برامج إدارة حالة الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتيح برنامج إدارة حالة الموارد البشرية للمؤسسات ومتخصصي الموارد البشرية التعامل بكفاءة وسرية مع جميع الحالات والطلبات المقدمة من الموظفين. توفر هذه الحلول ميزات تسمح للمؤسسات بإنشاء سير عمل مخصص للموارد البشرية، ورقمنة النماذج الورقية، وإنشاء التقارير، وتوفير لوحات المعلومات، من بين إمكانات أخرى. على الرغم من أن بعض وظائف برنامج إدارة حالات الموارد البشرية تتداخل مع برنامج تقديم خدمات الموارد البشرية، إلا أنها تتضمن أيضًا ميزات محددة لإدارة الحالات الحساسة للغاية المتعلقة بعلاقات الموظفين، مثل العنف في مكان العمل، والتمييز، والتحرش، والانتقام، والتظلمات. توفر العديد من هذه الأنظمة أيضًا إمكانات مجهولة للإبلاغ عن المخالفات لحماية الموظفين من الانتقام. بالإضافة إلى ذلك، فإنها غالبًا ما تتضمن أدوات تكامل التطبيقات (APIs) للتواصل مع حلول الأعمال المتنوعة، مثل إدارة علاقات العملاء وبرامج الموارد البشرية الأساسية.
إرسال تطبيق جديد
Ethena
goethena.com
تساعدك منصة التدريب الشاملة على الامتثال من Ethena على التحقق من كل ما تحتاجه وبناء مكان عمل أفضل. يمنحك منتجنا كتالوجًا للدورات التدريبية التي سيحبها الموظفون بالفعل، ونظام إدارة التعلم (LMS) الذي يعمل على أتمتة تقديمهم، وأدوات علاقات الموظفين لدعم فريقك في المواقف الصعبة. تحظى Ethena بثقة الفرق في Zendesk وPinterest وNotion وBetterUp والمزيد. نحن مدعومون من Felicis وGSV وHomebrew وVillage Global وغيرهم من كبار المستثمرين، ويضم فريقنا الاستشاري People Ops وخبراء قانونيين مثل Frances Frei وLeonard Shen.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
EasyLlama
easyllama.com
من خلال الدورات التدريبية المستوحاة من كيفية استهلاك المتعلمين المعاصرين للمحتوى، تعمل EasyLlama على تغيير الوضع الراهن. إن دوراتنا التفاعلية والجذابة والأفضل في فئتها الخاصة بالصناعة مخصصة لشركتك، مما يجعلها ذات صلة بموظفيك وتساعد في تطوير بيئة ترحيبية، خالية من المضايقات والتمييز.
AllVoices
allvoices.co
Allvoices هي منصة علاقات الموظفين تجعل من السهل إدارة مشكلات علاقات الموظفين. من خلال حل الكل في واحد يستخدم AI ، يمكن أن تصبح فرق الموارد البشرية أكثر كفاءة وتركز على تحسين تجربة الموظف ، مما سيقلل من خطر الدعاوى القضائية ، وزيادة الاحتفاظ بها ، وتحسين الإنتاجية. تم الوثوق من شركات Allvoices من بين الشركات الرائدة بما في ذلك Zillow و Sweetgreen و Patagonia و Duolingo ليس فقط في القضايا الأكبر في مكان العمل ولكن للاندماج بسلاسة في سير العمل الحالي وجعل حياتهم أسهل - ولهذا السبب تم تسمية Allvoices كقائد في مشاركة الموظف ، إدارة حالة الموارد البشرية ، وفئات المبلغين عن المخالفات بواسطة G2.
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform هو نظام تشغيل لنزاهة الشركات، ويساعد الشركات على حل ومنع سوء السلوك والانتهاكات البيئية والاجتماعية والحوكمة. لأنه اليوم، يجب على الشركات أن تكون نشطة في سعيها لتحقيق النزاهة التي لا تشوبها شائبة. قم بتنشيط الجميع في النظام البيئي لأعمالك - بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين والموردين - للكشف عن سوء السلوك وحله ومنعه باستخدام حل Active Integrity الخاص بـ Vault Platform. لأن اليوم، يريد الجميع أن يكون لهم تأثير إيجابي على العالم من خلال عملهم. من خلال اتباع نهج كشف نشط ومتعدد القنوات، ومركزية عملية التحقيق التعاونية، وتوزيع رؤى النزاهة القابلة للتنفيذ، ستقلل النقاط العمياء، وتقلل وقت الحل إلى النصف، وتمنع المزيد من ارتكاب الأخطاء، وتجعل النزاهة ميزتك التنافسية. تساعد Vault المؤسسات عبر القطاعات، بما في ذلك Airbnb وeToro وOVO Energy وM&C Saatchi وKepler Group، على التحول من النهج التفاعلي للنزاهة إلى استراتيجية استباقية وتوسيع نطاق الإجراءات والمساءلة اللازمة لبناء المؤسسات التي تجعل العالم مكانًا أفضل. مكان. تواصل مع فريقنا لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن يساعد حل Vault's Active Integrity شركتك في التغلب على أكبر مخاطر سوء السلوك. اختر قبو. إنها مجرد أعمال جيدة.
Case IQ
caseiq.com
في عالم يشوبه الاحتيال والمضايقات والهفوات الأخلاقية، تقف Case IQ كقوة من أجل الخير. مهمتنا؟ مساعدة الأشخاص مثلك على إنشاء أماكن عمل أكثر أمانًا وسعادة وإنتاجية. لقد أظهرت لنا الخبرة التي تزيد عن 20 عامًا أنه معًا يمكننا حقًا أن نحدث فرقًا. اكتسبت Case IQ سمعة دولية بفضل أفضل البرامج الآمنة والبديهية والموثوقة والتي تستخدمها الشركات في جميع أنحاء العالم لإدارة تحقيقاتها. تضمن الحلول البرمجية المتكاملة والمستضافة من Case IQ أن تكون التحقيقات متسقة وشاملة ومثمرة. تساعد أداة إعداد التقارير القوية الشركات على تقليل المخاطر من خلال تحديد الاتجاهات وفرص التحسين. تقدر الشركات الكبيرة والصغيرة حل إدارة الحالات المتكامل والقابل للتخصيص بالكامل من Case IQ والذي يتميز بسهولة الاستخدام ومُحسّن للهواتف المحمولة. تعمل حلول إدارة قضايا التحقيق المرنة من Case IQ على إبقاء المحققين في الميدان والمشرفين على اطلاع.
© 2025 WebCatalog, Inc.