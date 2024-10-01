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برامج إدارة حالة الموارد البشرية - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الجنوبية

يتيح برنامج إدارة حالة الموارد البشرية للمؤسسات ومتخصصي الموارد البشرية التعامل بكفاءة وسرية مع جميع الحالات والطلبات المقدمة من الموظفين. توفر هذه الحلول ميزات تسمح للمؤسسات بإنشاء سير عمل مخصص للموارد البشرية، ورقمنة النماذج الورقية، وإنشاء التقارير، وتوفير لوحات المعلومات، من بين إمكانات أخرى. على الرغم من أن بعض وظائف برنامج إدارة حالات الموارد البشرية تتداخل مع برنامج تقديم خدمات الموارد البشرية، إلا أنها تتضمن أيضًا ميزات محددة لإدارة الحالات الحساسة للغاية المتعلقة بعلاقات الموظفين، مثل العنف في مكان العمل، والتمييز، والتحرش، والانتقام، والتظلمات. توفر العديد من هذه الأنظمة أيضًا إمكانات مجهولة للإبلاغ عن المخالفات لحماية الموظفين من الانتقام. بالإضافة إلى ذلك، فإنها غالبًا ما تتضمن أدوات تكامل التطبيقات (APIs) للتواصل مع حلول الأعمال المتنوعة، مثل إدارة علاقات العملاء وبرامج الموارد البشرية الأساسية.

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ServiceNow

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servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...

Ethena

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تساعدك منصة التدريب الشاملة على الامتثال من Ethena على التحقق من كل ما تحتاجه وبناء مكان عمل أفضل. يمنحك منتجنا كتالوجًا للدورات التدريبية التي سيحبها الموظفون بالفعل، ونظام إدارة التعلم (LMS) الذي يعمل على أتمتة تقديمهم، وأدوات علاقات الموظفين لدعم فريقك في المواقف الصعبة. تحظى Ethena بثقة الفرق في...

Vault Platform

Vault Platform

vaultplatform.com

Vault Platform هو نظام تشغيل لنزاهة الشركات، ويساعد الشركات على حل ومنع سوء السلوك والانتهاكات البيئية والاجتماعية والحوكمة. لأنه اليوم، يجب على الشركات أن تكون نشطة في سعيها لتحقيق النزاهة التي لا تشوبها شائبة. قم بتنشيط الجميع في النظام البيئي لأعمالك - بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين والم...

EasyLlama

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easyllama.com

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AllVoices

AllVoices

allvoices.co

AllVoices عبارة عن منصة لعلاقات الموظفين تجعل من السهل إدارة مشكلات علاقات الموظفين. بفضل الحل الشامل الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي، يمكن لفرق الموارد البشرية أن تصبح أكثر كفاءة وتركز على تحسين تجربة الموظف، مما سيقلل من مخاطر الدعاوى القضائية، ويزيد من الاحتفاظ به، ويحسن الإنتاجية. تحظى AllVoices بث...

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