مقدمي خدمات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - طاجيكستان

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يشير "مقدمو خدمات الموارد البشرية" إلى الشركات أو المؤسسات التي تقدم مجموعة من حلول وخدمات الموارد البشرية (HR) للشركات. تم تصميم هذه الخدمات لمساعدة المؤسسات في إدارة رأس مالها البشري بشكل فعال، وتلبية احتياجات الموارد البشرية المختلفة، وضمان الامتثال لقوانين ولوائح التوظيف.
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Kwork
kwork.com
Kwork هو سوق عالمي مستقل يقدم خدمات بأسعار ثابتة تبدأ من 10 دولارات. بدءًا من تطوير وتصميم الويب وحتى إنشاء الموسيقى وSMM وتحسين محركات البحث وتحرير الفيديو والمزيد - هناك خدمة تلبي جميع الاحتياجات!
Careerminds
careerminds.com
Careerminds هو شريك عالمي في مجال التوظيف الخارجي وإدارة الوظائف ويهتم بك وبموظفيك والعلامة التجارية لشركتك. نحن نجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتدريب المهني الشخصي الفردي، مما يسمح لنا بتقديم خدمات مخصصة لأي شخص في أي مكان وبتكلفة أقل من الشركات التقليدية. ونعد بدعم المشاركين طوال العملية برمتها من خلال العمل معهم حتى يتم تعيينهم في دور جديد وهادف. إن إعادة موظفيك إلى العمل هي مهمتنا وضمانتنا.
Relocate.me
relocate.me
هل تبحث عن فرصة النقل المناسبة؟ استكشف قائمة Relocate.me لوظائف تكنولوجيا المعلومات في الخارج التي تقدم رعاية التأشيرة والمساعدة في النقل.
Fairtme
fairtime.com.au
أصبح الامتثال لكشوف المرتبات أمرًا سهلاً. نحن نساعد الشركات الأسترالية على إدارة التزاماتها المتعلقة بالامتثال لكشوف المرتبات. يضمن برنامج Fairtime حصول موظفيك على أجورهم بالمعدل المناسب، في كل دورة دفع.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR هي منصة توظيف عالمية رائدة تسهل على الشركات توظيف فرق على المستوى الدولي. تعتني ChaadHR بكشوف المرتبات الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في عشرات البلدان. تمنحك حماية الملكية الفكرية الصارمة وضمان الأمان الرائد في الصناعة راحة البال في جميع أنحاء العالم. نحن نفرض رسومًا ثابتة منخفضة واحدة فقط بدلاً من النسب المئوية حتى تساعدك على التحكم في ميزانيتك.
Allevity
allevity.com
تمنح Allevity عملائها الحرية في العودة إلى فعل ما يحبونه. لأكثر من 45 عامًا، فقد وفروا راحة البال من خلال مجموعة شاملة من حلول أصحاب العمل. يثق العملاء في Allevity للتعامل بخبرة مع مواردهم البشرية وكشوف المرتبات والتوظيف والتوظيف. مهمة Allevity هي أن تكون أفضل قرار تجاري لك. الموارد البشرية تساعدك شركة Allevity على إدارة أعمالك من خلال: - فك رموز قوانين ولوائح التوظيف غير الواضحة - الحفاظ على امتثال شركتك للعمالة - التعامل مع المزايا وتعويضات العمال - إراحتك من مهام الموظفين الشاقة كشوف المرتبات تمنحك خيارات الاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات من Allevity وقتًا في يومك . نحن نقدم: - رفع عبء ثقيل على معالجة كشوف المرتبات - تجربة الشراكة الحقيقية - إطار عمل برمجي قابل للتكوين لحسابك الذي تحتفظ به: - بقدر ما تريد (أو قليلًا) من المشاركة - الوقت الذي كنت ستقضيه في توظيف كشوف المرتبات وتوظيف خبرائنا يساعدك القائمون على التوظيف على تجنب إضاعة الوقت والمال في الاختيار الخاطئ. - البحث عن المرشحين المؤهلين الأكثر صلة وتضييق نطاقهم - يساعدك على تقليل معدل دوران الموظفين - يضمن أفضل ملاءمة لثقافة شركتك - يحافظ على مشاركة المرشحين الجيدين أثناء عملية المقابلة - يوسع العروض ويخطر المتقدمين المرفوضين للباحثين عن عمل يعمل موظفو التوظيف في Allevity فقط مع أصحاب العمل المحترفين الذين: - يريدون المهارات اللازمة في غرفة القيادة الخاصة بك - يقدرون شخصيتك الفريدة - يدفعون لك بشكل عادل ومناسب
PayEntry
payentry.com
تقدم Payentry التكنولوجيا التي تجعل خدمات كشوف المرتبات بسيطة - محرك معالجة قوي، وسير العمل الأكثر سهولة وتجربة المستخدم. أحدث إصدار لدينا، NextGen، يجعل منصة برنامج Payentry لكشوف المرتبات عبر الإنترنت أسرع وأكثر تكاملاً وأسهل في الاستخدام. شاهد الفرق بين منصة كشوف المرتبات التي تم إنشاؤها مع عملائنا، من أجل عملائنا.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors هي شركة تقدم خدمات الإعداد والتخطيط الضريبي لمساعدة الأفراد والشركات في أي موقف ضريبي معقد.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire هي أداة توظيف سحابية بسيطة وقوية تجعل النشر على لوحات الوظائف وإدارة المرشحين أمرًا سهلاً. أنشئ منشورات وظائف جديدة بسهولة وانشرها على لوحات الوظائف المهمة. قم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة السير الذاتية وتنزيل الملفات المقدمة وإرفاق التعليقات والتقييمات والكلمات الرئيسية أيضًا. تتيح تطبيقات TriNet Hires عبر الإنترنت والهاتف المحمول لشركتك توظيف أفضل المواهب بسرعة وكفاءة.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate هو أول حل لنقل موظفي المؤسسات الرقمية في آسيا. يعمل حلنا المعتمد على التكنولوجيا على تمكين المتخصصين في الموارد البشرية والإدارة من تبسيط عملية النقل، والقضاء على متاعب سير العمل اليدوي، وعروض الأسعار المتضخمة، وعرض المتسربين. مع وجود HappyLocate بجانبك، يمكنك ترك هذه المخاوف خلفك. التميز المُثبت منذ عام 2016 منذ عام 2016، نحن في السوق نقدم حلول نقل الموظفين لدينا للعديد من المؤسسات الكبيرة مثل Coca-Cola، وSPAR، وDiageo، وQuess Corp، وITC infotech، وغيرها الكثير. يتحدث سجلنا عن نفسه - لقد ساعدنا هذه الشركات على توفير 80% من وقتها، وخفض التكاليف بنسبة 18-24%، وتعزيز صافي نقاط الترويج للموظفين (eNPS) بنسبة مذهلة تبلغ 30%.
Thrive
thrivemycareer.com
تقدم منصة Thrive Career Wellness Platform حلول توظيف خارجية حديثة لمساعدة المؤسسات على التعامل مع عمليات تسريح العمال وتزويد الموظفين المغادرين بدعم الانتقال الوظيفي. تعمل المنصة الرقمية الحائزة على جوائز على إعادة تصور التوظيف الخارجي لمستقبل العمل - من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والدعم المخصص عالي اللمس. تم تصميم نهجنا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل فرد حيث نساعدهم على المضي قدمًا في حياتهم المهنية. يستحق الجميع الحصول على وظيفة يحبونها، حيث يمكنهم النمو وتحقيق إمكاناتهم. هذه هي الطريقة التي نحدد بها تحقيق العافية المهنية. تعرف على المزيد على موقع Growthmycareer.com
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health هي خدمة صحة نفسية شاملة توفر موارد صحة نفسية ملائمة وعالية الجودة ويمكن الوصول إليها لأصحاب العمل وموظفيهم.
Sawayo
sawayo.de
يدعم برنامج Sawayo الشركات في تنفيذ التزامات صاحب العمل ورائد الأعمال. تتيح الأداة إدارة المستندات من خلال التحكم في الإرجاع في الوقت الفعلي والأرشفة المقاومة للتدقيق، والتسجيل المتوافق قانونيًا لساعات عمل الموظفين عبر تطبيق Sawayo، وإدارة شؤون الموظفين من خلال التخطيط للعطلات. يتيح البرنامج لأعضاء الفريق التوقيع على المستندات رقميًا عبر التطبيق، بالإضافة إلى أرشيف المستندات للعرض. يتيح تسجيل وقت العمل المتكامل وإدارة المستندات والعقود للشركات تنفيذ متطلبات الامتثال المختلفة بجهد قليل، وبطريقة موفرة للوقت ومتوافقة مع القانون.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink عبارة عن منصة للصحة السلوكية تقدم رعاية صحية نفسية مبتكرة وشاملة مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية، وضمان الوصول إلى الدعم المناسب والتتبع بدقة. أصبح هذا ممكنًا بفضل منصة ReachLink الرقمية والرعاية عالية الجودة التي تتسم بنفس فعالية العلاج وجهًا لوجه. تقدم ReachLink For Enterprises حلولاً مخصصة للمؤسسات التي تسعى إلى تقديم خدمات الصحة العقلية لموظفيها وغيرهم من السكان الذين يتم خدمتهم.
CU Health
cuhealth.com.au
تقدم CU Health رعاية صحية مؤسسية قائمة على الأدلة، مما يوفر تكاملًا في مجال الصحة والرفاهية للشركات الأسترالية.
Corplife
corplife.at
نحن نقدم برنامجًا تقنيًا للموارد البشرية يركز على موضوع المزايا الإضافية. تتمثل مهمة Corplife في تعزيز الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز العلاقة بين صاحب العمل والموظف. يمكن لصاحب العمل تقديم مزايا للموظفين للحياة اليومية، بالإضافة إلى مزايا معفاة من الضرائب للقوى العاملة. إحدى ميزات USP هي الجمع بين ميزات Corplife Benefities (مزايا الموظفين) وCorplife Lunch (مزايا الغداء المعفاة من الضرائب)، وبالتالي يستفيد الموظفون بشكل مضاعف. يحصل قسم الموارد البشرية على معلومات مجهولة المصدر وقيمة حول الموظفين، لاتخاذ الإجراءات الوقائية وربط موظفيك على المدى الطويل. نحن نعيش الآن في DACH وأكثر من 400 شركة تستخدم برامجنا.
Runa HR
runahr.com
Runa HR هي منصة الرواتب الآلية الرئيسية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك ويتم استضافتها في السحابة. مع Runa، يمكن لأي شخص، سواء كان لديه خبرة في كشوف المرتبات أو لا، أن يدفع رواتب موظفيه خلال 15 دقيقة فقط.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers عبارة عن منصة لمساعدة الشركات على التواصل مع مدربي الشركات والعكس. ابحث واكتشف الأحداث التدريبية القادمة القريبة التي تحدث في مدينتك.
EchoSpan
echospan.com
يتيح لك EchoSpan التحكم في إدارة أداء موظفيك وبرامج تطوير القيادة من خلال مجموعة من أدوات المراجعة المستندة إلى الويب حسب الطلب.
TalentPulse
talentpulse.net
قم بالتشخيص والتنبؤ ومنع الدوران الوظيفي باستخدام مجموعة Retensa الكاملة من حلول تحليلات المواهب.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
تعد مؤسسة Interaction Design Foundation أكبر مدرسة للتصميم عبر الإنترنت على مستوى العالم. منذ تأسيسنا في عام 2002، قامت دوراتنا وندواتنا عبر الإنترنت والأدبيات مفتوحة المصدر بتوجيه أكثر من 159,232 مصممًا حاليًا وطموحًا خلال رحلة تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم الخاصة بهم. مهمتنا هي مواصلة زيادة جودة تعليم التصميم مع إبقائه متاحًا وبأسعار معقولة. بمساعدتنا، يمكن للمتعلمين في جميع أنحاء العالم استخدام شهادات الدورات التدريبية المعترف بها في الصناعة لإحداث تحول يغير حياتهم إلى تصميم تجربة المستخدم أو البقاء في المقدمة في حياتهم المهنية. قصتنا الكاملة: https://www.interaction-design.org/about
SuccessCOACHING
successcoaching.co
نحن نساعد مديري العملاء وفرق نجاح العملاء مثل فريقك ليس فقط على معرفة أفضل الممارسات التي تدفع نجاح العملاء ولكن أيضًا كيفية تطبيقها لحل التحديات اليومية الحقيقية التي يواجهها متخصصو نجاح العملاء أثناء عملهم مع عملائهم. من خلال برامج SuccessCOACHING التعليمية، يمكنك الوصول إلى مسارات التعلم المنسقة المصممة من قبل خبراء ذوي خبرة في نجاح العملاء، وتمارين واقعية تساعدك على فهم كيفية تطبيق ما تعلمته، وهو منهج يتم تحسينه باستمرار ويظل محدثًا بأحدث المستجدات. أفضل الممارسات وشهادة معتمدة ومعترف بها في الصناعة توضح التزامك بالتطوير المهني. لقد قمنا باستخلاص الأفكار المكتسبة من العمل مع أكثر من 750 شركة وقمنا بإنشاء برنامج تدريبي شامل وسهل المتابعة حول نجاح العملاء وموثوق به من قبل مديري عملاء العملاء من الشركات الرائدة حول العالم.
Cognician
cognician.com
تقوم Cognician بتنشيط تغيير سلوك الموظفين من خلال تجارب رقمية قابلة للتطوير وشخصية ومعتمدة على البيانات وتحقق تغييراً قابلاً للقياس في 30 يومًا أو أقل. يرتكز هذا النهج القائم على علم الأعصاب على العمل والمتابعة والتفكير والمشاركة الاجتماعية. تعتمد واجهة Cognician سهلة الاستخدام على الدردشة والتفاعلية وتوجه الموظفين لتبني طرق جديدة للتفكير واتخاذ الإجراءات اللازمة للتطوير الشخصي والتعاون الجماعي والابتكار والإنتاجية.
SHRM
shrm.org
تعمل جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) على إنشاء أماكن عمل أفضل حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفين معًا. نظرًا لأن SHRM هي صوت كل الأشياء التي تعمل والعمال ومكان العمل، فهي أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة اليوم. مع أكثر من 300.000 عضو تنفيذي في مجال الموارد البشرية والأعمال في 165 دولة، تؤثر SHRM على حياة أكثر من 115 مليون عامل وعائلة على مستوى العالم.
Project Management Institute
pmi.org
نحن نعمل على تطوير الوظائف وتحسين النجاح التنظيمي وزيادة نضج مهنة إدارة المشاريع من خلال معاييرنا وشهاداتنا ومواردنا وأدواتنا وأبحاثنا الأكاديمية والمنشورات ودورات التطوير المهني وفرص التواصل المعترف بها عالميًا.
HeartMath
heartmath.com
تم تأسيس HeartMath بواسطة Doc Childre في عام 1991 لمساعدة الأفراد والمنظمات والمجتمع العالمي على دمج ذكاء القلب في تجربتهم اليومية في الحياة.
Pryor Learning
pryor.com
باعتبارها شركة رائدة في مجال التعلم لأكثر من 40 عامًا، ساعدت بريور أكثر من 11 مليون شخص على تحقيق أهدافهم المهنية من خلال تقديم تدريب شامل وبأسعار معقولة ومريح في مجال الأعمال والامتثال والسلامة.
StarAgile
staragile.com
تأسست StarAgile في عام 2016، وتطورت لتصبح عملاقًا رائدًا في مجال التدريب والاستشارات، حيث تساعد الطلاب والمهنيين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم تدريب عالمي المستوى عبر الإنترنت. نحن نستضيف مجموعة متحمسة من المحترفين الملتزمين بتلبية احتياجات الصناعة في ظل التطورات التكنولوجية المتغيرة باستمرار وتلبية جميع احتياجاتك. نحن نقدم خدماتنا عالميًا في أكثر من 25 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وأستراليا والهند وما إلى ذلك، وقد أنشأنا بصمة عالمية ثابتة تتجاوز الحدود ونصل إلى الطلاب من كل مكان. لقد نجح فريق الخبراء المتفاني والمتحمس لدينا في تدريب أكثر من 3,00,000 طالب ومحترف في مجالات متعددة تشمل Agile وScrum، وإدارة المشاريع، وإدارة الجودة، وDevOps على سبيل المثال لا الحصر، وهم ملتزمون برفع مستويات التميز لديك وتسريع أعمالك. وظائف!
DeGarmo
degarmo.com
تقوم مجموعة DeGarmo بتطوير وتوزيع حلول مبتكرة لتقييم المواهب وتطويرها لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى قدر من نمو الإيرادات والإنتاجية واستقرار القوى العاملة.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ هو ناشر لموارد التدريب لتطوير مهارات الأشخاص العظماء. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على الأبحاث والتي تشمل التقييمات الورقية وعبر الإنترنت، والألعاب التجريبية، وعمليات المحاكاة، وبرامج التدريب القابلة للتكرار.
Learnexus
learnexus.com
نحن نقدم حلولاً عبر الإنترنت للتدريب الجماعي للتحسين المستمر، وبرامج تدريب Lean Six Sigma والتدريب السريع.
Talaera
talaera.com
تدريب اللغة الإنجليزية للأعمال للفرق العالمية. من خلال حلول التعلم المخصصة وحسب الطلب لمكان عملك الدولي، تقدم Talaera تدريبًا للمحترفين الذين يتواصلون في بيئات سريعة الخطى عبر قنوات ومناطق زمنية وثقافات مختلفة. ساعد فرقك على تحسين مهارات التواصل التجاري لديهم - العروض التقديمية، والاجتماعات الافتراضية، والمفاوضات، ورسائل البريد الإلكتروني المهنية، والنطق، والتواصل بين الثقافات... برامج مخصصة مع جلسات فردية، ودورات جماعية، وورش عمل، وندوات عبر الإنترنت، أو Mix'n'match.
The Forem
theforem.co
بنية تحتية قابلة للتطوير للتدريب الجماعي المباشر تتيح منصة Forem سهلة الاستخدام لقادة التعلم والتطوير تدريب ما يزيد عن 10 إلى 10000 موظف في وقت واحد.
Insperity
insperity.com
توفر Insperity حلول الموارد البشرية والأعمال التي تساعد أفضل الشركات الأمريكية على الازدهار منذ عام 1986.
Empower
empower.com
رؤيتنا هي تحويل الحياة المالية من خلال المشورة والأشخاص والتكنولوجيا. مهمتنا هي تمكين الحرية المالية للجميع.
Lumity Benefits
lumity.com
يجمع حل المزايا الحديثة من Lumity بين الخدمة والخبرة المخصصة ورؤى البيانات القوية والتكنولوجيا لتخفيف آلام إدارة واختيار الخطط والمزايا الصحية لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
حول Inspira Financial توفر Inspira Financial حلولاً للصحة والثروة والتقاعد والمزايا التي تعزز وتبسط رحلة الصحة والثروة. مع وجود أكثر من 7 ملايين عميل يحتفظون بأكثر من 62 مليار دولار من الأصول الخاضعة للحفظ، تعمل Inspira مع الآلاف من أصحاب العمل، والجهات الراعية للخطط، وحافظي السجلات، وTPAs، والشركاء المؤسسيين الآخرين - لمساعدة الأشخاص الذين يهتمون بهم على التخطيط والادخار والاستثمار من أجل مستقبل أكثر إشراقًا. . تسعى Inspira بلا هوادة إلى تحقيق نتائج أفضل للجميع من خلال خدمات التمديد التلقائية، وحسابات التوفير الصحية، وصناديق التوفير في حالات الطوارئ، وخدمات الحفظ، والمزيد. تعرف على المزيد على inspirafinancial.com.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub هي بوابة المزايا الأولى عبر الإنترنت وسوق الخصم للموظفين في السوق في الولايات المتحدة.
UMR
member.umr.com
UMR هو مسؤول طرف ثالث (TPA)، يتم تعيينه من قبل صاحب العمل الخاص بك، للمساعدة في ضمان دفع مطالباتك بشكل صحيح بحيث يمكن إبقاء تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك عند الحد الأدنى ويمكنك التركيز على الرفاهية.
Bennie
bennie.com
تساعد منصة Bennie العالمية للمزايا أصحاب العمل والموظفين ومعاليهم على تحقيق النجاح من خلال مجموعة من الحلول الحديثة، بما في ذلك الاستشارات والتأمين والتدريب. تحظى Bennie بثقة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وهي عبارة عن حل شامل يتجاوز المزايا التقليدية ويتضمن تدريب الموظفين والتأمين على الممتلكات والحوادث والمزيد. يُعد تطبيق Bennie مصدرًا أساسيًا للموظفين للعثور على معلومات المزايا وفهمها بسهولة. بدءًا من عرض بطاقات الهوية وحتى العثور على موفري الخدمة داخل الشبكة ووصولاً إلى تصفح Bennie’s Marketplace، يتمتع الأعضاء بمعلومات المزايا والأدوات التي يحتاجون إليها في متناول أيديهم. يعد خدمة خدمات الرعاية الصحية لدى Bennie، Ask Bennie، الأداة المثالية لدعم الأعضاء المتفانين. يمكن للأعضاء الدردشة مع Ask Bennie Advocate مباشرةً على التطبيق للحصول على مساعدة بشأن الأسئلة المتعلقة بالتسجيل المفتوح والتغطية ومفاوضات/أخطاء الفواتير والعثور على مقدمي الخدمة والمزيد.
TraceGenie
tracegenie.co.za
تتبع مزود الخدمة لصناعة صندوق التقاعد الأعضاء الذين لا يمكن تعقبهم: كابوس المسؤول الرئيسي للصندوق لدينا هدف مشترك، دع TraceGenie يساعد صندوقك. رسومنا مرتبطة بالسوق، ومع استخدام منصة TraceGenie، نضمن لك التحكم الشامل والمساءلة، وأوقات التسليم السريعة، والحد الأدنى من مخاطر الاحتيال، وراحة البال مع العلم أن تعليماتك في الأيدي الأكثر كفاءة.
FrankCrum
frankcrum.com
تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits عبارة عن منصة لمزايا الشركات والفرص الجديدة. نحن نساعد على تحسين كفاءة عملك وإشراك موظفيك.
LunaProxy
lunaproxy.com
يعد LunaProxy واحدًا من أفضل وأرخص مقدمي خدمات الوكيل السكني مع أكثر من 200 مليون وكيل سكني وثابت ليمنحك ميزة في حالة استخدام الوكيل الخاص بك!
MMChr
mmchr.com
شركة الاستعانة بمصادر خارجية واستشارات الموارد البشرية متخصصة في الموارد البشرية والامتثال لقانون العمل.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ هو نظام تسعير لمزايا الموظفين يساعد الوسطاء على تسعير مزايا الموظفين لأصحاب العمل.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة في أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
Central Test
centraltest.com
حلول تقييم المواهب التنبؤية: اختبار نفسي لاتخاذ أفضل القرارات في مجال التوظيف وتنمية المواهب، مقابلة فيديو، ردود فعل 360 درجة.
ADP
adp.com
تصميم طرق أفضل للعمل من خلال المنتجات المتطورة والخدمات المتميزة والخبرات الاستثنائية التي تمكن الناس من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. الموارد البشرية ، المواهب ، إدارة الوقت ، الفوائد والرواتب. مستنيرة بالبيانات ومصممة للأشخاص. يقدم ADP حلول الرواتب والموارد البشرية الرائدة عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة الفوائد والمزيد. الحصول على أفضل مع ADP.
Aflac
aflac.com
مع Aflac، سواء كنت شركة كبيرة أو صغيرة، يمكنك تزويد موظفيك بنوع المزايا التي يتوقعونها من شركة أكبر، مما يساعد عملك على التميز بين الآخرين.
G&A Partners
gnapartners.com
من خلال توفير الحلول والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في مجالات الموارد البشرية واستحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب والسلامة في مكان العمل، تخفف G&A Partners من عبء المهام الإدارية الشاقة وتسمح لأصحاب الأعمال بتركيز وقتهم ومواهبهم وطاقتهم على تنمية شركاتهم. باعتبارنا مزود الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية، تمنحك G&A Partners الوقت الذي تحتاجه للتركيز على عملك. لا تبدأ شراكتنا بعرض مبيعات، بل تبدأ باكتشاف احتياجات عملك الفريدة وصياغة حل مخصص وشفاف. بفضل خبراء الموارد البشرية المعتمدين، والتكنولوجيا المتطورة والنهج الذي يركز على العميل، فإننا نخفف من أعباء الموارد البشرية الخاصة بك ونساعدك على بناء استراتيجيات الأشخاص التي تعيد الوقت إلى يديك.
Aadmi
aadmi.com
توفر Aadmi Consulting دعمًا كاملاً للموارد البشرية طوال دورة الحياة لجميع احتياجات رأس المال البشري لشركتك.
Enablo
enablo.com
تعمل Enablo مع شركات واسعة النطاق لتقديم تجارب العمل المثالية وتعزيز الاتصال والتواصل والتعاون والإنتاجية للجميع وفي أي مكان. لديهم شراكات حصرية مع Workplace من Meta وAsana وGoogle Workspace، ويعملون جنبًا إلى جنب مع العملاء لإطلاق الأدوات وتضمينها، ثم قياس نجاحهم المستمر ودفعه. ساعدت Enablo مئات المؤسسات على تغيير ثقافتها لتمكين الأشخاص من القيام بأفضل أعمالهم معًا.
Nexeo HR
nexeohr.com
تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة
OnGrid
ongrid.in
OnGrid هي منصة الثقة الرقمية الرائدة في الهند، حيث أكملت أكثر من 100 مليون عملية تحقق وفحص خلفية عبر أكثر من 3000 عميل سعيد. تقدم OnGrid أكثر من 100 عملية فحص، بما في ذلك بطاقة الهوية والعنوان والتعليم والتوظيف وسجل المحكمة وتحققات الشرطة، بالإضافة إلى مرجع مهني وائتمان وقاعدة بيانات عالمية وفحوصات الوسائط السلبية.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp هي منصة مشاركة الموظفين التي تعمل لصالح عملك بشكل أكثر صعوبة وذكاءً من أي شيء آخر في السوق. إنه تطبيق جوال يسهله مدربون محترفون في مجال تجربة الموظفين (EX) لإلهام موظفيك وتحفيزهم ليكونوا في أفضل حالاتهم، وأكثر سعادة في العمل. RehvUp هي شبكة خاصة مصممة للتواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين جميع مستويات القوى العاملة لديك بشكل لم يسبق له مثيل، مع زيادة الروح المعنوية والإنتاجية والربح في مكان العمل.
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics ليس مجرد تقييم شامل؛ إنها لغة مشتركة تمكن الأفراد من فهم أنفسهم بشكل أفضل وأولئك الذين يعملون ويتفاعلون معهم. ومن خلال التعرف على وجهات النظر المختلفة التي يطرحها كل شخص على الطاولة، يتم تقليل نقاط الاحتكاك وتسريع الإنتاجية. تفتح منهجيتنا الباب أمام فهم أكبر وتمكن منصة Simpli5 الخاصة بنا من التطبيق المستمر في حياتك اليومية. إذا كنت تبحث عن أداة قابلة للتطبيق بشكل مباشر على العمل الذي تقوم به ويمكن دمجها في جوهر ثقافة شركتك، فإن 5 Dynamics هو الحل المناسب لك.
Hone
honehq.com
يقدم Hone تدريبًا مباشرًا وافتراضيًا للموظفين يكون قابلاً للتطوير والقياس ويرفع مهارات الموظفين في اللحظات الأكثر أهمية. نحن نقدم الأفضل في فئتها، القيادة المباشرة وفصول DEIB للمديرين والمجالس المتكاملة وكبار القادة، بقيادة مدربين عالميين ومدعومين بمنصة من الجيل التالي. من خلال قيادة مهارات القوة مثل القيادة وإدارة الأداء وإدارة التغيير وDEIB والمزيد - يتيح Hone تغيير السلوك والتواصل البشري والتطوير المستمر للفرق الموزعة في كل مكان. تحب فرق Lean L&D Hone لأن منصتنا تجعل من السهل نشر البرامج، كما أن تقييماتنا/تقاريرنا تمكن المسؤولين من الإبلاغ بسهولة عن عائد الاستثمار في التدريب. تعتمد العديد من الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم - بما في ذلك Deloitte وSubway وSteve Madden وAramark وIndeed - على Hone كل يوم لمساعدة فرقها على التقدم والنمو والقيادة.
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