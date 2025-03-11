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يشير "مقدمو خدمات الموارد البشرية" إلى الشركات أو المؤسسات التي تقدم مجموعة من حلول وخدمات الموارد البشرية (HR) للشركات. تم تصميم هذه الخدمات لمساعدة المؤسسات في إدارة رأس مالها البشري بشكل فعال، وتلبية احتياجات الموارد البشرية المختلفة، وضمان الامتثال لقوانين ولوائح التوظيف.
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ADP
adp.com
تطبيق ADP يوفر حلولاً شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، وتتبع الوقت، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى معلومات الموظفين وإدارتها.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy هو مزود خدمة بروكسي سكني يوفر أكثر من 200 مليون بروكسي سكني وثابت لإدارة المهام مثل تجريف الويب والبحث.
Kwork
kwork.com
Kwork هي منصة عالمية للمستقلين تتيح عرض الخدمات بأسعار ثابتة بدءًا من 10 دولارات، مع تسهيل التواصل وإدارة المشاريع بين المستقلين والعملاء.
Empower
empower.com
Empower هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة حياتهم المالية، تتبع الدخل والنفقات، وتحديد الأهداف المالية.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
تقدم مؤسسة تصميم التفاعل دورات تدريبية عبر الإنترنت في تصميم تجربة المستخدم، مما يساعد المصممين على تحسين مهاراتهم في هذا المجال.
Central Test
centraltest.com
يقدم تطبيق Central Test حلول تقييم المواهب باستخدام اختبارات نفسية، مقابلات فيديو، وتقييم 360 درجة لمساعدة في اتخاذ قرارات التوظيف وتطوير المواهب.
Hone
honehq.com
تقدم هوني تدريباً افتراضياً مباشراً للموظفين يركز على تطوير المهارات القيادية والتنوع والشمول، مدعوماً بمنصات متقدمة.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
Alight
alight.com
تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.
HeartMath
heartmath.com
تطبيق HeartMath يساعد المستخدمين في تحقيق التوازن بين القلب والعقل باستخدام استشعار معدل ضربات القلب وتقديم تأملات موجهة لتحسين الرفاهية.
Project Management Institute
pmi.org
تطبيق معهد إدارة المشاريع يدعم المهنيين في إدارة المشاريع من خلال موارد وأدوات للتخطيط والتنفيذ والتعاون والتطوير المهني.
SHRM
shrm.org
تطبيق SHRM يوفر معلومات وأدوات لمحترفي الموارد البشرية حول إدارة الموارد البشرية وأفضل الممارسات والقوانين.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink هو منصة للرعاية الصحية السلوكية تقدم خدمات نفسية شاملة مخصصة لتلبية احتياجات الأفراد، وتساعد المؤسسات على تقديم خدمات الصحة النفسية.
TriNet Hire
app.trinethire.com
تطبيق ترينيت هاير هو أداة سحابية بسيطة لتوظيف الموظفين، تدير نشر الوظائف وتتبع المرشحين بكفاءة وسهولة.
Block Advisors
blockadvisors.com
تطبيق Block Advisors يوفر إعدادات وخدمات استشارية ضريبية لمساعدة الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية ومعالجة الأمور المعقدة.
Allevity
allevity.com
تطبيق Allevity يقدم حلول شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، والتوظيف، لمساعدة الشركات على التركيز على أعمالها الأساسية.
Insperity
insperity.com
تطبيق Insperity يتيح للمستخدمين الوصول لمعلومات الموارد البشرية ومزايا الموظفين مثل الرواتب و401(k) من هواتفهم المحمولة بسهولة.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
تطبيق Inspira Financial يقدم خدمات مالية لدعم التخطيط والادخار والاستثمار في الصحة والثروة والتقاعد.
Launch 360
launch-360.com
تطبيق Launch 360 هو أداة تقييم قيادية تستخدم تقييم 360 درجة لقياس مهارات القيادة في 6 مجالات رئيسية داخل المؤسسة.
Lingo Live
lingolive.com
تطبيق Lingo Live يقدم برنامج تدريب تواصل مخصص يساعد الفرق على تعزيز ثقتهم وتحقيق أهداف الشركة الطموحة.
Aadmi
aadmi.com
تطبيق Aadmi يقدم دعم كامل لدورة حياة الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة في الأعمال.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
تساعد تطبيق SuccessCOACHING فرق النجاح مع العملاء على معرفة وتطبيق أفضل الممارسات لمواجهة التحديات اليومية التي يواجهها المحترفون في هذا المجال.
Relocate.me
relocate.me
Conocate.me هو تطبيق يساعد المحترفين التقنيين في العثور على وظائف في الخارج مع دعم النقل ورعاية الفيزا.
The Forem
theforem.co
تطبيق Forem يوفر منصة سهلة الاستخدام لتدريب الموظفين من 10 إلى أكثر من 10,000 موظف في آن واحد.
Talaera
talaera.com
تطبيق تلايرا يقدّم تدريبًا للتواصل التجاري باللغة الإنجليزية للفرق العالمية مع حلول تعلم مخصصة لتنمية المهارات المهنية عبر قنوات زمنية وثقافية متعددة.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate هو تطبيق لإدارة النقل، يساعد الشركات والأفراد في تبسيط عملية الانتقال والتنقل عبر توفير خدمات موثوقة وإدارة اللوجستيات.
PayEntry
payentry.com
Payentry هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات يبسّط عمليات دفع الموظفين، ويتيح حساب الأجور والخصومات، وإدارة الإيداعات والتقارير بشكل آلي.
Tava Health
tavahealth.com
تطبيق Tava Health يوفر خدمات رعاية الصحة العقلية بسهولة، مع إمكانية جدولة جلسات مع معالجين بسرعة، ويعزز الرفاه النفسي للموظفين.
Sawayo
sawayo.de
تطبيق ساوايو يساعد الشركات في إدارة الوثائق، تسجيل ساعات العمل، تخطيط العطل، وتوقيع المستندات رقمياً بطريقة قانونية وفعالة.
LEADx
leadx.org
LEADx هو تطبيق تدريب قيادي يساعد المستخدمين على تطوير مهارات القيادة وزيادة الإنتاجية، من خلال أدوات وموارد تعليمية شاملة.
G&A Partners
gnapartners.com
يقدم تطبيق G&A Partners حلولاً شاملة في الموارد البشرية، إدارة الرواتب، سلامة العمل، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وتقليل الأعباء الإدارية.
UMR
member.umr.com
تطبيق UMR يتيح للمستخدمين إدارة فوائد الرعاية الصحية بسهولة، مع الوصول إلى التفاصيل والتواصل مع مقدمي الخدمات ودعم الأعضاء.
BenefitHub
benefithub.com
Benevithub هو تطبيق يوفر مزايا وخصومات حصرية للموظفين لتعزيز الرفاه المالي وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية.
TalentPulse
talentpulse.net
يقدم تطبيق TalentPulse أدوات لتحليل المواهب، مما يساعد في تشخيص، وتوقع، ومنع تسرب الموظفين.
Fairtme
fairtime.com.au
تطبيق Fairtime يساعد الشركات الأسترالية في إدارة التزامات الالتزام بالرواتب، ويضمن دفع الموظفين بالمعدل الصحيح في كل دورة دفع.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ تطبيق يوفر موارد التدريب وتقييمات لتحسين مهارات الأفراد والأداء داخل المؤسسات.
Pryor Learning
pryor.com
تقدم Pryor Learning منصة شاملة للدورات التدريبية في الأعمال، والتكنولوجيا، والتنمية الشخصية، مع خيارات تعلم مرنة للمستخدمين.
Careerminds
careerminds.com
يقدم تطبيق Careerminds خدمات إدارة الوظائف والدعم في التحولات المهنية مع توجيه شخصي عبر التكنولوجيا، مما يسهل النشاطات البلوغ إلى فرص عمل جديدة.
Thrive
thrivemycareer.com
تطبيق Thrive يقدم حلول دعم الانتقال الوظيفي للمنظمات والموظفين المنفصلين، مع التركيز على التكنولوجيا والدعم الشخصي.
CU Health
cuhealth.com.au
تطبيق CU Health يوفر رعاية صحية قائمة على الأدلة لقطاع الأعمال الأسترالي، مع التركيز على دمج الصحة والرفاهية.
Runa HR
runahr.com
تطبيق Runa HR يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك إدارة كشوف الرواتب والموارد البشرية بسهولة وسرعة، من خلال نظام سحابي موحد.
Wildsparq
wildsparq.com
تطبيق Wildsparq هو منصة لتطوير القيادة تهدف لتنمية الأفراد في حياتهم الشخصية والمهنية من خلال نظام موحد وقابل للتخصيص.
Simpli5
simpli5.com
تطبيق Simpli5 يساعد الأفراد على فهم أنفسهم والآخرين بشكل أفضل، مما يعزز التواصل والإنتاجية في بيئة العمل.
TraceGenie
tracegenie.co.za
تطبيق TraceGenie يوفر خدمات تتبع للأعضاء غير المعروفين في صناديق التقاعد، مما يساعد على تحسين التحكم والمساءلة وتقليل مخاطر الاحتيال.
Bennie
bennie.com
تطبيق Bennie يساعد الموظفين في الوصول إلى معلومات المزايا بسهولة، ويتيح لهم التفاعل مع دعم مباشر للرد على استفساراتهم.
Lumity Benefits
lumity.com
تطبيق Lumity يوفر منصة لإدارة المزايا الصحية، مع معلومات ودعم شخصي سهل الاستخدام لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Learnexus
learnexus.com
نحن نقدم حلولاً عبر الإنترنت للتدريب الجماعي للتحسين المستمر، وبرامج تدريب Lean Six Sigma والتدريب السريع.
DeGarmo
degarmo.com
تقوم مجموعة DeGarmo بتطوير وتوزيع حلول مبتكرة لتقييم المواهب وتطويرها لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى قدر من نمو الإيرادات والإنتاجية واستقرار القوى العاملة.
StarAgile
staragile.com
تأسست StarAgile في عام 2016، وتطورت لتصبح عملاقًا رائدًا في مجال التدريب والاستشارات، حيث تساعد الطلاب والمهنيين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم تدريب عالمي المستوى عبر الإنترنت. نحن نستضيف مجموعة متحمسة من المحترفين الملتزمين بتلبية احتياجات الصناعة في ظل التطورات التكنولوجية المتغيرة باستمرار وتلبية جميع احتياجاتك. نحن نقدم خدماتنا عالميًا في أكثر من 25 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وأستراليا والهند وما إلى ذلك، وقد أنشأنا بصمة عالمية ثابتة تتجاوز الحدود ونصل إلى الطلاب من كل مكان. لقد نجح فريق الخبراء المتفاني والمتحمس لدينا في تدريب أكثر من 3,00,000 طالب ومحترف في مجالات متعددة تشمل Agile وScrum، وإدارة المشاريع، وإدارة الجودة، وDevOps على سبيل المثال لا الحصر، وهم ملتزمون برفع مستويات التميز لديك وتسريع أعمالك. وظائف!
Cognician
cognician.com
تقوم Cognician بتنشيط تغيير سلوك الموظفين من خلال تجارب رقمية قابلة للتطوير وشخصية ومعتمدة على البيانات وتحقق تغييراً قابلاً للقياس في 30 يومًا أو أقل. يرتكز هذا النهج القائم على علم الأعصاب على العمل والمتابعة والتفكير والمشاركة الاجتماعية. تعتمد واجهة Cognician سهلة الاستخدام على الدردشة والتفاعلية وتوجه الموظفين لتبني طرق جديدة للتفكير واتخاذ الإجراءات اللازمة للتطوير الشخصي والتعاون الجماعي والابتكار والإنتاجية.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR هي منصة توظيف عالمية رائدة تسهل على الشركات توظيف فرق على المستوى الدولي. تعتني ChaadHR بكشوف المرتبات الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في عشرات البلدان. تمنحك حماية الملكية الفكرية الصارمة وضمان الأمان الرائد في الصناعة راحة البال في جميع أنحاء العالم. نحن نفرض رسومًا ثابتة منخفضة واحدة فقط بدلاً من النسب المئوية حتى تساعدك على التحكم في ميزانيتك.
Corplife
corplife.at
نحن نقدم برنامجًا تقنيًا للموارد البشرية يركز على موضوع المزايا الإضافية. تتمثل مهمة Corplife في تعزيز الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز العلاقة بين صاحب العمل والموظف. يمكن لصاحب العمل تقديم مزايا للموظفين للحياة اليومية، بالإضافة إلى مزايا معفاة من الضرائب للقوى العاملة. إحدى ميزات USP هي الجمع بين ميزات Corplife Benefities (مزايا الموظفين) وCorplife Lunch (مزايا الغداء المعفاة من الضرائب)، وبالتالي يستفيد الموظفون بشكل مضاعف. يحصل قسم الموارد البشرية على معلومات مجهولة المصدر وقيمة حول الموظفين، لاتخاذ الإجراءات الوقائية وربط موظفيك على المدى الطويل. نحن نعيش الآن في DACH وأكثر من 400 شركة تستخدم برامجنا.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers عبارة عن منصة لمساعدة الشركات على التواصل مع مدربي الشركات والعكس. ابحث واكتشف الأحداث التدريبية القادمة القريبة التي تحدث في مدينتك.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab هي منصة جديدة لنتائج الأعمال تساعد المؤسسات على زيادة تركيزها على الأمور المهمة. تعمل المنصة على تسهيل الشفافية والوضوح بشأن النتائج التي ترغب في تحقيقها، مع وجود أدوات مدمجة لتعزيز الانضباط المطلوب عبر مؤسستك لتحقيق تلك النتائج. إنه مخصص لـ: - الشركات التي تمر بمرحلة التحول والنمو والمعاملات - المديرين التنفيذيين الذين يضعون الأشخاص في مركز التغيير لتحقيق نتائج أفضل - الفرق التي ترغب في أن يتم الاستماع إليها والوثوق بها ودعمها لتحقيق النتائج. النظام الأساسي: 1. يمكّن المديرين التنفيذيين و المديرين لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر شمولية من خلال تسهيل تدفق المعلومات بسلاسة في جميع أنحاء المؤسسة 2. تجهيز الفرق لتقديم القيمة بسرعة من خلال تزويدهم بالأدوات المعيارية وسير العمل والقوالب التي يمكنهم استخدامها عند الطلب. تم تصميم النظام الأساسي ليكون ذكيًا وقابلاً للتكيف - في بيئة تتغير فيها بيئة تشغيل المؤسسة باستمرار، يمكن تنفيذ منصة JourneyLab بسرعة وستعمل مع موظفيك وعملياتك لرفع مستوى التخطيط وقدرات التسليم لديك. هدفنا هو مساعدة المنظمات على العمل بشكل أكثر فعالية وتصبح ملائمة للمستقبل. نريد أن نجعل التخطيط التكيفي متاحًا لمزيد من الشركات مع مساعدة المزيد من الأشخاص على إطلاق إمكاناتهم من خلال العمل الهادف، ونعتقد أنه يمكن أن يسيروا جنبًا إلى جنب. نحن نتصور عالماً يجتمع فيه الناس لحل المشكلات الكبيرة دون احتكاك. حيث يشعر كل من فرق المبادرة الفردية والمديرين والمديرين التنفيذيين أنهم قادرون على النجاح. حيث أن مجموع الأجزاء أكبر من الكل.
Coachello
coachello.io
Coachello هو دعم شخصي يعتمد على البيانات. يوفر Coachello تدريبًا على مستوى عالمي لتعزيز الأداء عند الطلب عبر MS Teams وSlack 24x7. يعد التدريب الاحترافي تحويليًا وشخصيًا بالكامل ولكنه مكلف وغير قابل للتطوير وبدون مقاييس. يحل Coachello هذه المشكلة بأكثر الطرق فعالية وقابلية للقياس.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp هي منصة مشاركة الموظفين التي تعمل لصالح عملك بشكل أكثر صعوبة وذكاءً من أي شيء آخر في السوق. إنه تطبيق جوال يسهله مدربون محترفون في مجال تجربة الموظفين (EX) لإلهام موظفيك وتحفيزهم ليكونوا في أفضل حالاتهم، وأكثر سعادة في العمل. RehvUp هي شبكة خاصة مصممة للتواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين جميع مستويات القوى العاملة لديك بشكل لم يسبق له مثيل، مع زيادة الروح المعنوية والإنتاجية والربح في مكان العمل.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid هي منصة الثقة الرقمية الرائدة في الهند، حيث أكملت أكثر من 100 مليون عملية تحقق وفحص خلفية عبر أكثر من 3000 عميل سعيد. تقدم OnGrid أكثر من 100 عملية فحص، بما في ذلك بطاقة الهوية والعنوان والتعليم والتوظيف وسجل المحكمة وتحققات الشرطة، بالإضافة إلى مرجع مهني وائتمان وقاعدة بيانات عالمية وفحوصات الوسائط السلبية.
Nexeo HR
nexeohr.com
تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة
Enablo
enablo.com
تعمل Enablo مع شركات واسعة النطاق لتقديم تجارب العمل المثالية وتعزيز الاتصال والتواصل والتعاون والإنتاجية للجميع وفي أي مكان. لديهم شراكات حصرية مع Workplace من Meta وAsana وGoogle Workspace، ويعملون جنبًا إلى جنب مع العملاء لإطلاق الأدوات وتضمينها، ثم قياس نجاحهم المستمر ودفعه. ساعدت Enablo مئات المؤسسات على تغيير ثقافتها لتمكين الأشخاص من القيام بأفضل أعمالهم معًا.
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