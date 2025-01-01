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يساعد برنامج الامتثال للموارد البشرية الشركات والمديرين ومتخصصي الموارد البشرية على مواكبة جميع لوائح أعمال الموارد البشرية وقوانين الامتثال. تمكن هذه الأدوات الشركات من التنقل بين تشريعات وقواعد الامتثال الفيدرالية والولائية المعقدة والمتطورة باستمرار. كما أنها تساعد في التواصل وإنفاذ سياسات الشركة والسياسات التشريعية للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تعمل هذه الحلول على أتمتة إدارة المستندات السرية وسير عمل التقارير. تقليديًا، ركزت حلول الامتثال في المقام الأول على الامتثال المالي، مثل كشوف المرتبات. ومع ذلك، فقد تطورت في السنوات الأخيرة لتقديم حلول أكثر شمولاً. عادةً ما تتناول برامج الامتثال الحديثة للموارد البشرية مجالات مثل كشوف المرتبات والمزايا والمخاطر والسلامة والتوظيف وعلاقات الموظفين. في حين أن معظم البائعين متخصصون في قوانين امتثال محددة مثل ACA، أو المزايا، أو الشركات الصغيرة، بدلاً من تغطية كل المجالات، فغالبًا ما يتم تجميع برامج الامتثال للموارد البشرية مع برامج الموارد البشرية الأخرى، مثل برنامج الإعداد أو الوقت والحضور أو برامج إدارة المزايا. ويمكن أيضًا تقديمه كحل مستقل. تتضمن بعض حلول الامتثال للموارد البشرية عمليات تكامل مع برامج الموارد البشرية الأساسية أو كشوف المرتبات لأتمتة تقارير كشوف المرتبات وتبسيط صيانة الامتثال.
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Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.
Netchex
netchex.com
NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.
Mineral
trustmineral.com
تُعتبر Mineral رائدة في الموارد البشرية والامتثال للشركات النامية، تقدم حلولاً شاملة مثل التدريب الإلكتروني وإدارة المعلومات القانونية.
Warp
joinwarp.com
وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.
Maus
maus.com
Maus هو تطبيق شامل للتخطيط الاستراتيجي والمالي، يساعد المستخدمين على وضع وتنفيذ ومراقبة خطط نمو الأعمال.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.
Skuad
skuad.io
Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.
Plane
plane.com
تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
Localyze
localyze.com
تطبيق Localyze يوفر خدمات التنقل العالمي، مما يسهل انتقال الأفراد للعمل من خلال منصة مركزية تسمح بتوظيف المواهب من جميع أنحاء العالم.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.
Omnipresent
omnipresent.com
يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.
AbstractOps
abstractops.com
تساعد AbstractOps قادة الشركات عن بُعد في إدارة الامتثال الحكومي من خلال أتمتة التسجيلات والرواتب وتجميع البريد الرسمي في صندوق بريد افتراضي.
WorkBright
workbright.com
تطبيق WorkBright يبسط عملية توظيف الموظفين الجدد من خلال أتمتة إجراءات التنقل وإدارة المستندات، مما يسرع من بدء العمل بشكل فعال.
Case IQ
caseiq.com
Case IQ هو نظام لإدارة الحالات يساعد المؤسسات على تتبع التحقيقات وتحليل البيانات لضمان سلامة العمل وكفاءته.
WorkFlex
getworkflex.com
تساعد تطبيق WorkFlex الشركات في إدارة العمل عن بُعد ورحلات الأعمال مبعًا مع الالتزام باللوائح والتقليل من المخاطر القانونية والتكاليف.
Trusaic
trusaic.com
تطبيق ترُسياك يقدم حلاً شاملاً لمتطلبات قانون الرعاية بأسعار معقولة، ويتضمن معالجة البيانات، الخبرة التنظيمية، وحماية التدقيق.
SixFifty
sixfifty.com
تطبيق SixFifty يساعد الشركات في تبسيط الامتثال لقوانين العمل من خلال تقديم قوالب مستندات قابلة للتخصيص وإرشادات قانونية خاصة بالدولة.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo هو تطبيق لإدارة التوظيف عن بُعد، يساعد الشركات في العثور على المرشحين، توظيفهم، وإدارة العملية بسهولة.
Envoy Global
envoyglobal.com
تقدم تطبيق Envoy Global طريقة سهلة لرعاية وإدارة تأشيرات العمل في الولايات المتحدة وخارجها لتسهيل عملية التقديم للموظفين.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion هو تطبيق لتوظيف وإدارة الفرق العالمية بسهولة، مما يتيح التواصل والامتثال مع اللوائح المحلية لعمالة عن بُعد من 160+ دولة.
OnBlick
onblick.com
تطبيق OnBlick هو منصة SaaS تتيح لأرباب العمل في الولايات المتحدة تسهيل الامتثال لمتطلبات الموارد البشرية والهجرة، مع ميزات الأتمتة والتنبيهات.
LitLingo
litlingo.com
تساعد تطبيق LitLingo الشركات في تحسين التواصل من خلال تحديد اللغة غير المتوافقة في الوقت الفعلي ودمجه مع أدوات الاتصال الحالية.
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