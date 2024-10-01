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مقدمي استشارات الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - قيرغيزستان

تقدم شركات استشارات الموارد البشرية للشركات الخبرة والإرشادات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز خدمات وإدارات الموارد البشرية لديها. في حين تقدم بعض الشركات استشارات شاملة تغطي جميع جوانب الموارد البشرية، تركز شركات أخرى على مجالات معينة مثل إدارة المواهب. ومن خلال الاستفادة من معرفتهم العميقة بمجال الموارد البشرية، يقدم المستشارون رؤى وحلولًا قيمة قد تكون بعيدة عن الموظفين الداخليين. عادةً ما تقوم الشركات بإشراك مستشاري الموارد البشرية لتعزيز كفاءة الموارد البشرية أو خفض التكاليف. غالبًا ما يتعاون هؤلاء المستشارون بشكل مباشر مع كبير موظفي الموارد البشرية أو السلطة ذات الصلة. إنهم يساعدون الشركات في صقل المهارات ووضع استراتيجيات لمهام مثل إدارة المزايا وضمان السلامة في مكان العمل.

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ADP

ADP

adp.com

تقدم ADP حلول الرواتب والموارد البشرية الرائدة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.

Central Test

Central Test

centraltest.com

حلول تقييم المواهب التنبؤية: اختبار نفسي لاتخاذ أفضل القرارات في مجال التوظيف وتنمية المواهب، مقابلة فيديو، ردود فعل 360 درجة.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .

Alight

Alight

alight.com

بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة في أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.

Insperity

Insperity

insperity.com

توفر Insperity حلول الموارد البشرية والأعمال التي تساعد أفضل الشركات الأمريكية على الازدهار منذ عام 1986.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

توفر Aadmi Consulting دعمًا كاملاً للموارد البشرية طوال دورة الحياة لجميع احتياجات رأس المال البشري لشركتك.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

يجمع حل المزايا الحديثة من Lumity بين الخدمة والخبرة المخصصة ورؤى البيانات القوية والتكنولوجيا لتخفيف آلام إدارة واختيار الخطط والمزايا الصحية لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

5 Dynamics ليس مجرد تقييم شامل؛ إنها لغة مشتركة تمكن الأفراد من فهم أنفسهم بشكل أفضل وأولئك الذين يعملون ويتفاعلون معهم. ومن خلال التعرف على وجهات النظر المختلفة التي يطرحها كل شخص على الطاولة، يتم تقليل نقاط الاحتكاك وتسريع الإنتاجية. تفتح منهجيتنا الباب أمام فهم أكبر وتمكن منصة Simpli5 الخاصة بنا ...

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp هي منصة مشاركة الموظفين التي تعمل لصالح عملك بشكل أكثر صعوبة وذكاءً من أي شيء آخر في السوق. إنه تطبيق جوال يسهله مدربون محترفون في مجال تجربة الموظفين (EX) لإلهام موظفيك وتحفيزهم ليكونوا في أفضل حالاتهم، وأكثر سعادة في العمل. RehvUp هي شبكة خاصة مصممة للتواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين جميع...

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid هي منصة الثقة الرقمية الرائدة في الهند، حيث أكملت أكثر من 100 مليون عملية تحقق وفحص خلفية عبر أكثر من 3000 عميل سعيد. تقدم OnGrid أكثر من 100 عملية فحص، بما في ذلك بطاقة الهوية والعنوان والتعليم والتوظيف وسجل المحكمة وتحققات الشرطة، بالإضافة إلى مرجع مهني وائتمان وقاعدة بيانات عالمية وفحوصات ...

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة

Enablo

Enablo

enablo.com

تعمل Enablo مع شركات واسعة النطاق لتقديم تجارب العمل المثالية وتعزيز الاتصال والتواصل والتعاون والإنتاجية للجميع وفي أي مكان. لديهم شراكات حصرية مع Workplace من Meta وAsana وGoogle Workspace، ويعملون جنبًا إلى جنب مع العملاء لإطلاق الأدوات وتضمينها، ثم قياس نجاحهم المستمر ودفعه. ساعدت Enablo مئات ال...

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

من خلال توفير الحلول والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في مجالات الموارد البشرية واستحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب والسلامة في مكان العمل، تخفف G&A Partners من عبء المهام الإدارية الشاقة وتسمح لأصحاب الأعمال بتركيز وقتهم ومواهبهم وطاقتهم على تنمية شركاتهم. باعتبارنا مزود الاستعانة بمصادر خارجية للموار...

Aflac

Aflac

aflac.com

مع Aflac، سواء كنت شركة كبيرة أو صغيرة، يمكنك تزويد موظفيك بنوع المزايا التي يتوقعونها من شركة أكبر، مما يساعد عملك على التميز بين الآخرين.

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