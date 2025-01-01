مقدمي استشارات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تقدم شركات استشارات الموارد البشرية للشركات الخبرة والإرشادات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز خدمات وإدارات الموارد البشرية لديها. في حين تقدم بعض الشركات استشارات شاملة تغطي جميع جوانب الموارد البشرية، تركز شركات أخرى على مجالات معينة مثل إدارة المواهب. ومن خلال الاستفادة من معرفتهم العميقة بمجال الموارد البشرية، يقدم المستشارون رؤى وحلولًا قيمة قد تكون بعيدة عن الموظفين الداخليين. عادةً ما تقوم الشركات بإشراك مستشاري الموارد البشرية لتعزيز كفاءة الموارد البشرية أو خفض التكاليف. غالبًا ما يتعاون هؤلاء المستشارون بشكل مباشر مع كبير موظفي الموارد البشرية أو السلطة ذات الصلة. إنهم يساعدون الشركات في صقل المهارات ووضع استراتيجيات لمهام مثل إدارة المزايا وضمان السلامة في مكان العمل.
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ADP
adp.com
تطبيق ADP يوفر حلولاً شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، وتتبع الوقت، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى معلومات الموظفين وإدارتها.
Central Test
centraltest.com
يقدم تطبيق Central Test حلول تقييم المواهب باستخدام اختبارات نفسية، مقابلات فيديو، وتقييم 360 درجة لمساعدة في اتخاذ قرارات التوظيف وتطوير المواهب.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
Alight
alight.com
تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.
Insperity
insperity.com
تطبيق Insperity يتيح للمستخدمين الوصول لمعلومات الموارد البشرية ومزايا الموظفين مثل الرواتب و401(k) من هواتفهم المحمولة بسهولة.
Aadmi
aadmi.com
تطبيق Aadmi يقدم دعم كامل لدورة حياة الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة في الأعمال.
G&A Partners
gnapartners.com
يقدم تطبيق G&A Partners حلولاً شاملة في الموارد البشرية، إدارة الرواتب، سلامة العمل، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وتقليل الأعباء الإدارية.
Simpli5
simpli5.com
تطبيق Simpli5 يساعد الأفراد على فهم أنفسهم والآخرين بشكل أفضل، مما يعزز التواصل والإنتاجية في بيئة العمل.
Lumity Benefits
lumity.com
تطبيق Lumity يوفر منصة لإدارة المزايا الصحية، مع معلومات ودعم شخصي سهل الاستخدام لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Enablo
enablo.com
Enablo هو منصة لإدارة العمليات التنظيمية، توفر أدوات لتحسين سير العمل والتعاون وزيادة الإنتاجية في المؤسسات.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp هو تطبيق يساعد في تعزيز مشاركة الموظفين من خلال شبكة خاصة تربط بين جميع المستويات، مما يزيد من الروح المعنوية والإنتاجية في العمل.
OnGrid
ongrid.in
تطبيق OnGrid هو منصة رقمية للتحقق من الهوية، حيث يقدم أكثر من 100 نوع من التحقق والفحوصات الخلفية لأكثر من 3000 عميل في الهند.
Nexeo HR
nexeohr.com
تطبيق نيكسيُو يساعد الباحثين عن العمل في العثور على وظائف في مراكز الاتصال، والتصنيع، والشحن، والصناعات الخفيفة الأخرى.
Aflac
aflac.com
تطبيق AFLAC يساعد المستخدمين في إدارة التأمين، تقديم المطالبات، وتتبع المزايا، مع ميزات لوكلاء التأمين لتحسين الأداء والتواصل.
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