الذي يسجل أعلى. • أعلن عن تحديثات المنتج مع Changelog لزيادة الوعي بالميزات. • متابعة تلقائيًا مع الأشخاص عند إصدار ميزة. • النطاق الواسع من التكامل المتاحة ، يعمل بشكل جيد مع مكدس التكنولوجيا الحالي.