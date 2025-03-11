برامج التمكين الهجين - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يساعد برنامج التمكين المختلط الشركات على تبسيط عمليات مكان العمل المختلط، مثل الجدولة وتنسيق الفريق. تسمح حلول العمل المختلطة للموظفين بجدولة تفضيلات موقع عملهم وإبلاغها إلى فرقهم لتعزيز التعاون والتواصل مع الزملاء والشركاء متعددي الوظائف وأصدقاء العمل. يستخدم المسؤولون ومديرو الفرق المختلطة - بما في ذلك الموظفين عن بعد والعاملين في المكاتب - هذه الحلول لتعيين سياسات مكان العمل المختلطة وإبلاغها للموظفين. بمجرد وضع السياسات، يقوم الموظفون ببناء جداولهم المختلطة المفضلة ويمكنهم عرض أيام العمل المفضلة لزملائهم في المكتب أو المنزل. تتيح هذه الشفافية للموظفين مواءمة أيامهم في المكتب مع الآخرين لتسهيل التعاون الشخصي أو الاجتماعات أو التواصل الاجتماعي. كما تولد برامج التمكين الهجينة رؤى قيمة فيما يتعلق باستخدام المساحة واتجاهات مكان العمل، مما يوفر للشركات البيانات اللازمة لدعم القرارات المتعلقة بالسياسات الهجينة والاحتياجات العقارية.
إرسال تطبيق جديد
Skedda
skedda.com
تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.
Envoy
envoy.com
تطبيق Envoy Workplace يدير مساحة العمل بشكل كامل من خلال حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة التسليم وتحليل الإشغال. يوفر بيانات موحدة ودقيقة.
Robin
robinpowered.com
تطبيق Robin يدير المساحات المكتبية ويسهل حجز المكاتب والغرف مع توفير أدوات التحليل والأتمتة لتحسين الإنتاجية.
deskbird
deskbird.com
تطبيق deskbird يسهل حجز المكاتب وإدارة المساحات المكتبية، مما يسمح للموظفين بتنسيق جداولهم وحجز الموارد بسهولة عبر أجهزة متعددة.
Yoffix
yoffix.com
يوفر تطبيق Yoffix حلاً لإدارة حجوزات المكاتب والمساحات المشتركة، مما يتيح للموظفين حجز المكاتب وغرف الاجتماعات ومواقف السيارات بسهولة.
OfficeRnD
officernd.com
تطبيق OfficeRnD يساعد الشركات في إدارة المساحات العمل المشتركة بسلاسة، ويوفر أدوات لأتمتة الفواتير وإدارة الأعضاء والحجوزات.
Comeen
comeen.com
تطبيق Comeen Play هو منصة لعرض المعلومات الرقمية في الشركات، تتيح بث المحتوى وإدارة حقوق المستخدمين بسهولة.
Whatspot
whatspot.app
تطبيق واتسبوت يساعد في إدارة مساحات العمل بسهولة، مثل حجز المكاتب والغرف ومواقف السيارات، ويقدم أدوات لمراقبة الاستخدام وتسهيل الحجوزات.
Duome
duome.co
دويوم هو تطبيق لتخطيط الجدول الزمني للفرق الهجينة، يساعد في تحسين التعاون واستخدام المكاتب من خلال توصيات حول أفضل مكان لأداء المهام.
UnSpot
unspot.com
تطبيق UnSpot يسهل حجز المساحات المكتبية وغرف الاجتماعات، ويتيح للموظفين إدارة جداولهم بمرونة والتخطيط للاجتماعات بكفاءة.
Gable
gable.to
تطبيق Gable يوفر منصة لإدارة مساحات العمل المستأجرة، متضمنًا حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة الزوار، مع تحليلات لإدارة المكان عن بُعد.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ هو تطبيق يُمكّن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية وتحسين تجربة العمل، ويساعد المستخدمين في حجز المكاتب والاجتماعات بطرق مرنة.
Wayleadr
wayleadr.com
تطبيق Wayleadr يُبسط إدارة الوصول والتنقل في المواقع المختلفة، مع توفير مخططات تفاعلية وتحديثات آنية لتحسين الكفاءة وتجربة المستخدم.
Team Today
team-today.com
يقدم Team Today أدوات تخطيط وإدارة سهلة الاستخدام تمكن الموظفين من تحديد مكان العمل ومتى من خلال إظهار المكان الذي يخطط فيه الزملاء للعمل منه، والمكاتب الأكثر ازدحامًا، وأيام عمل الأشخاص. يتم بعد ذلك تحليل هذه المعلومات لتقديم رؤى واتجاهات حول كيفية استخدام مساحة مكتبك.
Booxpace
booxpace.com
تطبيق لحجز المكاتب يقدم حلولاً مرنة وآمنة وموجهة نحو الموظفين وتتناسب مع نماذج الأعمال المتطورة. قم بإنشاء مساحة العمل الخاصة بك اسمح لموظفيك باستخدام Booxspace للتخطيط السريع لأوقات مكاتبهم من أي مكان بما يتماشى مع احتياجاتهم وإجراء الحجوزات لأنفسهم وزملائهم في الفريق. • تحديد مساحة العمل • إدارة السعة والحجز • الحد الأقصى للتحكم اليومي التواصل استخدم Booxspace لإعلام موظفيك وتقديم اقتراحات ذكية وإدارة حجوزات الأحداث والتدريب الخاصة بك. • إشعارات الهاتف المحمول • الإعلانات الداخلية • نصائح وحيل قياس وتحسين قياس الطلب على الموارد الخاصة بك من خلال تحليلات مختلفة لكيفية استخدام موظفيك لمكتبك ووضع استراتيجيات لتحسين كفاءة الموارد الخاصة بك. • المناطق الأكثر استخدامًا • توزيع الأشخاص حسب الموقع • إدارة الطلب (قاعة الطعام، ساحة انتظار السيارات، إلخ.) تضمين موظفيك اسمح لموظفيك باستخدام Booxspace لتخطيط أوقات مكاتبهم بسرعة من أي مكان بما يتماشى مع احتياجاتهم وإجراء الحجوزات لأنفسهم وزملائه. • الحجز لزملائك في الفريق • حجز مساحة العمل المشتركة • التخطيط للأنشطة الاجتماعية لا تنسَ حيواناتك الأليفة تتيح لك ميزة "إحضار حيواني الأليف" إحضار حيواناتك الأليفة إلى المكتب والسماح لها بالتواصل الاجتماعي معك.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly هو تطبيق لحجز مكان العمل وإدارة المكاتب. Ofisly، التطبيق الأمثل لحجز أماكن العمل وإدارة المكاتب، وهو مصمم مع مراعاة البساطة. تضع واجهتنا سهلة الاستخدام السلطة في أيدي موظفيك، مما يجعل حجز مكتب أو مكان لوقوف السيارات أمرًا سهلاً وبضع نقرات فقط. قل وداعًا لمتاعب إدارة المكاتب التقليدية باستخدام أدوات مكتب الاستقبال مثل إدارة الزوار وتتبع الطرود والإبلاغ عن الحوادث، وكلها مدمجة بسلاسة في Ofisly. تم تصميم Ofisly مع رؤى من مديري المكاتب لتبسيط عمليات مساحة العمل الخاصة بك. لا مزيد من اجتماعات المبيعات المطولة - ابدأ في استخدام Ofisly بشكل مستقل واختبر كفاءة مخططات الطوابق والخرائط التفاعلية التي يمكنك تخصيصها وفقًا لتخطيط مكتبك. سواء كنت تدير فريقًا مختلطًا أو تعمل من مكاتب مرنة، فإن Ofisly يتكيف مع احتياجاتك. يمكن الوصول إلى Ofisly من خلال متصفحات الويب ومتوفر على منصات iOS وAndroid، وهو المفتاح لتحسين مساحة مكتبك وتعزيز إنتاجية فريقك. جرب Ofisly اليوم واكتشف سبب اعتماد الشركات الموثوقة عالميًا مثل Samsung وSociete Generale وBNP Paribas وShipmonk علينا لرفع مستوى تجاربهم في مكان العمل.
© 2025 WebCatalog, Inc.