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مقدمي خدمات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا
يشير "مقدمو خدمات الموارد البشرية" إلى الشركات أو المؤسسات التي تقدم مجموعة من حلول وخدمات الموارد البشرية (HR) للشركات. تم تصميم هذه الخدمات لمساعدة المؤسسات في إدارة رأس مالها البشري بشكل فعال، وتلبية احتياجات الموارد البشرية المختلفة، وضمان الامتثال لقوانين ولوائح التوظيف.
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ADP
adp.com
تقدم ADP حلولاً رائدة في مجال الرواتب والموارد البشرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork هو سوق عالمي مستقل يقدم خدمات بأسعار ثابتة تبدأ من 10 دولارات. بدءًا من تطوير وتصميم الويب وحتى إنشاء الموسيقى وSMM وتحسين محركات البحث وتحرير الفيديو والمزيد - هناك خدمة تلبي جميع الاحتياجات!
Empower
empower.com
نحن هنا لمساعدتك في تحقيق جميع أهدافك المالية - بدءًا من رفاهيتك المالية الآن وحتى عيش فترة التقاعد التي تتخيلها في المستقبل.
LunaProxy
lunaproxy.com
يعد LunaProxy واحدًا من أفضل وأرخص مقدمي خدمات الوكيل السكني مع أكثر من 200 مليون وكيل سكني وثابت ليمنحك ميزة في حالة استخدام الوكيل الخاص بك!
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
دورات تصميم تجربة المستخدم عبر الإنترنت من قبل خبراء، مع شهادات معترف بها في الصناعة
Central Test
centraltest.com
حلول تقييم المواهب التنبؤية: اختبار نفسي لاتخاذ أفضل القرارات في مجال التوظيف وتنمية المواهب، مقابلة فيديو، ردود فعل 360 درجة.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة بين أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
Hone
honehq.com
رفع مستوى مهارات فريقك. يقدم Hone تدريبًا إداريًا قابلاً للتطوير يجمع بين أفضل تجارب التعلم المباشر في فئتها ومنصة تغيير السلوك.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire هي أداة توظيف سحابية بسيطة وقوية تجعل النشر على لوحات الوظائف وإدارة المرشحين أمرًا سهلاً. أنشئ منشورات وظائف جديدة بسهولة وانشرها على لوحات الوظائف المهمة. قم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة السير الذاتية وتنزيل الملفات المقدمة وإرفاق التعليقات والتقييمات والكلمات الرئيسية ...
Allevity
allevity.com
تمنح Allevity عملائها الحرية في العودة إلى فعل ما يحبونه. لأكثر من 45 عامًا، فقد وفروا راحة البال من خلال مجموعة شاملة من حلول أصحاب العمل. يثق العملاء في Allevity للتعامل بخبرة مع مواردهم البشرية وكشوف المرتبات والتوظيف والتوظيف. مهمة Allevity هي أن تكون أفضل قرار تجاري لك. الموارد البشرية تساعدك ش...
Relocate.me
relocate.me
هل تبحث عن فرصة النقل المناسبة؟ استكشف قائمة Relocate.me لوظائف تكنولوجيا المعلومات في الخارج التي تقدم رعاية التأشيرة والمساعدة في النقل.
HeartMath
heartmath.com
تم تأسيس HeartMath على يد Doc Childre في عام 1991 لمساعدة الأفراد والمنظمات والمجتمع العالمي على دمج ذكاء القلب في تجربتهم اليومية في الحياة.
SHRM
shrm.org
تعمل جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) على إنشاء أماكن عمل أفضل حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفين معًا. نظرًا لأن SHRM هي صوت كل الأشياء التي تعمل والعمال ومكان العمل، فهي أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة اليوم. مع أكثر من 300.000 عضو تنفيذي في مجال الموارد البش...
Insperity
insperity.com
توفر Insperity حلول الموارد البشرية والأعمال التي تساعد أفضل الشركات الأمريكية على الازدهار منذ عام 1986.
The Forem
theforem.co
بنية تحتية قابلة للتطوير للتدريب الجماعي المباشر تتيح منصة Forem سهلة الاستخدام لقادة التعلم والتطوير تدريب ما يزيد عن 10 إلى 10000 موظف في وقت واحد.
Project Management Institute
pmi.org
نحن نعمل على تطوير الوظائف وتحسين النجاح التنظيمي وزيادة نضج مهنة إدارة المشاريع من خلال معاييرنا وشهاداتنا ومواردنا وأدواتنا وأبحاثنا الأكاديمية والمنشورات ودورات التطوير المهني وفرص التواصل المعترف بها عالميًا.
Careerminds
careerminds.com
Careerminds هو شريك عالمي في مجال التوظيف الخارجي وإدارة الوظائف ويهتم بك وبموظفيك والعلامة التجارية لشركتك. نحن نجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتدريب المهني الشخصي الفردي، مما يسمح لنا بتقديم خدمات مخصصة لأي شخص في أي مكان وبتكلفة أقل من الشركات التقليدية. ونعد بدعم المشاركين طوال العملية برمتها م...
Sawayo
sawayo.de
يدعم برنامج Sawayo الشركات في تنفيذ التزامات صاحب العمل ورائد الأعمال. تتيح الأداة إدارة المستندات من خلال التحكم في الإرجاع في الوقت الفعلي والأرشفة المقاومة للتدقيق، والتسجيل المتوافق قانونيًا لساعات عمل الموظفين عبر تطبيق Sawayo، وإدارة شؤون الموظفين من خلال التخطيط للعطلات. يسمح البرنامج لأعضاء ...
CU Health
cuhealth.com.au
تقدم CU Health رعاية صحية مؤسسية قائمة على الأدلة، مما يوفر تكاملًا في مجال الصحة والرفاهية للشركات الأسترالية.
Lingo Live
lingolive.com
بفضل برنامج التدريب على التواصل المخصص من Lingo Live، يمكنك تمكين فريقك بأكمله من المساهمة بثقة وتحقيق الأهداف الأكثر طموحًا لشركتك.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub هي بوابة المزايا الأولى عبر الإنترنت وسوق الخصم للموظفين في السوق في الولايات المتحدة.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors هي شركة تقدم خدمات الإعداد والتخطيط الضريبي لمساعدة الأفراد والشركات في أي موقف ضريبي معقد.
TalentPulse
talentpulse.net
قم بالتشخيص والتنبؤ ومنع الدوران الوظيفي باستخدام مجموعة Retensa الكاملة من حلول تحليلات المواهب.
Fairtme
fairtime.com.au
أصبح الامتثال لكشوف المرتبات أمرًا سهلاً. نحن نساعد الشركات الأسترالية على إدارة التزاماتها المتعلقة بالامتثال لكشوف المرتبات. يضمن برنامج Fairtime حصول موظفيك على أجورهم بالمعدل المناسب، في كل دورة دفع.
Talaera
talaera.com
تدريب اللغة الإنجليزية للأعمال للفرق العالمية. من خلال حلول التعلم المخصصة وحسب الطلب لمكان عملك الدولي، تقدم Talaera تدريبًا للمحترفين الذين يتواصلون في بيئات سريعة الخطى عبر قنوات ومناطق زمنية وثقافات مختلفة. ساعد فرقك على تحسين مهارات التواصل التجاري لديهم - العروض التقديمية، والاجتماعات الافتراض...
Learnexus
learnexus.com
نحن نقدم حلولاً عبر الإنترنت للتدريب الجماعي للتحسين المستمر، وبرامج تدريب Lean Six Sigma والتدريب السريع.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ هو ناشر لموارد التدريب لتطوير مهارات الأشخاص العظماء. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على الأبحاث والتي تشمل التقييمات الورقية وعبر الإنترنت، والألعاب التجريبية، وعمليات المحاكاة، وبرامج التدريب القابلة للتكرار.
DeGarmo
degarmo.com
تقوم مجموعة DeGarmo بتطوير وتوزيع حلول مبتكرة لتقييم المواهب وتطويرها لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى قدر من نمو الإيرادات والإنتاجية واستقرار القوى العاملة.
StarAgile
staragile.com
تأسست StarAgile في عام 2016، وتطورت لتصبح عملاقًا رائدًا في مجال التدريب والاستشارات، حيث تساعد الطلاب والمهنيين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم تدريب عالمي المستوى عبر الإنترنت. نحن نستضيف مجموعة متحمسة من المحترفين الملتزمين بتلبية احتياجات الصناعة في ظل التطورات التكنولوجية المتغيرة باستمرار و...
Pryor Learning
pryor.com
باعتبارها شركة رائدة في مجال التعلم لأكثر من 40 عامًا، ساعدت بريور أكثر من 11 مليون شخص على تحقيق أهدافهم المهنية من خلال تقديم تدريب شامل وبأسعار معقولة ومريح في مجال الأعمال والامتثال والسلامة.
Cognician
cognician.com
تقوم Cognician بتنشيط تغيير سلوك الموظفين من خلال تجارب رقمية قابلة للتطوير وشخصية ومعتمدة على البيانات وتحقق تغييراً قابلاً للقياس في 30 يومًا أو أقل. يرتكز هذا النهج القائم على علم الأعصاب على العمل والمتابعة والتفكير والمشاركة الاجتماعية. تعتمد واجهة Cognician سهلة الاستخدام على الدردشة والتفاعلي...
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate هو أول حل لنقل موظفي المؤسسات الرقمية في آسيا. يعمل حلنا المعتمد على التكنولوجيا على تمكين المتخصصين في الموارد البشرية والإدارة من تبسيط عملية النقل، والقضاء على متاعب سير العمل اليدوي، وعروض الأسعار المتضخمة، وعرض المتسربين. مع وجود HappyLocate بجانبك، يمكنك ترك هذه المخاوف خلفك. التمي...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR هي منصة توظيف عالمية رائدة تسهل على الشركات توظيف الفرق على المستوى الدولي. تعتني ChaadHR بكشوف المرتبات الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في عشرات البلدان. تمنحك حماية الملكية الفكرية الصارمة وضمان الأمان الرائد في الصناعة راحة البال في جميع أنحاء العالم. نحن نفرض رسومًا ثا...
PayEntry
payentry.com
تقدم Payentry التكنولوجيا التي تجعل خدمات كشوف المرتبات بسيطة - محرك معالجة قوي، وسير العمل الأكثر سهولة وتجربة المستخدم. أحدث إصدار لدينا، NextGen، يجعل منصة برنامج Payentry لكشوف المرتبات عبر الإنترنت أسرع وأكثر تكاملاً وأسهل في الاستخدام. شاهد الفرق بين منصة كشوف المرتبات التي تم إنشاؤها مع عملائ...
Thrive
thrivemycareer.com
تقدم منصة Thrive Career Wellness Platform حلول توظيف خارجية حديثة لمساعدة المؤسسات على التعامل مع عمليات تسريح العمال وتزويد الموظفين المغادرين بدعم الانتقال الوظيفي. تعمل المنصة الرقمية الحائزة على جوائز على إعادة تصور التوظيف الخارجي لمستقبل العمل - من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والدعم ال...
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health هي خدمة صحة نفسية شاملة توفر موارد صحة نفسية ملائمة وعالية الجودة ويمكن الوصول إليها لأصحاب العمل وموظفيهم.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink عبارة عن منصة للصحة السلوكية تقدم رعاية صحية نفسية مبتكرة وشاملة مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية، وضمان الوصول إلى الدعم المناسب والتتبع بدقة. أصبح هذا ممكنًا بفضل منصة ReachLink الرقمية والرعاية عالية الجودة التي تتسم بنفس فعالية العلاج وجهًا لوجه. تقدم ReachLink For Enterprises حلولاً مخ...
Corplife
corplife.at
نحن نقدم برنامجًا تقنيًا للموارد البشرية يركز على موضوع المزايا الإضافية. تتمثل مهمة Corplife في تعزيز الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز العلاقة بين صاحب العمل والموظف. يمكن لصاحب العمل تقديم مزايا للموظفين للحياة اليومية، بالإضافة إلى مزايا معفاة من الضرائب للقوى العاملة. إحدى ميزات USP هي الجمع بين ميزات ...
Runa HR
runahr.com
Runa HR هي منصة الرواتب الآلية الرئيسية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك ويتم استضافتها في السحابة. مع Runa، يمكن لأي شخص، سواء كان لديه خبرة في كشوف المرتبات أو لا، أن يدفع رواتب موظفيه خلال 15 دقيقة فقط.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers عبارة عن منصة لمساعدة الشركات على التواصل مع مدربي الشركات والعكس. ابحث واكتشف الأحداث التدريبية القادمة القريبة التي تحدث في مدينتك.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 عبارة عن أداة لتقييم القيادة بردود فعل 360 درجة تساعد في تقييم المهارات والكفاءات القيادية للأفراد داخل المؤسسة. تم تصميم الأداة لقياس 6 مجالات رئيسية: الحضور التنفيذي، القيادة، إدارة الموظفين، إدارة العلاقات، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، الاتصالات، يلغي الحاجة إلى تثبيت أي منصة نظام...
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab هي منصة جديدة لنتائج الأعمال تساعد المؤسسات على زيادة تركيزها على الأمور المهمة. تعمل المنصة على تسهيل الشفافية والوضوح بشأن النتائج التي ترغب في تحقيقها، مع وجود أدوات مدمجة لتعزيز الانضباط اللازم عبر مؤسستك لتحقيق تلك النتائج. إنه مخصص لـ: - الشركات التي تمر بمرحلة التحول والنمو والمعام...
Coachello
coachello.io
Coachello هو دعم شخصي يعتمد على البيانات. يوفر Coachello تدريبًا على مستوى عالمي لتحسين الأداء عند الطلب عبر MS Teams وSlack 24x7. يعد التدريب الاحترافي تحويليًا وشخصيًا بالكامل ولكنه مكلف وغير قابل للتطوير وبدون مقاييس. يحل Coachello هذه المشكلة بأكثر الطرق فعالية وقابلية للقياس.
LEADx
leadx.org
حول مديري جيل الألفية إلى قادة قدامى مع LEADx! LEADx هو التدريب على القيادة الذي يستخدمه مديروك بالفعل. تجمع المنصة بين العلوم السلوكية والذكاء الاصطناعي ومحتوى الخبراء لتحسين سلوكيات القيادة ومشاركة الموظفين والإنتاجية بشكل ملموس.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq عبارة عن منصة لتطوير القيادة قائمة على الفريق لتنمية موظفيك على المستوى الشخصي والمهني. نحن نقدم نظامًا جذابًا ومتسقًا وبأسعار معقولة على نطاق واسع، ولكنه لا يزال مخصصًا ليناسب احتياجاتك التنظيمية.
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics ليس مجرد تقييم شامل؛ إنها لغة مشتركة تمكن الأفراد من فهم أنفسهم بشكل أفضل وأولئك الذين يعملون ويتفاعلون معهم. ومن خلال التعرف على وجهات النظر المختلفة التي يطرحها كل شخص على الطاولة، يتم تقليل نقاط الاحتكاك وتسريع الإنتاجية. تفتح منهجيتنا الباب أمام فهم أكبر وتمكن منصة Simpli5 الخاصة بنا ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp هي منصة مشاركة الموظفين التي تعمل لصالح عملك بشكل أكثر صعوبة وذكاءً من أي شيء آخر في السوق. إنه تطبيق جوال يسهله مدربون محترفون في مجال تجربة الموظفين (EX) لإلهام موظفيك وتحفيزهم ليكونوا في أفضل حالاتهم، وأكثر سعادة في العمل. RehvUp هي شبكة خاصة تم تصميمها للتواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid هي منصة الثقة الرقمية الرائدة في الهند، حيث أكملت أكثر من 100 مليون عملية تحقق وفحوصات خلفية عبر أكثر من 3000 عميل سعيد. تقدم OnGrid أكثر من 100 عملية فحص، بما في ذلك بطاقة الهوية والعنوان والتعليم والتوظيف وسجل المحكمة وتحققات الشرطة، بالإضافة إلى مرجع مهني وائتمان وقاعدة بيانات عالمية وفحوص...
Nexeo HR
nexeohr.com
تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة
Enablo
enablo.com
تعمل Enablo مع شركات واسعة النطاق لتقديم تجارب العمل المثالية وتعزيز الاتصال والتواصل والتعاون والإنتاجية للجميع وفي أي مكان. لديهم شراكات حصرية مع Workplace من Meta وAsana وGoogle Workspace، ويعملون جنبًا إلى جنب مع العملاء لإطلاق الأدوات وتضمينها، ثم قياس نجاحهم المستمر ودفعه. ساعدت Enablo مئات ال...
Aadmi
aadmi.com
توفر Aadmi Consulting دعمًا كاملاً للموارد البشرية طوال دورة الحياة لجميع احتياجات رأس المال البشري لشركتك.
G&A Partners
gnapartners.com
من خلال توفير الحلول والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في مجالات الموارد البشرية واستحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب والسلامة في مكان العمل، تخفف G&A Partners من عبء المهام الإدارية الشاقة وتسمح لأصحاب الأعمال بتركيز وقتهم ومواهبهم وطاقتهم على تنمية شركاتهم. باعتبارنا مزود الاستعانة بمصادر خارجية للموار...
Aflac
aflac.com
مع Aflac، سواء كنت شركة كبيرة أو صغيرة، يمكنك تزويد موظفيك بنوع المزايا التي يتوقعونها من شركة أكبر، مما يساعد عملك على التميز بين الآخرين.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ هو نظام تسعير لاستحقاقات الموظفين يساعد الوسطاء على تسعير استحقاقات الموظفين لأصحاب العمل.
MMChr
mmchr.com
شركة الاستعانة بمصادر خارجية واستشارات الموارد البشرية متخصصة في الموارد البشرية والامتثال لقانون العمل.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits عبارة عن منصة لمزايا الشركات والفرص الجديدة. نحن نساعد على تحسين كفاءة عملك وإشراك موظفيك.
FrankCrum
frankcrum.com
تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.
TraceGenie
tracegenie.co.za
تتبع مزود الخدمة لصناعة صندوق التقاعد الأعضاء الذين لا يمكن تعقبهم: كابوس المسؤول الرئيسي للصندوق لدينا هدف مشترك، دع TraceGenie يساعد صندوقك. رسومنا مرتبطة بالسوق، ومع استخدام منصة TraceGenie، نضمن لك التحكم الشامل والمساءلة، وأوقات التسليم السريعة، والحد الأدنى من مخاطر الاحتيال، وراحة البال مع ال...