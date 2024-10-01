برامج الامتثال للموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - موريتانيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يساعد برنامج الامتثال للموارد البشرية الشركات والمديرين ومتخصصي الموارد البشرية على مواكبة جميع لوائح أعمال الموارد البشرية وقوانين الامتثال. تمكن هذه الأدوات الشركات من التنقل بين تشريعات وقواعد الامتثال الفيدرالية والولائية المعقدة والمتطورة باستمرار. كما أنها تساعد في التواصل وإنفاذ سياسات الشركة والسياسات التشريعية للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تعمل هذه الحلول على أتمتة إدارة المستندات السرية وسير عمل التقارير. تقليديًا، ركزت حلول الامتثال في المقام الأول على الامتثال المالي، مثل كشوف المرتبات. ومع ذلك، فقد تطورت في السنوات الأخيرة لتقديم حلول أكثر شمولاً. عادةً ما تتناول برامج الامتثال الحديثة للموارد البشرية مجالات مثل كشوف المرتبات والمزايا والمخاطر والسلامة والتوظيف وعلاقات الموظفين. في حين أن معظم البائعين متخصصون في قوانين امتثال محددة مثل ACA، أو المزايا، أو الشركات الصغيرة، بدلاً من تغطية كل المجالات، فغالبًا ما يتم تجميع برامج الامتثال للموارد البشرية مع برامج الموارد البشرية الأخرى، مثل برنامج الإعداد أو الوقت والحضور أو برامج إدارة المزايا. ويمكن أيضًا تقديمه كحل مستقل. تتضمن بعض حلول الامتثال للموارد البشرية عمليات تكامل مع برامج الموارد البشرية الأساسية أو كشوف المرتبات لأتمتة تقارير كشوف المرتبات وتبسيط صيانة الامتثال.