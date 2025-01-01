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مقدمي خدمات الموارد البشرية
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مقدمي خدمات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

يشير "مقدمو خدمات الموارد البشرية" إلى الشركات أو المؤسسات التي تقدم مجموعة من حلول وخدمات الموارد البشرية (HR) للشركات. تم تصميم هذه الخدمات لمساعدة المؤسسات في إدارة رأس مالها البشري بشكل فعال، وتلبية احتياجات الموارد البشرية المختلفة، وضمان الامتثال لقوانين ولوائح التوظيف.

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ADP

ADP

adp.com

تطبيق ADP يوفر حلولاً شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، وتتبع الوقت، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى معلومات الموظفين وإدارتها.

Empower

Empower

empower.com

Empower هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة حياتهم المالية، تتبع الدخل والنفقات، وتحديد الأهداف المالية.

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork هي منصة عالمية للمستقلين تتيح عرض الخدمات بأسعار ثابتة بدءًا من 10 دولارات، مع تسهيل التواصل وإدارة المشاريع بين المستقلين والعملاء.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy هو مزود خدمة بروكسي سكني يوفر أكثر من 200 مليون بروكسي سكني وثابت لإدارة المهام مثل تجريف الويب والبحث.

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

تقدم مؤسسة تصميم التفاعل دورات تدريبية عبر الإنترنت في تصميم تجربة المستخدم، مما يساعد المصممين على تحسين مهاراتهم في هذا المجال.

Central Test

Central Test

centraltest.com

يقدم تطبيق Central Test حلول تقييم المواهب باستخدام اختبارات نفسية، مقابلات فيديو، وتقييم 360 درجة لمساعدة في اتخاذ قرارات التوظيف وتطوير المواهب.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

تطبيق معهد إدارة المشاريع يدعم المهنيين في إدارة المشاريع من خلال موارد وأدوات للتخطيط والتنفيذ والتعاون والتطوير المهني.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

تطبيق StarAgile يدعم المهنيين في الحصول على شهادات Agile وإدارة المشاريع من خلال دورات تعليمية، مواد دراسية، وامتحانات ممارسة على الإنترنت.

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

تطبيق HeartMath يساعد المستخدمين في تحقيق التوازن بين القلب والعقل باستخدام استشعار معدل ضربات القلب وتقديم تأملات موجهة لتحسين الرفاهية.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ تطبيق يوفر موارد التدريب وتقييمات لتحسين مهارات الأفراد والأداء داخل المؤسسات.

Alight

Alight

alight.com

تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.

Hone

Hone

honehq.com

تقدم هوني تدريباً افتراضياً مباشراً للموظفين يركز على تطوير المهارات القيادية والتنوع والشمول، مدعوماً بمنصات متقدمة.

SHRM

SHRM

shrm.org

تطبيق SHRM يوفر معلومات وأدوات لمحترفي الموارد البشرية حول إدارة الموارد البشرية وأفضل الممارسات والقوانين.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

تطبيق ترينيت هاير هو أداة سحابية بسيطة لتوظيف الموظفين، تدير نشر الوظائف وتتبع المرشحين بكفاءة وسهولة.

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

تطبيق Block Advisors يوفر إعدادات وخدمات استشارية ضريبية لمساعدة الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية ومعالجة الأمور المعقدة.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

تطبيق Inspira Financial يقدم خدمات مالية لدعم التخطيط والادخار والاستثمار في الصحة والثروة والتقاعد.

Insperity

Insperity

insperity.com

تطبيق Insperity يتيح للمستخدمين الوصول لمعلومات الموارد البشرية ومزايا الموظفين مثل الرواتب و401(k) من هواتفهم المحمولة بسهولة.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

تطبيق نيكسيُو يساعد الباحثين عن العمل في العثور على وظائف في مراكز الاتصال، والتصنيع، والشحن، والصناعات الخفيفة الأخرى.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink هو منصة للرعاية الصحية السلوكية تقدم خدمات نفسية شاملة مخصصة لتلبية احتياجات الأفراد، وتساعد المؤسسات على تقديم خدمات الصحة النفسية.

Allevity

Allevity

allevity.com

تطبيق Allevity يقدم حلول شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، والتوظيف، لمساعدة الشركات على التركيز على أعمالها الأساسية.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

تطبيق Launch 360 هو أداة تقييم قيادية تستخدم تقييم 360 درجة لقياس مهارات القيادة في 6 مجالات رئيسية داخل المؤسسة.

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

تطبيق Lingo Live يقدم برنامج تدريب تواصل مخصص يساعد الفرق على تعزيز ثقتهم وتحقيق أهداف الشركة الطموحة.

LEADx

LEADx

leadx.org

LEADx هو تطبيق تدريب قيادي يساعد المستخدمين على تطوير مهارات القيادة وزيادة الإنتاجية، من خلال أدوات وموارد تعليمية شاملة.

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

يقدم تطبيق TalentPulse أدوات لتحليل المواهب، مما يساعد في تشخيص، وتوقع، ومنع تسرب الموظفين.

The Forem

The Forem

theforem.co

تطبيق Forem يوفر منصة سهلة الاستخدام لتدريب الموظفين من 10 إلى أكثر من 10,000 موظف في آن واحد.

Talaera

Talaera

talaera.com

تطبيق تلايرا يقدّم تدريبًا للتواصل التجاري باللغة الإنجليزية للفرق العالمية مع حلول تعلم مخصصة لتنمية المهارات المهنية عبر قنوات زمنية وثقافية متعددة.

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

تطبيق Tava Health يوفر خدمات رعاية الصحة العقلية بسهولة، مع إمكانية جدولة جلسات مع معالجين بسرعة، ويعزز الرفاه النفسي للموظفين.

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

تقدم Pryor Learning منصة شاملة للدورات التدريبية في الأعمال، والتكنولوجيا، والتنمية الشخصية، مع خيارات تعلم مرنة للمستخدمين.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

تطبيق Simpli5 يساعد الأفراد على فهم أنفسهم والآخرين بشكل أفضل، مما يعزز التواصل والإنتاجية في بيئة العمل.

MMChr

MMChr

mmchr.com

تطبيق MMChr يقدم خدمات استشارات وتعاقدات خارجية في مجال الموارد البشرية والامتثال لقوانين العمل.

Relocate.me

Relocate.me

relocate.me

Conocate.me هو تطبيق يساعد المحترفين التقنيين في العثور على وظائف في الخارج مع دعم النقل ورعاية الفيزا.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

تطبيق Aadmi يقدم دعم كامل لدورة حياة الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة في الأعمال.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

يقدم تطبيق G&A Partners حلولاً شاملة في الموارد البشرية، إدارة الرواتب، سلامة العمل، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وتقليل الأعباء الإدارية.

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

تساعد تطبيق SuccessCOACHING فرق النجاح مع العملاء على معرفة وتطبيق أفضل الممارسات لمواجهة التحديات اليومية التي يواجهها المحترفون في هذا المجال.

HappyLocate

HappyLocate

happylocate.com

HappyLocate هو تطبيق لإدارة النقل، يساعد الشركات والأفراد في تبسيط عملية الانتقال والتنقل عبر توفير خدمات موثوقة وإدارة اللوجستيات.

PayEntry

PayEntry

payentry.com

Payentry هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات يبسّط عمليات دفع الموظفين، ويتيح حساب الأجور والخصومات، وإدارة الإيداعات والتقارير بشكل آلي.

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

تطبيق Thrive يقدم حلول دعم الانتقال الوظيفي للمنظمات والموظفين المنفصلين، مع التركيز على التكنولوجيا والدعم الشخصي.

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

تطبيق ساوايو يساعد الشركات في إدارة الوثائق، تسجيل ساعات العمل، تخطيط العطل، وتوقيع المستندات رقمياً بطريقة قانونية وفعالة.

UMR

UMR

member.umr.com

تطبيق UMR يتيح للمستخدمين إدارة فوائد الرعاية الصحية بسهولة، مع الوصول إلى التفاصيل والتواصل مع مقدمي الخدمات ودعم الأعضاء.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

Benevithub هو تطبيق يوفر مزايا وخصومات حصرية للموظفين لتعزيز الرفاه المالي وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية.

Fairtme

Fairtme

fairtime.com.au

تطبيق Fairtime يساعد الشركات الأسترالية في إدارة التزامات الالتزام بالرواتب، ويضمن دفع الموظفين بالمعدل الصحيح في كل دورة دفع.

Careerminds

Careerminds

careerminds.com

يقدم تطبيق Careerminds خدمات إدارة الوظائف والدعم في التحولات المهنية مع توجيه شخصي عبر التكنولوجيا، مما يسهل النشاطات البلوغ إلى فرص عمل جديدة.

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

تطبيق CU Health يوفر رعاية صحية قائمة على الأدلة لقطاع الأعمال الأسترالي، مع التركيز على دمج الصحة والرفاهية.

Runa HR

Runa HR

runahr.com

تطبيق Runa HR يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك إدارة كشوف الرواتب والموارد البشرية بسهولة وسرعة، من خلال نظام سحابي موحد.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

تطبيق Wildsparq هو منصة لتطوير القيادة تهدف لتنمية الأفراد في حياتهم الشخصية والمهنية من خلال نظام موحد وقابل للتخصيص.

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo هو منصة لإدارة العمليات التنظيمية، توفر أدوات لتحسين سير العمل والتعاون وزيادة الإنتاجية في المؤسسات.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

تطبيق TraceGenie يوفر خدمات تتبع للأعضاء غير المعروفين في صناديق التقاعد، مما يساعد على تحسين التحكم والمساءلة وتقليل مخاطر الاحتيال.

Bennie

Bennie

bennie.com

تطبيق Bennie يساعد الموظفين في الوصول إلى معلومات المزايا بسهولة، ويتيح لهم التفاعل مع دعم مباشر للرد على استفساراتهم.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

تطبيق Lumity يوفر منصة لإدارة المزايا الصحية، مع معلومات ودعم شخصي سهل الاستخدام لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

تقدم تطبيق Learnexus حلولًا عبر الإنترنت للتدريب المؤسسي المستمر وبرامج تدريب Six Sigma الرشيقة والتوجيه في أساليب Agile.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

تطبيق DeGarmo يوفر حلولاً مبتكرة لتقييم وتنمية المواهب، مما يساعد العملاء على زيادة الإيرادات والاستقرار في القوى العاملة.

Cognician

Cognician

cognician.com

تطبيق Cognician يساعد الموظفين على تغيير سلوكهم من خلال تجارب رقمية مخصصة تعتمد على البيانات لتحقيق نتائج ملحوظة خلال 30 يومًا.

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR هي منصة عالمية لإدارة الموارد البشرية، توفر حلولاً لكشوف المرتبات، المزايا، والامتثال للقوانين في العديد من الدول.

Corplife

Corplife

corplife.at

تطبيق Corplife يوفر برنامج إدارة الموارد البشرية لتحسين مزايا الموظفين وتعزيز العلاقات بينهم وبين أرباب العمل.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

تطبيق Qtrainers يتيح للشركات التواصل مع المدربين في مجال الأعمال، كما يسهل البحث عن الفعاليات التدريبية القريبة في مدينتك.

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

تطبيق JourneyLab يساعد المنظمات على تحسين النتائج من خلال توفير أدوات لدعم اتخاذ القرارات وإدارة المعلومات وتسهيل التخطيط بشكل فعال.

Coachello

Coachello

coachello.io

تطبيق Coachello يوفر دعمًا فرديًا مدعومًا بالبيانات للتدريب المهني عبر MS Teams وSlack على مدار الساعة، مما يجعل التدريب القابل للقياس أكثر كفاءة.

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp هو تطبيق يساعد في تعزيز مشاركة الموظفين من خلال شبكة خاصة تربط بين جميع المستويات، مما يزيد من الروح المعنوية والإنتاجية في العمل.

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