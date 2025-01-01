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برامج التمكين الهجين - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج التمكين المختلط الشركات على تبسيط عمليات مكان العمل المختلط، مثل الجدولة وتنسيق الفريق. تسمح حلول العمل المختلطة للموظفين بجدولة تفضيلات موقع عملهم وإبلاغها إلى فرقهم لتعزيز التعاون والتواصل مع الزملاء والشركاء متعددي الوظائف وأصدقاء العمل. يستخدم المسؤولون ومديرو الفرق المختلطة - بما في ذلك الموظفين عن بعد والعاملين في المكاتب - هذه الحلول لتعيين سياسات مكان العمل المختلطة وإبلاغها للموظفين. بمجرد وضع السياسات، يقوم الموظفون ببناء جداولهم المختلطة المفضلة ويمكنهم عرض أيام العمل المفضلة لزملائهم في المكتب أو المنزل. تتيح هذه الشفافية للموظفين مواءمة أيامهم في المكتب مع الآخرين لتسهيل التعاون الشخصي أو الاجتماعات أو التواصل الاجتماعي. كما تولد برامج التمكين الهجينة رؤى قيمة فيما يتعلق باستخدام المساحة واتجاهات مكان العمل، مما يوفر للشركات البيانات اللازمة لدعم القرارات المتعلقة بالسياسات الهجينة والاحتياجات العقارية.

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Skedda

Skedda

skedda.com

تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.

Envoy

Envoy

envoy.com

تطبيق Envoy Workplace يدير مساحة العمل بشكل كامل من خلال حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة التسليم وتحليل الإشغال. يوفر بيانات موحدة ودقيقة.

Robin

Robin

robinpowered.com

تطبيق Robin يدير المساحات المكتبية ويسهل حجز المكاتب والغرف مع توفير أدوات التحليل والأتمتة لتحسين الإنتاجية.

deskbird

deskbird

deskbird.com

تطبيق deskbird يسهل حجز المكاتب وإدارة المساحات المكتبية، مما يسمح للموظفين بتنسيق جداولهم وحجز الموارد بسهولة عبر أجهزة متعددة.

Yoffix

Yoffix

yoffix.com

يوفر تطبيق Yoffix حلاً لإدارة حجوزات المكاتب والمساحات المشتركة، مما يتيح للموظفين حجز المكاتب وغرف الاجتماعات ومواقف السيارات بسهولة.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

تطبيق OfficeRnD يساعد الشركات في إدارة المساحات العمل المشتركة بسلاسة، ويوفر أدوات لأتمتة الفواتير وإدارة الأعضاء والحجوزات.

Comeen

Comeen

comeen.com

تطبيق Comeen Play هو منصة لعرض المعلومات الرقمية في الشركات، تتيح بث المحتوى وإدارة حقوق المستخدمين بسهولة.

Whatspot

Whatspot

whatspot.app

تطبيق واتسبوت يساعد في إدارة مساحات العمل بسهولة، مثل حجز المكاتب والغرف ومواقف السيارات، ويقدم أدوات لمراقبة الاستخدام وتسهيل الحجوزات.

Duome

Duome

duome.co

دويوم هو تطبيق لتخطيط الجدول الزمني للفرق الهجينة، يساعد في تحسين التعاون واستخدام المكاتب من خلال توصيات حول أفضل مكان لأداء المهام.

UnSpot

UnSpot

unspot.com

تطبيق UnSpot يسهل حجز المساحات المكتبية وغرف الاجتماعات، ويتيح للموظفين إدارة جداولهم بمرونة والتخطيط للاجتماعات بكفاءة.

Gable

Gable

gable.to

تطبيق Gable يوفر منصة لإدارة مساحات العمل المستأجرة، متضمنًا حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة الزوار، مع تحليلات لإدارة المكان عن بُعد.

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ هو تطبيق يُمكّن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية وتحسين تجربة العمل، ويساعد المستخدمين في حجز المكاتب والاجتماعات بطرق مرنة.

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

تطبيق Wayleadr يُبسط إدارة الوصول والتنقل في المواقع المختلفة، مع توفير مخططات تفاعلية وتحديثات آنية لتحسين الكفاءة وتجربة المستخدم.

Team Today

Team Today

team-today.com

تطبيق Team Today هو أداة إدارة تخطيط تساعد الموظفين في تحديد مواقع عملهم وأوقاتهم من خلال عرض أماكن عمل الزملاء وتحليل بيانات استخدام المساحات المكتبية.

Booxpace

Booxpace

booxpace.com

تطبيق لحجز المكاتب يوفر حلول مرنة وآمنة، يسمح للموظفين بتخطيط أوقات المكتب وحجز الموارد وتنظيم الأنشطة الاجتماعية.

Ofisly

Ofisly

ofisly.com

Ofisly هو تطبيق لحجز المكاتب وإدارة أماكن العمل، يسهل حجز المكاتب، مواقف السيارات، ويوفر أدوات لإدارة الزوار والتقارير.

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