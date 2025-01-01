مقدمي خدمات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يشير "مقدمو خدمات الموارد البشرية" إلى الشركات أو المؤسسات التي تقدم مجموعة من حلول وخدمات الموارد البشرية (HR) للشركات. تم تصميم هذه الخدمات لمساعدة المؤسسات في إدارة رأس مالها البشري بشكل فعال، وتلبية احتياجات الموارد البشرية المختلفة، وضمان الامتثال لقوانين ولوائح التوظيف.
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ADP
adp.com
تطبيق ADP يوفر حلولاً شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، وتتبع الوقت، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى معلومات الموظفين وإدارتها.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy هو مزود خدمة بروكسي سكني يوفر أكثر من 200 مليون بروكسي سكني وثابت لإدارة المهام مثل تجريف الويب والبحث.
Kwork
kwork.com
Kwork هي منصة عالمية للمستقلين تتيح عرض الخدمات بأسعار ثابتة بدءًا من 10 دولارات، مع تسهيل التواصل وإدارة المشاريع بين المستقلين والعملاء.
Empower
empower.com
Empower هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة حياتهم المالية، تتبع الدخل والنفقات، وتحديد الأهداف المالية.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
تقدم مؤسسة تصميم التفاعل دورات تدريبية عبر الإنترنت في تصميم تجربة المستخدم، مما يساعد المصممين على تحسين مهاراتهم في هذا المجال.
Central Test
centraltest.com
يقدم تطبيق Central Test حلول تقييم المواهب باستخدام اختبارات نفسية، مقابلات فيديو، وتقييم 360 درجة لمساعدة في اتخاذ قرارات التوظيف وتطوير المواهب.
Hone
honehq.com
تقدم هوني تدريباً افتراضياً مباشراً للموظفين يركز على تطوير المهارات القيادية والتنوع والشمول، مدعوماً بمنصات متقدمة.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
Alight
alight.com
تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.
Project Management Institute
pmi.org
تطبيق معهد إدارة المشاريع يدعم المهنيين في إدارة المشاريع من خلال موارد وأدوات للتخطيط والتنفيذ والتعاون والتطوير المهني.
HeartMath
heartmath.com
تطبيق HeartMath يساعد المستخدمين في تحقيق التوازن بين القلب والعقل باستخدام استشعار معدل ضربات القلب وتقديم تأملات موجهة لتحسين الرفاهية.
SHRM
shrm.org
تطبيق SHRM يوفر معلومات وأدوات لمحترفي الموارد البشرية حول إدارة الموارد البشرية وأفضل الممارسات والقوانين.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink هو منصة للرعاية الصحية السلوكية تقدم خدمات نفسية شاملة مخصصة لتلبية احتياجات الأفراد، وتساعد المؤسسات على تقديم خدمات الصحة النفسية.
TriNet Hire
app.trinethire.com
تطبيق ترينيت هاير هو أداة سحابية بسيطة لتوظيف الموظفين، تدير نشر الوظائف وتتبع المرشحين بكفاءة وسهولة.
Block Advisors
blockadvisors.com
تطبيق Block Advisors يوفر إعدادات وخدمات استشارية ضريبية لمساعدة الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية ومعالجة الأمور المعقدة.
Allevity
allevity.com
تطبيق Allevity يقدم حلول شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، والتوظيف، لمساعدة الشركات على التركيز على أعمالها الأساسية.
Insperity
insperity.com
تطبيق Insperity يتيح للمستخدمين الوصول لمعلومات الموارد البشرية ومزايا الموظفين مثل الرواتب و401(k) من هواتفهم المحمولة بسهولة.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
تطبيق Inspira Financial يقدم خدمات مالية لدعم التخطيط والادخار والاستثمار في الصحة والثروة والتقاعد.
Launch 360
launch-360.com
تطبيق Launch 360 هو أداة تقييم قيادية تستخدم تقييم 360 درجة لقياس مهارات القيادة في 6 مجالات رئيسية داخل المؤسسة.
Lingo Live
lingolive.com
تطبيق Lingo Live يقدم برنامج تدريب تواصل مخصص يساعد الفرق على تعزيز ثقتهم وتحقيق أهداف الشركة الطموحة.
Aadmi
aadmi.com
تطبيق Aadmi يقدم دعم كامل لدورة حياة الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة في الأعمال.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
تساعد تطبيق SuccessCOACHING فرق النجاح مع العملاء على معرفة وتطبيق أفضل الممارسات لمواجهة التحديات اليومية التي يواجهها المحترفون في هذا المجال.
Relocate.me
relocate.me
Conocate.me هو تطبيق يساعد المحترفين التقنيين في العثور على وظائف في الخارج مع دعم النقل ورعاية الفيزا.
The Forem
theforem.co
تطبيق Forem يوفر منصة سهلة الاستخدام لتدريب الموظفين من 10 إلى أكثر من 10,000 موظف في آن واحد.
Talaera
talaera.com
تطبيق تلايرا يقدّم تدريبًا للتواصل التجاري باللغة الإنجليزية للفرق العالمية مع حلول تعلم مخصصة لتنمية المهارات المهنية عبر قنوات زمنية وثقافية متعددة.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate هو تطبيق لإدارة النقل، يساعد الشركات والأفراد في تبسيط عملية الانتقال والتنقل عبر توفير خدمات موثوقة وإدارة اللوجستيات.
PayEntry
payentry.com
Payentry هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات يبسّط عمليات دفع الموظفين، ويتيح حساب الأجور والخصومات، وإدارة الإيداعات والتقارير بشكل آلي.
Tava Health
tavahealth.com
تطبيق Tava Health يوفر خدمات رعاية الصحة العقلية بسهولة، مع إمكانية جدولة جلسات مع معالجين بسرعة، ويعزز الرفاه النفسي للموظفين.
Sawayo
sawayo.de
تطبيق ساوايو يساعد الشركات في إدارة الوثائق، تسجيل ساعات العمل، تخطيط العطل، وتوقيع المستندات رقمياً بطريقة قانونية وفعالة.
LEADx
leadx.org
LEADx هو تطبيق تدريب قيادي يساعد المستخدمين على تطوير مهارات القيادة وزيادة الإنتاجية، من خلال أدوات وموارد تعليمية شاملة.
G&A Partners
gnapartners.com
يقدم تطبيق G&A Partners حلولاً شاملة في الموارد البشرية، إدارة الرواتب، سلامة العمل، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وتقليل الأعباء الإدارية.
UMR
member.umr.com
تطبيق UMR يتيح للمستخدمين إدارة فوائد الرعاية الصحية بسهولة، مع الوصول إلى التفاصيل والتواصل مع مقدمي الخدمات ودعم الأعضاء.
BenefitHub
benefithub.com
Benevithub هو تطبيق يوفر مزايا وخصومات حصرية للموظفين لتعزيز الرفاه المالي وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية.
TalentPulse
talentpulse.net
يقدم تطبيق TalentPulse أدوات لتحليل المواهب، مما يساعد في تشخيص، وتوقع، ومنع تسرب الموظفين.
Fairtme
fairtime.com.au
تطبيق Fairtime يساعد الشركات الأسترالية في إدارة التزامات الالتزام بالرواتب، ويضمن دفع الموظفين بالمعدل الصحيح في كل دورة دفع.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ تطبيق يوفر موارد التدريب وتقييمات لتحسين مهارات الأفراد والأداء داخل المؤسسات.
Pryor Learning
pryor.com
تقدم Pryor Learning منصة شاملة للدورات التدريبية في الأعمال، والتكنولوجيا، والتنمية الشخصية، مع خيارات تعلم مرنة للمستخدمين.
Careerminds
careerminds.com
يقدم تطبيق Careerminds خدمات إدارة الوظائف والدعم في التحولات المهنية مع توجيه شخصي عبر التكنولوجيا، مما يسهل النشاطات البلوغ إلى فرص عمل جديدة.
Thrive
thrivemycareer.com
تطبيق Thrive يقدم حلول دعم الانتقال الوظيفي للمنظمات والموظفين المنفصلين، مع التركيز على التكنولوجيا والدعم الشخصي.
CU Health
cuhealth.com.au
تطبيق CU Health يوفر رعاية صحية قائمة على الأدلة لقطاع الأعمال الأسترالي، مع التركيز على دمج الصحة والرفاهية.
Runa HR
runahr.com
تطبيق Runa HR يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك إدارة كشوف الرواتب والموارد البشرية بسهولة وسرعة، من خلال نظام سحابي موحد.
Wildsparq
wildsparq.com
تطبيق Wildsparq هو منصة لتطوير القيادة تهدف لتنمية الأفراد في حياتهم الشخصية والمهنية من خلال نظام موحد وقابل للتخصيص.
Simpli5
simpli5.com
تطبيق Simpli5 يساعد الأفراد على فهم أنفسهم والآخرين بشكل أفضل، مما يعزز التواصل والإنتاجية في بيئة العمل.
TraceGenie
tracegenie.co.za
تطبيق TraceGenie يوفر خدمات تتبع للأعضاء غير المعروفين في صناديق التقاعد، مما يساعد على تحسين التحكم والمساءلة وتقليل مخاطر الاحتيال.
Bennie
bennie.com
تطبيق Bennie يساعد الموظفين في الوصول إلى معلومات المزايا بسهولة، ويتيح لهم التفاعل مع دعم مباشر للرد على استفساراتهم.
Lumity Benefits
lumity.com
تطبيق Lumity يوفر منصة لإدارة المزايا الصحية، مع معلومات ودعم شخصي سهل الاستخدام لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Enablo
enablo.com
Enablo هو منصة لإدارة العمليات التنظيمية، توفر أدوات لتحسين سير العمل والتعاون وزيادة الإنتاجية في المؤسسات.
Learnexus
learnexus.com
تقدم تطبيق Learnexus حلولًا عبر الإنترنت للتدريب المؤسسي المستمر وبرامج تدريب Six Sigma الرشيقة والتوجيه في أساليب Agile.
DeGarmo
degarmo.com
تطبيق DeGarmo يوفر حلولاً مبتكرة لتقييم وتنمية المواهب، مما يساعد العملاء على زيادة الإيرادات والاستقرار في القوى العاملة.
StarAgile
staragile.com
تطبيق StarAgile يدعم المهنيين في الحصول على شهادات Agile وإدارة المشاريع من خلال دورات تعليمية، مواد دراسية، وامتحانات ممارسة على الإنترنت.
Cognician
cognician.com
تطبيق Cognician يساعد الموظفين على تغيير سلوكهم من خلال تجارب رقمية مخصصة تعتمد على البيانات لتحقيق نتائج ملحوظة خلال 30 يومًا.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR هي منصة عالمية لإدارة الموارد البشرية، توفر حلولاً لكشوف المرتبات، المزايا، والامتثال للقوانين في العديد من الدول.
Corplife
corplife.at
تطبيق Corplife يوفر برنامج إدارة الموارد البشرية لتحسين مزايا الموظفين وتعزيز العلاقات بينهم وبين أرباب العمل.
Qtrainers
qtrainers.com
تطبيق Qtrainers يتيح للشركات التواصل مع المدربين في مجال الأعمال، كما يسهل البحث عن الفعاليات التدريبية القريبة في مدينتك.
JourneyLab
journeylab.io
تطبيق JourneyLab يساعد المنظمات على تحسين النتائج من خلال توفير أدوات لدعم اتخاذ القرارات وإدارة المعلومات وتسهيل التخطيط بشكل فعال.
Coachello
coachello.io
تطبيق Coachello يوفر دعمًا فرديًا مدعومًا بالبيانات للتدريب المهني عبر MS Teams وSlack على مدار الساعة، مما يجعل التدريب القابل للقياس أكثر كفاءة.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp هو تطبيق يساعد في تعزيز مشاركة الموظفين من خلال شبكة خاصة تربط بين جميع المستويات، مما يزيد من الروح المعنوية والإنتاجية في العمل.
OnGrid
ongrid.in
تطبيق OnGrid هو منصة رقمية للتحقق من الهوية، حيث يقدم أكثر من 100 نوع من التحقق والفحوصات الخلفية لأكثر من 3000 عميل في الهند.
Nexeo HR
nexeohr.com
تطبيق نيكسيُو يساعد الباحثين عن العمل في العثور على وظائف في مراكز الاتصال، والتصنيع، والشحن، والصناعات الخفيفة الأخرى.
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