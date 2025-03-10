Siit

siit.io

توفر Siit القدرة لفرق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات لبناء علاقات هادفة ودائمة مع موظفيها. ومن خلال توفير أول مكتب مساعدة داخلي مخصص، أصبح من الممكن الآن تقديم تجربة خدمة رائعة للموظفين. قم بتبسيط طلبات الموظفين وإدارة اتصالات الموظفين من خلال قنواتك الحالية (Slack، رسائل البريد الإلكتروني، ...)، وأتمتة العمل اليدوي وتحليل أفعالك، يساعدك Siit على التحكم في تجارب موظفيك. تأسست شركة Siit في باريس عام 2021، وهي تهدف إلى جمع شمل الأشخاص والشركات معًا.