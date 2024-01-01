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برامج التمكين الهجين - التطبيقات الأكثر شعبية - بنغلاديش
يساعد برنامج التمكين المختلط الشركات على تبسيط عمليات مكان العمل المختلط، مثل الجدولة وتنسيق الفريق. تسمح حلول العمل المختلطة للموظفين بجدولة تفضيلات موقع عملهم وإبلاغها إلى فرقهم لتعزيز التعاون والتواصل مع الزملاء والشركاء متعددي الوظائف وأصدقاء العمل. يستخدم المسؤولون ومديرو الفرق المختلطة - بما في ذلك الموظفين عن بعد والعاملين في المكاتب - هذه الحلول لتعيين سياسات مكان العمل المختلطة وإبلاغها للموظفين. بمجرد وضع السياسات، يقوم الموظفون ببناء جداولهم المختلطة المفضلة ويمكنهم عرض أيام العمل المفضلة لزملائهم في المكتب أو المنزل. تتيح هذه الشفافية للموظفين مواءمة أيامهم في المكتب مع الآخرين لتسهيل التعاون الشخصي أو الاجتماعات أو التواصل الاجتماعي. كما تولد برامج التمكين الهجينة رؤى قيمة فيما يتعلق باستخدام المساحة واتجاهات مكان العمل، مما يوفر للشركات البيانات اللازمة لدعم القرارات المتعلقة بالسياسات الهجينة والاحتياجات العقارية.
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Skedda
skedda.com
المكاتب ومساحات العمل المشترك والجامعات والأماكن الرياضية والاستوديوهات والكنائس ليست سوى بعض من الأماكن التي تدير استخدام مكاتبها وغرفها وملاعبها واستوديوهاتها وقاعاتها وجميع "المساحات" الأخرى مع سكيدة.
Envoy
envoy.com
اجمع الأشخاص معًا في مكان عمل مرن انضم إلى آلاف الشركات التي تعتمد على Envoy للحفاظ على سير عمل أماكن العمل المختلطة بسلاسة وأمان، حتى يتمكن الجميع في الداخل من تحقيق النجاح.
Robin
robinpowered.com
Robin هي منصة مكان العمل المرنة الرائدة في الصناعة لربط الأشخاص بالغرف والمكاتب وبعضهم البعض. نحن نتكامل مع الأدوات التي تعرفها وتحبها بالفعل، مما يجعل اعتمادها أمرًا سهلاً.
deskbird
deskbird.com
انقر، احجز، اعمل وأخيرًا، برنامج الحجز المكتبي الذي يحبه المستخدمون. انتقل إلى مكان عمل مختلط مع حل حجز مساحة العمل الأكثر سهولة - سيحبه موظفوك منذ اليوم الأول. تم تنفيذ المكاتب الساخنة وتخطيط المكاتب بشكل صحيح.
Yoffix
yoffix.com
هل ترغب في تحسين الاستخدام المكتبي وإنشاء بيئة عمل مختلطة سعيدة يحبها الموظفون؟ من خلال منصة مكان العمل التي تركز على الأفراد، يمكن للموظفين جدولة أيام عملهم بسهولة وحجز المكاتب المشتركة والغرف ومواقف السيارات، بينما يمكن للشركات تتبع أصول مكاتبهم وإدارتها وتحسينها. يتميز Yoffix بسهولة الإعداد (بضع ...
OfficeRnD
officernd.com
تساعدك منتجات OfficeRnD على إدارة أماكن العمل المشتركة والمساحات المرنة وأماكن العمل المختلطة وتوفير تجربة رائعة في مكان العمل للأشخاص.
Whatspot
whatspot.app
ارفع إدارة مساحة العمل الخاصة بك إلى آفاق جديدة باستخدام Whatspot. مثالي للشركات ومساحات العمل المشتركة والجامعات والمؤسسات العامة، فنحن نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك - من المكاتب إلى غرف (الاجتماعات) وأماكن وقوف السيارات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام. Whatspot مجاني إلى الأبد ...
Team Today
team-today.com
يقدم Team Today أدوات تخطيط وإدارة سهلة الاستخدام تمكن الموظفين من تحديد مكان العمل ومتى من خلال إظهار المكان الذي يخطط فيه الزملاء للعمل منه، والمكاتب الأكثر ازدحامًا، وأيام عمل الأشخاص. يتم بعد ذلك تحليل هذه المعلومات لتقديم رؤى واتجاهات حول كيفية استخدام مساحة مكتبك.
Gable
gable.to
تسمح منصة Gable's HQ لفرق العمل والعقارات بإدارة المساحات المكتبية المستأجرة من خلال حجز المكاتب وقاعات الاجتماعات، وتكامل الشارات، وإدارة الزوار - كل ذلك في نفس النظام الأساسي الذي يمكنهم من خلاله تشغيل سياستهم المرنة والميزانية والضوابط. يقدم Gable رؤية كاملة بزاوية 360 درجة لمكان العمل المختلط وا...
Duome
duome.co
Duome عبارة عن منصة جدولة ذكية لفرق العمل المختلطة، مما يعزز التعاون واستخدام المكتب من خلال توصيات حول أفضل مكان للقيام بالمهمة التي تقوم بها بناءً على الأشخاص الذين تحتاج إلى رؤيتهم والعمل الذي يجب القيام به.
Booxpace
booxpace.com
تطبيق لحجز المكاتب يقدم حلولاً مرنة وآمنة وموجهة للموظفين وتتناسب مع نماذج الأعمال المتطورة. قم بإنشاء مساحة العمل الخاصة بك اسمح لموظفيك باستخدام Booxspace للتخطيط السريع لأوقات مكاتبهم من أي مكان بما يتماشى مع احتياجاتهم وإجراء الحجوزات لأنفسهم وزملائهم في الفريق. • تحديد مساحة العمل • إدارة السعة...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly هو تطبيق لحجز مكان العمل وإدارة المكاتب. Ofisly، التطبيق الأمثل لحجز أماكن العمل وإدارة المكاتب، وهو مصمم مع مراعاة البساطة. تضع واجهتنا سهلة الاستخدام السلطة في أيدي موظفيك، مما يجعل حجز مكتب أو مكان لوقوف السيارات أمرًا سهلاً وبضع نقرات فقط. قل وداعًا لمتاعب إدارة المكاتب التقليدية باستخدام...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq عبارة عن منصة لتجربة مكان العمل تمكن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية مع مزامنة استراتيجية العقارات وتجربة الموظفين بشكل مثالي. نحن نزود فرق العمل بأدوات سهلة الاستخدام لتحسين مساحات العمل الخاصة بهم بثقة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة سياسات العمل المرنة، وإنشاء تجربة سلسة ف...
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن تغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. باعتبارها منصة الوصول رقم 1 في العالم، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبضغط أقل. من خلال تحويل مساحاتك الفعلية، مثل مواقف السيارات والمكاتب وغرف الاجتماعات، إلى مساحات ذك...
UnSpot
unspot.com
بعد الوباء، لم يعد العديد من الموظفين بحاجة إلى العمل من المكتب 5 أيام في الأسبوع، ولم تعد الشركات بحاجة إلى تخصيص مكان عمل لشخص واحد فقط، مما يسمح لأشخاص مختلفين بالجلوس في نفس المكان في أيام مختلفة. ابحث عن أفضل مكان عمل مزود بالمعدات المناسبة، أو ابحث عن زميل ترغب في الجلوس معه. احجز طاولة أو غرف...
Comeen
comeen.com
اللافتات الرقمية، وحجز غرف الاجتماعات، والتخطيط الأسبوعي، وتحليلات مكان العمل: إنشاء تجربة سلسة بين الأشخاص وأماكن العمل. اكتشف Comeen اليوم واحصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا منا.