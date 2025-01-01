برامج إدارة حالة الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتيح برنامج إدارة حالة الموارد البشرية للمؤسسات ومتخصصي الموارد البشرية التعامل بكفاءة وسرية مع جميع الحالات والطلبات المقدمة من الموظفين. توفر هذه الحلول ميزات تسمح للمؤسسات بإنشاء سير عمل مخصص للموارد البشرية، ورقمنة النماذج الورقية، وإنشاء التقارير، وتوفير لوحات المعلومات، من بين إمكانات أخرى. على الرغم من أن بعض وظائف برنامج إدارة حالات الموارد البشرية تتداخل مع برنامج تقديم خدمات الموارد البشرية، إلا أنها تتضمن أيضًا ميزات محددة لإدارة الحالات الحساسة للغاية المتعلقة بعلاقات الموظفين، مثل العنف في مكان العمل، والتمييز، والتحرش، والانتقام، والتظلمات. توفر العديد من هذه الأنظمة أيضًا إمكانات مجهولة للإبلاغ عن المخالفات لحماية الموظفين من الانتقام. بالإضافة إلى ذلك، فإنها غالبًا ما تتضمن أدوات تكامل التطبيقات (APIs) للتواصل مع حلول الأعمال المتنوعة، مثل إدارة علاقات العملاء وبرامج الموارد البشرية الأساسية.
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