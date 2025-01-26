برامج الامتثال للموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - أفغانستان

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يساعد برنامج الامتثال للموارد البشرية الشركات والمديرين ومتخصصي الموارد البشرية على مواكبة جميع لوائح أعمال الموارد البشرية وقوانين الامتثال. تمكن هذه الأدوات الشركات من التنقل بين تشريعات وقواعد الامتثال الفيدرالية والولائية المعقدة والمتطورة باستمرار. كما أنها تساعد في التواصل وإنفاذ سياسات الشركة والسياسات التشريعية للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تعمل هذه الحلول على أتمتة إدارة المستندات السرية وسير عمل التقارير. تقليديًا، ركزت حلول الامتثال في المقام الأول على الامتثال المالي، مثل كشوف المرتبات. ومع ذلك، فقد تطورت في السنوات الأخيرة لتقديم حلول أكثر شمولاً. عادةً ما تتناول برامج الامتثال الحديثة للموارد البشرية مجالات مثل كشوف المرتبات والمزايا والمخاطر والسلامة والتوظيف وعلاقات الموظفين. في حين أن معظم البائعين متخصصون في قوانين امتثال محددة مثل ACA، أو المزايا، أو الشركات الصغيرة، بدلاً من تغطية كل المجالات، فغالبًا ما يتم تجميع برامج الامتثال للموارد البشرية مع برامج الموارد البشرية الأخرى، مثل برنامج الإعداد أو الوقت والحضور أو برامج إدارة المزايا. ويمكن أيضًا تقديمه كحل مستقل. تتضمن بعض حلول الامتثال للموارد البشرية عمليات تكامل مع برامج الموارد البشرية الأساسية أو كشوف المرتبات لأتمتة تقارير كشوف المرتبات وتبسيط صيانة الامتثال.
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Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعمالهم وبناء فرق موزعة متنوعة. لا توجد رسوم مقدمة أو تكاليف مخفية أو عمليات تأمين طويلة الأجل. التوظيف في أكثر من 160 دولة || ادفع بأكثر من 100 عملة || احصل على دعم الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
Case IQ
caseiq.com
في عالم يشوبه الاحتيال والمضايقات والهفوات الأخلاقية، تقف Case IQ كقوة من أجل الخير. مهمتنا؟ مساعدة الأشخاص مثلك على إنشاء أماكن عمل أكثر أمانًا وسعادة وإنتاجية. لقد أظهرت لنا الخبرة التي تزيد عن 20 عامًا أنه معًا يمكننا حقًا أن نحدث فرقًا. اكتسبت Case IQ سمعة دولية بفضل أفضل البرامج الآمنة والبديهية والموثوقة والتي تستخدمها الشركات في جميع أنحاء العالم لإدارة تحقيقاتها. تضمن الحلول البرمجية المتكاملة والمستضافة من Case IQ أن تكون التحقيقات متسقة وشاملة ومثمرة. تساعد أداة إعداد التقارير القوية الشركات على تقليل المخاطر من خلال تحديد الاتجاهات وفرص التحسين. تقدر الشركات الكبيرة والصغيرة حل إدارة الحالات المتكامل والقابل للتخصيص بالكامل من Case IQ والذي يتميز بسهولة الاستخدام ومُحسّن للهواتف المحمولة. تعمل حلول إدارة قضايا التحقيق المرنة من Case IQ على إبقاء المحققين في الميدان والمشرفين على اطلاع.
WorkFlex
getworkflex.com
تساعد WorkFlex الشركات على ضمان قدرة الموظفين على العمل مؤقتًا من الخارج وفي رحلات العمل مع الالتزام الكامل باللوائح ودون مخاطر الامتثال. ويساعد البرنامج في تقييم مخاطر الامتثال وتنفيذ التدابير المطلوبة، مثل التقدم للحصول على شهادات A1، والوفاء بالتزامات إعداد التقارير في الاتحاد الأوروبي (PWD)، وإدارة خدمات التأمين والتأشيرات. تعمل WorkFlex على حماية الشركات من جميع المخاطر الضريبية وتتحمل المسؤولية في حالة ظهور أي مخاطر. وهذا يخفف العبء على أقسام الموارد البشرية ويتجنب الغرامات المحتملة والتكاليف القانونية المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح WorkFlex للشركات التميز في سوق العمل وجذب أفضل المواهب من خلال توفير مرونة متوافقة بنسبة 100%. انضم اليوم إلى أكثر من 100 شركة تستخدم WorkFlex لإدارة المهام الدولية لموظفيها بشكل متوافق.
LitLingo
litlingo.com
تساعد LitLingo الشركات على التواصل بشكل أفضل. يحدد الذكاء الاصطناعي لدينا بشكل استباقي اللغة الإشكالية في اتصالات الموظفين في الوقت الفعلي عن طريق وضع علامة على اللغة الخطرة أو غير المتوافقة قبل إرسال الرسالة. أثناء انشغالك بالكتابة، تعمل خوارزمياتنا جاهدة خلف الكواليس لإعادة معايرة أي حوادث مؤسفة في رسائلك ومساعدتك على تجنب المحادثات المحفوفة بالمخاطر تمامًا. يتكامل LitLingo مع جميع قنوات الاتصال المؤسسية التي تستخدمها شركتك بالفعل (على سبيل المثال، Gmail وOutlook وSlack وMicrosoft Teams وZendesk)، مما يوفر تعليقات في الوقت الفعلي للمستخدمين النهائيين، ويضمن امتثال الرسائل وأصولك محمي.
Trusaic
trusaic.com
قانون الرعاية الميسرة معقد. ACA Complete هو حل شامل متكامل الخدمات يجمع بين أحدث حلول البيانات والخبرة التنظيمية وحماية التدقيق لمساعدة أصحاب العمل على تقليل المخاطر وتجنب العقوبات المكلفة والتنقل عبر تعقيدات ACA بثقة. يتضمن ACA Complete ما يلي: مناقشة البيانات وإعدادها، بما في ذلك دمج البيانات عبر منصات متباينة الخبرة التنظيمية، مع دعم مخصص من فريقنا من المتخصصين في ACA تقديم ملفات ACA الفيدرالية والولائية الخالية من المتاعب، مما يضمن الدقة الكاملة والتقديم في الوقت المحدد حماية التدقيق، بما في ذلك الدفاع في حالة تدقيق IRS أو استلام الرسالة 226J Integration with ADP Workforce Now®، توفير امتثال ACA كامل الخدمة لعملاء ADP® الذين لديهم قوى عاملة كبيرة، أو معدل دوران مرتفع، أو موظفين يعملون بساعات عمل مختلفة، حلول وإرشادات مخصصة تعتمد على التحليل التفصيلي لـ بيانات الشركة إرشادات ودعم كامل الخدمة يمكنك الوثوق به، في كل خطوة على الطريق تقدم Trusaic أيضًا ACA Basic والذي يتضمن: إعداد النماذج وحفظها بدعم من الخبراء 1094-C/1095-C حفظ IRS وstate1 1095-C ملفات PDF 1095-C الطباعة والبريد 1 تقييم مخاطر العقوبات إعداد 1094-C/1095-C مراجعة 1095-C والموافقة عليها دعم الخبراء لتقديم الملفات السنوية
SixFifty
sixfifty.com
أصدرت شركة SixFifty، وهي شركة تساعد الشركات على أتمتة الامتثال والتوثيق لقانون العمل، اليوم المرحلة الأولى من مشروع معلوماتية قانون العمل (ELIP)، وهو جهد لفهرسة وتلخيص وترميز منطق كل قانون توظيف في الولايات المتحدة، تعزيز كل من البحث القانوني الأكاديمي والاستخدام العملي للأعمال. تقوم SixFifty بأتمتة الأبحاث الخاصة بالدولة وصياغة المستندات والتحديثات القانونية المستمرة، مما يزيل المتاعب والتخمين من الامتثال للموارد البشرية. تساعد SixFifty فرق الموارد البشرية على القيام بثقة بأعمال الامتثال المعقدة الخاصة بالدولة بمفردها. مع SixFifty، يمكنك صياغة مستندات توظيف مخصصة (مثل السياسات والاتفاقيات وإضافات الدولة) في دقائق معدودة فقط - دون الحاجة إلى دفع الكثير من المال لتكليف محامٍ بصياغتها نيابةً عنك.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo هو حل شامل للتوظيف عن بعد. ابحث عن المرشحين، وقم بالتوظيف عبر خدمة أصحاب العمل لدينا، وقم بإدارة كل شيء من منصتنا
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة. بالنسبة للشركات، يساعدك حلنا الشامل على التحكم في دورة حياة العمل عن بعد بأكملها، مما يتيح لك ضم الفرق البعيدة والدفع لها وإدارتها في 150 دولة - دون عناء. بالنسبة للفرق والمقاولين، يضمن RemotePass حصولك على أموالك في الوقت المحدد وبطريقة دفع وعملة من اختيارك، كما يوفر تطبيقنا الفائق وصولاً سلسًا إلى الخدمات والمزايا المالية الرائدة - بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. يركز فريقنا على تجربة المستخدم، ونقوم بتشغيل منتج معقد مع تجربة مستخدم من فئة المستهلك. نحن نهتم بشدة بتمكين فرق الموارد البشرية والمالية من تجنب العمل اليدوي والحفاظ على الامتثال، حتى تتمكن من التركيز على جذب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لتكتشف كيف يمكن لـ RemotePass أن يجعل عملية تأهيلك وكشوف المرتبات أمرًا سهلاً حقًا. RemotePass: يمكنك الاشتراك والدفع لأي شخص من أي مكان.
Maus
maus.com
التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الذي يضاعف قيمة الأعمال. Maus عبارة عن منصة شاملة للتخطيط الاستراتيجي والمالي والتخطيط للخروج الذي يحول الأفكار الكبيرة إلى أفعال. في منصة واحدة سهلة الاستخدام، يمكنك تخطيط أعمالك وتنفيذها وقياسها وتنميتها. لا يكفي مجرد إنشاء خطة. مع Maus، يمكنك تحويل إستراتيجيتك إلى خريطة طريق لتحقيق النجاح مع المواءمة مع أهداف القيمة المالية والتجارية الخاصة بك
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باستخدام Plane، يمكنك إرسال المدفوعات إلى المقاولين في أكثر من 240 دولة بأسعار الصرف المثالية. يعتقد بلين أن المقاولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بنفس تجربة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون. نقوم بإرسال المدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمقاولين، حتى يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الخاصة، دون أي متاعب أو رسوم سحب للمحفظة الإلكترونية. هل ترغب في توظيف موظفين بدلاً من المقاولين؟ باستخدام Plane، يمكنك بسهولة توظيف موظفين بدوام كامل في أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية. تتعامل الطائرة مع أوراق التوظيف، وخصم الضرائب، وغير ذلك الكثير، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. على عكس العديد من عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، تؤمن شركة Plane بالتسعير البسيط، دون أي رسوم مخفية. أنت تدفع رسومًا شهرية ثابتة. لست متأكدا ما إذا كنت تريد تعيين أحد أعضاء الفريق كموظف أو مقاول؟ لقد دعمت Plane كلا الخيارين منذ اليوم الأول، ويسعد فريق الخبراء لدينا بإرشادك إلى الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجاتك، دون جدول أعمال.
Localyze
localyze.com
خدمات التنقل العالمية، كل ذلك في منصة واحدة. مهما كان النطاق، وأينما كانت موهبتك، فإننا نفتح خطوتك التالية. من الحدود والبيروقراطية إلى الانفتاح والبساطة. مع Localyze، نقوم بإعادة تصور كيفية انتقال الأشخاص للعمل من خلال الجمع بين التكنولوجيا السلسة والشفافية والخدمة التي لا مثيل لها. نحن نؤمن بتحرير المواهب من الحدود، لذلك نقوم ببناء منصة مركزية لعالم لامركزي. عالم حيث يمكن للشركات التوظيف من كل مكان - ويمكن للأشخاص العمل والعيش حيث يريدون.
Warp
joinwarp.com
Warp عبارة عن منصة حديثة لكشوف المرتبات والامتثال والمزايا مصممة للمؤسسين. نحن نضع جميع التسجيلات الضريبية للولاية والامتثال لها في وضع الطيار الآلي حتى لا تحتاج أبدًا إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب آخر على نطاق .gov مرة أخرى.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان في العالم. نحن نتعامل مع جميع واجبات إدارة التوظيف والامتثال في 160 دولة، بينما نزود موظفيك بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه ليشعروا بأنهم جزء من فريقك. نحن ندرك أن وقتك ثمين، وأنك بحاجة إلى شريك يمكنك الوثوق به لإبقاء الأمور بسيطة قدر الإمكان حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة أعمالك. التوظيف في أي مكان. كن موجودًا في كل مكان.
Netchex
netchex.com
مع حلول إدارة الموارد البشرية والرواتب من Netchex، يمكنك جعل عملياتك أسهل من أي وقت مضى والتأكد من إنجاز المهمة دائمًا بشكل صحيح.
AbstractOps
abstractops.com
يستخدم قادة الشركات النائية المتنامية AbstractOps للتخلص من التوتر وعدم اليقين والمخاطر المالية المرتبطة بامتثال الدولة. * أتمتة التسجيلات * كشوف المرتبات وتسجيلات الكيانات، وملفات وزير الدولة، ومتطلبات الوكيل المسجل في مكان واحد. لا مزيد من الانتظار أو ملء صفحات الويب منذ عام 1998. *مركزة بريد الدولة* انسَ غربلة أكوام الورق للعثور على هذا الإشعار العاجل. احصل على مهام قابلة للتنفيذ من البريد الإلكتروني والبريد العادي الذي يتم تسليمه مباشرةً إلى صندوق البريد الافتراضي الخاص بـ AbstractOps. *السيطرة*
Envoy Global
envoyglobal.com
إن النهج البسيط الذي تتبعه Envoy Global لرعاية وإدارة تأشيرات العمل في الولايات المتحدة وخارجها يؤدي إلى تجربة التقديم الأسهل لك وللموظفين.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها الشركة للعثور على المقاولين وتوظيفهم وإدارتهم ودفع أجورهم. من خلال الجمع بين نظام إدارة المستقلين وسوق النخبة الذي يضم أكثر من 100.000 مقاول تم فحصهم في الصناعة، يجمع YunoJuno الموارد البشرية ومديري التوظيف والفرق المالية والقانونية في مكان واحد. بدءًا من تحديد مصادر المواهب ووصولاً إلى فحوصات الامتثال والمستندات والمدفوعات والرؤى، تساعد منصتنا الشركات الرائدة في العالم على تقليل التكاليف وتسريع أوقات التوظيف والحماية من سوء التصنيف في أكثر من 150 دولة. استكشف المنصة مجانًا أو احجز عرضًا تجريبيًا اليوم - تعرف على كيفية استخدام PepsiCo وDepop وأكثر من 12000 شركة رائدة عالميًا لـ YunoJuno للعمل مع المقاولين دون عناء.
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
WorkMotion
workmotion.com
تعمل WorkMotion على تحويل أماكن العمل من خلال تسهيل التوظيف دوليًا أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن الحدود الوطنية. نحن معروفون بكفاءتنا الألمانية، ونحن أحد اللاعبين الأوروبيين الرائدين الذين يعملون على سد الفجوة بين أصحاب العمل والمواهب العالمية. ومن خلال حلولنا، نمكن الشركات من تنمية فرقها عالميًا دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي. تعمل منصتنا على أتمتة عمليات الإعداد التي تستغرق وقتًا طويلاً، وكشوف المرتبات العالمية، وتمكن الشركات من تأهيل المواهب من أكثر من 160 دولة بطريقة سريعة وسهلة ومتوافقة. إذا كنت تريد معرفة المزيد، قم بحجز العرض التوضيحي هنا: https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
WorkBright
workbright.com
يعمل WorkBright على إزالة الاختناقات التي تبطئ عملية التوظيف حتى تتمكن من جعل الموظفين الجدد يعملون بشكل أسرع بما يصل إلى 8 مرات دون المساس بالأمان أو الدقة. يعمل الإعداد الفعال على تقوية الفرق، وتعزيز الاتصالات الدائمة، وتعزيز سعادة الموظفين. ابدأ مع برنامج تأهيل الموظفين النهائي للموارد البشرية. برنامج الإعداد لتسريع التوظيف: 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜-𝟵 أكمل النموذج I-9 في أقل من 5 دقائق باستخدام عملية WorkBright المبسطة. يعمل سير العمل سهل الاستخدام وتقنية تحديد الموقع الجغرافي المتقدمة على إنشاء طريقة متوافقة بنسبة 100% وخالية من الأخطاء لإكمال عملية التحقق عن بعد I-9 فعليًا. 𝗛𝗥 𝗢𝗻𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 اجعل الموظفين يعملون بشكل أسرع من خلال عملية الإعداد التي لا تتباطأ أبدًا. لم تكن الأعمال الورقية المعقدة والمرهقة أسهل من أي وقت مضى مع برنامج الإعداد عالي المستوى للموظفين. يقوم WorkBright بملء الحقول المتكررة تلقائيًا، والتقاط الأخطاء قبل حدوثها، وإرسال تذكيرات تلقائية للحصول على النماذج عبر خط النهاية بسرعة. اجذب المزيد من المتقدمين ذوي الجودة من خلال منشورات الوظائف الآلية وفحص السيرة الذاتية وإدارة المقابلات وأدوات التعاون الجماعي. لم يكن العثور على نجمك التالي أسهل من أي وقت مضى.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
OneTrust
onetrust.com
Trust Intelligence Platform تساعد المؤسسات على توصيل البيانات والفرق والعمليات. تتمثل مهمة OneTrust في تمكين الاستخدام المسؤول للبيانات و AI. يقوم نظامه الأساسي بتبسيط جمع البيانات بموافقة وتفضيلات ، ويؤدي أتمتة حوكمة البيانات مع إدارة المخاطر المتكاملة عبر الخصوصية ، والأمان ، والتكنولوجيا ، والجهات الخارجية ، ومخاطر الذكاء الاصطناعي ، وتنشيط الاستخدام المسؤول للبيانات عن طريق تطبيق البيانات وإنفاذها السياسات عبر عقار البيانات ودورة الحياة بأكملها. يدعم OneTrust التعاون السلس بين فرق البيانات وفرق المخاطر لدفع الابتكار السريع والموثوق به. يُعترف بأنه رائد ورائد في السوق ، يضم OneTrust أكثر من 300 براءة اختراع ويخدم أكثر من 14000 عميل على مستوى العالم ، بدءًا من عمالقة الصناعة إلى الشركات الصغيرة. * الموافقة والتفضيلات: تبسيط الموافقة وإدارة التفضيل لشفافية المستهلك. * أتمتة الخصوصية: تمكين الاستخدام المسؤول خلال دورة حياة البيانات من خلال تشغيل برنامج الخصوصية الخاص بك. * مخاطر التكنولوجيا والامتثال: قم بتوسيع مواردك وتحسين دورة حياة المخاطر والامتثال. * إدارة الطرف الثالث: أتمتة إدارة الطرف الثالث من المدخول إلى تقييم المخاطر ، والتخفيف ، والمراقبة المستمرة ، والإبلاغ.
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR عبارة عن منصة SaaS لتمكين أصحاب العمل في الولايات المتحدة من خلال الفروق الدقيقة حول الامتثال للموارد البشرية والهجرة. تساعد عمليات OnBlick الموجهة على تقليل طلبات RFE القياسية وزيادة الموافقات إلى الحد الأقصى. يقوم بأتمتة الامتثال ورقمنة البيانات مما يزيد من الاستعداد لأي عمليات تدقيق محتملة لـ DOL حول PAF / I9 & Wage. تضمن التنبيهات في الوقت المناسب عدم وجود مستندات أو بيانات قديمة. تعمل ميزة FDNS على تقليل احتمالات الإلغاء. إنشاء علاقة بين الموظف وصاحب العمل من خلال ميزة الإشراف خارج الموقع. الأفضل بالنسبة للموارد البشرية، والهجرة، وH-1B، وRFEs، وDOL، وICE، وتدقيقات FDNS، وI-9، والنموذج I-983 وPAFs، وصناعة التوظيف والتوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتوظيف المؤقت، والموارد البشرية، والموارد البشرية، مما يتيح الامتثال المؤسسي بزاوية 360 درجة
Mineral
trustmineral.com
تحظى شركة Mineral بثقة أكثر من مليون شركة، وهي الشركة الرائدة في مجال الموارد البشرية والامتثال للشركات المتنامية. حلولنا الاستباقية تزيل التخمين من الموارد البشرية والامتثال، مما يمنح العملاء راحة البال. نحن نجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة البشرية لدفع الابتكار والتوجيه الشخصي. تشمل الحلول المعدنية تدريب الموظفين عبر الإنترنت، وإنشاء الكتيبات ومجموعة الأدوات، ومشورة الخبراء المباشرة من فريق من خبراء الموارد البشرية، ومكتبة موارد شاملة لمعلومات الامتثال سهلة الاستخدام وأفضل ممارسات الموارد البشرية التي تم إنشاؤها لتوفير الوقت والمال للمؤسسات، بما في ذلك الندوات المجانية عبر الإنترنت والأدلة وقوائم المراجعة. لقد مكنتها شبكة شراكات Mineral من بناء أكبر مجتمع للموارد البشرية في الولايات المتحدة. وكانت شركة Mineral تُعرف سابقًا باسم الكيان المشترك بين ThinkHR وMammoth. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.trustmineral.com وتابعنا على Twitter على @Trust_Mineral.
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الشركات كشوف المرتبات العالمية ممكنة من خلال الاستفادة من المكتب الخلفي الداخلي لشركة Deel والكيانات المملوكة محليًا. يمكن للعمال والمديرين والقادة تحديث تفاصيل السحب، وتصور هيكل الفريق، والإشراف على إجمالي الإنفاق على الرواتب، وإكمال العشرات من المهام الأخرى من خلال واجهة الخدمة الذاتية الحديثة من Deel. واليوم، تخدم Deel أكثر من 20,000 عميل بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات المتداولة علنًا، مما يساعد أكثر من 120,000 عامل في الحصول على رواتبهم من أي مكان. قم بإنشاء عقود قانونية محلية، وتتبع الإجازات، ومنح المكافآت، وإدارة الأسهم، والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا لدليل شخصي لمنصة Deel واطلق العنان للقوى العاملة العالمية لديك اليوم.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقديم تجارب تساعد المؤسسات على إطلاق إمكانات القوى العاملة لديها والعمل بثقة بغض النظر عن مكان عملها في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Dayforce في تورنتو وأونتاريو ومينيابوليس بولاية مينيسوتا، ولها عمليات في جميع أنحاء العالم. إن وعد العلامة التجارية للشركة بجعل الحياة العملية أفضل هو الالتزام الذي تقدمه ليس فقط للعملاء، ولكن تجاه موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها Dayforce. مجالات المنتج الرئيسية: · نظام معلومات الموارد البشرية · كشوف المرتبات العالمية، الأجر عند الطلب · المزايا · إدارة القوى العاملة ، بما في ذلك إدارة الوقت والحضور والمهام · اكتساب المواهب، بما في ذلك التوظيف والتأهيل · إدارة المواهب، بما في ذلك إدارة الأداء وتخطيط التعاقب وإدارة التعويضات واستطلاعات المشاركة ونظام متكامل لإدارة التعلم · التقارير المتقدمة والتحليلات ولوحات المعلومات · الموارد البشرية الذاتية الخدمة عبر تطبيق Dayforce للهاتف المحمول
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