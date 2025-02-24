برامج إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري - التطبيقات الأكثر شعبية - توكيلاو

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تعد أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS) وبرامج إدارة رأس المال البشري (HCM) منصات شاملة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية، وتشمل وظائف عبر فئات برامج الموارد البشرية المختلفة. يعمل نظام إدارة الموارد البشرية كنظام متكامل لإدارة جميع جوانب معلومات الموارد البشرية. تستخدم الشركات نظام إدارة الموارد البشرية لتبسيط وظائف الموارد البشرية الهامة مثل التوظيف ومراجعات الأداء وتدريب الموظفين ضمن إطار مركزي، مما يسهل إدارة الموارد البشرية وإعداد التقارير بكفاءة. عادةً ما يتم اعتماد مجموعات نظام إدارة الموارد البشرية من قبل أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الكبيرة، وقد تم تصميمها بهيكل معياري يسمح بالتخصيص لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة. يمكن تنفيذ هذه الأنظمة إما كمجموعات متكاملة تمامًا أو كوحدات فردية، والتي يمكن دمجها مع حلول برمجيات الموارد البشرية الأفضل في فئتها. تشمل الميزات الرئيسية الشائعة في نظام إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية الأساسية، وأدوات التوظيف، وقدرات إدارة الأداء، ووظائف نظام إدارة التعلم المؤسسي (LMS).
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HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات لأكثر من 1100 مؤسسة. يتضمن هذا العدد أسماء من أكثر من 20 صناعة - Timex، وABP، وLux Cozi، وDroom، وAmar Ujala، وHaier، وBikanervala، وWeikfield، وBurberry، وHarvest Gold، وStadds، وNippon Steel، وAnnapurna، وNissin، وTravelXp، وCareer Launcher، وPaynearby. على سبيل المثال لا الحصر. أفضل جزء؟ نحن نقدم لمستخدمينا تطبيقًا للهاتف المحمول بدون تكلفة لمساعدتهم على تجربة القوة الحقيقية لأتمتة الموارد البشرية في أي مكان وفي أي وقت. نحن نميز أنفسنا في سوق برامج الموارد البشرية بالوظائف البارزة التالية: ✅ أول صندوق وارد للموارد البشرية مستوحى من Gmail لتوجيه يومك ✅ رؤى مهمة مبتكرة لإنجاز العمل في الوقت المناسب ✅ مربع بحث عالمي بديهي لتتبع أي معلومات والوصول إليها نظام لا يَعِد فحسب، بل يُظهر لك في الواقع عائد استثماره الحقيقي. نظرًا لكوننا أول إدارة HCM تتخذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن جميع مهام الموارد البشرية، مما يمنع الأعمال المتراكمة من خلال تذكيرات دقيقة، فإننا نجهزك لتحقيق النجاح من خلال أتمتة جميع المهام التشغيلية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقعنا على الانترنت- https://hrone.cloud/
Rippling
rippling.com
يمنح Rigpling الشركات مكانًا واحدًا لتشغيل الموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتمويل - globally. يجمع بين جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر شركة ، مثل كشوف المرتبات والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق ، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة ، على سبيل المثال. مع التموج ، يمكنك استئجار موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركات والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack و Microsoft 365-في غضون 90 ثانية.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هي منصة واسعة النطاق للتكنولوجيا الموارد البشرية تحل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط عمليات الموارد البشرية اليومية وأتمتةها. تثقيفها منظمات العصر الحديث مثل Bajaj Capital و Yashraj Films و TVF و Shree Maruti و Capital Motion و Soho House و Qatar Wire Products و 2500 شخص آخر ، يقدم Zimyo مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل HR و Payroll ، الحضور ، الأداء ، الأداء ، الأداء ، تتبع المتقدمين ، والمشاركة ، وحدات LMS و 50+. من خلال الاستفادة من هذه الحلول ، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية ، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء ، وصرف الرواتب في الوقت المحدد ، وتتبع حضور الموظفين ، والموظفين على متن الطائرة/الخارج ، وتتبع أداء الموظفين ، واستئناف الحاجز ، وإرسال الرسائل ، وفعل الكثير. ماذا يوجد لك في زيميو؟ * مشاركة الموظف: استطلاعات نبض الموظف ؛ الدردشة المباشرة والمجموعة من نظير إلى نظير ؛ الإعلانات ومنتديات المناقشة واستطلاعات الرأي ؛ مؤشر السعادة ردود فعل مجهولة. Helpdesk & التذاكر * CORE HR: إدارة بيانات الموظفين ؛ الخدمة الذاتية الموظف ؛ الوثائق والسياسات ؛ الموظف على متن الطائرة ؛ الموظف خارج الخارج ؛ تحليلات الموارد البشرية والإبلاغ * كشوف المرتبات: أتمتة معالجة كشوف المرتبات ؛ إدارة النفقات والدفع ؛ إدارة الامتثال القانونية ؛ كشوف الرواتب متعددة الكيان * الوقت والحضور: إدارة الحضور ؛ العلامات الجغرافية والضجة الجغرافية ؛ إدارة القائمة ؛ تذكيرات الحضور إدارة الرحلة الميدانية * برنامج إدارة الأداء: OKRS ؛ المراجعات (KRA/KPIs) ؛ ردود فعل مستمرة ؛ واحد إلى واحد تعويضات وإدارة التقييم * برنامج إدارة التوظيف: إدارة المرشحين ؛ إدارة تجمع المواهب المقابلات جدولة وتغذية ردود الفعل القائمة على المهارات ؛ تتدفق عملية التوظيف المخصصة. تقييم المهارات استئناف التحليل. تكاملات مجلس الوظائف للمصادر علاوة على ذلك ، يوفر Zimyo HRMS دعم العملاء على مدار الساعة لمعالجة استفساراتك على الفور.
ZingHR
zinghr.com
لقد كانت ZingHR هي القوة الدافعة التي تساعد المؤسسات على تجاوز الأتمتة وتقديم حل يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على نتائج الأعمال وتعزيز تجربة الموظفين. تهدف ZingHR إلى اتباع نهج أولي يركز على الموظف ومتنقل. منصة HCM للمؤسسات لتحسين القوى العاملة بغض النظر عن الحدود الجغرافية التي تغطي النطاق بأكمله من الإعداد إلى الخروج وما بعده.
Workday
workday.com
تتضمن Cloud Management Enterprise Management Cloud حاليًا حلولًا للتمويل والموارد البشرية والتخطيط والإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات وتحويل الشركات إلى منظمات تفوق الأداء. يتعلم أكثر.
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
BrioHR
briohr.com
الكل في واحد منصة إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد منصة إدارة الموارد البشرية لدينا الشركات على رقمنة جميع وظائف الموارد البشرية على الفور عبر رحلة الموظف الكاملة، كل ذلك في مكان واحد: - اكتساب المواهب: قم بالرقمنة والتعاون في عمليات التوظيف باستخدام ATS (نظام تتبع مقدم الطلب)، ثم قم بإعداد المنضمين الجدد رقميًا بالكامل - مسؤول الموارد البشرية: إدارة الإجازات مدفوعة الأجر، وقاعدة بيانات الموظفين ووثائقهم، وكشوف المرتبات (لسنغافورة وماليزيا، المزيد في المستقبل!)، ومطالبات النفقات، والجداول الزمنية... - إدارة الأداء: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية / الأهداف والأهداف الرئيسية، وإدارة تقييم الأداء، وجمع ردود الفعل 360 درجة...
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
GoCo
goco.io
تقوم GOCO بإعداد بيانات الموارد البشرية إلى الحياة وتوفر أدوات لتخصيص سير العمل لأي عملية أو سياسة أو قائمة مراجعة للموارد البشرية. مع GOCO ، تتلقى المنظمات فريق دعم مخصص يقوم بإعدادها للنجاح وتظل متاحة بعد التنفيذ. بدءًا من التنقل والفوائد إلى إدارة الأداء وكشوف المرتبات ، تقدم GOCO كل ما هو مطلوب لتشغيل الموارد البشرية في حل واحد يسهل الاستخدام. تتمثل مهمة GOCO في مساعدة الشركات على قضاء وقت أقل في مهام الموارد البشرية اليدوية والمؤلمة والمعقدة حتى يتمكنوا من التركيز على نمو فرق أكثر سعادة وأكثر إنتاجية.
PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
Worknice
worknice.com
برامج الموارد البشرية المبهجة - تم تصميمها بنسبة 100 ٪ وصنعها ودعمها في أستراليا. تسخير منصة الموارد البشرية المرنة وبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية وبيانات الهيكل لتحقيق أشياء رائعة. يضم WorkNice تجربة مستخدم رائدة في السوق عبر HR Core ؛ تبسيط على متن الطائرة ، والوثائق الذكية والامتثال ، وإدارة تغيير الموظفين ، وتكامل كشوف المرتبات ، والوقت ، والمراجعات ، والمسوحات. بنيت لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع نشادة جديدة.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
Papervee HR
papervee.com
Papervee هو أحد حلول الموارد البشرية المستندة إلى السحابة والذي يساعد على تبسيط المهام مثل تتبع الوقت وإدارة الإجازات وتنظيم المستندات. يعمل الحل على مركزية سير عمل الموارد البشرية مثل الجدولة والعمل عن بعد وتتبع العمل الإضافي والمزيد. كما أنه يقوم بأتمتة إنشاء عقود العمل والتوظيف وتتبع وقت المشروع.
Armano
armano.io
Armano هو حل شامل للموارد البشرية يقدم ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة المواهب وإدارة الملفات والمستندات وإدارة النفقات والاتصالات الداخلية وإدارة المشاريع. إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار تنافسية ومنصة سهلة الاستخدام.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR عبارة عن مجموعة كاملة من الأدوات المصممة لمساعدتك في إدارة دورة حياة الموظف في شركتك. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدتك على تبسيط عملية الإعداد، وجمع الرؤى والتعليقات من موظفيك، وجمع الوثائق، وإدارة الأهداف والمسارات المهنية. سيسمح لك تخزين جميع بيانات الأشخاص في مكان واحد باتخاذ أفضل القرارات الممكنة بسرعة بشأن موظفيك.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce هي منصة HR شاملة في واحد تدير بسلاسة تجربة الموظف بأكملها وتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. كنظام بيئي للموارد البشرية ، يقدم Peopleforce ستة منتجات وظيفية بالكامل وقابلة للتخصيص: CoreHR ، وتجنيد ، وأداء ، ونبض ، ووقت ، ومكتب ، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات وتوفير منصة شاملة تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. مع Peopleforce ، لديك المرونة في اختيار ودفع ثمن المنتجات المحددة التي تحتاجها ، وضمان فعالية التكلفة وزيادة قيمة استثمارك. ما يمكن للموظفين القيام به في التطبيق: -تتبع معلومات الرصيد المحدثة - طلب وإدارة الوقت ، وتحديد سبب الغياب ، وموافقات الدفعة - احصل على وصول سريع إلى الملفات الشخصية وتفاصيل الاتصال مع دليل الموظفين القابل للبحث - تعرف على من خارج اليوم وأسباب غيابهم -الوصول إلى أخبار وإعلانات الشركة الحديثة -نظرة عامة على المهام المهمة ، عرض المهام المخصصة لكاملها - الوصول إلى مستنداتهم المديرين بالإضافة إلى ذلك - تلقي الإخطارات مع طلبات الإجازة ويمكنها مراجعة وموافقة أو رفضها بسرعة. -إدارة المهام والموافقات والموافقات الخاصة بك بسهولة. تتمثل مهمة Peopleforce في تمكين الشركات من المضي قدمًا مع التركيز على الأشخاص ، وليس العمليات ، وإنشاء بيئة عمل تمكين وممتعة. بصفتها تغييرًا في اللعبة في إحداث ثورة في تجربة العمل لمحترفي الموارد البشرية والمديرين والموظفين ، أصبح Peopleforce هو الخيار المتوقع لـ 600 شركة ، بما في ذلك المبدعين مثل Deloitte و Rakuten و Respons و Roosh و Ajax والعديد من الآخرين.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
Paychex
paychex.com
تعد PayChex ، Inc. مزودًا رائدًا لحلول إدارة رأس المال البشري المتكامل للكشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وخدمات التأمين. من خلال الجمع بين تكنولوجيا البرمجيات المبتكرة كخدمة الخدمة ومنصة التنقل والخدمة الشخصية المخصصة ، تمكن PayChex أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من التركيز على نمو وإدارة أعمالهم. بدعم من أكثر من 45 عامًا من الخبرة في الصناعة ، يخدم PayChex حوالي 670،000 عميل في كشوف المرتبات اعتبارًا من 31 مايو 2019 عبر أكثر من 100 موقع في الولايات المتحدة وأوروبا ، ويدفع واحد من كل 12 موظفًا أمريكيًا في القطاع الخاص. Paychex Flex هو حل HR الكل في واحد مصمم مع وضع البساطة في الاعتبار. من خلال التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك ، تمتلك PayChex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك ، أينما كان عملك. * استئجار الموظفين ودفعهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة * احصل على دعم متمرس وحائز على جائزة أين ومتى تحتاجه مع فريق الدعم المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع * ابق متقدماً على تغيير القوانين واللوائح مع خبراء الامتثال لدينا * الوصول إلى معلوماتك أثناء التنقل مع تطبيق PayChex Flex Mobile * إدارة المواهب: توظيف والاحتفاظ وتطوير المواهب العليا من منصة HR واحدة وتبسيط عملية التوظيف والتوظيف. * إدارة القوى العاملة: تحسين كفاءة الموظف وإنتاجيته مع موارد إدارة القوى العاملة الحيوية لدينا. * كشوف المرتبات والدعم المالي: دفع الموظفين بسهولة وإدارة الضرائب والنفقات والمزيد ، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على عملك. * استحقاقات الموظفين: جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها من خلال تقديم مزايا الموظفين القيمة مع تبسيط إدارة خطتك. * PEO و HR الاستعانة بمصادر خارجية: دعم عملك طوال دورة حياة الموظف بأكملها مع حلول الاستعانة بمصادر خارجية لشركة HR. * تجربة الموظف: وفر الوقت وتحسين الدقة من خلال منح الموظفين الوصول إلى الموارد البشرية للخدمة الذاتية والتدريب والأدوات المالية. * التكامل: تلقائيًا ودقة توصيل البيانات ومشاركتها بين البرنامج و PayChex Flex. اختر المستوى المناسب للتكنولوجيا ودعم عملك الآن - مع الحفاظ على القدرة على النمو مع تغير احتياجاتك. تعرف على لماذا هي أكبر شركة للموارد البشرية للشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم ودعنا نقوم بتبسيط تجربة كشوف المرتبات الخاصة بك.
Namely
namely.com
وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.
Keka HR
keka.com
التوظيف ليس مجرد إنجاز من خطوة واحدة لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة الصحيحة هو حجر التنقل نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. وبالتالي ، ستقوم Keka بتجهيزك بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات ، وتقييمات التكنولوجيا ، وبطاقات الأداء ، وما إلى ذلك ، مما سيساعدك على تقديم تجربة توظيف مقاومة في المستقبل مع نظام تتبع المتقدمين في Keka. Keka HR هو تمكين الناس. إنه يقوم بأتمتة معالجة الأشخاص ويساعد على بناء ثقافة عمل متحمسة وملتزمة ، وتحويل شركتك من الخير إلى الرائع. مع Keka ، يمكنك تعزيز ثقافة عالية الأداء تتكيف وتتطور ومقاييس ، مما يجعل فريقك أكثر فعالية. كشركة رائدة في تقنية الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تعتبر Keka متعددة الاستخدامات ومناسبة لجميع الصناعات.
Bob HR
hibob.com
بوب هي منصة الموارد البشرية التي تبسط إدارة الأفراد وتحديث تجربة العمل لكل موظف - قيادة المشاركة والثقافة والإنتاجية. بوب قابل للتكوين للطريقة التي تعمل بها - منحة أو عن بُعد أو عمل هجين. إنه يمكّن الموارد البشرية والمديرين من زيادة الأداء والاحتفاظ به ، مما يؤدي إلى فرق أكثر صحة وأكثر إنتاجية. مع BOB ، يمكنك تبسيط عمليات الموارد البشرية الأساسية مثل التنقل وإدارة الأداء وإدارة التعويضات باستخدام سير العمل الآلي لزيادة كفاءتك ، وتغطية جميع نقاط اللمس ، وتوفير الوقت الثمين. يوفر BOB بيانات قابلة للقياس الكمي في الوقت الفعلي يمكنها إبلاغ القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على النتيجة النهائية. يساعد بوب الشركات الديناميكية في إخراج أفضل ما في موظفيها. تعمل فرق Hibob المتفانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وإسرائيل وأستراليا كل يوم لخدمة أكثر من 1400 شركة حديثة وسريعة النمو ومتوسطة الحجم.
Factorial
factorialhr.com
Factorial هو البرنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والموهبة والمستندات في نظام مركزي واحد يوفر لك الوقت ، والقضاء على الأخطاء ، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستندة إلى السحابة في Factorial للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBS) ، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات مع واجهة بسيطة وبديهية تتيح لك تحسين ورقمنة جميع العمليات اليدوية. حل الموارد البشرية الكامل الذي يعمل على أتمتة وتبسيط وتبسيط العمليات الإدارية من خلال توفير المعلومات والرؤى لمساعدة الشركات على تحسين إدارتها وتقليل التكاليف. - الساعة في: تتبع بحضورك بسلاسة مع عدد قليل من الصنابير ، وتعيين الجداول الزمنية لمختلف المشاريع ومواقع العمل بسهولة. - إدارة الغياب: طلب العطلات دون عناء ، والأوراق الطبية والشخصية ، وتلقي إشعارات سريعة عند موافقة المدير. أيضًا ، يمكن لمديري الفريق الموافقة أو رفض الطلبات من تطبيق الهاتف المحمول. - التحولات: الحفاظ على المنظمة من خلال مراجعة نوبات العمل القادمة أو تحولات فريقك. - اجتماعي: الوصول إلى معلومات الشركة القيمة ، بما في ذلك الأخبار والأحداث والنجاحات الجديدة وأعياد الميلاد والمزيد. - المستندات: مراجعة الآمنة وتحميل وتوقيع مستندات مهمة من خلال التطبيق. - النفقات: أرسل نفقاتك بسرعة عن طريق التقاط صورة لاستلامك ومراقبة عملية الموافقة مباشرة داخل التطبيق. - المهام: ابق على رأس مسؤولياتك من خلال مراجعة المهام المعلقة وإدارتها بكفاءة. - التقويم: عرض توافر زملائك في تنسيق تقويم مناسب للتخطيط بفعالية. - دليل الموظف وملف تعريفه: استكشف أدوار زملائك في العمل وتفاصيل الاتصال أثناء تحديث المعلومات الخاصة بك. تأكد من الدقة في التفاصيل مثل عنوانك أو تغييرات الحساب المصرفي الذي قد يؤثر على كشوف المرتبات.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالميين للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce ، وهو حل HCM للمؤسسات ، بين كشوف المرتبات ، الموارد البشرية ، الفوائد ، إدارة المواهب ، إدارة القوى العاملة ، وأكثر من ذلك في تطبيق سحابي واحد لسلطة القوى العاملة التي لا حدود لها اليوم. يساعد Dayforce في تقديم التجارب التي تساعد المنظمات على فتح إمكاناتها الكاملة في القوى العاملة وتعمل بثقة بغض النظر عن مكان عملها في العالم. يقع مقر Dayforce في تورنتو وأونتاريو ومينيابوليس ، مينيسوتا مع عمليات في جميع أنحاء العالم. يعد العلامة التجارية للشركة أن تجعل حياة العمل أفضل هو الالتزام الذي لا يلتزم به العملاء فحسب ، بل يعمل على شعبها و Dayforce Communities. مجالات المنتج الرئيسية: * HRIS * كشوف المرتبات العالمية ، رواتب عند الطلب * فوائد * إدارة القوى العاملة ، بما في ذلك الوقت والحضور وإدارة المهام * الاستحواذ على المواهب ، بما في ذلك التوظيف والتوظيف * إدارة المواهب ، بما في ذلك إدارة الأداء ، وتخطيط الخلافة ، وإدارة التعويضات ، ومسوحات المشاركة ، ونظام إدارة التعلم المتكامل * التقارير المتقدمة والتحليلات ولوحات المعلومات * الخدمة الذاتية للموارد البشرية عبر تطبيق Dayforce Mobile
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350 مؤسسة عالمية.
ClearCompany
clearcompany.com
ساعدت منصة إدارة المواهب الشاملة من 3000 مؤسسة على توظيف الموظفين ، والتعرف عليها ، والاحتفاظ بها ، والاحتفاظ بها ، من خلال تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من مراحل رحلة الموظفين. يدمج ClearCompany أفضل الممارسات التي تعتمد على البيانات ، والمحتوى المستنيع للخبراء ، وأدوات البرمجيات المصممة لتوظيف الموظفين والتعرف عليه والاحتفاظ به ، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما يكون لدى الموارد البشرية الأدوات اللازمة للتخطيط بدقة ، وتنفيذ مبادرات الأشخاص بلا عيب ، وبناء الثقافة عمداً - هذه الأعمدة الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب. ClearCompany هي منصة لإدارة المواهب كاملة الطيف تساعد المؤسسات على تحقيق مهامها من خلال توحيد الأشخاص والمنصات والعمليات لزيادة مواهب الموظفين. يضع نهجها الفريد مهمة الشركة في مركز عمليات المواهب لكل عميل. بصفته مزود برامج الموارد البشرية الوحيد توحيد التوظيف ، والمنطقة ، وإدارة الأداء ، ومشاركة الموظفين ، يدعم منصة ClearCompany المؤسسات في جميع أنحاء دورة حياة الموظف بأكملها.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات Dynamic People التي تربط وتصور جميع بيانات الأشخاص الخاصة بك لتمكين مؤسستك من خلال الرؤى والمحاذاة والعمل. يشارثوب في مهمة لإنشاء شفافية صحية داخل المنظمات ، بحيث يزدهر الموظفون والمنظمات. منصة عمليات الأشخاص الديناميكيين ، تقوم Charthop بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورهم لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمحاذاة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية ، يعد منصة عمليات Charthop People المصدر الموحد لبيانات الأشخاص والنقطة الرئيسية للعمل للبرامج والعمليات والمبادرات اليومية. من الأشخاص والمديرين التنفيذيين للتمويل إلى المديرين والموظفين ، تم تصميم Charthop للجميع في المنظمة. يلعب Charthop بشكل جيد مع العشرات من المنصات من خلال عمليات تكامل قوية عبر مكدس تقنية الموارد البشرية ، ويخدم شركات مثل 1Password و Yipitdata و BetterCloud و Starburst. تأسست تشارثوب في عام 2019 من قبل إيان وايت ، مدعومة من قبل أندريسن هورويتز وكوكس للمؤسسات.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة لإدارة أكثر من 400000 شخص. تم اعتماد Breathe والتوصية به من قبل شبكة تضم أكثر من 600 شريك. تشمل المنظمات التي تستخدم Breathe AgeUK وHuel وThe Wildlife Trust وScrub Daddy وDryrobe وRSPCA والمزيد. تشمل الميزات ما يلي: تتضمن ميزات المنتج ما يلي: - إدارة العطلات والإجازات - مراقبة المرض والغياب - إدارة الأداء - إدارة النفقات - جدولة الموظفين - تتبع الوقت - قاعدة بيانات الموظفين وتحليلاتهم - تخزين غير محدود للمستندات - روتا والوقت والحضور ابدأ النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 14 يومًا اليوم وشاهد كيف يمكن لمنتجات Breathe البديهية أن تساعدك أنت وعملك.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.
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