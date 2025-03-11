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برامج الامتثال للموارد البشرية
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برامج الامتثال للموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج الامتثال للموارد البشرية الشركات والمديرين ومتخصصي الموارد البشرية على مواكبة جميع لوائح أعمال الموارد البشرية وقوانين الامتثال. تمكن هذه الأدوات الشركات من التنقل بين تشريعات وقواعد الامتثال الفيدرالية والولائية المعقدة والمتطورة باستمرار. كما أنها تساعد في التواصل وإنفاذ سياسات الشركة والسياسات التشريعية للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تعمل هذه الحلول على أتمتة إدارة المستندات السرية وسير عمل التقارير. تقليديًا، ركزت حلول الامتثال في المقام الأول على الامتثال المالي، مثل كشوف المرتبات. ومع ذلك، فقد تطورت في السنوات الأخيرة لتقديم حلول أكثر شمولاً. عادةً ما تتناول برامج الامتثال الحديثة للموارد البشرية مجالات مثل كشوف المرتبات والمزايا والمخاطر والسلامة والتوظيف وعلاقات الموظفين. في حين أن معظم البائعين متخصصون في قوانين امتثال محددة مثل ACA، أو المزايا، أو الشركات الصغيرة، بدلاً من تغطية كل المجالات، فغالبًا ما يتم تجميع برامج الامتثال للموارد البشرية مع برامج الموارد البشرية الأخرى، مثل برنامج الإعداد أو الوقت والحضور أو برامج إدارة المزايا. ويمكن أيضًا تقديمه كحل مستقل. تتضمن بعض حلول الامتثال للموارد البشرية عمليات تكامل مع برامج الموارد البشرية الأساسية أو كشوف المرتبات لأتمتة تقارير كشوف المرتبات وتبسيط صيانة الامتثال.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.

Netchex

Netchex

netchex.com

NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

تُعتبر Mineral رائدة في الموارد البشرية والامتثال للشركات النامية، تقدم حلولاً شاملة مثل التدريب الإلكتروني وإدارة المعلومات القانونية.

Warp

Warp

joinwarp.com

وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.

Maus

Maus

maus.com

Maus هو تطبيق شامل للتخطيط الاستراتيجي والمالي، يساعد المستخدمين على وضع وتنفيذ ومراقبة خطط نمو الأعمال.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno هو منصة لإدارة توظيف المستقلين، تجمع بين أدوات التوظيف والإدارة والمدفوعات في مكان واحد، مما يسهل العمل مع المقاولين.

Plane

Plane

plane.com

تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

Localyze

Localyze

localyze.com

تطبيق Localyze يوفر خدمات التنقل العالمي، مما يسهل انتقال الأفراد للعمل من خلال منصة مركزية تسمح بتوظيف المواهب من جميع أنحاء العالم.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.

AbstractOps

AbstractOps

abstractops.com

تساعد AbstractOps قادة الشركات عن بُعد في إدارة الامتثال الحكومي من خلال أتمتة التسجيلات والرواتب وتجميع البريد الرسمي في صندوق بريد افتراضي.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

تطبيق WorkBright يبسط عملية توظيف الموظفين الجدد من خلال أتمتة إجراءات التنقل وإدارة المستندات، مما يسرع من بدء العمل بشكل فعال.

Case IQ

Case IQ

caseiq.com

Case IQ هو نظام لإدارة الحالات يساعد المؤسسات على تتبع التحقيقات وتحليل البيانات لضمان سلامة العمل وكفاءته.

WorkFlex

WorkFlex

getworkflex.com

تساعد تطبيق WorkFlex الشركات في إدارة العمل عن بُعد ورحلات الأعمال مبعًا مع الالتزام باللوائح والتقليل من المخاطر القانونية والتكاليف.

Trusaic

Trusaic

trusaic.com

تطبيق ترُسياك يقدم حلاً شاملاً لمتطلبات قانون الرعاية بأسعار معقولة، ويتضمن معالجة البيانات، الخبرة التنظيمية، وحماية التدقيق.

SixFifty

SixFifty

sixfifty.com

تطبيق SixFifty يساعد الشركات في تبسيط الامتثال لقوانين العمل من خلال تقديم قوالب مستندات قابلة للتخصيص وإرشادات قانونية خاصة بالدولة.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo هو تطبيق لإدارة التوظيف عن بُعد، يساعد الشركات في العثور على المرشحين، توظيفهم، وإدارة العملية بسهولة.

Envoy Global

Envoy Global

envoyglobal.com

تقدم تطبيق Envoy Global طريقة سهلة لرعاية وإدارة تأشيرات العمل في الولايات المتحدة وخارجها لتسهيل عملية التقديم للموظفين.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion هو تطبيق لتوظيف وإدارة الفرق العالمية بسهولة، مما يتيح التواصل والامتثال مع اللوائح المحلية لعمالة عن بُعد من 160+ دولة.

OnBlick

OnBlick

onblick.com

تطبيق OnBlick هو منصة SaaS تتيح لأرباب العمل في الولايات المتحدة تسهيل الامتثال لمتطلبات الموارد البشرية والهجرة، مع ميزات الأتمتة والتنبيهات.

LitLingo

LitLingo

litlingo.com

تساعد LitLingo الشركات على التواصل بشكل أفضل. يحدد الذكاء الاصطناعي لدينا بشكل استباقي اللغة الإشكالية في اتصالات الموظفين في الوقت الفعلي عن طريق وضع علامة على اللغة الخطرة أو غير المتوافقة قبل إرسال الرسالة. أثناء انشغالك بالكتابة، تعمل خوارزمياتنا جاهدة خلف الكواليس لإعادة معايرة أي حوادث مؤسفة في رسائلك ومساعدتك على تجنب المحادثات المحفوفة بالمخاطر تمامًا. يتكامل LitLingo مع جميع قنوات الاتصال المؤسسية التي تستخدمها شركتك بالفعل (على سبيل المثال، Gmail وOutlook وSlack وMicrosoft Teams وZendesk)، مما يوفر تعليقات في الوقت الفعلي للمستخدمين النهائيين، ويضمن امتثال الرسائل وأصولك محمي.

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