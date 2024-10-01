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برامج إدارة حالة الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - الإكوادور
يتيح برنامج إدارة حالة الموارد البشرية للمؤسسات ومتخصصي الموارد البشرية التعامل بكفاءة وسرية مع جميع الحالات والطلبات المقدمة من الموظفين. توفر هذه الحلول ميزات تسمح للمؤسسات بإنشاء سير عمل مخصص للموارد البشرية، ورقمنة النماذج الورقية، وإنشاء التقارير، وتوفير لوحات المعلومات، من بين إمكانات أخرى. على الرغم من أن بعض وظائف برنامج إدارة حالات الموارد البشرية تتداخل مع برنامج تقديم خدمات الموارد البشرية، إلا أنها تتضمن أيضًا ميزات محددة لإدارة الحالات الحساسة للغاية المتعلقة بعلاقات الموظفين، مثل العنف في مكان العمل، والتمييز، والتحرش، والانتقام، والتظلمات. توفر العديد من هذه الأنظمة أيضًا إمكانات مجهولة للإبلاغ عن المخالفات لحماية الموظفين من الانتقام. بالإضافة إلى ذلك، فإنها غالبًا ما تتضمن أدوات تكامل التطبيقات (APIs) للتواصل مع حلول الأعمال المتنوعة، مثل إدارة علاقات العملاء وبرامج الموارد البشرية الأساسية.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Ethena
goethena.com
تساعدك منصة التدريب الشاملة على الامتثال من Ethena على التحقق من كل ما تحتاجه وبناء مكان عمل أفضل. يمنحك منتجنا كتالوجًا للدورات التدريبية التي سيحبها الموظفون بالفعل، ونظام إدارة التعلم (LMS) الذي يعمل على أتمتة تقديمهم، وأدوات علاقات الموظفين لدعم فريقك في المواقف الصعبة. تحظى Ethena بثقة الفرق في...
Case IQ
caseiq.com
في عالم يشوبه الاحتيال والمضايقات والهفوات الأخلاقية، تقف Case IQ كقوة من أجل الخير. مهمتنا؟ مساعدة الأشخاص مثلك على إنشاء أماكن عمل أكثر أمانًا وسعادة وإنتاجية. لقد أظهرت لنا الخبرة التي تزيد عن 20 عامًا أنه معًا يمكننا حقًا أن نحدث فرقًا. اكتسبت Case IQ سمعة دولية بفضل أفضل البرامج الآمنة والبد...
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform هو نظام تشغيل لنزاهة الشركات، ويساعد الشركات على حل ومنع سوء السلوك والانتهاكات البيئية والاجتماعية والحوكمة. لأنه اليوم، يجب على الشركات أن تكون نشطة في سعيها لتحقيق النزاهة التي لا تشوبها شائبة. قم بتنشيط الجميع في النظام البيئي لأعمالك - بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين والم...
EasyLlama
easyllama.com
من خلال الدورات التدريبية المستوحاة من كيفية استهلاك المتعلمين المعاصرين للمحتوى، تعمل EasyLlama على تغيير الوضع الراهن. إن دوراتنا التفاعلية والجذابة والأفضل في فئتها الخاصة بالصناعة مخصصة لشركتك، مما يجعلها ذات صلة بموظفيك وتساعد في تطوير بيئة ترحيبية، خالية من المضايقات والتمييز.
AllVoices
allvoices.co
AllVoices عبارة عن منصة لعلاقات الموظفين تجعل من السهل إدارة مشكلات علاقات الموظفين. من خلال حل شامل يستخدم الذكاء الاصطناعي، يمكن لفرق الموارد البشرية أن تصبح أكثر كفاءة وتركز على تحسين تجربة الموظف، مما سيقلل من مخاطر الدعاوى القضائية، ويزيد من الاحتفاظ به، ويحسن الإنتاجية. تحظى AllVoices بثقة الش...