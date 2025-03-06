برامج إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري - التطبيقات الأكثر شعبية - أوغندا

Paychex

paychex.com

تعد PayChex ، Inc. مزودًا رائدًا لحلول إدارة رأس المال البشري المتكامل للكشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وخدمات التأمين. من خلال الجمع بين تكنولوجيا البرمجيات المبتكرة كخدمة الخدمة ومنصة التنقل والخدمة الشخصية المخصصة ، تمكن PayChex أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من التركيز على نمو وإدارة أعمالهم. بدعم من أكثر من 45 عامًا من الخبرة في الصناعة ، يخدم PayChex حوالي 670،000 عميل في كشوف المرتبات اعتبارًا من 31 مايو 2019 عبر أكثر من 100 موقع في الولايات المتحدة وأوروبا ، ويدفع واحد من كل 12 موظفًا أمريكيًا في القطاع الخاص. Paychex Flex هو حل HR الكل في واحد مصمم مع وضع البساطة في الاعتبار. من خلال التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك ، تمتلك PayChex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك ، أينما كان عملك. * استئجار الموظفين ودفعهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة * احصل على دعم متمرس وحائز على جائزة أين ومتى تحتاجه مع فريق الدعم المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع * ابق متقدماً على تغيير القوانين واللوائح مع خبراء الامتثال لدينا * الوصول إلى معلوماتك أثناء التنقل مع تطبيق PayChex Flex Mobile * إدارة المواهب: توظيف والاحتفاظ وتطوير المواهب العليا من منصة HR واحدة وتبسيط عملية التوظيف والتوظيف. ​ * إدارة القوى العاملة: تحسين كفاءة الموظف وإنتاجيته مع موارد إدارة القوى العاملة الحيوية لدينا. ​ * كشوف المرتبات والدعم المالي: دفع الموظفين بسهولة وإدارة الضرائب والنفقات والمزيد ، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على عملك. ​ * استحقاقات الموظفين: جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها من خلال تقديم مزايا الموظفين القيمة مع تبسيط إدارة خطتك. ​ * PEO و HR الاستعانة بمصادر خارجية: دعم عملك طوال دورة حياة الموظف بأكملها مع حلول الاستعانة بمصادر خارجية لشركة HR. ​ * تجربة الموظف: وفر الوقت وتحسين الدقة من خلال منح الموظفين الوصول إلى الموارد البشرية للخدمة الذاتية والتدريب والأدوات المالية. ​ * التكامل: تلقائيًا ودقة توصيل البيانات ومشاركتها بين البرنامج و PayChex Flex. اختر المستوى المناسب للتكنولوجيا ودعم عملك الآن - مع الحفاظ على القدرة على النمو مع تغير احتياجاتك. تعرف على لماذا هي أكبر شركة للموارد البشرية للشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم ودعنا نقوم بتبسيط تجربة كشوف المرتبات الخاصة بك.