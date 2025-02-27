برامج إدارة حالة الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

Vault Platform

vaultplatform.com

Vault Platform هو نظام تشغيل لنزاهة الشركات، ويساعد الشركات على حل ومنع سوء السلوك والانتهاكات البيئية والاجتماعية والحوكمة. لأنه اليوم، يجب على الشركات أن تكون نشطة في سعيها لتحقيق النزاهة التي لا تشوبها شائبة. قم بتنشيط الجميع في النظام البيئي لأعمالك - بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين والموردين - للكشف عن سوء السلوك وحله ومنعه باستخدام حل Active Integrity الخاص بـ Vault Platform. لأن اليوم، يريد الجميع أن يكون لهم تأثير إيجابي على العالم من خلال عملهم. من خلال اتباع نهج كشف نشط ومتعدد القنوات، ومركزية عملية التحقيق التعاونية، وتوزيع رؤى النزاهة القابلة للتنفيذ، ستقلل النقاط العمياء، وتقلل وقت الحل إلى النصف، وتمنع المزيد من ارتكاب الأخطاء، وتجعل النزاهة ميزتك التنافسية. تساعد Vault المؤسسات عبر القطاعات، بما في ذلك Airbnb وeToro وOVO Energy وM&C Saatchi وKepler Group، على التحول من النهج التفاعلي للنزاهة إلى استراتيجية استباقية وتوسيع نطاق الإجراءات والمساءلة اللازمة لبناء المؤسسات التي تجعل العالم مكانًا أفضل. مكان. تواصل مع فريقنا لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن يساعد حل Vault's Active Integrity شركتك في التغلب على أكبر مخاطر سوء السلوك. اختر قبو. إنها مجرد أعمال جيدة.