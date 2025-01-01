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مقدمي استشارات الموارد البشرية
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مقدمي استشارات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

تقدم شركات استشارات الموارد البشرية للشركات الخبرة والإرشادات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز خدمات وإدارات الموارد البشرية لديها. في حين تقدم بعض الشركات استشارات شاملة تغطي جميع جوانب الموارد البشرية، تركز شركات أخرى على مجالات معينة مثل إدارة المواهب. ومن خلال الاستفادة من معرفتهم العميقة بمجال الموارد البشرية، يقدم المستشارون رؤى وحلولًا قيمة قد تكون بعيدة عن الموظفين الداخليين. عادةً ما تقوم الشركات بإشراك مستشاري الموارد البشرية لتعزيز كفاءة الموارد البشرية أو خفض التكاليف. غالبًا ما يتعاون هؤلاء المستشارون بشكل مباشر مع كبير موظفي الموارد البشرية أو السلطة ذات الصلة. إنهم يساعدون الشركات في صقل المهارات ووضع استراتيجيات لمهام مثل إدارة المزايا وضمان السلامة في مكان العمل.

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ADP

ADP

adp.com

تطبيق ADP يوفر حلولاً شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، وتتبع الوقت، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى معلومات الموظفين وإدارتها.

Central Test

Central Test

centraltest.com

يقدم تطبيق Central Test حلول تقييم المواهب باستخدام اختبارات نفسية، مقابلات فيديو، وتقييم 360 درجة لمساعدة في اتخاذ قرارات التوظيف وتطوير المواهب.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.

Alight

Alight

alight.com

تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.

Insperity

Insperity

insperity.com

تطبيق Insperity يتيح للمستخدمين الوصول لمعلومات الموارد البشرية ومزايا الموظفين مثل الرواتب و401(k) من هواتفهم المحمولة بسهولة.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

تطبيق Aadmi يقدم دعم كامل لدورة حياة الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة في الأعمال.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

يقدم تطبيق G&A Partners حلولاً شاملة في الموارد البشرية، إدارة الرواتب، سلامة العمل، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وتقليل الأعباء الإدارية.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

تطبيق Simpli5 يساعد الأفراد على فهم أنفسهم والآخرين بشكل أفضل، مما يعزز التواصل والإنتاجية في بيئة العمل.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

تطبيق Lumity يوفر منصة لإدارة المزايا الصحية، مع معلومات ودعم شخصي سهل الاستخدام لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo هو منصة لإدارة العمليات التنظيمية، توفر أدوات لتحسين سير العمل والتعاون وزيادة الإنتاجية في المؤسسات.

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp هو تطبيق يساعد في تعزيز مشاركة الموظفين من خلال شبكة خاصة تربط بين جميع المستويات، مما يزيد من الروح المعنوية والإنتاجية في العمل.

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

تطبيق OnGrid هو منصة رقمية للتحقق من الهوية، حيث يقدم أكثر من 100 نوع من التحقق والفحوصات الخلفية لأكثر من 3000 عميل في الهند.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

تطبيق نيكسيُو يساعد الباحثين عن العمل في العثور على وظائف في مراكز الاتصال، والتصنيع، والشحن، والصناعات الخفيفة الأخرى.

Aflac

Aflac

aflac.com

تطبيق AFLAC يساعد المستخدمين في إدارة التأمين، تقديم المطالبات، وتتبع المزايا، مع ميزات لوكلاء التأمين لتحسين الأداء والتواصل.

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