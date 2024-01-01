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برامج إدارة الأفكار - التطبيقات الأكثر شعبية - إستونيا
يعمل برنامج إدارة الأفكار على تبسيط عملية جمع وتطوير الأفكار المتعلقة بمجالات تركيز الأعمال، بما في ذلك تطوير المنتجات والعمليات اليومية وتعليقات العملاء واتجاهات السوق والرؤى التنافسية. الهدف هو تنظيم وإدارة هذه الأفكار للتحسين أو التطوير. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين جمع التعليقات من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. يتيح هذا البرنامج للشركات من جميع الأحجام الابتكار والنمو من خلال التوجيه الفعال لعملية التفكير. فهو يوفر إعدادات أذونات مخصصة، مما يتيح للمستخدمين تحديد مستوى الشفافية والسرية لكل مشروع. يمكن الحصول على الأفكار من جميع أنحاء المؤسسة بأكملها، وليس فقط من الأقسام المتخصصة مثل البحث والتطوير وإدارة المنتجات والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج إدارة الأفكار أن يتكامل مع الأدوات التعاونية المختلفة، مثل برنامج مشاركة الموظفين، وأدوات الإنترانت، وبرامج إدارة ردود الفعل المؤسسية، مما يسهل إدارة التوصيات من المصادر الداخلية والخارجية.
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MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة لإدارة المهام والمشاريع قائمة على الويب، وهي مثالية لإدارة المشاريع بطريقة رشيقة. الواجهة المصممة بشكل جميل والوظائف البديهية والتكامل السلس مع الأدوات الأخرى تجعلها خيارًا منطقيًا لفرق المشروع. تقدم MeisterTask خطة أساسية مجانية (ما يصل إلى 3 مشاريع)، مع اشتراكات مدفوعة تبدأ من ...
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha!...
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Canny
canny.io
Canny هو الحل الشامل لإدارة تعليقات المستخدمين، حيث يمكنك التقاط تعليقات العملاء وتنظيمها وتحليلها في مكان واحد، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المنتج. يحتوي Canny على كل ما تحتاجه للتنقل في حلقة التعليقات بأكملها. بدءًا من إدارة طلبات الميزات وتحليل رؤى المستخدم ووصولاً إلى إنشاء خرائط طريق...
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات ...
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ هو الحل الوحيد المصمم لبدء وتتبع وإدارة ومشاركة مبادرات الابتكار والتحسين بدءًا من توليد الأفكار وحتى التنفيذ.إن تسريع النمو وتحسين الربحية يبدأ بالأفكار الجيدة وينتهي بالتنفيذ القوي. يساعد Minitab Engage™ المؤسسات على بناء برامج التحسين والابتكار، وتنفيذها بمساعدة أدوات حل المشكلات...
ProdPad
prodpad.com
ProdPad هو برنامج إدارة المنتج الشامل الأصلي الذي يدعم رحلة المنتج الكاملة. مجموعة أدوات ذكية وديناميكية تتكامل مع عمليات تطوير المنتج في كل مرحلة وتدعم التعاون من الشركة بأكملها. في التطوير المستمر منذ عام 2012، تم تصميم SaaS من قبل فريق من الخبراء لجعل إدارة المنتجات بأفضل الممارسات قابلة للتنفيذ ...
Ideanote
ideanote.io
تعمل منصة الابتكار الخاصة بـ Ideanote على تسهيل جمع أفضل الأفكار من الموظفين والعملاء وتطويرها والتصرف بناءً عليها. الآن مع الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة والتكامل (Zapier وMicrosoft Teams). احصل على نسخة تجريبية مجانية أو عرض شخصي اليوم! قم بإطلاق مجموعات الأفكار على الفور، وإدارة الأفكار بشكل أ...
UserVoice
uservoice.com
تعتبر UserVoice، الأداة المثالية لاكتشاف المنتجات، منصة مصممة لسد الفجوة بين فرق المنتجات ومستخدميها. من خلال تقديم نظام شامل لإدارة الملاحظات، يمكّن UserVoice الشركات من جمع اقتراحات المستخدمين وأفكارهم وتحديد أولوياتها والتصرف بناءً عليها. من خلال واجهة بديهية، يمكن للمستخدمين إرسال أفكارهم، والتص...
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale هو حل برمجي لإدارة الأفكار حائز على جوائز يساعد الشركات والحكومات وصانعي التغيير الاجتماعي على تمكين القوى العاملة لديهم. باستخدام IdeaScale، يمكن لهذه الكيانات المتنوعة التقاط أفكار موظفيها وتبسيط تطويرها من أجل تعظيم تأثير كل فكرة.
GroupMap
groupmap.com
العصف الذهني التعاوني وصنع القرار عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. ابدأ بأكثر من 60 قالبًا للعصف الذهني، أو قم بتصميم قالبك الخاص. تشمل القوالب SWOT، وقبعات التفكير الست، والخرائط الإدراكية، وخرائط أصحاب المصلحة، وخرائط المخاطر، والخرائط الذهنية، وLean Business Canvas وغيرها الكثير...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وإستراتيجيتها مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد قادة المنتجات على تحديد المشكلات التي يجب حلها للعملاء، وتحديد ما سيتم إنشاؤه بعد ذلك بناءً على ذكاء المنتج القابل للتنفيذ، وإنشاء استراتيجيات المنتج لدفع نتائج الأعمال.
Sideways 6
sideways6.com
"لا داعي للتفكير في منصة التعهيد الجماعي لأفكار الموظفين." يناير 2023 قم بإشراك موظفيك وتحسين مؤسستك وبناء ثقافة الابتكار بسرعة وبساطة، على Microsoft Teams وشبكة الإنترانت التفاعلية الخاصة بك والمزيد في Sideways 6، ندرك أهمية إشراك موظفيك لتحقيق أهداف العمل من خلال الأفكار. لكن تشغيل برامج الأفكار ع...
featureOS
featureos.app
يعمل نظام featureOS على تحويل الطريقة التي تقوم بها بتجميع تعليقات المستخدمين وتحليلها والتصرف بناءً عليها، وتحويل البيانات المتفرقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مدعومة بمساعد الذكاء الاصطناعي لدينا - KAL. يمكن لنظام featureOS جمع الرؤى من خلال لوحات التعليقات ومن العديد من المصادر الأخرى مثل محادثات الات...
Supahub
supahub.com
Supahub هي أداة مجانية لتعليقات العملاء لجمع طلبات الميزات وإدارتها وتحديد أولوياتها. لا مزيد من التعليقات المفقودة أو المتجاهلة. على عكس الطرق التقليدية لجمع التعليقات عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة، يوفر لك Supahub وقتًا ثمينًا من خلال دمج المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني في منصة مركزية. باستخ...
Induct
web.induct.net
Induct عبارة عن منصة مجانية مصممة لتجعل حياتك أسهل قليلاً، في المنزل والعمل. يمكنك الوصول إلى اجتماعات الفيديو والمحادثات الخاصة والجماعية ومساحة تخزين غير محدودة وغرفة عمل مخصصة للمشاريع ومجموعات العمل وغير ذلك الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد - إنه سهل وآمن ومجاني تمامًا.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz هو برنامج لإدارة الأفكار قائم على السحابة يتيح إنشاء وجمع وتطوير التعليقات والأفكار والاقتراحات كجزء من استراتيجية التطوير التنظيمي الشاملة.
Yambla
yambla.com
منصة إدارة الأفكار والابتكار الأكثر جاذبية في العالم. إطلاق التحديات، وحشد الأفكار، وتحويلها إلى تأثير. قم بإشراك موظفيك وعملائك وشركائك، وابدأ في بناء محرك أفكارك. تدعم منصة Yambla الحملات الداخلية والحملات الخارجية والابتكار المفتوح. قم بتوصيل Yambla بأدوات مؤسستك للحصول على تجربة متكاملة تمامًا. ...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations هي شركة برمجيات رائدة في بلدان الشمال الأوروبي وفي طليعة إدارة الابتكار. تعمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين الموظفين والعملاء والشركاء من المساهمة بنشاط في عملية الابتكار. مع Orchidea، يمكنك جمع الأفكار وتطويرها وتقييمها من خلال ورش العمل الجذابة وحملات الأفكار الم...
Nectir
nectir.co
Nectir هو حل ابتكاري كخدمة يستخدم نهجًا "دائمًا" للابتكار للمساعدة في تنمية ثقافة الشركة المبتكرة وتحقيق نتائج سريعة. يجمع Nectir كل الأجزاء الأساسية لبرنامج الابتكار معًا في مكان واحد. إنها أبسط وأكثر ذكاءً وأكثر سهولة من أي منصة أخرى متاحة. منصتنا هي أول برنامج ابتكاري يستخدم خوارزمية التوافق الاس...
Hives.co
hives.co
منصة جاهزة لإشراك الموظفين وجمع الأفكار من جميع أنحاء مؤسستك بطريقة سهلة. --- بدأت خلايا النحل بفكرة بسيطة وهي ضرورة مشاركة المعرفة والخبرة. في يوم من الأيام، اعتدنا أن نكون فريقًا من المستشارين الذين سيساعدون المؤسسات على إنشاء مكان عمل رقمي أفضل وأكثر فعالية. ومع ذلك، فقد فهمنا في وقت مبكر أن العد...
Brainstory
brainstory.ai
اتخاذ القرارات، وليس الاجتماعات مع Brainstory. Brainstory هي أداة تعاون غير متزامنة تعمل على إزالة الحمل المعرفي لتقديم الملاحظات وجمعها وتجميعها.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission عبارة عن منصة ابتكار تستخدمها المؤسسات لجمع الأفكار (الحملات والمجالس) وإدارة الأفكار وإدارة المحفظة ولوحة المعلومات. نحن متميزون بسبب: - التلعيب - إشراك المستخدمين من خلال الاستخدام السري ولوحات المتصدرين والأهداف والإشعارات الذكية - منصة متكاملة - جميع أدوات الابتكار في منصة واحدة و...
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...
Vianeo
vianeo.com
يستهدف Vianeo مديري الابتكار في الشركات الذين يرغبون في طرح المزيد من المشاريع ذات القيمة. تدعم منصة Vianeo سير عمل الابتكار مع توفير طريقة لتصميم الأعمال على عكس المنافسة. يوفر عرضنا حلاً شاملاً: دعم لكل مشروع + رؤية للمحفظة.
Nolt
nolt.io
Nolt عبارة عن منصة تمكن أي شخص من جمع التعليقات الجماعية من العملاء أو الموظفين أو الأصدقاء أو أي مجموعة يمكنها تقديم التعليقات التي تحتاجها. قم بإعطاء الأولوية للتعليقات، وقم بإنشاء خريطة طريق ببضع نقرات فقط، وأبق الجميع على اطلاع بالتحديثات التلقائية.