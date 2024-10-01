الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري - التطبيقات الأكثر شعبية - نيكاراغوا

تعد أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS) وبرامج إدارة رأس المال البشري (HCM) منصات شاملة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية، وتشمل وظائف عبر فئات برامج الموارد البشرية المختلفة. يعمل نظام إدارة الموارد البشرية كنظام متكامل لإدارة جميع جوانب معلومات الموارد البشرية. تستخدم الشركات نظام إدارة الموارد البشرية لتبسيط وظائف الموارد البشرية الهامة مثل التوظيف ومراجعات الأداء وتدريب الموظفين ضمن إطار مركزي، مما يسهل إدارة الموارد البشرية وإعداد التقارير بكفاءة. عادةً ما يتم اعتماد مجموعات نظام إدارة الموارد البشرية من قبل أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الكبيرة، وقد تم تصميمها بهيكل معياري يسمح بالتخصيص لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة. يمكن تنفيذ هذه الأنظمة إما كمجموعات متكاملة تمامًا أو كوحدات فردية، والتي يمكن دمجها مع حلول برمجيات الموارد البشرية الأفضل في فئتها. تشمل الميزات الرئيسية الشائعة في نظام إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية الأساسية، وأدوات التوظيف، وقدرات إدارة الأداء، ووظائف نظام إدارة التعلم المؤسسي (LMS).