برامج التمكين الهجين - التطبيقات الأكثر شعبية

Ofisly

ofisly.com

Ofisly هو تطبيق لحجز مكان العمل وإدارة المكاتب. Ofisly، التطبيق الأمثل لحجز أماكن العمل وإدارة المكاتب، وهو مصمم مع مراعاة البساطة. تضع واجهتنا سهلة الاستخدام السلطة في أيدي موظفيك، مما يجعل حجز مكتب أو مكان لوقوف السيارات أمرًا سهلاً وبضع نقرات فقط. قل وداعًا لمتاعب إدارة المكاتب التقليدية باستخدام أدوات مكتب الاستقبال مثل إدارة الزوار وتتبع الطرود والإبلاغ عن الحوادث، وكلها مدمجة بسلاسة في Ofisly. تم تصميم Ofisly مع رؤى من مديري المكاتب لتبسيط عمليات مساحة العمل الخاصة بك. لا مزيد من اجتماعات المبيعات المطولة - ابدأ في استخدام Ofisly بشكل مستقل واختبر كفاءة مخططات الطوابق والخرائط التفاعلية التي يمكنك تخصيصها وفقًا لتخطيط مكتبك. سواء كنت تدير فريقًا مختلطًا أو تعمل من مكاتب مرنة، فإن Ofisly يتكيف مع احتياجاتك. يمكن الوصول إلى Ofisly من خلال متصفحات الويب ومتوفر على منصات iOS وAndroid، وهو المفتاح لتحسين مساحة مكتبك وتعزيز إنتاجية فريقك. جرب Ofisly اليوم واكتشف سبب اعتماد الشركات الموثوقة عالميًا مثل Samsung وSociete Generale وBNP Paribas وShipmonk علينا لرفع مستوى تجاربهم في مكان العمل.