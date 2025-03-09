برامج إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

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تعد أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS) وبرامج إدارة رأس المال البشري (HCM) منصات شاملة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية، وتشمل وظائف عبر فئات برامج الموارد البشرية المختلفة. يعمل نظام إدارة الموارد البشرية كنظام متكامل لإدارة جميع جوانب معلومات الموارد البشرية. تستخدم الشركات نظام إدارة الموارد البشرية لتبسيط وظائف الموارد البشرية الهامة مثل التوظيف ومراجعات الأداء وتدريب الموظفين ضمن إطار مركزي، مما يسهل إدارة الموارد البشرية وإعداد التقارير بكفاءة. عادةً ما يتم اعتماد مجموعات نظام إدارة الموارد البشرية من قبل أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الكبيرة، وقد تم تصميمها بهيكل معياري يسمح بالتخصيص لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة. يمكن تنفيذ هذه الأنظمة إما كمجموعات متكاملة تمامًا أو كوحدات فردية، والتي يمكن دمجها مع حلول برمجيات الموارد البشرية الأفضل في فئتها. تشمل الميزات الرئيسية الشائعة في نظام إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية الأساسية، وأدوات التوظيف، وقدرات إدارة الأداء، ووظائف نظام إدارة التعلم المؤسسي (LMS).
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Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
HROne
hrone.cloud
Hrone هو جناح HCM جاهز في المستقبل يقوم بأتمتة عمليات الموارد البشرية ، وتبسيط التفاعلات البشرية ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لتعيين كل شيء HR على الطيار الآلي ، قمنا بنجاح بتبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها ، مما يوفر ملايين الساعات لـ 1100+ مؤسسة. يتضمن هذا العدد أسماء من أكثر من 20 صناعات - Timex ، ABP ، Lux Cozi ، Droom ، Amar Ujala ، Haier ، Bikanervala ، Weikfield ، Burberry ، Harvest Gold ، Studds ، Nippon Steel ، Annapurna ، Nissin ، TravelXP ، Launcher Career ، و Paynearby بعض الشيء. أفضل جزء؟ نقوم بتهمة تطبيق المستخدمين على الهاتف المحمول بتكلفة صفر لمساعدتهم على تجربة القوة الحقيقية لأتمتة الموارد البشرية في أي مكان وفي أي وقت. نحن نفرق أنفسنا في سوق برامج الموارد البشرية مع الوظائف البارزة التالية- أول صندوق الوارد المستوحى من Gmail على الإطلاق للموارد البشرية لتوجيه يومك ✅ رؤى المهام المبتكرة لإنجاز العمل في الوقت المناسب ✅ مربع بحث عالمي بديهي لتتبع أي معلومات ونظام لا يعدك فقط ولكنه يوضح لك بالفعل عائد الاستثمار الحقيقي. كونه أول HCM الذي يتخذ إجراءات في الوقت الفعلي على جميع مهام الموارد البشرية ، مما يثبط التراكم بتذكيرات خفية ، نقوم بإعدادك للنجاح من خلال أتمتة جميع المهام التشغيلية. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بنا- https://hrone.cloud/
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يركز على تحسين تجربة الموظف ويشمل تتبع الحضور، إدارة كشوف المرتبات، وأدوات التواصل.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
BrioHR
briohr.com
الكل في واحد منصة إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد منصة إدارة الموارد البشرية لدينا الشركات على رقمنة جميع وظائف الموارد البشرية على الفور عبر رحلة الموظف الكاملة، كل ذلك في مكان واحد: - اكتساب المواهب: قم بالرقمنة والتعاون في عمليات التوظيف باستخدام ATS (نظام تتبع مقدم الطلب)، ثم قم بإعداد المنضمين الجدد رقميًا بالكامل - مسؤول الموارد البشرية: إدارة الإجازات مدفوعة الأجر، وقاعدة بيانات الموظفين ووثائقهم، وكشوف المرتبات (لسنغافورة وماليزيا، المزيد في المستقبل!)، ومطالبات النفقات، والجداول الزمنية... - إدارة الأداء: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية / الأهداف والأهداف الرئيسية، وإدارة تقييم الأداء، وجمع ردود الفعل 360 درجة...
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
GoCo
goco.io
تقوم GOCO بإعداد بيانات الموارد البشرية إلى الحياة وتوفر أدوات لتخصيص سير العمل لأي عملية أو سياسة أو قائمة مراجعة للموارد البشرية. مع GOCO ، تتلقى المنظمات فريق دعم مخصص يقوم بإعدادها للنجاح وتظل متاحة بعد التنفيذ. بدءًا من التنقل والفوائد إلى إدارة الأداء وكشوف المرتبات ، تقدم GOCO كل ما هو مطلوب لتشغيل الموارد البشرية في حل واحد يسهل الاستخدام. تتمثل مهمة GOCO في مساعدة الشركات على قضاء وقت أقل في مهام الموارد البشرية اليدوية والمؤلمة والمعقدة حتى يتمكنوا من التركيز على نمو فرق أكثر سعادة وأكثر إنتاجية.
PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
Worknice
worknice.com
برامج الموارد البشرية المبهجة - تم تصميمها بنسبة 100 ٪ وصنعها ودعمها في أستراليا. تسخير منصة الموارد البشرية المرنة وبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية وبيانات الهيكل لتحقيق أشياء رائعة. يضم WorkNice تجربة مستخدم رائدة في السوق عبر HR Core ؛ تبسيط على متن الطائرة ، والوثائق الذكية والامتثال ، وإدارة تغيير الموظفين ، وتكامل كشوف المرتبات ، والوقت ، والمراجعات ، والمسوحات. بنيت لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع نشادة جديدة.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
Papervee HR
papervee.com
Papervee هو حل الموارد البشرية المستند إلى مجموعة النظراء يساعد على تبسيط المهام مثل تتبع الوقت وإدارة الإجازة وتنظيم المستندات. يركز الحل على سير عمل الموارد البشرية مثل الجدولة والعمل عن بُعد وتتبع العمل الإضافي والمزيد. كما أنه يتم أتمتة توليد عقود التوظيف والتوظيف وتتبع وقت المشروع.
Armano
armano.io
Armano هو حل شامل للموارد البشرية يقدم ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة المواهب وإدارة الملفات والمستندات وإدارة النفقات والاتصالات الداخلية وإدارة المشاريع. إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار تنافسية ومنصة سهلة الاستخدام.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR عبارة عن مجموعة كاملة من الأدوات المصممة لمساعدتك في إدارة دورة حياة الموظف في شركتك. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدتك على تبسيط عملية الإعداد، وجمع الرؤى والتعليقات من موظفيك، وجمع الوثائق، وإدارة الأهداف والمسارات المهنية. سيسمح لك تخزين جميع بيانات الأشخاص في مكان واحد باتخاذ أفضل القرارات الممكنة بسرعة بشأن موظفيك.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce هي منصة HR شاملة في واحد تدير بسلاسة تجربة الموظف بأكملها وتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. كنظام بيئي للموارد البشرية ، يقدم Peopleforce ستة منتجات وظيفية بالكامل وقابلة للتخصيص: CoreHR ، وتجنيد ، وأداء ، ونبض ، ووقت ، ومكتب ، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات وتوفير منصة شاملة تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. مع Peopleforce ، لديك المرونة في اختيار ودفع ثمن المنتجات المحددة التي تحتاجها ، وضمان فعالية التكلفة وزيادة قيمة استثمارك. ما يمكن للموظفين القيام به في التطبيق: -تتبع معلومات الرصيد المحدثة - طلب وإدارة الوقت ، وتحديد سبب الغياب ، وموافقات الدفعة - احصل على وصول سريع إلى الملفات الشخصية وتفاصيل الاتصال مع دليل الموظفين القابل للبحث - تعرف على من خارج اليوم وأسباب غيابهم -الوصول إلى أخبار وإعلانات الشركة الحديثة -نظرة عامة على المهام المهمة ، عرض المهام المخصصة لكاملها - الوصول إلى مستنداتهم المديرين بالإضافة إلى ذلك - تلقي الإخطارات مع طلبات الإجازة ويمكنها مراجعة وموافقة أو رفضها بسرعة. -إدارة المهام والموافقات والموافقات الخاصة بك بسهولة. تتمثل مهمة Peopleforce في تمكين الشركات من المضي قدمًا مع التركيز على الأشخاص ، وليس العمليات ، وإنشاء بيئة عمل تمكين وممتعة. بصفتها تغييرًا في اللعبة في إحداث ثورة في تجربة العمل لمحترفي الموارد البشرية والمديرين والموظفين ، أصبح Peopleforce هو الخيار المتوقع لـ 600 شركة ، بما في ذلك المبدعين مثل Deloitte و Rakuten و Respons و Roosh و Ajax والعديد من الآخرين.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Namely
namely.com
وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
ClearCompany
clearcompany.com
ساعدت منصة إدارة المواهب الشاملة من 3000 مؤسسة على توظيف الموظفين ، والتعرف عليها ، والاحتفاظ بها ، والاحتفاظ بها ، من خلال تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من مراحل رحلة الموظفين. يدمج ClearCompany أفضل الممارسات التي تعتمد على البيانات ، والمحتوى المستنيع للخبراء ، وأدوات البرمجيات المصممة لتوظيف الموظفين والتعرف عليه والاحتفاظ به ، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما يكون لدى الموارد البشرية الأدوات اللازمة للتخطيط بدقة ، وتنفيذ مبادرات الأشخاص بلا عيب ، وبناء الثقافة عمداً - هذه الأعمدة الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب. ClearCompany هي منصة لإدارة المواهب كاملة الطيف تساعد المؤسسات على تحقيق مهامها من خلال توحيد الأشخاص والمنصات والعمليات لزيادة مواهب الموظفين. يضع نهجها الفريد مهمة الشركة في مركز عمليات المواهب لكل عميل. بصفته مزود برامج الموارد البشرية الوحيد توحيد التوظيف ، والمنطقة ، وإدارة الأداء ، ومشاركة الموظفين ، يدعم منصة ClearCompany المؤسسات في جميع أنحاء دورة حياة الموظف بأكملها.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات Dynamic People التي تربط وتصور جميع بيانات الأشخاص الخاصة بك لتمكين مؤسستك من خلال الرؤى والمحاذاة والعمل. يشارثوب في مهمة لإنشاء شفافية صحية داخل المنظمات ، بحيث يزدهر الموظفون والمنظمات. منصة عمليات الأشخاص الديناميكيين ، تقوم Charthop بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورهم لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمحاذاة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية ، يعد منصة عمليات Charthop People المصدر الموحد لبيانات الأشخاص والنقطة الرئيسية للعمل للبرامج والعمليات والمبادرات اليومية. من الأشخاص والمديرين التنفيذيين للتمويل إلى المديرين والموظفين ، تم تصميم Charthop للجميع في المنظمة. يلعب Charthop بشكل جيد مع العشرات من المنصات من خلال عمليات تكامل قوية عبر مكدس تقنية الموارد البشرية ، ويخدم شركات مثل 1Password و Yipitdata و BetterCloud و Starburst. تأسست تشارثوب في عام 2019 من قبل إيان وايت ، مدعومة من قبل أندريسن هورويتز وكوكس للمؤسسات.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة لإدارة أكثر من 400000 شخص. تم اعتماد Breathe والتوصية به من قبل شبكة تضم أكثر من 600 شريك. تشمل المنظمات التي تستخدم Breathe AgeUK وHuel وThe Wildlife Trust وScrub Daddy وDryrobe وRSPCA والمزيد. تشمل الميزات ما يلي: تتضمن ميزات المنتج ما يلي: - إدارة العطلات والإجازات - مراقبة المرض والغياب - إدارة الأداء - إدارة النفقات - جدولة الموظفين - تتبع الوقت - قاعدة بيانات الموظفين وتحليلاتهم - تخزين غير محدود للمستندات - روتا والوقت والحضور ابدأ النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 14 يومًا اليوم وشاهد كيف يمكن لمنتجات Breathe البديهية أن تساعدك أنت وعملك.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.
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