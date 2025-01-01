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برامج إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري
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برامج إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري - التطبيقات الأكثر شعبية

تعد أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS) وبرامج إدارة رأس المال البشري (HCM) منصات شاملة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية، وتشمل وظائف عبر فئات برامج الموارد البشرية المختلفة. يعمل نظام إدارة الموارد البشرية كنظام متكامل لإدارة جميع جوانب معلومات الموارد البشرية. تستخدم الشركات نظام إدارة الموارد البشرية لتبسيط وظائف الموارد البشرية الهامة مثل التوظيف ومراجعات الأداء وتدريب الموظفين ضمن إطار مركزي، مما يسهل إدارة الموارد البشرية وإعداد التقارير بكفاءة. عادةً ما يتم اعتماد مجموعات نظام إدارة الموارد البشرية من قبل أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الكبيرة، وقد تم تصميمها بهيكل معياري يسمح بالتخصيص لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة. يمكن تنفيذ هذه الأنظمة إما كمجموعات متكاملة تمامًا أو كوحدات فردية، والتي يمكن دمجها مع حلول برمجيات الموارد البشرية الأفضل في فئتها. تشمل الميزات الرئيسية الشائعة في نظام إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية الأساسية، وأدوات التوظيف، وقدرات إدارة الأداء، ووظائف نظام إدارة التعلم المؤسسي (LMS).

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يركز على تحسين تجربة الموظف ويشمل تتبع الحضور، إدارة كشوف المرتبات، وأدوات التواصل.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.

Namely

Namely

namely.com

نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

Access

Access

theaccessgroup.com

تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، تسمح للشركات بإدارة عمليات التوظيف، وتقديم التقارير، وتحليل البيانات بسهولة.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

تقدم تطبيق Arcoro حلاً لإدارة القوى العاملة في شركات البناء، يشمل تتبع المتقدمين والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والامتيازات.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode هي منصة لإدارة الشبكات المهنية والمواهب، تساعد المستخدمين في تتبع المهارات والشهادات والتعاون في المشاريع.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل التوظيف، الإدارة والأداء، ويتيح الوصول للموظفين لمميزاتهم.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.

Worknice

Worknice

worknice.com

تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.

Armano

Armano

armano.io

أرمانو هو حل شامل للموارد البشرية يتضمن تتبع الوقت، إدارة المواهب، إدارة الملفات، إدارة النفقات، الاتصالات الداخلية، وإدارة المشاريع.

Papervee HR

Papervee HR

papervee.com

Papervee HR هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يوفر إدارة الوقت، وإدارة الإجازات، وتنظيم الوثائق، وأمان بيانات الموظفين.

Ostendi

Ostendi

ostendihr.com

تطبيق OstendiHR يوفر أدوات لإدارة دورة حياة الموظف، بدءًا من الانضمام إلى جمع التعليقات وإدارة الأهداف والمسارات المهنية.

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