برامج التمكين الهجين - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يساعد برنامج التمكين المختلط الشركات على تبسيط عمليات مكان العمل المختلط، مثل الجدولة وتنسيق الفريق. تسمح حلول العمل المختلطة للموظفين بجدولة تفضيلات موقع عملهم وإبلاغها إلى فرقهم لتعزيز التعاون والتواصل مع الزملاء والشركاء متعددي الوظائف وأصدقاء العمل. يستخدم المسؤولون ومديرو الفرق المختلطة - بما في ذلك الموظفين عن بعد والعاملين في المكاتب - هذه الحلول لتعيين سياسات مكان العمل المختلطة وإبلاغها للموظفين. بمجرد وضع السياسات، يقوم الموظفون ببناء جداولهم المختلطة المفضلة ويمكنهم عرض أيام العمل المفضلة لزملائهم في المكتب أو المنزل. تتيح هذه الشفافية للموظفين مواءمة أيامهم في المكتب مع الآخرين لتسهيل التعاون الشخصي أو الاجتماعات أو التواصل الاجتماعي. كما تولد برامج التمكين الهجينة رؤى قيمة فيما يتعلق باستخدام المساحة واتجاهات مكان العمل، مما يوفر للشركات البيانات اللازمة لدعم القرارات المتعلقة بالسياسات الهجينة والاحتياجات العقارية.
إرسال تطبيق جديد
Envoy
envoy.com
تطبيق Envoy Workplace يدير مساحة العمل بشكل كامل من خلال حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة التسليم وتحليل الإشغال. يوفر بيانات موحدة ودقيقة.
Robin
robinpowered.com
تطبيق Robin يدير المساحات المكتبية ويسهل حجز المكاتب والغرف مع توفير أدوات التحليل والأتمتة لتحسين الإنتاجية.
Skedda
skedda.com
تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.
deskbird
deskbird.com
تطبيق deskbird يسهل حجز المكاتب وإدارة المساحات المكتبية، مما يسمح للموظفين بتنسيق جداولهم وحجز الموارد بسهولة عبر أجهزة متعددة.
OfficeRnD
officernd.com
تطبيق OfficeRnD يساعد الشركات في إدارة المساحات العمل المشتركة بسلاسة، ويوفر أدوات لأتمتة الفواتير وإدارة الأعضاء والحجوزات.
Comeen
comeen.com
Comeen Play عبارة عن منصة لافتات رقمية على مستوى المؤسسات للاتصالات الداخلية والتشغيلية. يتيح لك هذا الحل، المصمم خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، بث المحتوى إلى فرقك بنقرة واحدة. قم باستيراد أو إنشاء المحتوى الخاص بك من القوالب وإدارة جميع حقوق المستخدم بسهولة من لوحة معلومات حديثة. تقدم Comeen Play أكثر من 60 عملية تكامل، بما في ذلك Google Slides وMicrosoft PowerPoint وSalesforce وLumApps وحتى YouTube: مما يسمح لموظفيك بالوصول إلى أفضل المعلومات في الوقت الفعلي. انشر حل اللافتات الرقمية الخاص بنا على ChromeOS، أو Windows، أو Android، أو Samsung Smart Signage Platform. تعتمد مئات الشركات على Comeen Play، بدءًا من الشركات الناشئة سريعة النمو وحتى المؤسسات الكبيرة، مثل Veolia أو Sanofi أو Imerys أو Sanmina.
UnSpot
unspot.com
بعد الوباء، لم يعد العديد من الموظفين بحاجة إلى العمل من المكتب 5 أيام في الأسبوع، ولم تعد الشركات بحاجة إلى تخصيص مكان عمل لشخص واحد فقط، مما يسمح لأشخاص مختلفين بالجلوس في نفس المكان في أيام مختلفة. ابحث عن أفضل مكان عمل مزود بالمعدات المناسبة، أو ابحث عن زميل ترغب في الجلوس معه. احجز طاولة أو غرفة اجتماعات بنقرة واحدة. خطط لجدولك الزمني في الوقت الذي سيكون فيه الفريق في المكتب، دون مناقشات طويلة. لا تفوت الأيام التي يأتي فيها زميل تريد التحدث معه إلى المكتب. ابحث عن طريقك حول المكاتب أو الطوابق التي نادرًا ما تزورها. يحتوي النظام على جميع عمليات التكامل اللازمة لسهولة الاستخدام، مثل Active Directory وتقويمات Google وExchange. كما أنه يتمتع بوظيفة متطورة للغاية للعثور على غرف الاجتماعات وحجزها، بما في ذلك وضع شاشات العرض في مقدمة الغرفة. إذا قامت إحدى الشركات بتقديم وظائف مرنة جزئيًا، فإن هذا يمنح الأشخاص خيارًا، كما يمنح الشركة الفرصة لزيادة عدد الموظفين دون الانتقال المكلف إلى مكتب آخر. لا تدع العمل المختلط يعيق العمل معًا. امنح الموظفين طريقة سهلة لإدارة جدولهم المختلط، ودعوة زملاء العمل في الموقع، وحجز مكتب قريب بنقرة واحدة، سواء من سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول.
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr ، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن يغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. نظرًا لأن منصة وصول العالم رقم 1 ، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبأقل ضغوط. عند تحويل مساحاتك المادية ، مثل مواقف السيارات ، والمكاتب ، وغرف الاجتماعات ، إلى مساحات ذكية ومُرتبة على الفور ويمكن الوصول إليها على الفور ، يخلق WayLeadr تجربة وصول بدون احتكاك تمكن جميع أنواع الشركات من زيادة الكفاءة التي تخلق الانسجام وزيادة الإنتاجية. تفضل بزيارة WayLeadr.com اليوم لمعرفة سبب اختيار شركات اليوم في القرن الحادي والعشرين مثل Openai و Uber و Sanofi Wayleadr لمساعدة موظفيها على الوصول بشكل أسهل.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq عبارة عن منصة لتجربة مكان العمل تمكن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية مع مزامنة استراتيجية العقارات وتجربة الموظفين بشكل مثالي. نحن نزود فرق العمل بأدوات سهلة الاستخدام لتحسين مساحات العمل الخاصة بهم بثقة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة سياسات العمل المرنة، وإنشاء تجربة سلسة في مكان العمل.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly هو تطبيق لحجز مكان العمل وإدارة المكاتب. Ofisly، التطبيق الأمثل لحجز أماكن العمل وإدارة المكاتب، وهو مصمم مع مراعاة البساطة. تضع واجهتنا سهلة الاستخدام السلطة في أيدي موظفيك، مما يجعل حجز مكتب أو مكان لوقوف السيارات أمرًا سهلاً وبضع نقرات فقط. قل وداعًا لمتاعب إدارة المكاتب التقليدية باستخدام أدوات مكتب الاستقبال مثل إدارة الزوار وتتبع الطرود والإبلاغ عن الحوادث، وكلها مدمجة بسلاسة في Ofisly. تم تصميم Ofisly مع رؤى من مديري المكاتب لتبسيط عمليات مساحة العمل الخاصة بك. لا مزيد من اجتماعات المبيعات المطولة - ابدأ في استخدام Ofisly بشكل مستقل واختبر كفاءة مخططات الطوابق والخرائط التفاعلية التي يمكنك تخصيصها وفقًا لتخطيط مكتبك. سواء كنت تدير فريقًا مختلطًا أو تعمل من مكاتب مرنة، فإن Ofisly يتكيف مع احتياجاتك. يمكن الوصول إلى Ofisly من خلال متصفحات الويب ومتوفر على منصات iOS وAndroid، وهو المفتاح لتحسين مساحة مكتبك وتعزيز إنتاجية فريقك. جرب Ofisly اليوم واكتشف سبب اعتماد الشركات الموثوقة عالميًا مثل Samsung وSociete Generale وBNP Paribas وShipmonk علينا لرفع مستوى تجاربهم في مكان العمل.
Booxpace
booxpace.com
تطبيق لحجز المكاتب يقدم حلولاً مرنة وآمنة وموجهة نحو الموظفين وتتناسب مع نماذج الأعمال المتطورة. قم بإنشاء مساحة العمل الخاصة بك اسمح لموظفيك باستخدام Booxspace للتخطيط السريع لأوقات مكاتبهم من أي مكان بما يتماشى مع احتياجاتهم وإجراء الحجوزات لأنفسهم وزملائهم في الفريق. • تحديد مساحة العمل • إدارة السعة والحجز • الحد الأقصى للتحكم اليومي التواصل استخدم Booxspace لإعلام موظفيك وتقديم اقتراحات ذكية وإدارة حجوزات الأحداث والتدريب الخاصة بك. • إشعارات الهاتف المحمول • الإعلانات الداخلية • نصائح وحيل قياس وتحسين قياس الطلب على الموارد الخاصة بك من خلال تحليلات مختلفة لكيفية استخدام موظفيك لمكتبك ووضع استراتيجيات لتحسين كفاءة الموارد الخاصة بك. • المناطق الأكثر استخدامًا • توزيع الأشخاص حسب الموقع • إدارة الطلب (قاعة الطعام، ساحة انتظار السيارات، إلخ.) تضمين موظفيك اسمح لموظفيك باستخدام Booxspace لتخطيط أوقات مكاتبهم بسرعة من أي مكان بما يتماشى مع احتياجاتهم وإجراء الحجوزات لأنفسهم وزملائه. • الحجز لزملائك في الفريق • حجز مساحة العمل المشتركة • التخطيط للأنشطة الاجتماعية لا تنسَ حيواناتك الأليفة تتيح لك ميزة "إحضار حيواني الأليف" إحضار حيواناتك الأليفة إلى المكتب والسماح لها بالتواصل الاجتماعي معك.
Duome
duome.co
Duome عبارة عن منصة جدولة ذكية لفرق العمل المختلطة، مما يعزز التعاون واستخدام المكتب من خلال توصيات حول أفضل مكان للقيام بالمهمة التي تقوم بها بناءً على الأشخاص الذين تحتاج إلى رؤيتهم والعمل الذي يجب القيام به.
Gable
gable.to
تتيح منصة HQ من Gable في مكان العمل والفرق العقارية لإدارة مساحات المكاتب المستأجرة مع حجز المكتب والاجتماعات ، وتكامل شارات ، وإدارة الزوار - كل ذلك في نفس المنصة التي يمكنهم تشغيل سياستهم المرنة والميزانية والضوابط منها. يعطي Gable عرضًا كاملاً بنسبة 360 درجة من مكان العمل الهجين والبلاوة مع البيانات والتحليلات للتشغيل وتحسينه.
Team Today
team-today.com
يقدم Team Today أدوات تخطيط وإدارة سهلة الاستخدام تمكن الموظفين من تحديد مكان العمل ومتى من خلال إظهار المكان الذي يخطط فيه الزملاء للعمل منه، والمكاتب الأكثر ازدحامًا، وأيام عمل الأشخاص. يتم بعد ذلك تحليل هذه المعلومات لتقديم رؤى واتجاهات حول كيفية استخدام مساحة مكتبك.
Whatspot
whatspot.app
ارفع إدارة مساحة العمل إلى ارتفاعات جديدة مع WhatsPot. مثالي للشركات ، ومساحات العمل ، والجامعات والمؤسسات العامة ، نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك-من المكاتب إلى غرف الاجتماعات وأماكن وقوف السيارات مع بقاء سهلة الاستخدام. WhatsPot مجاني إلى الأبد لمدة 3 مساحات وما يصل إلى 15 مستخدم! تجربة كفاءة لا مثيل لها مع منصتنا البديهية مجانًا وتوسع كلما شعرت بالحاجة إلى التوسع. تم تصميم أسعارنا مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار ، وتوفر الخطط بنية تسعير مرنة بناءً على استخدامك. الاستفادة من: الخرائط التفاعلية ، تطبيق الهاتف المحمول ، رموز QR في مكان العمل ، وصول الزوار السهل ، وعملية الموافقة ، وإحصائيات استخدام المساحة. قم بتبسيط مساحتك ، وتبسيط الحجوزات ، وتحسين استخدام الموارد ، كل ذلك مع تعزيز تجربة المستخدم. اختر WhatsPot لمساحة عمل أكثر ذكاءً وأكثر تنظيماً. ما تحصل عليه: سوف يساعدك WhatsPot بسرعة وسهولة في العثور على موعد مناسب للحجز حتى لا يصطدم بالآخرين. الحجوزات الفورية ، على التوالي-تمكين الحجوزات الفورية ، مع فحص بسيط ، تلبي احتياجات سريعة من مكاتب المهنيين والحجوزات الفضائية التي أصبحت بصرية-إدارة الحجوزات المكتبية الساخنة بسهولة باستخدام مخططات الأرضية التفاعلية. إنشاء بيئة عمل يمكن أن تعمل فيها الفرق والأفراد بفعالية. انظر في الوقت الحقيقي التي تتوفر مكاتب ، من هي في المكتب وحيث يجلس زملاء الفريق. إتاحة الحجوزات للجمهور - السماح للزائرين والشركاء الخارجيين بحجز غرف الاجتماعات والمكاتب وموارد الشركة المشتركة الأخرى بسهولة ودون الحاجة إلى إنشاء حساب. كل شيء في سيطرتك. جميع الحجوزات في مكان واحد - لديك نظرة عامة مثالية لجميع حجوزاتك وحجوزات شركتك في شكل تقويم أو جدول أعمال يومي. دائمًا ما يكون في متناول اليد على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر. السيطرة الكلية ، الرؤية في الوقت الفعلي - إدارة من يمكنه الوصول إلى الموارد أو الموافقة أو رفض الحجوزات. تتبع استخدام المساحة في الوقت الفعلي ، لذلك أنت تعرف دائمًا الموارد التي يتم استخدامها عندما تكون ويل من قبل من. تقارير الاستخدام التفصيلية للفواتير الدقيقة - رفع دقة الفواتير الخاصة بك من خلال تقارير الاستخدام التفصيلية لدينا. سواء أكان فواتير المكاتب الساخنة أو غرف الاجتماعات ، يوفر برنامجنا بيانات دقيقة ، مما يضمن حساب كل ساعة.
Yoffix
yoffix.com
يوفر تطبيق Yoffix حلاً لإدارة حجوزات المكاتب والمساحات المشتركة، مما يتيح للموظفين حجز المكاتب وغرف الاجتماعات ومواقف السيارات بسهولة.
© 2025 WebCatalog, Inc.