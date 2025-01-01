برامج إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعد أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS) وبرامج إدارة رأس المال البشري (HCM) منصات شاملة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية، وتشمل وظائف عبر فئات برامج الموارد البشرية المختلفة. يعمل نظام إدارة الموارد البشرية كنظام متكامل لإدارة جميع جوانب معلومات الموارد البشرية. تستخدم الشركات نظام إدارة الموارد البشرية لتبسيط وظائف الموارد البشرية الهامة مثل التوظيف ومراجعات الأداء وتدريب الموظفين ضمن إطار مركزي، مما يسهل إدارة الموارد البشرية وإعداد التقارير بكفاءة. عادةً ما يتم اعتماد مجموعات نظام إدارة الموارد البشرية من قبل أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الكبيرة، وقد تم تصميمها بهيكل معياري يسمح بالتخصيص لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة. يمكن تنفيذ هذه الأنظمة إما كمجموعات متكاملة تمامًا أو كوحدات فردية، والتي يمكن دمجها مع حلول برمجيات الموارد البشرية الأفضل في فئتها. تشمل الميزات الرئيسية الشائعة في نظام إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية الأساسية، وأدوات التوظيف، وقدرات إدارة الأداء، ووظائف نظام إدارة التعلم المؤسسي (LMS).
إرسال تطبيق جديد
Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يركز على تحسين تجربة الموظف ويشمل تتبع الحضور، إدارة كشوف المرتبات، وأدوات التواصل.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
Namely
namely.com
نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Access
theaccessgroup.com
تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.
BrioHR
briohr.com
BrioHR هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، تسمح للشركات بإدارة عمليات التوظيف، وتقديم التقارير، وتحليل البيانات بسهولة.
Arcoro
arcoro.com
تقدم تطبيق Arcoro حلاً لإدارة القوى العاملة في شركات البناء، يشمل تتبع المتقدمين والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والامتيازات.
PrimePay
primepay.com
تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.
Cinode
cinode.com
Cinode هي منصة لإدارة الشبكات المهنية والمواهب، تساعد المستخدمين في تتبع المهارات والشهادات والتعاون في المشاريع.
GoCo
goco.io
GoCo هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل التوظيف، الإدارة والأداء، ويتيح الوصول للموظفين لمميزاتهم.
Asanify
asanify.com
Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.
Worknice
worknice.com
تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.
Armano
armano.io
أرمانو هو حل شامل للموارد البشرية يتضمن تتبع الوقت، إدارة المواهب، إدارة الملفات، إدارة النفقات، الاتصالات الداخلية، وإدارة المشاريع.
Papervee HR
papervee.com
Papervee HR هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يوفر إدارة الوقت، وإدارة الإجازات، وتنظيم الوثائق، وأمان بيانات الموظفين.
Ostendi
ostendihr.com
تطبيق OstendiHR يوفر أدوات لإدارة دورة حياة الموظف، بدءًا من الانضمام إلى جمع التعليقات وإدارة الأهداف والمسارات المهنية.
© 2025 WebCatalog, Inc.