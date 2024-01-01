متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إدارة الأفكار - التطبيقات الأكثر شعبية - تشيلي
يعمل برنامج إدارة الأفكار على تبسيط عملية جمع وتطوير الأفكار المتعلقة بمجالات تركيز الأعمال، بما في ذلك تطوير المنتجات والعمليات اليومية وتعليقات العملاء واتجاهات السوق والرؤى التنافسية. الهدف هو تنظيم وإدارة هذه الأفكار للتحسين أو التطوير. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين جمع التعليقات من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. يتيح هذا البرنامج للشركات من جميع الأحجام الابتكار والنمو من خلال التوجيه الفعال لعملية التفكير. فهو يوفر إعدادات أذونات مخصصة، مما يتيح للمستخدمين تحديد مستوى الشفافية والسرية لكل مشروع. يمكن الحصول على الأفكار من جميع أنحاء المؤسسة بأكملها، وليس فقط من الأقسام المتخصصة مثل البحث والتطوير وإدارة المنتجات والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج إدارة الأفكار أن يتكامل مع الأدوات التعاونية المختلفة، مثل برنامج مشاركة الموظفين، وأدوات الإنترانت، وبرامج إدارة ردود الفعل المؤسسية، مما يسهل إدارة التوصيات من المصادر الداخلية والخارجية.
إرسال تطبيق جديد
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة التعاون وإدارة المهام الأكثر سهولة على الويب. سجل، قم بدعوة فريقك وابدأ العمل. لا التدريب المطلوب.
Aha!
aha.io
تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Canny
canny.io
يساعدك Canny على جمع طلبات الميزات وتنظيمها لفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك.
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات ...
Minitab Engage
minitab.com
يحقق. الحل الوحيد المصمم لبدء وتتبع وإدارة ومشاركة مبادرات الابتكار والتحسين بدءًا من توليد الأفكار وحتى التنفيذ.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad هو برنامج لإدارة المنتجات يساعد مديري المنتجات على تطوير استراتيجية المنتج. إدارة الفرق والعملاء وخرائط الطريق بسهولة. تجربة مجانية!
Ideanote
ideanote.io
Ideanote هي طريقة جديدة للتعامل مع الأفكار. إنه أسرع وأكثر كفاءة، ويتيح لك إنشاء تدفق لإدارة الأفكار قابل للتخصيص بالكامل من البداية إلى النهاية.
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale هي منصة برمجيات إدارة الابتكار الرائدة. نحن نساعد الحكومة والمؤسسات والجامعات على المشاركة في خلق مستقبل أفضل. استكشف اليوم.
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io هو برنامج لإدارة المنتجات يجمع كل الأشياء اللازمة لتحديد منتجك وإدارته والتعاون فيه في مكان واحد. احجز عرضًا توضيحيًا الآن.
GroupMap
groupmap.com
العصف الذهني التعاوني وصنع القرار عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. ابدأ بأكثر من 60 قالبًا للعصف الذهني، أو قم بتصميم قالبك الخاص. تشمل القوالب SWOT، وقبعات التفكير الست، والخرائط الإدراكية، وخرائط أصحاب المصلحة، وخرائط المخاطر، والخرائط الذهنية، وLean Business Canvas وغيرها الكثير...
Sideways 6
sideways6.com
"لا داعي للتفكير في منصة التعهيد الجماعي لأفكار الموظفين." يناير 2023 قم بإشراك موظفيك وتحسين مؤسستك وبناء ثقافة الابتكار بسرعة وبساطة، على Microsoft Teams وشبكة الإنترانت التفاعلية الخاصة بك والمزيد في Sideways 6، ندرك أهمية إشراك موظفيك لتحقيق أهداف العمل من خلال الأفكار. لكن تشغيل برامج الأفكار ع...
featureOS
featureos.app
برامج إدارة ردود الفعل ملاحظات العملاء. تدار بالكامل. إن featureOS هو ما تحتاج إليه لجمع التعليقات مع عملائك وتحديد أولوياتها والتصرف بناءً عليها. إنها أفضل طريقة لبناء خريطة طريق للمنتج.
Supahub
supahub.com
Supahub هي أداة مجانية لتعليقات العملاء لجمع طلبات الميزات وإدارتها وتحديد أولوياتها. لا مزيد من التعليقات المفقودة أو المتجاهلة. على عكس الطرق التقليدية لجمع التعليقات عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة، يوفر لك Supahub وقتًا ثمينًا من خلال دمج المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني في منصة مركزية. باستخ...
Induct
web.induct.net
Induct عبارة عن منصة مجانية مصممة لتجعل حياتك أسهل قليلاً، في المنزل والعمل. يمكنك الوصول إلى اجتماعات الفيديو والمحادثات الخاصة والجماعية ومساحة تخزين غير محدودة وغرفة عمل مخصصة للمشاريع ومجموعات العمل وغير ذلك الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد - إنه سهل وآمن ومجاني تمامًا.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz هو برنامج لإدارة الأفكار قائم على السحابة يتيح إنشاء وجمع وتطوير التعليقات والأفكار والاقتراحات كجزء من استراتيجية التطوير التنظيمي الشاملة.
Yambla
yambla.com
منصة إدارة الأفكار والابتكار الأكثر جاذبية في العالم. إطلاق التحديات، وحشد الأفكار، وتحويلها إلى تأثير. قم بإشراك موظفيك وعملائك وشركائك، وابدأ في بناء محرك أفكارك. تدعم منصة Yambla الحملات الداخلية والحملات الخارجية والابتكار المفتوح. قم بتوصيل Yambla بأدوات مؤسستك للحصول على تجربة متكاملة تمامًا. ...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations هي شركة برمجيات رائدة في بلدان الشمال الأوروبي وفي طليعة إدارة الابتكار. تعمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين الموظفين والعملاء والشركاء من المساهمة بنشاط في عملية الابتكار. مع Orchidea، يمكنك جمع الأفكار وتطويرها وتقييمها من خلال ورش العمل الجذابة وحملات الأفكار الم...
Nectir
nectir.co
Nectir هو حل ابتكاري كخدمة يستخدم نهجًا "دائمًا" للابتكار للمساعدة في تنمية ثقافة الشركة المبتكرة وتحقيق نتائج سريعة. يجمع Nectir كل الأجزاء الأساسية لبرنامج الابتكار معًا في مكان واحد. إنها أبسط وأكثر ذكاءً وأكثر سهولة من أي منصة أخرى متاحة. منصتنا هي أول برنامج ابتكاري يستخدم خوارزمية التوافق الاس...
Hives.co
hives.co
منصة جاهزة لإشراك الموظفين وجمع الأفكار من جميع أنحاء مؤسستك بطريقة سهلة. --- بدأت خلايا النحل بفكرة بسيطة وهي ضرورة مشاركة المعرفة والخبرة. في يوم من الأيام، اعتدنا أن نكون فريقًا من المستشارين الذين سيساعدون المؤسسات على إنشاء مكان عمل رقمي أفضل وأكثر فعالية. ومع ذلك، فقد فهمنا في وقت مبكر أن العد...
Brainstory
brainstory.ai
اتخاذ القرارات، وليس الاجتماعات مع Brainstory. Brainstory هي أداة تعاون غير متزامنة تعمل على إزالة الحمل المعرفي لتقديم الملاحظات وجمعها وتجميعها.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission عبارة عن منصة ابتكار تستخدمها المؤسسات لجمع الأفكار (الحملات والمجالس) وإدارة الأفكار وإدارة المحفظة ولوحة المعلومات. نحن متميزون بسبب: - التلعيب - إشراك المستخدمين من خلال الاستخدام السري ولوحات المتصدرين والأهداف والإشعارات الذكية - منصة متكاملة - جميع أدوات الابتكار في منصة واحدة و...
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...
Vianeo
vianeo.com
أقصر طريق من الفكرة إلى العمل. المزيج الفريد بين تصميم الأعمال والمنصة الرقمية.
Nolt
nolt.io
اجمع التعليقات في مكان مركزي سيحبه المستخدمون. قم بإعطاء الأولوية للتعليقات، وقم بإنشاء خريطة طريق ببضع نقرات فقط، وأبق الجميع على اطلاع بالتحديثات التلقائية.