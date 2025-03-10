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برامج إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري
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برامج إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

تعد أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS) وبرامج إدارة رأس المال البشري (HCM) منصات شاملة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية، وتشمل وظائف عبر فئات برامج الموارد البشرية المختلفة. يعمل نظام إدارة الموارد البشرية كنظام متكامل لإدارة جميع جوانب معلومات الموارد البشرية. تستخدم الشركات نظام إدارة الموارد البشرية لتبسيط وظائف الموارد البشرية الهامة مثل التوظيف ومراجعات الأداء وتدريب الموظفين ضمن إطار مركزي، مما يسهل إدارة الموارد البشرية وإعداد التقارير بكفاءة. عادةً ما يتم اعتماد مجموعات نظام إدارة الموارد البشرية من قبل أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الكبيرة، وقد تم تصميمها بهيكل معياري يسمح بالتخصيص لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة. يمكن تنفيذ هذه الأنظمة إما كمجموعات متكاملة تمامًا أو كوحدات فردية، والتي يمكن دمجها مع حلول برمجيات الموارد البشرية الأفضل في فئتها. تشمل الميزات الرئيسية الشائعة في نظام إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية الأساسية، وأدوات التوظيف، وقدرات إدارة الأداء، ووظائف نظام إدارة التعلم المؤسسي (LMS).

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HROne

HROne

hrone.cloud

HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يركز على تحسين تجربة الموظف ويشمل تتبع الحضور، إدارة كشوف المرتبات، وأدوات التواصل.

Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode هي منصة لإدارة الشبكات المهنية والمواهب، تساعد المستخدمين في تتبع المهارات والشهادات والتعاون في المشاريع.

Access

Access

theaccessgroup.com

يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، تسمح للشركات بإدارة عمليات التوظيف، وتقديم التقارير، وتحليل البيانات بسهولة.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل التوظيف، الإدارة والأداء، ويتيح الوصول للموظفين لمميزاتهم.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.

Worknice

Worknice

worknice.com

برامج الموارد البشرية المبهجة - تم تصميمها بنسبة 100 ٪ وصنعها ودعمها في أستراليا. تسخير منصة الموارد البشرية المرنة وبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية وبيانات الهيكل لتحقيق أشياء رائعة. يضم WorkNice تجربة مستخدم رائدة في السوق عبر HR Core ؛ تبسيط على متن الطائرة ، والوثائق الذكية والامتثال ، وإدارة تغيير الموظفين ، وتكامل كشوف المرتبات ، والوقت ، والمراجعات ، والمسوحات. بنيت لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع نشادة جديدة.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.

Papervee HR

Papervee HR

papervee.com

Papervee هو حل الموارد البشرية المستند إلى مجموعة النظراء يساعد على تبسيط المهام مثل تتبع الوقت وإدارة الإجازة وتنظيم المستندات. يركز الحل على سير عمل الموارد البشرية مثل الجدولة والعمل عن بُعد وتتبع العمل الإضافي والمزيد. كما أنه يتم أتمتة توليد عقود التوظيف والتوظيف وتتبع وقت المشروع.

Armano

Armano

armano.io

Armano هو حل شامل للموارد البشرية يقدم ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة المواهب وإدارة الملفات والمستندات وإدارة النفقات والاتصالات الداخلية وإدارة المشاريع. إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار تنافسية ومنصة سهلة الاستخدام.

Ostendi

Ostendi

ostendihr.com

OstendiHR عبارة عن مجموعة كاملة من الأدوات المصممة لمساعدتك في إدارة دورة حياة الموظف في شركتك. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدتك على تبسيط عملية الإعداد، وجمع الرؤى والتعليقات من موظفيك، وجمع الوثائق، وإدارة الأهداف والمسارات المهنية. سيسمح لك تخزين جميع بيانات الأشخاص في مكان واحد باتخاذ أفضل القرارات الممكنة بسرعة بشأن موظفيك.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Namely

Namely

namely.com

نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.

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