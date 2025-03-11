StarAgile

staragile.com

تأسست StarAgile في عام 2016، وتطورت لتصبح عملاقًا رائدًا في مجال التدريب والاستشارات، حيث تساعد الطلاب والمهنيين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم تدريب عالمي المستوى عبر الإنترنت. نحن نستضيف مجموعة متحمسة من المحترفين الملتزمين بتلبية احتياجات الصناعة في ظل التطورات التكنولوجية المتغيرة باستمرار وتلبية جميع احتياجاتك. نحن نقدم خدماتنا عالميًا في أكثر من 25 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وأستراليا والهند وما إلى ذلك، وقد أنشأنا بصمة عالمية ثابتة تتجاوز الحدود ونصل إلى الطلاب من كل مكان. لقد نجح فريق الخبراء المتفاني والمتحمس لدينا في تدريب أكثر من 3,00,000 طالب ومحترف في مجالات متعددة تشمل Agile وScrum، وإدارة المشاريع، وإدارة الجودة، وDevOps على سبيل المثال لا الحصر، وهم ملتزمون برفع مستويات التميز لديك وتسريع أعمالك. وظائف!