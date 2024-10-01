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برامج الامتثال للموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - مصر
يساعد برنامج الامتثال للموارد البشرية الشركات والمديرين ومتخصصي الموارد البشرية على مواكبة جميع لوائح أعمال الموارد البشرية وقوانين الامتثال. تمكن هذه الأدوات الشركات من التنقل بين تشريعات وقواعد الامتثال الفيدرالية والولائية المعقدة والمتطورة باستمرار. كما أنها تساعد في التواصل وإنفاذ سياسات الشركة والسياسات التشريعية للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تعمل هذه الحلول على أتمتة إدارة المستندات السرية وسير عمل التقارير. تقليديًا، ركزت حلول الامتثال في المقام الأول على الامتثال المالي، مثل كشوف المرتبات. ومع ذلك، فقد تطورت في السنوات الأخيرة لتقديم حلول أكثر شمولاً. عادةً ما تتناول برامج الامتثال الحديثة للموارد البشرية مجالات مثل كشوف المرتبات والمزايا والمخاطر والسلامة والتوظيف وعلاقات الموظفين. في حين أن معظم البائعين متخصصون في قوانين امتثال محددة مثل ACA، أو المزايا، أو الشركات الصغيرة، بدلاً من تغطية كل المجالات، فغالبًا ما يتم تجميع برامج الامتثال للموارد البشرية مع برامج الموارد البشرية الأخرى، مثل برنامج الإعداد أو الوقت والحضور أو برامج إدارة المزايا. ويمكن أيضًا تقديمه كحل مستقل. تتضمن بعض حلول الامتثال للموارد البشرية عمليات تكامل مع برامج الموارد البشرية الأساسية أو كشوف المرتبات لأتمتة تقارير كشوف المرتبات وتبسيط صيانة الامتثال.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Mineral
trustmineral.com
تحظى شركة Mineral بثقة أكثر من مليون شركة، وهي الشركة الرائدة في مجال الموارد البشرية والامتثال للشركات المتنامية. حلولنا الاستباقية تزيل التخمين من الموارد البشرية والامتثال، مما يمنح العملاء راحة البال. نحن نجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة البشرية لدفع الابتكار والتوجيه الشخصي. تشمل الحلول ا...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
OneTrust
onetrust.com
تساعد منصة Trust Intelligence الخاصة بنا المؤسسات على ربط البيانات والفرق والعمليات. اكتشف كيف تقوم OneTrust ببناء الثقة في الأعمال وتفعيلها.
Netchex
netchex.com
مع حلول إدارة الموارد البشرية والرواتب من Netchex، يمكنك جعل عملياتك أسهل من أي وقت مضى والتأكد من إنجاز المهمة دائمًا بشكل صحيح.
WorkBright
workbright.com
يعمل WorkBright على إزالة الاختناقات التي تبطئ عملية التوظيف حتى تتمكن من جعل الموظفين الجدد يعملون بشكل أسرع بما يصل إلى 8 مرات دون المساس بالأمان أو الدقة. يعمل الإعداد الفعال على تقوية الفرق، وتعزيز الاتصالات الدائمة، وتعزيز سعادة الموظفين. ابدأ مع برنامج تأهيل الموظفين النهائي للموارد البشرية. ب...
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعما...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100.000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحدي...
Maus
maus.com
التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الذي يضاعف قيمة الأعمال. Maus عبارة عن منصة شاملة للتخطيط الاستراتيجي والمالي والتخطيط للخروج الذي يحول الأفكار الكبيرة إلى أفعال. في منصة واحدة سهلة الاستخدام، يمكنك تخطيط أعمالك وتنفيذها وقياسها وتنميتها. لا يكفي مجرد إنشاء خطة. مع Maus، يمكنك تحويل إستراتيجيتك إلى خري...
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Localyze
localyze.com
خدمات التنقل العالمية، كل ذلك في منصة واحدة. مهما كان النطاق، وأينما كانت موهبتك، فإننا نفتح خطوتك التالية. من الحدود والبيروقراطية إلى الانفتاح والبساطة. مع Localyze، نقوم بإعادة تصور كيفية انتقال الأشخاص للعمل من خلال الجمع بين التكنولوجيا السلسة والشفافية والخدمة التي لا مثيل لها. نحن نؤمن بتحري...
Warp
joinwarp.com
Warp عبارة عن منصة حديثة لكشوف المرتبات والامتثال والمزايا مصممة للمؤسسين. نحن نضع جميع التسجيلات الضريبية للولاية والامتثال لها في وضع الطيار الآلي حتى لا تحتاج أبدًا إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب آخر على نطاق .gov مرة أخرى.
AbstractOps
abstractops.com
يستخدم قادة الشركات النائية المتنامية AbstractOps للتخلص من التوتر وعدم اليقين والمخاطر المالية المرتبطة بامتثال الدولة. * أتمتة التسجيلات * كشوف المرتبات وتسجيلات الكيانات، وملفات وزير الدولة، ومتطلبات الوكيل المسجل في مكان واحد. لا مزيد من الانتظار أو ملء صفحات الويب منذ عام 1998. *مركزة بريد الدو...
Case IQ
caseiq.com
في عالم يشوبه الاحتيال والمضايقات والهفوات الأخلاقية، تقف Case IQ كقوة من أجل الخير. مهمتنا؟ مساعدة الأشخاص مثلك على إنشاء أماكن عمل أكثر أمانًا وسعادة وإنتاجية. لقد أظهرت لنا الخبرة التي تزيد عن 20 عامًا أنه معًا يمكننا حقًا أن نحدث فرقًا. اكتسبت Case IQ سمعة دولية بفضل أفضل البرامج الآمنة والبد...
WorkFlex
getworkflex.com
تساعد WorkFlex الشركات على ضمان قدرة الموظفين على العمل مؤقتًا من الخارج وفي رحلات العمل مع الالتزام الكامل باللوائح ودون مخاطر الامتثال. ويساعد البرنامج في تقييم مخاطر الامتثال وتنفيذ التدابير المطلوبة، مثل التقدم للحصول على شهادات A1، والوفاء بالتزامات إعداد التقارير في الاتحاد الأوروبي (PWD)، وإد...
Trusaic
trusaic.com
قانون الرعاية الميسرة معقد. ACA Complete هو حل شامل متكامل الخدمات يجمع بين أحدث حلول البيانات والخبرة التنظيمية وحماية التدقيق لمساعدة أصحاب العمل على تقليل المخاطر وتجنب العقوبات المكلفة والتنقل عبر تعقيدات ACA بثقة. يتضمن ACA Complete ما يلي: مناقشة البيانات وإعدادها، بما في ذلك دمج البيانات عبر ...
SixFifty
sixfifty.com
لقد عملنا مع أفضل شركات قانون التوظيف في البلاد لأتمتة العقود والسياسات والمستندات التي تحتاجها لتوظيف وإدارة الموظفين في جميع الولايات الخمسين. تساعدك منصتنا سهلة الاستخدام على إنشاء المستندات الضرورية وتحديثها لكل مرحلة من مراحل دورة حياة التوظيف: البحث والتوظيف والاحتفاظ والفصل. اتفاقيات التوظيف ...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo هو حل شامل للتوظيف عن بعد. ابحث عن المرشحين، وقم بالتوظيف عبر خدمة أصحاب العمل لدينا، وقم بإدارة كل شيء من منصتنا
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة....
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باس...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان...
Envoy Global
envoyglobal.com
إن النهج البسيط الذي تتبعه Envoy Global لرعاية وإدارة تأشيرات العمل في الولايات المتحدة وخارجها يؤدي إلى تجربة التقديم الأسهل لك وللموظفين.
WorkMotion
workmotion.com
تعمل WorkMotion على تحويل أماكن العمل من خلال تسهيل التوظيف دوليًا أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن الحدود الوطنية. نحن معروفون بكفاءتنا الألمانية، ونحن أحد اللاعبين الأوروبيين الرائدين الذين يعملون على سد الفجوة بين أصحاب العمل والمواهب العالمية. ومن خلال حلولنا، نمكن الشركات من تنمية فرقها عالميًا ...
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR عبارة عن منصة SaaS لتمكين أصحاب العمل في الولايات المتحدة من خلال الفروق الدقيقة حول الامتثال للموارد البشرية والهجرة. تساعد عمليات OnBlick الموجهة على تقليل طلبات RFE القياسية وزيادة الموافقات إلى الحد الأقصى. يقوم بأتمتة الامتثال ورقمنة البيانات مما يزيد من الاستعداد لأي عمليات تدقيق مح...
LitLingo
litlingo.com
تساعد LitLingo الشركات على التواصل بشكل أفضل. يحدد الذكاء الاصطناعي لدينا بشكل استباقي اللغة الإشكالية في اتصالات الموظفين في الوقت الفعلي عن طريق وضع علامة على اللغة الخطرة أو غير المتوافقة قبل إرسال الرسالة. أثناء انشغالك بالكتابة، تعمل خوارزمياتنا جاهدة خلف الكواليس لإعادة معايرة أي حوادث مؤسفة ف...