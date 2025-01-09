برامج إدارة الأفكار - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة

Hives.co

hives.co

منصة جاهزة لإشراك الموظفين وجمع الأفكار من جميع أنحاء مؤسستك بطريقة سهلة. --- بدأت خلايا النحل بفكرة بسيطة وهي ضرورة مشاركة المعرفة والخبرة. في يوم من الأيام، اعتدنا أن نكون فريقًا من المستشارين الذين سيساعدون المؤسسات على إنشاء مكان عمل رقمي أفضل وأكثر فعالية. ومع ذلك، فقد فهمنا في وقت مبكر أن العديد من عملائنا واجهوا صعوبة في تمكين موظفيهم من التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكار التحسين. لقد افتقروا ببساطة إلى نموذج دائم للتغيير المستمر. وبدون طريقة سهلة لجمع الأفكار، سيأتي التغيير ببطء وستتعرض صحة (وثروة) المنظمة للتهديد. المفهوم يعمل في الواقع مثل خلية النحل. بالمناسبة، هل تعلم أن خلية النحل هي رمز شائع الاستخدام للصناعة والتعاون؟ وهذا منطقي جدًا كما هو الحال في الخلية، كل نحلة لديها غرض ومهمة محددة، وجميعهم يعملون معًا. وكما هو الحال مع خلية النحل، فإن رفاهية المنظمة وثقافتها تعتمد على النحل المشغول الذي تتكون منه. تعمل خلية النحل بهذه الطريقة: يُسمى هيكلها الداخلي قرص العسل، وهي مصنوعة من كتلة من الخلايا المنشورية السداسية المكونة من شمع العسل، مما يخلق نمطًا أساسيًا للكفاءة الهندسية الفعلية. يقوم النحل بنفسه بجمع الرحيق والعصائر الحلوة الأخرى من الزهور، والتي تتحول إلى عسل في أجسام النحل. ثم يتم تخزين العسل نفسه في خلايا شمع العسل المذكور. يبدو مألوفا؟ إن عملية العمل معًا، بهدف جمع الرحيق وتحويله إلى عسل، تشبه إلى حد كبير كيفية تعايشنا وتعاوننا نحن البشر. نحن نزدهر عندما نعمل في منظمة لديها أساس قوي وإجراءات عمل فعالة. نريد أن نكون جزءًا من شيء أكبر، ونريد المساهمة حيثما نستطيع. نحن نجمع الإلهام والانطباعات طوال اليوم، وتتحول هذه الأفكار إلى أفكار فعلية عندما لا تتوقعها. ولكن أين من المفترض أن يتم تسخير وحصاد هذه الأفكار؟ كان هذا هو التحدي الذي يواجه كل منظمة تحدثنا إليها. لذلك قررنا إيجاد حل لهذه المشكلات وبناء أداة من شأنها أن تمنح الشركات إمكانية تمكين موظفيها بطرق لم تعتقد أنها ممكنة حتى.