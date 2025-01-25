برامج تقديم خدمات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - أندورا

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يعمل برنامج تقديم خدمات الموارد البشرية على تبسيط عمليات الموارد البشرية المعقدة للمؤسسات وموظفي الموارد البشرية. تعمل هذه الحلول على دمج تكنولوجيا مركز الخدمة ومكتب المساعدة، وتوحيد الطريقة التي تقدم بها فرق الموارد البشرية الخدمات وتتفاعل مع الموظفين. أنها تسهل تقديم ومراجعة والاستجابة لطلبات كل من موظفي الموارد البشرية والموظفين. تشمل الميزات الرئيسية طلبات الخدمة المبسطة، وبوابة الخدمة الذاتية للموظفين، وأدوات لتكوين وأتمتة عمليات وتحليلات خدمة الموارد البشرية. تستخدم بعض هذه الحلول أيضًا الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل من خلال تعلم الأسئلة المتداولة ودمج الاستجابات من قسم الموارد البشرية.
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Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج إدارة الخدمات الحديثة، حيث تعمل على تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من أتمتة دعم الموظفين وتقديم الخدمات من خلال الذكاء الاصطناعي. تجمع Atomicwork موظفيك وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات الموارد البشرية وأتمتة العمليات التجارية معًا لتحقيق تأثير الإنتاجية عبر مؤسستك. يساعدك Atomicwork على تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءة المؤسسة من خلال تمكينك من تجربة المؤسسة الرقمية لجميع العمليات التجارية من خلال أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي أولاً.
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا بالأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن نؤمن بتمكين الشركات من تحقيق النمو الهائل من خلال قوة البرمجيات كخدمة (SaaS). مهمتنا هي تقديم حلول تقنية متطورة لا تعمل على تبسيط العمليات التجارية فحسب، بل تبسط العمليات أيضًا، مما يضمن الكفاءة والفعالية في جميع المجالات.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio عبارة عن منصة شاملة تسمح لشركتك الصغيرة بالتنظيم بشكل صحيح، مما يتيح لك العمل مع أفضل الشركات مثل Google وPayPal وSAP باتباع أفضل معايير الصناعة. ستقوم منصتنا بدمج جميع العمليات الخاصة بك بحيث تكون منظمة وسهلة الإدارة. يعمل MyLenio على تبسيط أعمالك من خلال مساعدتك على تحقيق أعلى المعايير في مجال الموارد البشرية + تكنولوجيا المعلومات + الامتثال. قم بتبسيط أعمالك الصغيرة وتنظيم شركتك للعمل مع شركات Fortune 500!
Siit
siit.io
توفر Siit القدرة لفرق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات لبناء علاقات هادفة ودائمة مع موظفيها. ومن خلال توفير أول مكتب مساعدة داخلي مخصص، أصبح من الممكن الآن تقديم تجربة خدمة رائعة للموظفين. قم بتبسيط طلبات الموظفين وإدارة اتصالات الموظفين من خلال قنواتك الحالية (Slack، رسائل البريد الإلكتروني، ...)، وأتمتة العمل اليدوي وتحليل أفعالك، يساعدك Siit على التحكم في تجارب موظفيك. تأسست شركة Siit في باريس عام 2021، وهي تهدف إلى جمع شمل الأشخاص والشركات معًا.
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