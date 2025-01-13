برامج التمكين الهجين - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر بيتكيرن

Whatspot

whatspot.app

ارفع إدارة مساحة العمل الخاصة بك إلى آفاق جديدة باستخدام Whatspot. مثالي للشركات ومساحات العمل المشتركة والجامعات والمؤسسات العامة، فنحن نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك - من المكاتب إلى غرف (الاجتماعات) وأماكن وقوف السيارات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام. Whatspot مجاني إلى الأبد لثلاث مساحات وما يصل إلى 15 مستخدمًا! استمتع بكفاءة لا مثيل لها من خلال منصتنا البديهية مجانًا وتوسع كلما شعرت بالحاجة إلى التوسع. تم تصميم أسعارنا مع أخذ قابلية التوسع في الاعتبار، وتوفر الخطط هيكل تسعير مرن يعتمد على استخدامك. استفد من: الخرائط التفاعلية، وتطبيقات الهاتف المحمول، ورموز QR في مكان العمل، وسهولة الوصول للزوار، وعملية الموافقة، وإحصائيات استخدام المساحة. قم بتبسيط المساحة الخاصة بك، وتبسيط الحجوزات، وتحسين استخدام الموارد، كل ذلك مع تحسين تجربة المستخدم. اختر Whatspot للحصول على مساحة عمل أكثر ذكاءً وتنظيمًا. ما تحصل عليه: سوف يساعدك Whatspot بسرعة وسهولة في العثور على تاريخ مناسب للحجز حتى لا يتعارض مع الآخرين. الحجوزات الفورية، على الفور - تمكين الحجوزات الفورية أثناء التنقل من خلال مسح بسيط، مما يلبي الاحتياجات سريعة الخطى للمحترفين. أصبحت حجوزات المكاتب والمساحات مرئية - إدارة حجوزات المكاتب الساخنة بسهولة باستخدام مخططات الأرضية التفاعلية. خلق بيئة عمل يمكن للفرق والأفراد العمل فيها بفعالية. تعرف في الوقت الفعلي على المكاتب المتوفرة ومن الموجود في المكتب وأين يجلس أعضاء الفريق. إتاحة الحجوزات للعامة - السماح للزوار والشركاء الخارجيين بحجز غرف الاجتماعات والمكاتب وموارد الشركة المشتركة الأخرى بسهولة ودون الحاجة إلى إنشاء حساب. كل ذلك تحت سيطرتك. جميع الحجوزات في مكان واحد - احصل على نظرة عامة مثالية على جميع حجوزاتك وحجوزات شركتك في شكل تقويم أو جدول أعمال يومي. إنه دائمًا في متناول يدك على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر. التحكم الكامل والرؤية في الوقت الفعلي - إدارة من يمكنه الوصول إلى الموارد أو الموافقة على الحجوزات أو رفضها. تتبع استخدام المساحة في الوقت الفعلي، حتى تعرف دائمًا الموارد التي يتم استخدامها ومتى ومن يقوم بها. تقارير استخدام تفصيلية لإعداد فواتير دقيقة - ارفع مستوى دقة فواتيرك من خلال تقارير الاستخدام التفصيلية لدينا. سواء كان الأمر يتعلق بفواتير المكاتب الساخنة أو غرف الاجتماعات، فإن برنامجنا يوفر بيانات دقيقة، مما يضمن احتساب كل ساعة.