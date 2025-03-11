مقدمي استشارات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تقدم شركات استشارات الموارد البشرية للشركات الخبرة والإرشادات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز خدمات وإدارات الموارد البشرية لديها. في حين تقدم بعض الشركات استشارات شاملة تغطي جميع جوانب الموارد البشرية، تركز شركات أخرى على مجالات معينة مثل إدارة المواهب. ومن خلال الاستفادة من معرفتهم العميقة بمجال الموارد البشرية، يقدم المستشارون رؤى وحلولًا قيمة قد تكون بعيدة عن الموظفين الداخليين. عادةً ما تقوم الشركات بإشراك مستشاري الموارد البشرية لتعزيز كفاءة الموارد البشرية أو خفض التكاليف. غالبًا ما يتعاون هؤلاء المستشارون بشكل مباشر مع كبير موظفي الموارد البشرية أو السلطة ذات الصلة. إنهم يساعدون الشركات في صقل المهارات ووضع استراتيجيات لمهام مثل إدارة المزايا وضمان السلامة في مكان العمل.
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ADP
adp.com
تطبيق ADP يوفر حلولاً شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، وتتبع الوقت، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى معلومات الموظفين وإدارتها.
Central Test
centraltest.com
يقدم تطبيق Central Test حلول تقييم المواهب باستخدام اختبارات نفسية، مقابلات فيديو، وتقييم 360 درجة لمساعدة في اتخاذ قرارات التوظيف وتطوير المواهب.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
Alight
alight.com
تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.
Insperity
insperity.com
تطبيق Insperity يتيح للمستخدمين الوصول لمعلومات الموارد البشرية ومزايا الموظفين مثل الرواتب و401(k) من هواتفهم المحمولة بسهولة.
Aadmi
aadmi.com
تطبيق Aadmi يقدم دعم كامل لدورة حياة الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة في الأعمال.
G&A Partners
gnapartners.com
يقدم تطبيق G&A Partners حلولاً شاملة في الموارد البشرية، إدارة الرواتب، سلامة العمل، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وتقليل الأعباء الإدارية.
Simpli5
simpli5.com
تطبيق Simpli5 يساعد الأفراد على فهم أنفسهم والآخرين بشكل أفضل، مما يعزز التواصل والإنتاجية في بيئة العمل.
Lumity Benefits
lumity.com
تطبيق Lumity يوفر منصة لإدارة المزايا الصحية، مع معلومات ودعم شخصي سهل الاستخدام لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp هي منصة مشاركة الموظفين التي تعمل لصالح عملك بشكل أكثر صعوبة وذكاءً من أي شيء آخر في السوق. إنه تطبيق جوال يسهله مدربون محترفون في مجال تجربة الموظفين (EX) لإلهام موظفيك وتحفيزهم ليكونوا في أفضل حالاتهم، وأكثر سعادة في العمل. RehvUp هي شبكة خاصة مصممة للتواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين جميع مستويات القوى العاملة لديك بشكل لم يسبق له مثيل، مع زيادة الروح المعنوية والإنتاجية والربح في مكان العمل.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid هي منصة الثقة الرقمية الرائدة في الهند، حيث أكملت أكثر من 100 مليون عملية تحقق وفحص خلفية عبر أكثر من 3000 عميل سعيد. تقدم OnGrid أكثر من 100 عملية فحص، بما في ذلك بطاقة الهوية والعنوان والتعليم والتوظيف وسجل المحكمة وتحققات الشرطة، بالإضافة إلى مرجع مهني وائتمان وقاعدة بيانات عالمية وفحوصات الوسائط السلبية.
Nexeo HR
nexeohr.com
تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة
Enablo
enablo.com
تعمل Enablo مع شركات واسعة النطاق لتقديم تجارب العمل المثالية وتعزيز الاتصال والتواصل والتعاون والإنتاجية للجميع وفي أي مكان. لديهم شراكات حصرية مع Workplace من Meta وAsana وGoogle Workspace، ويعملون جنبًا إلى جنب مع العملاء لإطلاق الأدوات وتضمينها، ثم قياس نجاحهم المستمر ودفعه. ساعدت Enablo مئات المؤسسات على تغيير ثقافتها لتمكين الأشخاص من القيام بأفضل أعمالهم معًا.
Aflac
aflac.com
مع Aflac، سواء كنت شركة كبيرة أو صغيرة، يمكنك تزويد موظفيك بنوع المزايا التي يتوقعونها من شركة أكبر، مما يساعد عملك على التميز بين الآخرين.
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