مقدمي خدمات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

Allevity

allevity.com

تمنح Allevity عملائها الحرية في العودة إلى فعل ما يحبونه. لأكثر من 45 عامًا، فقد وفروا راحة البال من خلال مجموعة شاملة من حلول أصحاب العمل. يثق العملاء في Allevity للتعامل بخبرة مع مواردهم البشرية وكشوف المرتبات والتوظيف والتوظيف. مهمة Allevity هي أن تكون أفضل قرار تجاري لك. الموارد البشرية تساعدك شركة Allevity على إدارة أعمالك من خلال: - فك رموز قوانين ولوائح التوظيف غير الواضحة - الحفاظ على امتثال شركتك للعمالة - التعامل مع المزايا وتعويضات العمال - إراحتك من مهام الموظفين الشاقة كشوف المرتبات تمنحك خيارات الاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات من Allevity وقتًا في يومك . نحن نقدم: - رفع عبء ثقيل على معالجة كشوف المرتبات - تجربة الشراكة الحقيقية - إطار عمل برمجي قابل للتكوين لحسابك الذي تحتفظ به: - بقدر ما تريد (أو قليلًا) من المشاركة - الوقت الذي كنت ستقضيه في توظيف كشوف المرتبات وتوظيف خبرائنا يساعدك القائمون على التوظيف على تجنب إضاعة الوقت والمال في الاختيار الخاطئ. - البحث عن المرشحين المؤهلين الأكثر صلة وتضييق نطاقهم - يساعدك على تقليل معدل دوران الموظفين - يضمن أفضل ملاءمة لثقافة شركتك - يحافظ على مشاركة المرشحين الجيدين أثناء عملية المقابلة - يوسع العروض ويخطر المتقدمين المرفوضين للباحثين عن عمل يعمل موظفو التوظيف في Allevity فقط مع أصحاب العمل المحترفين الذين: - يريدون المهارات اللازمة في غرفة القيادة الخاصة بك - يقدرون شخصيتك الفريدة - يدفعون لك بشكل عادل ومناسب