برامج التمكين الهجين - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يساعد برنامج التمكين المختلط الشركات على تبسيط عمليات مكان العمل المختلط، مثل الجدولة وتنسيق الفريق. تسمح حلول العمل المختلطة للموظفين بجدولة تفضيلات موقع عملهم وإبلاغها إلى فرقهم لتعزيز التعاون والتواصل مع الزملاء والشركاء متعددي الوظائف وأصدقاء العمل. يستخدم المسؤولون ومديرو الفرق المختلطة - بما في ذلك الموظفين عن بعد والعاملين في المكاتب - هذه الحلول لتعيين سياسات مكان العمل المختلطة وإبلاغها للموظفين. بمجرد وضع السياسات، يقوم الموظفون ببناء جداولهم المختلطة المفضلة ويمكنهم عرض أيام العمل المفضلة لزملائهم في المكتب أو المنزل. تتيح هذه الشفافية للموظفين مواءمة أيامهم في المكتب مع الآخرين لتسهيل التعاون الشخصي أو الاجتماعات أو التواصل الاجتماعي. كما تولد برامج التمكين الهجينة رؤى قيمة فيما يتعلق باستخدام المساحة واتجاهات مكان العمل، مما يوفر للشركات البيانات اللازمة لدعم القرارات المتعلقة بالسياسات الهجينة والاحتياجات العقارية.
إرسال تطبيق جديد
Skedda
skedda.com
تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.
Envoy
envoy.com
تطبيق Envoy Workplace يدير مساحة العمل بشكل كامل من خلال حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة التسليم وتحليل الإشغال. يوفر بيانات موحدة ودقيقة.
Robin
robinpowered.com
تطبيق Robin يدير المساحات المكتبية ويسهل حجز المكاتب والغرف مع توفير أدوات التحليل والأتمتة لتحسين الإنتاجية.
deskbird
deskbird.com
تطبيق deskbird يسهل حجز المكاتب وإدارة المساحات المكتبية، مما يسمح للموظفين بتنسيق جداولهم وحجز الموارد بسهولة عبر أجهزة متعددة.
Yoffix
yoffix.com
يوفر تطبيق Yoffix حلاً لإدارة حجوزات المكاتب والمساحات المشتركة، مما يتيح للموظفين حجز المكاتب وغرف الاجتماعات ومواقف السيارات بسهولة.
OfficeRnD
officernd.com
تطبيق OfficeRnD يساعد الشركات في إدارة المساحات العمل المشتركة بسلاسة، ويوفر أدوات لأتمتة الفواتير وإدارة الأعضاء والحجوزات.
Comeen
comeen.com
تطبيق Comeen Play هو منصة لعرض المعلومات الرقمية في الشركات، تتيح بث المحتوى وإدارة حقوق المستخدمين بسهولة.
Whatspot
whatspot.app
تطبيق واتسبوت يساعد في إدارة مساحات العمل بسهولة، مثل حجز المكاتب والغرف ومواقف السيارات، ويقدم أدوات لمراقبة الاستخدام وتسهيل الحجوزات.
Duome
duome.co
دويوم هو تطبيق لتخطيط الجدول الزمني للفرق الهجينة، يساعد في تحسين التعاون واستخدام المكاتب من خلال توصيات حول أفضل مكان لأداء المهام.
UnSpot
unspot.com
تطبيق UnSpot يسهل حجز المساحات المكتبية وغرف الاجتماعات، ويتيح للموظفين إدارة جداولهم بمرونة والتخطيط للاجتماعات بكفاءة.
Gable
gable.to
تطبيق Gable يوفر منصة لإدارة مساحات العمل المستأجرة، متضمنًا حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة الزوار، مع تحليلات لإدارة المكان عن بُعد.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ هو تطبيق يُمكّن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية وتحسين تجربة العمل، ويساعد المستخدمين في حجز المكاتب والاجتماعات بطرق مرنة.
Wayleadr
wayleadr.com
تطبيق Wayleadr يُبسط إدارة الوصول والتنقل في المواقع المختلفة، مع توفير مخططات تفاعلية وتحديثات آنية لتحسين الكفاءة وتجربة المستخدم.
Team Today
team-today.com
تطبيق Team Today هو أداة إدارة تخطيط تساعد الموظفين في تحديد مواقع عملهم وأوقاتهم من خلال عرض أماكن عمل الزملاء وتحليل بيانات استخدام المساحات المكتبية.
Booxpace
booxpace.com
تطبيق لحجز المكاتب يوفر حلول مرنة وآمنة، يسمح للموظفين بتخطيط أوقات المكتب وحجز الموارد وتنظيم الأنشطة الاجتماعية.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly هو تطبيق لحجز المكاتب وإدارة أماكن العمل، يسهل حجز المكاتب، مواقف السيارات، ويوفر أدوات لإدارة الزوار والتقارير.
© 2025 WebCatalog, Inc.