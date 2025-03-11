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برامج إدارة حالة الموارد البشرية
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برامج إدارة حالة الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج إدارة حالة الموارد البشرية للمؤسسات ومتخصصي الموارد البشرية التعامل بكفاءة وسرية مع جميع الحالات والطلبات المقدمة من الموظفين. توفر هذه الحلول ميزات تسمح للمؤسسات بإنشاء سير عمل مخصص للموارد البشرية، ورقمنة النماذج الورقية، وإنشاء التقارير، وتوفير لوحات المعلومات، من بين إمكانات أخرى. على الرغم من أن بعض وظائف برنامج إدارة حالات الموارد البشرية تتداخل مع برنامج تقديم خدمات الموارد البشرية، إلا أنها تتضمن أيضًا ميزات محددة لإدارة الحالات الحساسة للغاية المتعلقة بعلاقات الموظفين، مثل العنف في مكان العمل، والتمييز، والتحرش، والانتقام، والتظلمات. توفر العديد من هذه الأنظمة أيضًا إمكانات مجهولة للإبلاغ عن المخالفات لحماية الموظفين من الانتقام. بالإضافة إلى ذلك، فإنها غالبًا ما تتضمن أدوات تكامل التطبيقات (APIs) للتواصل مع حلول الأعمال المتنوعة، مثل إدارة علاقات العملاء وبرامج الموارد البشرية الأساسية.

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ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Ethena

Ethena

goethena.com

تطبيق Ethena يقدم منصة شاملة لتدريب الامتثال، توفر دورات للموظفين وأدوات لإدارة العلاقات لدعم الفرق في المواقف الصعبة.

Case IQ

Case IQ

caseiq.com

Case IQ هو نظام لإدارة الحالات يساعد المؤسسات على تتبع التحقيقات وتحليل البيانات لضمان سلامة العمل وكفاءته.

Vault Platform

Vault Platform

vaultplatform.com

تهدف تطبيق Vault Platform إلى تعزيز نزاهة الشركات من خلال كشف المخالفات ومنعها عبر استراتيجيات فعّالة ومشاركة فعّالة من جميع المشاركين في النظام البيئي للأعمال.

EasyLlama

EasyLlama

easyllama.com

EasyLlama هو تطبيق تعليمي يوفر دورات تفاعلية مخصصة لتعزيز تدريبات الموظفين في الامتثال والتثقيف في مكان العمل.

AllVoices

AllVoices

allvoices.co

تطبيق AllVoices يسهّل إدارة قضايا علاقة الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز كفاءة فرق الموارد البشرية ويحسن تجربة الموظفين.

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برامج إدارة حالة الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog