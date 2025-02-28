برامج التمكين الهجين - التطبيقات الأكثر شعبية - تونغا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يساعد برنامج التمكين المختلط الشركات على تبسيط عمليات مكان العمل المختلط، مثل الجدولة وتنسيق الفريق. تسمح حلول العمل المختلطة للموظفين بجدولة تفضيلات موقع عملهم وإبلاغها إلى فرقهم لتعزيز التعاون والتواصل مع الزملاء والشركاء متعددي الوظائف وأصدقاء العمل. يستخدم المسؤولون ومديرو الفرق المختلطة - بما في ذلك الموظفين عن بعد والعاملين في المكاتب - هذه الحلول لتعيين سياسات مكان العمل المختلطة وإبلاغها للموظفين. بمجرد وضع السياسات، يقوم الموظفون ببناء جداولهم المختلطة المفضلة ويمكنهم عرض أيام العمل المفضلة لزملائهم في المكتب أو المنزل. تتيح هذه الشفافية للموظفين مواءمة أيامهم في المكتب مع الآخرين لتسهيل التعاون الشخصي أو الاجتماعات أو التواصل الاجتماعي. كما تولد برامج التمكين الهجينة رؤى قيمة فيما يتعلق باستخدام المساحة واتجاهات مكان العمل، مما يوفر للشركات البيانات اللازمة لدعم القرارات المتعلقة بالسياسات الهجينة والاحتياجات العقارية.
إرسال تطبيق جديد
Envoy
envoy.com
يعد Envoy Workplace الحل الوحيد المتكامل الذي يجمع كل ما تحتاجه لإدارة مكان عملك وتحسينه، بدءًا من حجز المكاتب والغرف وحتى إدارة التسليم وتحليلات الإشغال الموحدة. لقد أعاد Envoy تعريف كيفية ترحيب الشركات بالزائرين، وتحسين التجربة في الموقع، وحجز المكاتب وغرف الاجتماعات، وإدارة عمليات التسليم، والوصول إلى بيانات مكان العمل الدقيقة والموحدة في 16000 موقع حول العالم من خلال تصميم المنتجات التي تحل المشكلات الشائعة في مكان العمل. اعتمد على حلول ذكية ومؤتمتة لمشاكل مكان العمل الشائعة، مثل تحرير المساحة غير المستخدمة والتخلص من المهام المتكررة. لا يسمح لك هذا فقط بالاستفادة القصوى من مساحتك ومواردك، بل يحرر وقت فريقك للتركيز على العمل المهم. باستخدام تقنية Envoy البديهية التي يستمتع الموظفون باستخدامها بالفعل، يمكنك إنشاء تجربة رائعة في مكان العمل تعزز المجتمع والعمل الجماعي من خلال تسهيل قيام الفرق بتنسيق العمل في الموقع. على عكس الشركات التي تقدم حلول مكان العمل المنفصلة ومصادر البيانات المتباينة (وغير الدقيقة غالبًا)، توفر منصة Envoy بيانات دقيقة وشاملة وموحدة في مكان العمل حتى تتمكن من اتخاذ قرارات عمل مستنيرة. تقوم حلول Envoy المتكاملة بسحب البيانات من مصادر متعددة لضمان حصولك دائمًا على البيانات الأكثر دقة المتاحة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Envoy.com.
Robin
robinpowered.com
هل تريد ارتباكًا أقل ومزيدًا من الوضوح؟ قم بإدارة مساحة مكتبك بثقة. Robin هو النظام الأساسي لإدارة مكان العمل الذي يعمل على تبسيط عمليات الإنتاجية داخل المكتب. نحن نساعد المؤسسات العالمية على تحسين مساحاتها من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات. تعتمد آلاف الشركات مثل RiotGames وPolitico وTripAdvisor على منصة Robin لإدارة مكان العمل لزيادة الإنتاجية وتقليل الاحتكاك في المكتب. نحن نساعد على تحسين مساحاتهم من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات.
Skedda
skedda.com
Skedda هي منصة عالمية رائدة لإدارة المكاتب والعمل المختلط، تخدم أكثر من 12000 عميل وما يقرب من مليوني مستخدم، بما في ذلك IBM وSiemens وMercedes-Benz وجامعة هارفارد. نحن نحدد مستقبل تجربة مكان العمل، ونساعد الشركات على تصميم تجارب وتفاعلات هادفة وسلسة ومتكاملة للموظفين في مكان العمل المختلط. تتكامل Skedda مع Microsoft365 وGoogle Workspace والمزيد، وقد فازت بجوائز من G2 وCapterra وSoftwareAdvice.
deskbird
deskbird.com
Deskbird هو تطبيق لإدارة مكان العمل الذي يضع الموظفين في المقام الأول. توفر المنصة تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق بسهولة من نسبة إشغال المكتب وتعديل جدولهم وفقًا لذلك. بنقرتين فقط، يمكنك حجز مكتب على تطبيق الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو Slack أو MS Teams. ولهذا السبب يحبها الموظفون! - قم بإعادة الأشخاص إلى المكتب من خلال السماح لهم باختيار اليوم المناسب للقدوم، وتجنب الندم على التنقل، والتعاون بشكل أكثر كفاءة. يمكن للموظفين معرفة متى وما إذا كان زملاؤهم سيتواجدون في المكتب أو يعملون من المنزل. - تعزيز تعاون الفريق ومشاركته في مكان العمل من خلال إعطاء الأولوية للاجتماعات الشخصية وإنشاء أحداث مكتبية وإعداد تذكيرات لحجز مكتب وغرف الاجتماعات. من خلال نقرتين، يمكن للمستخدمين حجز الموارد، مثل المكاتب الساخنة وغرف الاجتماعات وأماكن وقوف السيارات لأيام العمل. - تحسين تكلفة المكتب وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تحليلات Deskbird القوية. قم بتحديد مساحة الحد الأدنى من الاستخدام واستخدم تنظيفًا أكثر ذكاءً لتوفير التكاليف الإضافية. توفر تحليلات المكتب أيضًا بيانات لمعرفة النسبة المثلى لمشاركة المكتب. - تبسيط إدارة المكاتب من خلال تخصيص المكاتب وأماكن انتظار السيارات لموظفين محددين، أو تقييد الوصول أو منح أولوية الوصول لضمان تجربة عمل مختلطة سلسة، والتكامل مع MS Teams، وSlack، وأداة HRIS، والمزيد. إن Deskbird متوافق بنسبة 100% مع اللائحة العامة لحماية البيانات (معتمدة من ISO 27001) مع استضافة جميع البيانات ومعالجتها في الاتحاد الأوروبي. يتيح لك حل برمجي بسيط ولكنه قوي مثل Deskbird إدارة نموذج العمل المختلط بنجاح.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD هو بائع برامج عالمي يتمتع بخبرة ثماني سنوات في مساعدة آلاف الشركات على تبسيط الإدارة المرنة والمختلطة لأماكن العمل. نحن نساعد الشركات على الانتقال من البيئات المكتبية التقليدية إلى البيئات المختلطة من خلال حلول وتحليلات متكاملة وسهلة الإعداد لإدارة الموارد بشكل أكثر فعالية.
Comeen
comeen.com
Comeen Play عبارة عن منصة لافتات رقمية على مستوى المؤسسات للاتصالات الداخلية والتشغيلية. يتيح لك هذا الحل، المصمم خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، بث المحتوى إلى فرقك بنقرة واحدة. قم باستيراد أو إنشاء المحتوى الخاص بك من القوالب وإدارة جميع حقوق المستخدم بسهولة من لوحة معلومات حديثة. تقدم Comeen Play أكثر من 60 عملية تكامل، بما في ذلك Google Slides وMicrosoft PowerPoint وSalesforce وLumApps وحتى YouTube: مما يسمح لموظفيك بالوصول إلى أفضل المعلومات في الوقت الفعلي. انشر حل اللافتات الرقمية الخاص بنا على ChromeOS، أو Windows، أو Android، أو Samsung Smart Signage Platform. تعتمد مئات الشركات على Comeen Play، بدءًا من الشركات الناشئة سريعة النمو وحتى المؤسسات الكبيرة، مثل Veolia أو Sanofi أو Imerys أو Sanmina.
UnSpot
unspot.com
بعد الوباء، لم يعد العديد من الموظفين بحاجة إلى العمل من المكتب 5 أيام في الأسبوع، ولم تعد الشركات بحاجة إلى تخصيص مكان عمل لشخص واحد فقط، مما يسمح لأشخاص مختلفين بالجلوس في نفس المكان في أيام مختلفة. ابحث عن أفضل مكان عمل مزود بالمعدات المناسبة، أو ابحث عن زميل ترغب في الجلوس معه. احجز طاولة أو غرفة اجتماعات بنقرة واحدة. خطط لجدولك الزمني في الوقت الذي سيكون فيه الفريق في المكتب، دون مناقشات طويلة. لا تفوت الأيام التي يأتي فيها زميل تريد التحدث معه إلى المكتب. ابحث عن طريقك حول المكاتب أو الطوابق التي نادرًا ما تزورها. يحتوي النظام على جميع عمليات التكامل اللازمة لسهولة الاستخدام، مثل Active Directory وتقويمات Google وExchange. كما أنه يتمتع بوظيفة متطورة للغاية للعثور على غرف الاجتماعات وحجزها، بما في ذلك وضع شاشات العرض في مقدمة الغرفة. إذا قامت إحدى الشركات بتقديم وظائف مرنة جزئيًا، فإن هذا يمنح الأشخاص خيارًا، كما يمنح الشركة الفرصة لزيادة عدد الموظفين دون الانتقال المكلف إلى مكتب آخر. لا تدع العمل المختلط يعيق العمل معًا. امنح الموظفين طريقة سهلة لإدارة جدولهم المختلط، ودعوة زملاء العمل في الموقع، وحجز مكتب قريب بنقرة واحدة، سواء من سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول.
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr ، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن يغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. نظرًا لأن منصة وصول العالم رقم 1 ، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبأقل ضغوط. عند تحويل مساحاتك المادية ، مثل مواقف السيارات ، والمكاتب ، وغرف الاجتماعات ، إلى مساحات ذكية ومُرتبة على الفور ويمكن الوصول إليها على الفور ، يخلق WayLeadr تجربة وصول بدون احتكاك تمكن جميع أنواع الشركات من زيادة الكفاءة التي تخلق الانسجام وزيادة الإنتاجية. تفضل بزيارة WayLeadr.com اليوم لمعرفة سبب اختيار شركات اليوم في القرن الحادي والعشرين مثل Openai و Uber و Sanofi Wayleadr لمساعدة موظفيها على الوصول بشكل أسهل.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq عبارة عن منصة لتجربة مكان العمل تمكن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية مع مزامنة استراتيجية العقارات وتجربة الموظفين بشكل مثالي. نحن نزود فرق العمل بأدوات سهلة الاستخدام لتحسين مساحات العمل الخاصة بهم بثقة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة سياسات العمل المرنة، وإنشاء تجربة سلسة في مكان العمل.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly هو تطبيق لحجز مكان العمل وإدارة المكاتب. Ofisly، التطبيق الأمثل لحجز أماكن العمل وإدارة المكاتب، وهو مصمم مع مراعاة البساطة. تضع واجهتنا سهلة الاستخدام السلطة في أيدي موظفيك، مما يجعل حجز مكتب أو مكان لوقوف السيارات أمرًا سهلاً وبضع نقرات فقط. قل وداعًا لمتاعب إدارة المكاتب التقليدية باستخدام أدوات مكتب الاستقبال مثل إدارة الزوار وتتبع الطرود والإبلاغ عن الحوادث، وكلها مدمجة بسلاسة في Ofisly. تم تصميم Ofisly مع رؤى من مديري المكاتب لتبسيط عمليات مساحة العمل الخاصة بك. لا مزيد من اجتماعات المبيعات المطولة - ابدأ في استخدام Ofisly بشكل مستقل واختبر كفاءة مخططات الطوابق والخرائط التفاعلية التي يمكنك تخصيصها وفقًا لتخطيط مكتبك. سواء كنت تدير فريقًا مختلطًا أو تعمل من مكاتب مرنة، فإن Ofisly يتكيف مع احتياجاتك. يمكن الوصول إلى Ofisly من خلال متصفحات الويب ومتوفر على منصات iOS وAndroid، وهو المفتاح لتحسين مساحة مكتبك وتعزيز إنتاجية فريقك. جرب Ofisly اليوم واكتشف سبب اعتماد الشركات الموثوقة عالميًا مثل Samsung وSociete Generale وBNP Paribas وShipmonk علينا لرفع مستوى تجاربهم في مكان العمل.
Booxpace
booxpace.com
تطبيق لحجز المكاتب يقدم حلولاً مرنة وآمنة وموجهة نحو الموظفين وتتناسب مع نماذج الأعمال المتطورة. قم بإنشاء مساحة العمل الخاصة بك اسمح لموظفيك باستخدام Booxspace للتخطيط السريع لأوقات مكاتبهم من أي مكان بما يتماشى مع احتياجاتهم وإجراء الحجوزات لأنفسهم وزملائهم في الفريق. • تحديد مساحة العمل • إدارة السعة والحجز • الحد الأقصى للتحكم اليومي التواصل استخدم Booxspace لإعلام موظفيك وتقديم اقتراحات ذكية وإدارة حجوزات الأحداث والتدريب الخاصة بك. • إشعارات الهاتف المحمول • الإعلانات الداخلية • نصائح وحيل قياس وتحسين قياس الطلب على الموارد الخاصة بك من خلال تحليلات مختلفة لكيفية استخدام موظفيك لمكتبك ووضع استراتيجيات لتحسين كفاءة الموارد الخاصة بك. • المناطق الأكثر استخدامًا • توزيع الأشخاص حسب الموقع • إدارة الطلب (قاعة الطعام، ساحة انتظار السيارات، إلخ.) تضمين موظفيك اسمح لموظفيك باستخدام Booxspace لتخطيط أوقات مكاتبهم بسرعة من أي مكان بما يتماشى مع احتياجاتهم وإجراء الحجوزات لأنفسهم وزملائه. • الحجز لزملائك في الفريق • حجز مساحة العمل المشتركة • التخطيط للأنشطة الاجتماعية لا تنسَ حيواناتك الأليفة تتيح لك ميزة "إحضار حيواني الأليف" إحضار حيواناتك الأليفة إلى المكتب والسماح لها بالتواصل الاجتماعي معك.
Duome
duome.co
Duome عبارة عن منصة جدولة ذكية لفرق العمل المختلطة، مما يعزز التعاون واستخدام المكتب من خلال توصيات حول أفضل مكان للقيام بالمهمة التي تقوم بها بناءً على الأشخاص الذين تحتاج إلى رؤيتهم والعمل الذي يجب القيام به.
Gable
gable.to
تسمح منصة Gable's HQ لفرق العمل والعقارات بإدارة المساحات المكتبية المستأجرة من خلال حجز المكاتب وقاعات الاجتماعات، وتكامل الشارات، وإدارة الزوار - كل ذلك في نفس النظام الأساسي الذي يمكنهم من خلاله تشغيل سياستهم المرنة والميزانية والضوابط. يقدم Gable رؤية كاملة بزاوية 360 درجة لمكان العمل المختلط والبعيد مع البيانات والتحليلات اللازمة لإدارته وتحسينه.
Team Today
team-today.com
يقدم Team Today أدوات تخطيط وإدارة سهلة الاستخدام تمكن الموظفين من تحديد مكان العمل ومتى من خلال إظهار المكان الذي يخطط فيه الزملاء للعمل منه، والمكاتب الأكثر ازدحامًا، وأيام عمل الأشخاص. يتم بعد ذلك تحليل هذه المعلومات لتقديم رؤى واتجاهات حول كيفية استخدام مساحة مكتبك.
Whatspot
whatspot.app
ارفع إدارة مساحة العمل إلى ارتفاعات جديدة مع WhatsPot. مثالي للشركات ، ومساحات العمل ، والجامعات والمؤسسات العامة ، نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك-من المكاتب إلى غرف الاجتماعات وأماكن وقوف السيارات مع بقاء سهلة الاستخدام. WhatsPot مجاني إلى الأبد لمدة 3 مساحات وما يصل إلى 15 مستخدم! تجربة كفاءة لا مثيل لها مع منصتنا البديهية مجانًا وتوسع كلما شعرت بالحاجة إلى التوسع. تم تصميم أسعارنا مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار ، وتوفر الخطط بنية تسعير مرنة بناءً على استخدامك. الاستفادة من: الخرائط التفاعلية ، تطبيق الهاتف المحمول ، رموز QR في مكان العمل ، وصول الزوار السهل ، وعملية الموافقة ، وإحصائيات استخدام المساحة. قم بتبسيط مساحتك ، وتبسيط الحجوزات ، وتحسين استخدام الموارد ، كل ذلك مع تعزيز تجربة المستخدم. اختر WhatsPot لمساحة عمل أكثر ذكاءً وأكثر تنظيماً. ما تحصل عليه: سوف يساعدك WhatsPot بسرعة وسهولة في العثور على موعد مناسب للحجز حتى لا يصطدم بالآخرين. الحجوزات الفورية ، على التوالي-تمكين الحجوزات الفورية ، مع فحص بسيط ، تلبي احتياجات سريعة من مكاتب المهنيين والحجوزات الفضائية التي أصبحت بصرية-إدارة الحجوزات المكتبية الساخنة بسهولة باستخدام مخططات الأرضية التفاعلية. إنشاء بيئة عمل يمكن أن تعمل فيها الفرق والأفراد بفعالية. انظر في الوقت الحقيقي التي تتوفر مكاتب ، من هي في المكتب وحيث يجلس زملاء الفريق. إتاحة الحجوزات للجمهور - السماح للزائرين والشركاء الخارجيين بحجز غرف الاجتماعات والمكاتب وموارد الشركة المشتركة الأخرى بسهولة ودون الحاجة إلى إنشاء حساب. كل شيء في سيطرتك. جميع الحجوزات في مكان واحد - لديك نظرة عامة مثالية لجميع حجوزاتك وحجوزات شركتك في شكل تقويم أو جدول أعمال يومي. دائمًا ما يكون في متناول اليد على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر. السيطرة الكلية ، الرؤية في الوقت الفعلي - إدارة من يمكنه الوصول إلى الموارد أو الموافقة أو رفض الحجوزات. تتبع استخدام المساحة في الوقت الفعلي ، لذلك أنت تعرف دائمًا الموارد التي يتم استخدامها عندما تكون ويل من قبل من. تقارير الاستخدام التفصيلية للفواتير الدقيقة - رفع دقة الفواتير الخاصة بك من خلال تقارير الاستخدام التفصيلية لدينا. سواء أكان فواتير المكاتب الساخنة أو غرف الاجتماعات ، يوفر برنامجنا بيانات دقيقة ، مما يضمن حساب كل ساعة.
Yoffix
yoffix.com
هل ترغب في تحسين الاستخدام المكتبي وإنشاء بيئة عمل مختلطة سعيدة يحبها الموظفون؟ من خلال منصة مكان العمل التي تركز على الأفراد، يمكن للموظفين جدولة أيام عملهم بسهولة وحجز المكاتب المشتركة والغرف ومواقف السيارات، بينما يمكن للشركات تتبع أصول مكاتبهم وإدارتها وتحسينها. يتميز Yoffix بسهولة الإعداد (بضع ساعات فقط)، وسهل الاستخدام، وقابل للتخصيص، ومتكامل تمامًا مع Microsoft Teams وSlack. يعد تطبيق إدارة المكاتب الخاص بنا حلاً بديهيًا مصممًا لتحسين استخدام مساحة العمل وتعزيز إنتاجية الفريق وتوفير المرونة في بيئة العمل الديناميكية اليوم. إنه يقدم خدماته للشركات من جميع الأحجام، من الفرق الصغيرة إلى الشركات الكبيرة. تقدم Yoffix كل ما تحتاجه لإتقان العمل المختلط: - جدولة أيام العمل والأيام البعيدة لتحفيز الموظفين على العودة إلى المكتب - خطط أرضية تفاعلية ثلاثية الأبعاد - خيار الوصول المقيد لأي موارد مكتبية - حجز المكتب بنقرة أو نقرتين (كل ساعة، حجوزات أسبوعية قابلة للتكرار أو لعدة أيام) - تحقق من الموجودين في المكتب غدًا وابحث عن زملائك في الموقع - حجز الغرفة من خلال المزامنة ثنائية الاتجاه مع Outlook - حجز أماكن وقوف السيارات المدمجة بسلاسة في حجز المكتب UX - حجوزات الفريق لجلب فرقك معًا وتحسين الاستخدام الأسبوعي للمكاتب - تحليلات مكان العمل وإحصائيات الحضور - قواعد مختلطة مخصصة وتسجيل الوصول إلى المكتب والإشعارات. قم بإدارة عملك المختلط بسهولة من خلال Microsoft Teams، المتكامل مع AD وOutlook. استفد من عمليات التكامل الإضافية مع أدوات التعاون ونظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) والوظائف الإضافية للأجهزة (SpaceDisplay، وRoomDisplay، وCheck-Ins). المزايا: - حجز مكتبي يحبه الناس ويستخدمونه - سهولة الإعداد في غضون ساعات قليلة وبدء التشغيل بسهولة - التحكم الكامل في الإعداد المختلط وحضور المكتب - >30-50% مساحة مكتبية وتحسين التكلفة - متوافق مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ومجلس العمل - تجربة مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان اختر Yoffix لتعزيز النمو والكفاءة والقوى العاملة الراضية.
© 2025 WebCatalog, Inc.