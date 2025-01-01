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برامج تقديم خدمات الموارد البشرية
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برامج تقديم خدمات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تقديم خدمات الموارد البشرية على تبسيط عمليات الموارد البشرية المعقدة للمؤسسات وموظفي الموارد البشرية. تعمل هذه الحلول على دمج تكنولوجيا مركز الخدمة ومكتب المساعدة، وتوحيد الطريقة التي تقدم بها فرق الموارد البشرية الخدمات وتتفاعل مع الموظفين. أنها تسهل تقديم ومراجعة والاستجابة لطلبات كل من موظفي الموارد البشرية والموظفين. تشمل الميزات الرئيسية طلبات الخدمة المبسطة، وبوابة الخدمة الذاتية للموظفين، وأدوات لتكوين وأتمتة عمليات وتحليلات خدمة الموارد البشرية. تستخدم بعض هذه الحلول أيضًا الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل من خلال تعلم الأسئلة المتداولة ودمج الاستجابات من قسم الموارد البشرية.

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ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على أتمتة وإدارة بيانات الموظفين والتوظيف والأداء بسهولة.

Siit

Siit

siit.io

تطبيق Siit يوفر أداة داخلية لإدارة طلبات الموظفين والتواصل، مما يساعد فرق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات على تحسين تجربة الموظف.

MyLenio

MyLenio

mylenio.com

MyLenio هو منصة شاملة لتنظيم الأعمال الصغيرة، تسهل تتبع المعلومات والتواصل، مما يعزز الإنتاجية وكفاءة إدارة البيانات.

Atomicwork

Atomicwork

atomicwork.com

تطبيق Atomicwork يقدم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ويساعد في أتمتة الدعم المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وكفاءة العمل.

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